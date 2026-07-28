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ПП ще сезира КС, ако Йотова не наложи вето върху бюджета

ПП ще сезира КС, ако Йотова не наложи вето върху бюджета

28 Юли, 2026 19:17 788 39

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  • президент

Василев подчерта, че тази година за пръв път от 8 години няма достатъчно средства и МОН ще наруши вече подписан колективен трудов договор, относно нивата на заплащане

ПП ще сезира КС, ако Йотова не наложи вето върху бюджета - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С Илияна Йотова и нейния екип обсъдихме трите групи мотиви, с които поискахме налагане на вето върху Закона за държавния бюджет. Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев след проведената среща при президента.

"Първата група включва 4 противоконституционни разпоредби. Първата е спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт или внесено обвинение. Втората - отнемане на правата на работещи при натрупване на трудов стаж без мотиви, оценка на въздействието и предварително обществено обсъждане и с неяснота как разпоредбата ще засегне работещите на пълен работен ден, тъй като се въвежда почасово измерване на трудовия стаж. Третата е, че се спира законовият механизъм за определяне на минималната работна заплата, тя се замразява на 620 евро, без да е посочен алтернативен механизъм. По европейска директива трябва да има такъв. Четвърта - обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите. Заплатите в съдебната система трябва да се определят по обективни критерии, а тези на народните представители са най-политически зависимите и със сигурност не се подчиняват на обективен критерии", обясни Василев.

Той беше категоричен, че ако не се наложи вето върху бюджета, от формацията ще внесат възражение в Конституционния съд, защото смятат, че тези разпоредби са противоконституционни.

Следващата група аргументи са свързани с липсата на предвидимост, обясни лидерът на „Продължаваме Промяната”. Единият е свързан със заплащането на учителите. Василев подчерта, че тази година за пръв път от 8 години няма достатъчно средства и МОН ще наруши вече подписан колективен трудов договор, относно нивата на заплащане. „Това отваря възможност държавата да бъде съдена”, заяви той. Друга разпоредба, свързана с предвидимостта, засяга средствата за наука, каза Василев. И обясни, че за оставащите месеци до края на годината остават под 3 милиона евро за наука, което на практика означава, че „средства няма да има”. По отношение на намаляването на субсидиите за вероизповеданията с 25% депутатът отбеляза, че това също намалява принципа на предвидимост. „Не на последно място от Закона за държавния бюджет отсъстват текстове с Националната детска болница”, подчерта още той.

Последната група проблеми, свързани с Закона за държавния бюджет са свързани с липсата на прозрачност и баланс, коментира Василев. Няма предвидено увеличение на фондовете за общински, областни болници и отдалечени райони, каза депутатът. И подчерта, че в бюджета е можело да бъдат записани и парите за младите лекари. Василев каза още, че Закона за държавния бюджет са вписани капиталови разходи за 3,114 млрд. евро, а описаните разходи са на стойност 1,435 млрд. евро. „Т.е. има почти 1,700 млрд.евро, за които не е ясно как ще бъдат похарчени, не са описани и проекти. Ако засягаха наследеното, можеше проектите да бъдат описани по договори и задължения. Но такива текстове няма. Това създава непрозрачност и нарушава баланса”, коментира още лидерът на ПП.

Вижте всички мотиви на "Продължаваме Промяната" за исканото вето върху Бюджета:

"I. ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ РАЗПОРЕДБИ

1.Спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт или внесено обвинение. Приетият текст нарушава презумпция за невиновност и принципа за стабилност на актовете - новият Чл. 113а от Закона за здравето — стр. 7;

2. Отнемане на права на работещите при натрупване на трудов стаж без мотиви и оценка на въздействието и без предварително обществено обсъждане. Приетият текст излиза извън обхвата на закона за държавния бюджет, тъй като не са посочени финансови изражения за 2026 г. Несъответствие с принципа на правната сигурност, заложен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията и със защитата на труда по чл. 16 и чл. 48 от Конституцията, както и несъвместимост с Директива 97/81/ЕО е - стр. 9;

3. Спиране на законовия механизъм за минималната работна заплата за 2027 г. без да е посочен заместващ механизъм. Приетият текст излиза извън обхвата на закона за държавния бюджет, тъй като няма финансови отражения за 2026 г. Несъответствие с принципа на правната сигурност, заложен в чл. 4, ал. 1 от Конституцията и със защитата на труда по чл. 16 и чл. 48 от Конституцията — стр. 11;

