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Турция ще разработва находища в Ирак

Турция ще разработва находища в Ирак

28 Юли, 2026 22:41 536 6

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  • нефт

По време на посещението на иракския премиер Али ал-Зейди в Анкара беше подписано споразумение за партньорство

Турция ще разработва находища в Ирак - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турската държавна петролна компания (Turkish Petroleum, TPAO) ще участва в разработването на находища в Киркук в Северен Ирак. Това е предвидено в споразумение, подписано по време на посещението на иракския премиер Али ал-Зейди в Анкара, обяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

„Turkish Petroleum получи правото да участва в разработването на находища в Киркук. Подписаното днес споразумение е историческа стъпка в партньорството в енергийния сектор“, каза Ердоган след разговори с ал-Зейди. Срещата беше излъчена от TRT Haber.

Турският министър на енергетиката Алпарслан Байрактар ​​уточни, че в съответствие със споразумението, подписано с BP, TPAO е придобила 15% дял в BP Energy Company of Kirkuk Limited (BPECKL). „Чрез това партньорство TPAO ще участва в разработването на находища в Киркук, един от най-важните региони за производство на въглеводороди в Ирак. Компанията ще си сътрудничи с партньорите си в BPECKL, за да въведе в производство резерви, потенциално възлизащи на приблизително 3 милиарда барела“, пише Байрактар ​​в X.


Турция
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  • 4 В тия жеги

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    Такива новини вкарват туркофобите в спешното🤣🤣🤣🤣

    23:16 28.07.2026

  • 5 Турците не спят

    1 1 Отговор
    Споразумението е подписано за 100 години и гарантира по 1млн барела дневно доставки за Турция. Как е кръвното фобчета, скочи ли🤣🤣

    23:33 28.07.2026

  • 6 А50

    1 0 Отговор
    А наще седесари пратиха наши военни там, за да участваме после във въстановяването на Ирак , е нещо да кажат умнокрасивите защо пак ни подведоха стратегическите партньори

    00:05 29.07.2026