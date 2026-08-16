Владислав Панев бие тревога: От Румъния идват тревожни сигнали

Румънската икономика спада с 2% през последните 12 месеца, което е сред рекордите в Европейския съюз. За сравнение нашата расте с 2.7 процента. Вижда се какво се случва, когато купонът свърши и идва ред на изтрезняването.
И ние сме се запътили натам. Още няколко години ударно теглене на дългове и работата ще отиде в киреча.
Добре е, че имаме ролеви модел като Румъния, а преди това и Гърция. Лошото е ако не се възползваме от техния опит и решим, че морето е до колене.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
МОЖЕ И САЛАТА И 20 КИЛОВАТА ФОТОВОЛТАИЦИ ДА БУЧНА ЗА ДА СА ПО- ТЪНКИ СМЕТКИТЕ :)
19:10 16.08.2026
2 ди-би фашисти
Коментиран от #7
19:13 16.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Споко, Панев
19:18 16.08.2026
5 О, Морес
19:18 16.08.2026
6 кокор спецова
19:18 16.08.2026
7 Въпрос
До коментар #2 от "ди-би фашисти":Колко време управляваха ПП-ДБ та всички хулите само тях? Аз съм доволен. Само те ми вдигнаха пенсията.
Коментиран от #12
19:19 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Няма вечни,
19:21 16.08.2026
10 В бегето икономика нема
19:22 16.08.2026
11 Радко си е добре
19:23 16.08.2026
12 като ти туриха ойрото
До коментар #7 от "Въпрос":пенсийката ти къде отиде ?
Коментиран от #21
19:26 16.08.2026
13 Васил
19:27 16.08.2026
14 алахулю фишер
19:31 16.08.2026
15 безпартиен
Коментиран от #26, #32
19:37 16.08.2026
16 Янко
Коментиран от #28
19:41 16.08.2026
17 ОТ ТРИ МЕСЕЦА В БЪЛГАРИЯ
19:45 16.08.2026
18 Кирил
19:49 16.08.2026
19 Еводебил
19:50 16.08.2026
20 нннн
19:55 16.08.2026
21 Пак въпрос
До коментар #12 от "като ти туриха ойрото":Те ли направиха цените 1лев - 1 евро? Не, търговците без да са контролирани от управляващите тогава.
Коментиран от #31
19:57 16.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Боруна Лом
20:02 16.08.2026
24 Някой
А вие Владислав Панев, дето се снимахте в паллачента с Пеевски не ставате за депутат. Много сте наивен, като пенсионерите, наивен сте като пенсионерите, които си хвърлят спестяванията през балкона.
Владислав Панев вашата политическа кариера приключи, ако
ПП-ДБ не ви изритат от депутатсщите листи. Ние избирателите ще изратема тях от парламента.
20:02 16.08.2026
25 Радев ще опропасти държавата .
Лъже народа .
Коментиран от #30
20:03 16.08.2026
26 Серт
До коментар #15 от "безпартиен":Всички сме деца на майката Земя! А това, че всички ресурси и блага са в една шепа хора, не са ти виновни пенсионери, безработни, работещи бедни и т. н. Трябва да има прелом и ликвидиране на капитализма, иначе всички отиват в небитието и бедни и богати.
Коментиран от #29
20:06 16.08.2026
27 Путинистите
20:12 16.08.2026
28 Весело
До коментар #16 от "Янко":Най не ми били 600 000, най ми били 1 600 000. Счетоводителите в частния сектор, банкери, адвокати, журналисти, писатели, актьори, лекали, режисьори, музиканти, художници, кръчмари, продавачи, IT-та ... все търтеи.
Плюс още 2 200 000 пенсионери, голяма част от тях "пъва категория"
У нас само 1 000 000 работят, един рабони и издържа още петима. Като най-ужасното е, че трима от петима търтеи взимат заплади по-големи от заплатата на този, който работи наистина.
20:14 16.08.2026
29 Знайко
До коментар #26 от "Серт":Най-големите капиталисти са комунисто-бесепарите и техните наследници.
Комунистите се пребоядисаха на депесари, "калинки" и "копринки".
Вие ги наричате капиталисти, аз ги наричам червени робовладелци.
Неприятната истина е, че общество ни състоящо се от 70% плебеи си заслужава съдбата всички 99% да сме роби на 1% червените робовладелци.
.
20:30 16.08.2026
30 Някой
До коментар #25 от "Радев ще опропасти държавата .":Народа ще мизерства заслужено.
Защото гласува за бесепарите, за чалгарите, за шопарите, за Радев ...
20:32 16.08.2026
31 Фройд
До коментар #21 от "Пак въпрос":Знаеш ли че един арабин на времето ми каза една житейска констатация- живеем бедно, за да умрем богати???!!
А ти за едната пенсия си се закъхарил, Абе ти бивш военен ли си ?
Само те си мислят че много работа са свършили, а всъщност, и една война не направиха.
20:46 16.08.2026
32 Знайко
До коментар #15 от "безпартиен":ФАЛИТА е оздравителен процес. Територията и робите остават, сменат се робовлоделците.
Московския губертатор-дворянин Радев ще бъде заменен от валия.
20:46 16.08.2026