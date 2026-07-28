Борис Бонев: Служители на градския транспорт купуват с лични пари части за автобусите в София

Автобусният парк на София е изключително остарял, шофьорите са преуморени заради извънредния труд. Недостигът при тях е около 270 водача. Автобус 204, който в понеделник катастрофира на бул. „Цариградско шосе”, е на повече от 20 години. По всички световни стандарти за експлоатация на автобус, приетата възраст, в която може да се използва, е между 12-15 години. Това каза общинският съветник от „Спаси София” Борис Бонев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той посочи, че дори по-новите автобуси са на повече от 10 години. Като подчерта обаче, че вече има сключен договор за доставка на 50 електробуса за столицата, които да заменят част от старите автобуси. Те вероятно ще пристигнат през април следващата година. По думите на Бонев закупуването на превозните средства е можело да се случи по-рано, ако Столична община е била осигурила финансиране навреме.

Бонев не смята, че за катастрофата на автобуса на бул. "Цариградско шосе" може да се търси вината на конкретно лице.

„Виновни са тези, които управляват – Столичен автотранспорт, Стилиян Манолов и борда, на които сме поискали оставката преди повече от година и половина, виновни са предишните управляващи това дружество”, заяви още общинският съветник.

Бонев каза, че „поради липсващи резервни части за автобусите, техническите служители купуват със собствени средства резервни части, носят си от вкъщи, използват бракувани автобуси като „донори” на части”. „Ситуацията е изключително трагична откъм техническото състояние на част от автобусите на градския транспорт. Тролейбусите и трамваите са в доста по-добро техническо състояние. Затова единственото решение е закупуване на нови превозни средства. А това беше забавено повече от две години персонално от Васил Терзиев, който не постави такъв приоритет", каза още той.

По думите на Бонев са нужни над 400 млн. лева, които трябва да бъдат инвестирани в първия период на програмата за модернизация на градския транспорт, а цялата е на стойност 1,200 млрд. лева. „Но за да се намерят тези пари, кметът трябва да е доста по-активен, това са пропуснати възможности”, допълни общинският съветник.

По отношение на некачественото строителство на пътищата и магистралите Бонев каза, че трябва да има "черен списък" на фирмите, които строят некачествено. Той посочи, че от "Спаси София" говорят за това повече от 10 години и дори са изработили законодателни текстове, които обаче никой не иска да внесе в Закона за обществените поръчки.

Бонев коментира темата за главния архитект на София. Според него длъжността ще бъде поета от Боян Недев, който беше временно и.д. главен архитект за шест месеца. По негови думи конкурсът не се прави с цел "добър специалист, експерт, независим, по честен начин да стане главен архитект, а за да може поредният удобен на Терзиев човек да бъде наместен на конкретна позиция, за да изпълнява конкретните заръки".

Кандидатурата на Илияна Йотова за президент

"Беше пределно ясно, че „Прогресивна България” ще подкрепи Илияна Йотова за президент, защото тя беше вицепрезидент на Румен Радев. Това беше и единственият логичен ход за тази част от политическия спектър, за да има убедителен кандидат", заяви Бонев.

По негови думи Йотова можеше да не обявява своята кандидатура толкова рано, защото е достатъчно разпознаваема и няма нужда да прави дълга кампания. Той смята, че ходът е изненадващ, смел и поставя другата страна в много по-неизгодна позиция. Бонев каза, че „в лявото политическо пространство вече има кандидат, подкрепен от основните партии, докато в дясното "продължават интригите, скандалите и неяснотите”.

По отношение на обща дясна кандидатура Бонев каза, че сигурно има възможност за такава, но въпросът е каква ще бъде цената. „На „Демократична България” сглобката с ГЕРБ доста им приляга още от времето на правителството, от времето на кандидат-кметската кампания в София през 2023 г.”, допълни още той. По негови думи подкрепа от страна на ГЕРБ няма да реши кой ще бъде следващият държавен глава.