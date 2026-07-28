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Борис Бонев: Служители на градския транспорт купуват с лични пари части за автобусите в София

Борис Бонев: Служители на градския транспорт купуват с лични пари части за автобусите в София

28 Юли, 2026 20:43 694 22

  • борис бонев-
  • градски транспорт-
  • автобус

Превозните средства се ремонтират и с части от бракувани такива, каза още общинският съветник

Борис Бонев: Служители на градския транспорт купуват с лични пари части за автобусите в София - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Автобусният парк на София е изключително остарял, шофьорите са преуморени заради извънредния труд. Недостигът при тях е около 270 водача. Автобус 204, който в понеделник катастрофира на бул. „Цариградско шосе”, е на повече от 20 години. По всички световни стандарти за експлоатация на автобус, приетата възраст, в която може да се използва, е между 12-15 години. Това каза общинският съветник от „Спаси София” Борис Бонев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той посочи, че дори по-новите автобуси са на повече от 10 години. Като подчерта обаче, че вече има сключен договор за доставка на 50 електробуса за столицата, които да заменят част от старите автобуси. Те вероятно ще пристигнат през април следващата година. По думите на Бонев закупуването на превозните средства е можело да се случи по-рано, ако Столична община е била осигурила финансиране навреме.

Бонев не смята, че за катастрофата на автобуса на бул. "Цариградско шосе" може да се търси вината на конкретно лице.

„Виновни са тези, които управляват – Столичен автотранспорт, Стилиян Манолов и борда, на които сме поискали оставката преди повече от година и половина, виновни са предишните управляващи това дружество”, заяви още общинският съветник.

Бонев каза, че „поради липсващи резервни части за автобусите, техническите служители купуват със собствени средства резервни части, носят си от вкъщи, използват бракувани автобуси като „донори” на части”. „Ситуацията е изключително трагична откъм техническото състояние на част от автобусите на градския транспорт. Тролейбусите и трамваите са в доста по-добро техническо състояние. Затова единственото решение е закупуване на нови превозни средства. А това беше забавено повече от две години персонално от Васил Терзиев, който не постави такъв приоритет", каза още той.

По думите на Бонев са нужни над 400 млн. лева, които трябва да бъдат инвестирани в първия период на програмата за модернизация на градския транспорт, а цялата е на стойност 1,200 млрд. лева. „Но за да се намерят тези пари, кметът трябва да е доста по-активен, това са пропуснати възможности”, допълни общинският съветник.

По отношение на некачественото строителство на пътищата и магистралите Бонев каза, че трябва да има "черен списък" на фирмите, които строят некачествено. Той посочи, че от "Спаси София" говорят за това повече от 10 години и дори са изработили законодателни текстове, които обаче никой не иска да внесе в Закона за обществените поръчки.

Бонев коментира темата за главния архитект на София. Според него длъжността ще бъде поета от Боян Недев, който беше временно и.д. главен архитект за шест месеца. По негови думи конкурсът не се прави с цел "добър специалист, експерт, независим, по честен начин да стане главен архитект, а за да може поредният удобен на Терзиев човек да бъде наместен на конкретна позиция, за да изпълнява конкретните заръки".

Кандидатурата на Илияна Йотова за президент

"Беше пределно ясно, че „Прогресивна България” ще подкрепи Илияна Йотова за президент, защото тя беше вицепрезидент на Румен Радев. Това беше и единственият логичен ход за тази част от политическия спектър, за да има убедителен кандидат", заяви Бонев.

По негови думи Йотова можеше да не обявява своята кандидатура толкова рано, защото е достатъчно разпознаваема и няма нужда да прави дълга кампания. Той смята, че ходът е изненадващ, смел и поставя другата страна в много по-неизгодна позиция. Бонев каза, че „в лявото политическо пространство вече има кандидат, подкрепен от основните партии, докато в дясното "продължават интригите, скандалите и неяснотите”.

По отношение на обща дясна кандидатура Бонев каза, че сигурно има възможност за такава, но въпросът е каква ще бъде цената. „На „Демократична България” сглобката с ГЕРБ доста им приляга още от времето на правителството, от времето на кандидат-кметската кампания в София през 2023 г.”, допълни още той. По негови думи подкрепа от страна на ГЕРБ няма да реши кой ще бъде следващият държавен глава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мизерник

    17 2 Отговор
    А ти колко пари даде !!!

    20:46 28.07.2026

  • 2 Какво стана

    17 1 Отговор
    С онези петнадесетина автобуса, които столичния транспорт купи за по 70 и кусур хиляди евро, а се оказа, че прекупвача, близък до ДПС, ги е внесъл от Австрия (или някоя друга държава, но помня че беше от ЕС) за по няма и 15 хиляди на брой?! Нали щяхте да разследвате сделката?

