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Министър Ефремова: Застаряването на населението ще увеличава нуждата от грижи за възрастни и хора с увреждания

Министър Ефремова: Застаряването на населението ще увеличава нуждата от грижи за възрастни и хора с увреждания

28 Юли, 2026 18:10 1 000 24

  • наталия ефремова-
  • възрастни хора-
  • хора с увреждания

По време на заседанието беше одобрен доклад за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа за 2025 г.

Министър Ефремова: Застаряването на населението ще увеличава нуждата от грижи за възрастни и хора с увреждания - 1
Снимка: МТСП
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Застаряващото население в България се увеличава и ще имаме все по-голяма нужда от осигуряване на грижа за възрастните хора и хората с увреждания. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на заседание на Междуведомствената работна група за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. Тя припомни, че Министерството на труда и социалната политика изпълнява мащабна реформа в областта на социалните услуги за дългосрочна грижа, която предвижда реформиране на съществуващите общински домове за стари хора и изграждане на близо 200 нови социални услуги.

Новата социална инфраструктура се изгражда с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма "Развитие на регионите", а предоставянето на самите услуги се обезпечава със средства по Програма "Развитие на човешките ресурси". „Това е реформата за деинституционализация на грижите за възрастните хора в България, която е една от най-видимите, защото обхваща изключително тежки случаи и хора, които зависят от помощта на държавата“, подчерта министър Ефремова. Тя акцентира и върху значението на услугите в домашна среда, като подкрепа от лични асистенти и предоставяне на мобилни интегрирани социални и здравно-социални услуги, които са превенция на институционализацията.

По време на заседанието беше одобрен доклад за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа за 2025 г. В заседанието участваха министърът на здравеопазването Катя Ивкова, заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска и представители на Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията за социално подпомагане и Националното сдружение на общините в Република България.

Докладът за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа показва, че през 2025 г. са създадени 9 нови социални услуги за дневна и резидентна грижа, които осигуряват подкрепа за близо 220 хора с увреждания. През миналата година са предприети и нормативни промени за подобряване на качеството и контрола в сферата на социалните услуги. С активното участие на Министерството на труда и социалната политика са разработени и приети промени в Наказателния кодекс. С тях се регламентира наказателна отговорност за лицата, които са застрашили здравето и живота на хората, предоставяйки им социални услуги без лиценз.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Търсете

    11 0 Отговор
    си работа , другарке !

    18:18 28.07.2026

  • 2 Какви

    7 0 Отговор
    точно грижи полагате??? Оставка мунчаци!

    18:20 28.07.2026

  • 3 кака кифла

    7 0 Отговор
    ще се увеличава нуждата от грижи за червени калинки
    да имат сладки службици на държавна хранилка

    18:26 28.07.2026

  • 4 браво на калинките грижа за 2025 г.

    8 0 Отговор
    По време на заседанието беше одобрен доклад за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа за 2025 г.

    18:28 28.07.2026

  • 5 Ами сега ?

    7 0 Отговор
    Кой ще ви хрантути ?

    Коментиран от #6

    18:32 28.07.2026

  • 6 как Кой ще ви хрантути ?

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами сега ?":

    нови емитирани заеми за калинки връмвари мишоци кърлежи чекмеджари
    общ поръчкари фуражки бордове
    общинари

    18:36 28.07.2026

  • 7 бою българоубиец

    10 0 Отговор
    направо унищожих българите

    18:37 28.07.2026

  • 8 Сатана Z

    10 0 Отговор
    До тогава ще разрешат евтаназията да не се мъчат да ги гледат.Тия двете лелки с червените сака ще бият инжекции с цианкалий

    18:44 28.07.2026

  • 9 Стига сте внасяли чужденци

    10 0 Отговор
    От най най далечни мюсулмански страни. Те ни тормозят не разбирате ли че заради тия цигани много българи напускат страната. Вие подменяте населението. Десетки хиляди са вече тези чужденци повечето от които нямат вид на работоспособни хора обаче така гоните нормални българи.

