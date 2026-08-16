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Владислав Панев бие тревога: От Румъния идват тревожни сигнали

Владислав Панев бие тревога: От Румъния идват тревожни сигнали

16 Август, 2026 19:06 2 674 32

  • владислав панев-
  • румъния-
  • криза-
  • българия-
  • заем

И ние сме се запътили натам. Още няколко години ударно теглене на дългове и работата ще отиде в киреча

Владислав Панев бие тревога: От Румъния идват тревожни сигнали - 1
Снимка: БГНЕС
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Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Румънската икономика спада с 2% през последните 12 месеца, което е сред рекордите в Европейския съюз. За сравнение нашата расте с 2.7 процента. Вижда се какво се случва, когато купонът свърши и идва ред на изтрезняването.

И ние сме се запътили натам. Още няколко години ударно теглене на дългове и работата ще отиде в киреча.

Добре е, че имаме ролеви модел като Румъния, а преди това и Гърция. Лошото е ако не се възползваме от техния опит и решим, че морето е до колене.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 7 Отговор
    72 КВ.М В ПОРТО ЛАГОС НА 209 МЕТРА ОТ ПРИСТАНИЩЕТО И ПО ЦЯЛ ДЕН НА РИБА :)....
    .....
    МОЖЕ И САЛАТА И 20 КИЛОВАТА ФОТОВОЛТАИЦИ ДА БУЧНА ЗА ДА СА ПО- ТЪНКИ СМЕТКИТЕ :)

    19:10 16.08.2026

  • 2 ди-би фашисти

    12 13 Отговор
    края иде за вас подлоги мръсни

    Коментиран от #7

    19:13 16.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Споко, Панев

    12 5 Отговор
    Радкото ни пази, приготвил ни е кошници с грижи! А дълговете не ги мисли, друто си е радко да ги прави. Има да се отплаща човека на тия, които го подпряха за премиер а и той да захлеби. Ама бил обещал нещо на беднюгите. Не е вярно, те сънуваха сладки сънища. Хайде със здраве и не се напрягай. И тая мисирска статия "бие тревога".

    19:18 16.08.2026

  • 5 О, Морес

    18 9 Отговор
    Така де."Отличниците" на Еврозоната (където ни набута малоумната ви партийка) -Гърция,Румъния и ние-право в киреча !

    19:18 16.08.2026

  • 6 кокор спецова

    7 9 Отговор
    владко по пенюар съм а специ пак е в командировка...

    19:18 16.08.2026

  • 7 Въпрос

    18 9 Отговор

    До коментар #2 от "ди-би фашисти":

    Колко време управляваха ПП-ДБ та всички хулите само тях? Аз съм доволен. Само те ми вдигнаха пенсията.

    Коментиран от #12

    19:19 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Няма вечни,

    19 7 Отговор
    все някога иде края. За прогресивните шмекери - скоро!

    19:21 16.08.2026

  • 10 В бегето икономика нема

    12 4 Отговор
    Така че спото всичките приходи на псевдо държавата са от грабежи рекети изнудване и такса преминаване

    19:22 16.08.2026

  • 11 Радко си е добре

    10 4 Отговор
    да му мислят подлогите му

    19:23 16.08.2026

  • 12 като ти туриха ойрото

    12 11 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    пенсийката ти къде отиде ?

    Коментиран от #21

    19:26 16.08.2026

  • 13 Васил

    14 3 Отговор
    Ние нямаме икономика за какво да се тревожим у нас има картели и монополи.

    19:27 16.08.2026

  • 14 алахулю фишер

    1 1 Отговор
    таквиз сигнали не ма влияят , докут не ма подпре отдолу

    19:31 16.08.2026

  • 15 безпартиен

    15 2 Отговор
    В държавата без високотехнологични производства и производство на стоки с голяма принадена стойност, население от 6.4 милиона души,с 2.1 милиона пенсионери, около 750 хиляди получаващи заплати от държавния и общинския бюджет, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни и около 1 милион без образование и професионална квалификация и без трудови навици ц..г@ни е въпрос на малко време да се обяви ФАЛИТА!¡Решение има и е свързано със съкращения в бюджетната сфера с поне 30/100!!! Спиране на всякакви помощи без да е положен труд по почистване озеленяване и облагородяване на населените места поне 21 дни месечно!!

