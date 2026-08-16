Владислав Панев бие тревога: От Румъния идват тревожни сигнали

Румънската икономика спада с 2% през последните 12 месеца, което е сред рекордите в Европейския съюз. За сравнение нашата расте с 2.7 процента. Вижда се какво се случва, когато купонът свърши и идва ред на изтрезняването.

И ние сме се запътили натам. Още няколко години ударно теглене на дългове и работата ще отиде в киреча.

Добре е, че имаме ролеви модел като Румъния, а преди това и Гърция. Лошото е ако не се възползваме от техния опит и решим, че морето е до колене.