    18:45 28.07.2026

  • 10 ааааа

    8 0 Отговор
    Днеска в Кауфланд си говореха една циганка и един узбекистанец, това беше персонала...не можаха много да се разберат, оня само повтаряше не понимаю. За чий чеп ги внасят тия бе?! Да се забрани това! БГ робовладебеът да плаща нормално и ще ича българи работещи, а не ние да бягаме в чужбина, а тука джигитайци. Алоооо?!

    18:56 28.07.2026

  • 11 Мнение

    5 0 Отговор
    МНОГО ПРОСТО РЕШЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ НА БЪЛГАРИТЕ (МНОЗИНСТВОТО) ОБРАТНО В БЪЛГАРИЯ:

    ИДВАТ НА ВЛАСТ ИСТИНСКИ БЪЛГАРОФИЛИ, КОИТО ЗАЩИТАВАТ НА ПЪРВО МЯСТО ИНТЕРЕСИТЕ НА НАШИЯТ НАРОД, КОИТО БЪЛГАРОФИЛИ ОПАНДИЗВАТ ВСИЧКИ УПРАВРЯВАЛИ И УПРАВЛЯВАЩИ, ДЕТО СЕ НАРИЧАТ ЕВРОАТЛАНТИЦИ (ПЛЮС ТЕХНИТЕ КМЕТОВЕ, ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, ЖУРНАЛИСТИ, ПОЛИТОЛОЗИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ПРОДАЖНИЦИ ПО ВЕРИГАТА), СЛЕД КОЕТО МАСОВО РАЗСЛЕДВАНЕ НА РЪКОВОДИТЕЛИ НА МВР И СЛУЖБИ, И ТАКА ЦЯЛОСТНО ПОЧИСТВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА!

    ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СПИРАНЕ ЗАКРИВАНЕТО НА СТРАНАТА НИ, И ПОЯВА НА ПО-ДОБРИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ КОИТО ИСКАТ ДА СЕ ВЪРНАТ!

    18:58 28.07.2026

  • 12 родител

    6 0 Отговор
    За 20 г. избягаха над 1.5 мил. млади поради геноцида на ГРАБ ,а тази които останаха как да правят деца като цените на всичко хвръкнаха до луната !

    19:01 28.07.2026

  • 13 Муньо ще се погрижи

    11 0 Отговор
    Няма пенсионери - няма проблеми.

    19:04 28.07.2026

  • 14 Доктор

    6 0 Отговор
    Гениално. Каква аналитична мисъл. Какво прозрение в бъдещето. Министър та дрънка.

    19:09 28.07.2026

  • 15 Констатация

    5 0 Отговор
    ДругарЕ, немъ страшно, ве, сигурен съм , че кът стигнем до този критичен етап у Европатъ, от Брюксел може да издадат "Хуманен Закон" - Болен или Здрав нема значение, кът чукнеш 70 годинки, една инжекцийка и " по живо, по здраво - на оня свят"! -)))))

    19:13 28.07.2026

  • 16 ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

    3 0 Отговор
    В сила от 01.07.2020 г.

    изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 29 Декември 2020г. => 3 изменения за 2020 г.

    изм. и доп. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2021г. => 1 изменение за 2021 г.

    изм. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2022г., изм. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г. => 2 изменения за 2022 г.

    изм. ДВ. бр.108 от 30 Декември 2023г. => 1 изменение за 2023 г.

    изм. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2025г.,
    изм. ДВ. бр.26 от 27 Март 2025г.,
    изм. ДВ. бр.31 от 11 Април 2025г.,
    изм. ДВ. бр.113 от 23 Декември 2025г.,
    изм. и доп. ДВ. бр.115 от 30 Декември 2025г. => 5 изменения през 2025 г.

    изм. ДВ. бр.30 от 27 Март 2026г.

    Само за 2025 г. са направени 5 изменения в Закона за социалните услуги, за да се направи невъзможно да се плащат съответните скоообразно увеличени такси за домовете за стари хора, които следват невъзможно високите западноевропейски изисквания, под претекста за избавяне от "домове на ужасите".