4. Обвързване на магистратските с депутатските възнаграждения. Приетият текст противоречи на основни принципи за независимостта на съдебната власт — стр. 12;

II. ЛИПСА НА ПРЕДВИДИМОСТ

1. Предвидени средства за стратегията за развитие на научните изследвания, Националната пътна карта за научна инфраструктура и националните научни програми за 2025 г. са 55 милиона евро, а за 2026 са 35 милиона евро. При спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси и при разходване на 1/12 от средствата отпуснати през 2025 година, изразходваните към края на 1 юли 2026 г. средства възлизат на 32,083 милиона евро. Това означава, че от 1 август 2026 до края на годината остават около 2,917 млн. евро. Приетият текст прави невъзможно нормалното изпълнение на вече поетите ангажименти и създава непосредствен риск от фактическо спиране на значителна част от дейностите — стр. 14;

2. Намаляване на субсидията за вероизповеданията с 25 % от 1 август 2026 г. без преходен режим — стр. 16;

3. Промяна на условията на тригодишната общинска програма 5 месеца преди нейното завършване без яснота кои проекти ще бъдат финансирани, в какъв ред, в какви срокове ще бъдат разплатени вече извършените дейности и по какви критерии ще се сключват договори за нови проекти. — стр. 16;

4. Не е предвиден ресурс за изпълнение на задълженията на Министерството на образованието и науката по сключения колективен трудов договор за учителските възнаграждения. Без този ресурс, държавата ще наруши разпоредбите на договора едностранно и без предизвестие — стр. 17;

5. Финансирането за Националната детска болница отсъства напълно от приложение №2 не само за 2026, а също и за 2027 и 2028 г., което означава, че не е предвидена в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 и в структурния план предоставен пред Европейската комисия— стр. 18;

III. ЛИПСА НА ПРОЗРАЧНОСТ И БАЛАНС

1. Държавният бюджет в чл. 1, ал. 2, т. II.2. предвижда 3 114 253,0 хил. евро капиталови разходи, като в Приложение №2 са посочени проекти за едва 1 435 469,6 хил. евро. Над 1 678 783 хил. евро капиталови разходи не са описани и е неясно как ще се разходват — стр. 19;

2. Държавният бюджет в чл. 1, ал. 2, предвижда 3 491 723,5 хил. евро разходи за издръжка. Разходите зa издръжка на всички разпоредители с бюджет, описани в чл.2-50 възлизат на 1 944 937,1 хил. евро. Над 1 546 786 хил. евро текущи разходи за издръжка не са описани и е неясно как ще се изразходват — стр. 19;

3. Нарушен баланс между ръста на капиталовите разходи и издръжката, от една страна, и замразените социални плащания, от друга. Бюджет 2026 предвижда ръст на капиталовите разходи с над 60%, както и ръст на разходите за издръжка с над 35%, а замразява почти всички социални плащания. При предвидени над 9,3 милиарда годишни капиталови разходи, към 31.05 са направени разходи за едва 1,8 милиарда — стр. 20;

4. При предвидено увеличение на разходите за болнична помощ с над 217 млн. евро, целевите фондове за областни болници, общински болници, и такива в отдалечени райони остават без допълнителен ресурс. Няма предвидени разпоредби, които да насочат 40 милиона евро от тези 217 милиона евро за 2 адекватно заплащане на лекари, медицински сестри и специалисти по здравни грижи — стр. 22;

С оглед на всичко гореизложено, смятаме, че за да се защити националния интерес е необходимо Законът за държавния бюджет на Република България за 2026 г. да бъде върнат за ново обсъждане по установения конституционен ред."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха, оптимисти

    18 10 Отговор
    Половината КС директно го държи Шиши, а другата половина е на Муньо т.е. пак на Шиши.

    Коментиран от #14

    19:19 28.07.2026

  • 2 И тези

    12 9 Отговор
    си нямат работа. КС докато го сезират, докато определят докладчик, ....., докато се произнесат ще мине Великден, 27.

