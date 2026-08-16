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Бригадирът от "Бригада Нов дом" Владимир Караджов се развежда отново

Бригадирът от "Бригада Нов дом" Владимир Караджов се развежда отново

16 Август, 2026 19:11 1 688 17

  • владимир караджов-
  • бригада нов дом-
  • майстор-
  • раздяла-
  • брак-
  • развод

Майсторът и съпругата му Цветелина се запознаха на снимачната площадка на предаването на bTV

Бригадирът от "Бригада Нов дом" Владимир Караджов се развежда отново - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Популярният майстор от "Бригада Нов дом" Владимир Караджов се развежда с втората си съпруга Цветелина, стана ясно от разтърсващо съобщение от страна на Цвети в Инстаграм.

Без да дава много подробности, тя казва, че зад раздялата им стои избор на Караджов, който тя преживява като предателство. Тя говори за "умрели обещания" и избори, които остават завинаги в съвестта на човека. Странното е, че Цветелина сподели, че не всяко “завинаги” е взаимно, а фонът на поста ѝ е песента „Фалшив герой“ на Тодор Колев.

Двойката изглеждаше като една от най-влюбените и стабилните през последните години, заради което раздялата им идва като гръм от ясно небе.

Любовта между двамата пламна зад кулисите на "Бригада Нов дом" по bTV. Владимир Караджов беше главното лице и майстор на предаването, а Цветелина Димитрова заемаше поста на главен редактор.

Когато се запознават и Влади, и Цветелина са обвързани с тогавашните си партньори. През 2019 г. те официално афишират любовта си пред медиите. По-късно двойката заживява заедно с децата си от предишните бракове - синът на Влади Данаил и дъщерята на Цвети, описвайки съвместния си живот като семейство с "близнаци". Година след това бригадирът предлага брак на Цвети, а през 2021 г. вдигат тайна сватба в столицата, където ги бракосъчета тогавашния кмет Йорданка Фандъкова.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Васил

    9 0 Отговор
    Голям праз егати новината това ми звучи като реклама за необвързаните.

    19:26 16.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    14 0 Отговор
    И двамата пар ясни ци са били, и не са се променили. Пар ясни ци са останали.

    19:28 16.08.2026

  • 4 Това е важна новина.

    4 0 Отговор
    Ще го имам предвид

    19:28 16.08.2026

  • 5 Гост

    7 0 Отговор
    За тия как се мести? Водоравно или хоризонтално?

    Коментиран от #13

    19:31 16.08.2026

  • 6 Гошо

    5 0 Отговор
    Ще пусна една сълза.

    19:38 16.08.2026

  • 7 Цъцъ

    12 0 Отговор
    Ремонтирал е между другото някоя нова буля работодателка, тъй де всички знаем, как е идва водопроводчика или майстора тя по пеньоарче само по без нищо отдолу и те така шпpицен, шпpицен, я, я вундарбар😂

    19:39 16.08.2026

  • 8 аааа

    7 0 Отговор
    Ами както име тръгнало на разводи, като нищо ще има и трети. Доста лоша кредитна история.

    19:51 16.08.2026

  • 9 Хаха

    6 1 Отговор
    Къв бригадир е тоя измислен герой бе? Я го пратете на един строеж да бърка бетон, да носи тухли по цял ден и да натрупа малко стаж и тогава го обявявайте за бригадир. Сега сигурно не знае от коя страна се държи лопата. А това, че сменя жените постоянно говори, че се изживява като ВИП

    19:54 16.08.2026

  • 10 Злите езици говорят..

    6 0 Отговор
    Този майстор не "работеше" ли водещата на " Бригада Нов дом"?

    19:54 16.08.2026

  • 11 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Пуснах сълза.

    20:03 16.08.2026

  • 12 Фейк - либераст

    1 1 Отговор
    На новоразведените: ЧЕСТИТО! Тази година развод, догодина -два!

    20:11 16.08.2026

  • 13 2554

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Мести се в другия крачол!

    20:24 16.08.2026

  • 14 Сила

    2 0 Отговор
    Бачкатор ....кво очакват от потен бачкатор с две мозъчни гънки ??!

    20:29 16.08.2026

  • 15 Абе, ей!

    2 0 Отговор
    Не трябва ли да обсъждаме разводите на Брат Пит, Том Круз, Джони Деп и мн. др. нестроителни небригадири. Абе, ЕЙ! Кво ви става бе?

    20:39 16.08.2026

  • 16 Тесла

    0 0 Отговор
    Стига занимавайте обществото с тези илитерати и с преминалата зенита на своята хубост!
    Безумно е да се хвалиш,че си направил добро. Отделен въпрос е колко качеството и колко години ще изкара.

    20:54 16.08.2026

  • 17 Име

    0 0 Отговор
    Двата лева в джоба не стоят мирно! Чуждата кокошка, е патка! Или дай на глупака някой лев, па му гледай сеира!

    20:58 16.08.2026