Министър Ефремова: Застаряването на населението ще увеличава нуждата от грижи за възрастни и хора с увреждания

Застаряващото население в България се увеличава и ще имаме все по-голяма нужда от осигуряване на грижа за възрастните хора и хората с увреждания. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседание на Междуведомствената работна група за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. Тя припомни, че Министерството на труда и социалната политика изпълнява мащабна реформа в областта на социалните услуги за дългосрочна грижа, която предвижда реформиране на съществуващите общински домове за стари хора и изграждане на близо 200 нови социални услуги.
Новата социална инфраструктура се изгражда с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма "Развитие на регионите", а предоставянето на самите услуги се обезпечава със средства по Програма "Развитие на човешките ресурси". „Това е реформата за деинституционализация на грижите за възрастните хора в България, която е една от най-видимите, защото обхваща изключително тежки случаи и хора, които зависят от помощта на държавата“, подчерта министър Ефремова. Тя акцентира и върху значението на услугите в домашна среда, като подкрепа от лични асистенти и предоставяне на мобилни интегрирани социални и здравно-социални услуги, които са превенция на институционализацията.
По време на заседанието беше одобрен доклад за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа за 2025 г. В заседанието участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и представители на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България.
Докладът за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа показва, че през 2025 г. са създадени 9 нови социални услуги за дневна и резидентна грижа, които осигуряват подкрепа за близо 220 хора с увреждания. През миналата година са предприети и нормативни промени за подобряване на качеството и контрола в сферата на социалните услуги. С активното участие на Министерството на труда и социалната политика са разработени и приети промени в Наказателния кодекс. С тях се регламентира наказателна отговорност за лицата, които са застрашили здравето и живота на хората, предоставяйки им социални услуги без лиценз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Търсете
18:18 28.07.2026
2 Какви
18:20 28.07.2026
3 кака кифла
да имат сладки службици на държавна хранилка
18:26 28.07.2026
4 браво на калинките грижа за 2025 г.
18:28 28.07.2026
5 Ами сега ?
Коментиран от #6
18:32 28.07.2026
6 как Кой ще ви хрантути ?
До коментар #5 от "Ами сега ?":нови емитирани заеми за калинки връмвари мишоци кърлежи чекмеджари
общ поръчкари фуражки бордове
общинари
18:36 28.07.2026
7 бою българоубиец
18:37 28.07.2026
8 Сатана Z
18:44 28.07.2026
9 Стига сте внасяли чужденци
18:45 28.07.2026
10 ааааа
18:56 28.07.2026
11 Мнение
ИДВАТ НА ВЛАСТ ИСТИНСКИ БЪЛГАРОФИЛИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ НА ПЪРВО МЯСТО ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД, КОИТО БЪЛГАРОФИЛИ ОПАНДИЗВАТ ВСИЧКИ УПРАВРЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ, ДЕТО СЕ НАРИЧАТ ЕВРОАТЛАНТИЦИ (ПЛЮС ТЕХНИТЕ КМЕТОВЕ, ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЖУРНАЛИСТИ, ПОЛИТОЛОЗИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОДАЖНИЦИ ПО ВЕРИГАТА), СЛЕД КОЕТО МАСОВО РАЗСЛЕДВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА МВР И СЛУЖБИ, И ТАКА ЦЯЛОСТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА!
ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СПИРАНЕ ЗАКРИВАНЕТО НА СТРАНАТА НИ, И ПОЯВА НА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ВЪРНАТ!
18:58 28.07.2026
12 родител
19:01 28.07.2026
13 Муньо ще се погрижи
19:04 28.07.2026
14 Доктор
19:09 28.07.2026
15 Констатация
19:13 28.07.2026
16 ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г. => 3 изменения за 2020 г.
изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г. => 1 изменение за 2021 г.
изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г., изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г. => 2 изменения за 2022 г.
изм. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023г. => 1 изменение за 2023 г.
изм. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2025г.,
изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2025г.,
изм. ДВ. бр.31 от 11 Април 2025г.,
изм. ДВ. бр.113 от 23 Декември 2025г.,
изм. и доп. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2025г. => 5 изменения през 2025 г.
изм. ДВ. бр.30 от 27 Март 2026г.
Само за 2025 г. са направени 5 изменения в Закона за социалните услуги, за да се направи невъзможно да се плащат съответните скоообразно увеличени такси за домовете за стари хора, които следват невъзможно високите западноевропейски изисквания, под претекста за избавяне от "домове на ужасите".
Така таксите, още преди приемане на еврото, бяха увеличени от два до три пъти, т.е. инфлацията в старческите домове, която беше предизвикана от Министерството на труда и социалната политика е от порядъка на 200% до 300% само за една година!!
Важното е, че възрастните хора вече по закон ще разполагат със стая за развлечения и уединение (секс).
Това е предложило "социалното" министерство, това са гласували малоумните народни представители в антинародното НС.
19:38 28.07.2026
17 Стари калинки и нова копринка
Има и "Наредба за качеството на социалните УСЛУГИ", която съдържа цели 573 стр. изисквания и указания!! Повтарям - само 573 страници!!
Лицемерите се правят, че нещо правят. Закриват ДОБРИ домове и измислят НАКАЗАТЕЛНИ РЕПРЕСИИ за тези домове, от които хората са доволни и където таксите са по-ниски, за да угодят на МАФИЯТА!
Новата министърка е поредната калинка или вече е копринка!? Геноцидът на МТСП над старите хора продължава.
19:40 28.07.2026
18 Нова мащабна лапачка
Колкото повече - толкова повече! МАФИЯТА ПЕЧЕЛИ. ХОРАТА БЕЗ ПАРИ - КУЧЕТА ГИ ЯЛИ.
19:44 28.07.2026
19 един БЪЛГАРИН
Коментиран от #21
19:50 28.07.2026
20 Голямата лапачка
Лапайте!
Новата социална инфраструктура се изгражда с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма "Развитие на регионите", а предоставянето на самите услуги се обезпечава със средства по Програма "Развитие на човешките ресурси".
Всичко е за МНОГО ПАРИ, защото УСЛУГИТЕ струват много ПАРИ.
Не грижите - УСЛУГИТЕ.
19:50 28.07.2026
21 Теслатъ
До коментар #19 от "един БЪЛГАРИН":Е, как иначе шъ разбереш, че си боледувал у Бг??? Туй са спомени за цял живот!!!! -))))
20:01 28.07.2026
22 Идиоти, Сър!
Според Министерството на труда и социалната политика, ако една грижа за човек, така наречената "социална услуга" е без лиценз, тя застрашавала здравето и живота на хората!
По-тъпо твърдение не може да се измисли.
А иначе, лицензите са онази прекомерна бюрокрация, която е създадена за рекет, подкупи и гишене на МАФИЯТА.
МАФИЯТА, която обикна Копринката и за пари му спуска копринките.
20:02 28.07.2026
23 бай Ставри
20:04 28.07.2026
24 На Мошеници !
30 Години !
Лез Помощнви Средства !
20:25 28.07.2026