    Така таксите, още преди приемане на еврото, бяха увеличени от два до три пъти, т.е. инфлацията в старческите домове, която беше предизвикана от Министерството на труда и социалната политика е от порядъка на 200% до 300% само за една година!!

    Важното е, че възрастните хора вече по закон ще разполагат със стая за развлечения и уединение (секс).

    Това е предложило "социалното" министерство, това са гласували малоумните народни представители в антинародното НС.

    19:38 28.07.2026

  • 17 Стари калинки и нова копринка

    3 0 Отговор
    И сега нагло и арогантно се говори за УСЛУГИ; ЗАКОНЪТ НЕ Е ЗА ГРИЖИ, А Е ЗА УСЛУГИ, защото УСЛУГИТЕ СТРУВАТ МНОГО ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТ ГРИЖИТЕ!!!!

    Има и "Наредба за качеството на социалните УСЛУГИ", която съдържа цели 573 стр. изисквания и указания!! Повтарям - само 573 страници!!

    Лицемерите се правят, че нещо правят. Закриват ДОБРИ домове и измислят НАКАЗАТЕЛНИ РЕПРЕСИИ за тези домове, от които хората са доволни и където таксите са по-ниски, за да угодят на МАФИЯТА!

    Новата министърка е поредната калинка или вече е копринка!? Геноцидът на МТСП над старите хора продължава.

    19:40 28.07.2026

  • 18 Нова мащабна лапачка

    3 0 Отговор
    "Тя припомни, че Министерството на труда и социалната политика изпълнява мащабна реформа в областта на социалните услуги за дългосрочна грижа, която предвижда реформиране на съществуващите общински домове за стари хора и изграждане на близо 200 нови социални услуги."

    Колкото повече - толкова повече! МАФИЯТА ПЕЧЕЛИ. ХОРАТА БЕЗ ПАРИ - КУЧЕТА ГИ ЯЛИ.

    19:44 28.07.2026

  • 19 един БЪЛГАРИН

    2 0 Отговор
    „Никъде в Европа няма такова чудовищно доплащане от джоба на пациента. Плащаш осигуровки, а като влезеш в болница, се оказва, че трябва да си купиш сам консумативите, да си платиш за избор на екип и накрая пак да дадеш нещо в плик, за да ти обърнат внимание.“

    Коментиран от #21

    19:50 28.07.2026

  • 20 Голямата лапачка

    3 0 Отговор
    Колкото повече - толкова повече.

    Лапайте!

    Новата социална инфраструктура се изгражда с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост и по Програма "Развитие на регионите", а предоставянето на самите услуги се обезпечава със средства по Програма "Развитие на човешките ресурси".

    Всичко е за МНОГО ПАРИ, защото УСЛУГИТЕ струват много ПАРИ.

    Не грижите - УСЛУГИТЕ.

    19:50 28.07.2026

  • 21 Теслатъ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "един БЪЛГАРИН":

    Е, как иначе шъ разбереш, че си боледувал у Бг??? Туй са спомени за цял живот!!!! -))))

    20:01 28.07.2026

  • 22 Идиоти, Сър!

    2 0 Отговор
    "С активното участие на Министерството на труда и социалната политика са разработени и приети промени в Наказателния кодекс. С тях се регламентира наказателна отговорност за лицата, които са застрашили здравето и живота на хората, предоставяйки им социални услуги без лиценз."

    Според Министерството на труда и социалната политика, ако една грижа за човек, така наречената "социална услуга" е без лиценз, тя застрашавала здравето и живота на хората!

    По-тъпо твърдение не може да се измисли.

    А иначе, лицензите са онази прекомерна бюрокрация, която е създадена за рекет, подкупи и гишене на МАФИЯТА.

    МАФИЯТА, която обикна Копринката и за пари му спуска копринките.

    20:02 28.07.2026

  • 23 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Министър Ефремова да заповеда да държи на б. Ставри бастуна, патката и пак бастуна. И да носи домати, краставици, лук и люта чущка!

    20:04 28.07.2026

  • 24 На Мошеници !

    1 0 Отговор
    Не Вярвам !

    30 Години !

    Лез Помощнви Средства !

    20:25 28.07.2026

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