    Коментиран от #6

    19:26 28.07.2026

  • 3 име

    10 12 Отговор
    Копейките от ПП-ДБ много врява вдигат за първия евробюджет на България, искат да злепоставят стабилното влизани в еврозоната. Въпроса е митрофанова ли им плаща или руския агент олег неврозов, дето строи незаконно във Варна?!

    19:27 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 а кой же сезира

    20 7 Отговор
    Българския избирател, че тези некадърници цяла година лапаха заплати за да крепят правителството на желязко водопада с цел да ни набутат в еврозоната с фалшиви данни за дефицит и инфлация, вместо да приема мерки против инфлацията и бюджет за 2026?! Върнете заплатите, неможачи с отпаднала необходимост!

    19:30 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лост

    20 0 Отговор
    Половината от магистратите са за гонене.А и в тази система са доста Опг-та.Щом за Опг са нужни трима тука са си направо готови :Съдия, Прокурор и адвокат посредник.

    Коментиран от #19

    19:30 28.07.2026

  • 8 Евгени Минчев

    9 5 Отговор
    Половината партия е от нашите , всички лордове сме с тях..!

    19:30 28.07.2026

  • 9 Небензня

    13 8 Отговор
    На снимката и текста......втръснала и досадна Отпаднала необходимост...

    19:30 28.07.2026

  • 10 Стига глупости

    7 5 Отговор
    Тия преиграването вече

    19:34 28.07.2026

  • 11 метафори

    7 0 Отговор
    Когато се правят лупинги с граждански самолет, вероятността от катастрофа е 99% и 1% има вероятност пилота да пропусне да направи лупинг.

    19:34 28.07.2026

  • 12 Шапкаря

    4 4 Отговор
    Бегом за тоалетна хартия, че сте на ръба да окаляте терена!32000 - смешници!

    19:34 28.07.2026

  • 13 Един

    4 4 Отговор
    Много важно.Шумим брат шумим.При ГЕРБ
    Защо мълчахте,заедно сътворихте маса глупости?

    19:34 28.07.2026

  • 14 Прав си!

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха, оптимисти":

    Aма промянкаджиите и пишман демократите бяха яка сглобка с пеевско-герберските крадци. Още са влюбени в простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски.

    19:35 28.07.2026

  • 15 Ко да ги праиш

    4 4 Отговор
    Тримата глупаци в уголемен формат Къде им гори акъла викаше баба ми че тези някой ще ги чуе , кРадев подкрепя Й отова за президент и тя ще наложи вето Тези двамата са като Путин и Медведев Първо ще управлява единия после другия

    19:35 28.07.2026

  • 16 пингвин ама розАф

    2 4 Отговор
    Целият прайд сме с теб вожде! Чакаме твоите насоки. Няма нужда да ги казваш. Само се изкокори в необходимата посока и ние ще понесем натам украсените си с пера д-та.
    Вечна слава на Петрохан!!!

    19:35 28.07.2026

  • 17 Смърфиета

    4 4 Отговор
    Стою Правото да напише мотивите към искането, след което да изяде десет кила пържоли със салати и пържени картофи.

    19:36 28.07.2026

  • 18 Горски

    7 1 Отговор
    Бюджет БЕЗ съкращаване на щата в бюджетната сфера,ще води до нови ЗАЕМИ! При намаляло с поне 25/100 население на страната,с толкова трябва да се намали и щата в бюджетната сфера!Най лесно и бързо е да се съкратят щатните бройки на пенсионирани служители останали на работа след пенсиониране с пенсия+заплата!Това са около 7000 в МВР и около 3000 в МО!!!А по други министерства агенции ведомства учреждения области и всякакви държавни и общински хранилки?Предполагам само,че се касае за около 2-2.5 милиарда евро!Ако тези пенсионери са такива специалисти,ще се устроят на работа в ЧАСТНИЯ СЕКТОР и ще си плащат данъци и осигуровки! Спиране на всякакви помощи за безработица,отопление,детски и каквито се сетите БЕЗ да е положен труд по почистване озеленяване и поддръжка на населените места ПОНЕ 21 дни месечно! Дали ще се навие някой да предложи и такива които да приемат?

    19:37 28.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 !!!?

    1 6 Отговор
    Йотова може да се консултира първо с руското посолство...!!!

    19:41 28.07.2026

  • 21 !!!?

    0 0 Отговор
    Йотова може да се консултира първо с руското посолство...!!!

