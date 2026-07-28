Турция ще разработва находища в Ирак

Турската държавна петролна компания (Turkish Petroleum, TPAO) ще участва в разработването на находища в Киркук в Северен Ирак. Това е предвидено в споразумение, подписано по време на посещението на иракския премиер Али ал-Зейди в Анкара, обяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Turkish Petroleum получи правото да участва в разработването на находища в Киркук. Подписаното днес споразумение е историческа стъпка в партньорството в енергийния сектор“, каза Ердоган след разговори с ал-Зейди. Срещата беше излъчена от TRT Haber.

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​уточни, че в съответствие със споразумението, подписано с BP, TPAO е придобила 15% дял в BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL). „Чрез това партньорство TPAO ще участва в разработването на находища в Киркук, един от най-важните региони за производство на въглеводороди в Ирак. Компанията ще си сътрудничи с партньорите си в BPECKL, за да въведе в производство резерви, потенциално възлизащи на приблизително 3 милиарда барела“, пише Байрактар ​​в X.