    20:47 28.07.2026

  • 3 Пич

    9 1 Отговор
    Мис Бони освен ренферас, е и дрът комунист!!!
    А бе, ей........ждрольо !!! Това което казваш е голям срам за тебе и приятелчетата ти!!! Не ми се дръж все едно не те засяга!!!

    20:47 28.07.2026

  • 4 Атиджа

    6 2 Отговор
    Кого лъжеш бе, ония каквото могат до откачат краднат, най-вече нафта 😆

    20:49 28.07.2026

  • 5 Ега ти

    7 1 Отговор
    интриганта ..! За такива евтаназията трябва да е задължителна..!

    20:49 28.07.2026

  • 6 уроди

    15 0 Отговор
    Няма такава столица в света , където да се карат 24 г. автобуси на над милион км. Вземете се в ръце , и спрете да крадете ,защото ще сте в затвора !!!Обрулихте я тази държава като след торнадо !!

    20:49 28.07.2026

  • 7 Хаха

    7 0 Отговор
    Едно време маршрутката от Централна гара до С. Град не даваха билети и оня караше по инерция на неутрална накрая на деня да източи нафтата.

    20:51 28.07.2026

  • 8 Господи!!

    9 1 Отговор
    Спасете ни от СПАСИ СОФИЯ !

    20:51 28.07.2026

  • 9 Българин

    4 2 Отговор
    Този.ми разплака

    20:52 28.07.2026

  • 10 Цървул

    6 2 Отговор
    Абе , за депутатите да има , не за вашите автобуси .

    20:53 28.07.2026

  • 11 Иначе !

    1 3 Отговор
    Няма Заплата !

    20:57 28.07.2026

  • 12 бонка дашната

    3 1 Отговор
    и сами си раздават бонуси ли ?

    21:08 28.07.2026

  • 13 Уникален!!!

    5 2 Отговор
    Какъв глупак само!😂😂🤣🤣 Шофьорите са го будалкали, а той повярвал и ръси глупости по тв!

    21:13 28.07.2026

  • 14 А50

    3 2 Отговор
    Има отрицателна система в България от върха до работника. Не може да очакваш мотивирани служители, когато се взимат отопични решения, остаряла материална база, не добри условия на труд, ниско заплащане. Този случай е комплексен от стара техника до неправилно поведение на водача провоцирано от много причини. Преди това е изпреварил друг автобус, движил се е с висока скорост. Има значение колко е почивал, натрупана умора, работил ли е климатика, едни карат нови автобуси други бичат на стари кошници, много са факторите, за съжаление не се вижда изглед да се промени мисленето на директори и целия държавен апарат, с добро няма да стане

    21:14 28.07.2026

  • 15 Специалист

    1 2 Отговор
    Да съберем по една заплата за автобуси.Терзиев да направи дарение.Това го може знаем

    21:33 28.07.2026

  • 16 Милен

    3 1 Отговор
    Писна ми от пишлегари дето две гайки не са заявили през живота си, но се имат за големи капацитети. Туй пишлеме не беше ли в инициативният комитет дето предложи настоящият кмет на София?

    21:35 28.07.2026

  • 17 Цвете

    1 2 Отговор
    ТИ САМО СЕ ОПЛАКВАШ.ЕТО ИМА " НОВО " ПРАВИТЕЛСТВО, ,ЖАЛВАЙ СЕ НА ТРАНСПОРТНИЯ МИНИСТЪР ДА ОТПУСНАТ ПОВЕЧЕ ПРИХОДИ ЗА СТОЛИЧНИЯТ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ. ЗНАЕШ ЛИ, НЕ ИМ ПУКА ИЗОБЩО, ЗАЩОТО СЕ ВОЗЯТ БЕЗПЛАТНО В ЛУКСОЗНИ ЛИМОЗИНИ И ГИ СМЕНЯТ ПЕРИОДИЧНО.А ТИ ОДИ ПЕШ.НЯМА ДА Е ЗА ДЪЛГО.

    21:49 28.07.2026

  • 18 гост

    1 0 Отговор
    При толкова джигити с баварки, да не можете да намерите водачи.

    21:52 28.07.2026

  • 19 точно там

    0 0 Отговор
    икарусите ги изключваха , за да спестат наФта да си докарат до заплата

    21:54 28.07.2026

  • 20 Ами върнете малко

    1 0 Отговор
    от откраднатото и ще има пари.

    22:06 28.07.2026

  • 21 напред братя

    1 0 Отговор
    да напълним търбусите на алчните животни!!!

    22:14 28.07.2026

  • 22 12...34

    0 0 Отговор
    И ако не си платиш в сервиза(гаража за ремонт)те мотаят с дни.

    22:15 28.07.2026

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