    19:41 28.07.2026

  • 22 НА СНИМКАТА СОЦ РЕАЛИЗЪМ

    3 4 Отговор
    Тримата танкисти и пудела.

    19:44 28.07.2026

  • 23 АЙДЕ ГЪЧ

    2 3 Отговор
    .............АБСОЛЮТНИ НЕ НУЖ НИЦИ ...........!!!!!!!!!!!!!!

    19:48 28.07.2026

  • 24 Емигрант

    2 0 Отговор
    Вие от ПП е по-добре да откажете подкрепата на Тиквата към вас за президентските избори, защото пак всеки нормален човек ще го определи като сглобка в името на властта ! Бъдете мъже бе, не се занимавайте с бюджети и други разни глупости, а помислете сериозно как Тиквата пак ви сложи на ските по пързалката ! Или ще сте политици с морал и чест или удряте дъното в корупцията и сглобките ! Тиквата ви "работи" съвсем явно вие се занулявате !

    19:55 28.07.2026

  • 25 Гробар

    0 1 Отговор
    Жалките фашисти пак нещо крякат, пак искат някой да им подхвърли кокалче. България загина, лешоядите сини комунета дооглозгват кокалите.

    19:57 28.07.2026

  • 26 Ще се

    0 1 Отговор
    сбутате с ГЕРБ!

    19:58 28.07.2026

  • 27 Само лузери

    0 1 Отговор
    се интересуват от бюджет!

    Коментиран от #34

    19:59 28.07.2026

  • 28 Бай Коста

    2 0 Отговор
    А за лъжите ви, че нямало да поскъпне живота? Че цените щели най-много с половин процент да се вдигнат? Че ще сме били в клуба на богатите? Вас кой ще ви съди и кого да потърсим да ви измете дърти лъжци???

    Коментиран от #35

    20:00 28.07.2026

  • 29 хахаха

    1 1 Отговор
    ПП да се оплачат на арменския поп. 100 пъти им обясниха за детската болница , а продължават да въртят грамофона. Явно смятат избирателите за малоумни. Поне в 10 популярни публицистични предавания на трите национални телевизии беше обяснено, че до края на годината проекта за детската болница е обезпечен със средства.

    20:02 28.07.2026

  • 30 Йотова

    0 1 Отговор
    ПИСНА МИ ОТ ТИЯ МЕКИ КИТКИ!

    Коментиран от #32

    20:03 28.07.2026

  • 31 Бойко Българоубиец

    0 1 Отговор
    Моята деса надупеса пак ще реши всичко 😉😘 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    20:04 28.07.2026

  • 32 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Йотова":

    Много бързо свалят предаването "Развигор" от сайта.
    Що така?

    20:05 28.07.2026

  • 33 Бизнесмен

    2 0 Отговор
    Това с какво ми помага?

    20:06 28.07.2026

  • 34 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Само лузери":

    Прекръсти се на Виктор или Виктория!

    Коментиран от #36

    20:06 28.07.2026

  • 35 Смърфиета

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Бай Коста":

    Народът си ги иска гадовете, свиквай в клуба на богатите си вече. Като дойде твоя ред, няма да си по-щастлив.

    20:08 28.07.2026

  • 36 Резнаха

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Смърфиета":

    ли ти бюджета?

    20:11 28.07.2026

  • 37 Троян

    1 0 Отговор
    Бедни, бедни Македонски, защо не загина при Гредетин?

    20:13 28.07.2026

  • 38 Хе хе хе

    1 0 Отговор
    Нали бюджета на Джелезуту беше кофти и го гътнахте смело и се виждахте вече победители. И ква стана тя сега. Шепа файтонджии се мислят за велики. Хайде сега свалете ги с този калпав бюджет. Ще, ще. Не можете да ги барнете. Не само ами като излязат 5000/6000 да протестират ще си изядете и пердаха. Късогледите соросоидчета докараха комундрелите пак на власт.

    20:21 28.07.2026

  • 39 Милен

    0 1 Отговор
    Туй с почасовото изчисление на трудовият стаж е добро, но само ако се изчислява и часовете изработени ,,извънредно" и тези които си изработил на ,,втори договор", ако става въпрос само за тези дето са под ,,нормата" си е пълна простотия

    20:24 28.07.2026

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