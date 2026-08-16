Бригадирът от "Бригада Нов дом" Владимир Караджов се развежда отново

Популярният майстор от "Бригада Нов дом" Владимир Караджов се развежда с втората си съпруга Цветелина, стана ясно от разтърсващо съобщение от страна на Цвети в Инстаграм.
Без да дава много подробности, тя казва, че зад раздялата им стои избор на Караджов, който тя преживява като предателство. Тя говори за "умрели обещания" и избори, които остават завинаги в съвестта на човека. Странното е, че Цветелина сподели, че не всяко “завинаги” е взаимно, а фонът на поста ѝ е песента „Фалшив герой“ на Тодор Колев.
Двойката изглеждаше като една от най-влюбените и стабилните през последните години, заради което раздялата им идва като гръм от ясно небе.
Любовта между двамата пламна зад кулисите на "Бригада Нов дом" по bTV. Владимир Караджов беше главното лице и майстор на предаването, а Цветелина Димитрова заемаше поста на главен редактор.
Когато се запознават и Влади, и Цветелина са обвързани с тогавашните си партньори. През 2019 г. те официално афишират любовта си пред медиите. По-късно двойката заживява заедно с децата си от предишните бракове - синът на Влади Данаил и дъщерята на Цвети, описвайки съвместния си живот като семейство с "близнаци". Година след това бригадирът предлага брак на Цвети, а през 2021 г. вдигат тайна сватба в столицата, където ги бракосъчета тогавашния кмет Йорданка Фандъкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Васил
19:26 16.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами
19:28 16.08.2026
4 Това е важна новина.
19:28 16.08.2026
5 Гост
Коментиран от #13
19:31 16.08.2026
6 Гошо
19:38 16.08.2026
7 Цъцъ
19:39 16.08.2026
8 аааа
19:51 16.08.2026
9 Хаха
19:54 16.08.2026
10 Злите езици говорят..
19:54 16.08.2026
11 Хасковски каунь
20:03 16.08.2026
12 Фейк - либераст
20:11 16.08.2026
13 2554
До коментар #5 от "Гост":Мести се в другия крачол!
20:24 16.08.2026
14 Сила
20:29 16.08.2026
15 Абе, ей!
20:39 16.08.2026
16 Тесла
Безумно е да се хвалиш,че си направил добро. Отделен въпрос е колко качеството и колко години ще изкара.
20:54 16.08.2026
17 Име
20:58 16.08.2026