    Коментиран от #26, #32

    19:37 16.08.2026

  • 16 Янко

    11 2 Отговор
    Всички знаем за какво се теглят заемите.За заплати на 600 хиляди бюджетните

    Коментиран от #28

    19:41 16.08.2026

  • 17 ОТ ТРИ МЕСЕЦА В БЪЛГАРИЯ

    9 6 Отговор
    Всичко е 25% надолу. Какъв разтеж бе, охлюв.

    19:45 16.08.2026

  • 18 Кирил

    9 3 Отговор
    Фатмаците тази година ще теглят 10 милиарда евро кредити.

    19:49 16.08.2026

  • 19 Еводебил

    6 9 Отговор
    Румъния е една от най богатите на ресурси страна в Европа.Единственната страна която посрешна чумата на демокрастията без една лея дълг.Уви,36 години див евроатлантизъм я заличиха и превърнаха в територия на разрухата

    19:50 16.08.2026

  • 20 нннн

    10 2 Отговор
    Всички политици, когато са на власт, теглят ,,пари за усвояване". ,,Ден година храни". Утре може и да не са на власт.

    19:55 16.08.2026

  • 21 Пак въпрос

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "като ти туриха ойрото":

    Те ли направиха цените 1лев - 1 евро? Не, търговците без да са контролирани от управляващите тогава.

    Коментиран от #31

    19:57 16.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ПРОПАДНАЛОТПА. ДЪКПЕТРО. ХАНВЦ

    20:02 16.08.2026

  • 24 Някой

    6 2 Отговор
    Бай Ганьо не го интересува какво ще е утре интересува го хладилника да е пълен, да има ракия и бензин. На власт да е шуробаджанака.

    А вие Владислав Панев, дето се снимахте в паллачента с Пеевски не ставате за депутат. Много сте наивен, като пенсионерите, наивен сте като пенсионерите, които си хвърлят спестяванията през балкона.

    Владислав Панев вашата политическа кариера приключи, ако
    ПП-ДБ не ви изритат от депутатсщите листи. Ние избирателите ще изратема тях от парламента.

    20:02 16.08.2026

  • 25 Радев ще опропасти държавата .

    3 5 Отговор
    Ще се махне и години наред ще мизерстваме след некадърното му управление .
    Лъже народа .

    Коментиран от #30

    20:03 16.08.2026

  • 26 Серт

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "безпартиен":

    Всички сме деца на майката Земя! А това, че всички ресурси и блага са в една шепа хора, не са ти виновни пенсионери, безработни, работещи бедни и т. н. Трябва да има прелом и ликвидиране на капитализма, иначе всички отиват в небитието и бедни и богати.

    Коментиран от #29

    20:06 16.08.2026

  • 27 Путинистите

    2 2 Отговор
    говорят за фашизъм?

    20:12 16.08.2026

  • 28 Весело

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Янко":

    Най не ми били 600 000, най ми били 1 600 000. Счетоводителите в частния сектор, банкери, адвокати, журналисти, писатели, актьори, лекали, режисьори, музиканти, художници, кръчмари, продавачи, IT-та ... все търтеи.
    Плюс още 2 200 000 пенсионери, голяма част от тях "пъва категория"

    У нас само 1 000 000 работят, един рабони и издържа още петима. Като най-ужасното е, че трима от петима търтеи взимат заплади по-големи от заплатата на този, който работи наистина.

    20:14 16.08.2026

  • 29 Знайко

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "Серт":

    Най-големите капиталисти са комунисто-бесепарите и техните наследници.
    Комунистите се пребоядисаха на депесари, "калинки" и "копринки".

    Вие ги наричате капиталисти, аз ги наричам червени робовладелци.

    Неприятната истина е, че общество ни състоящо се от 70% плебеи си заслужава съдбата всички 99% да сме роби на 1% червените робовладелци.
    .

    20:30 16.08.2026

  • 30 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Радев ще опропасти държавата .":

    Народа ще мизерства заслужено.

    Защото гласува за бесепарите, за чалгарите, за шопарите, за Радев ...

    20:32 16.08.2026

  • 31 Фройд

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пак въпрос":

    Знаеш ли че един арабин на времето ми каза една житейска констатация- живеем бедно, за да умрем богати???!!

    А ти за едната пенсия си се закъхарил, Абе ти бивш военен ли си ?
    Само те си мислят че много работа са свършили, а всъщност, и една война не направиха.

    20:46 16.08.2026

  • 32 Знайко

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "безпартиен":

    ФАЛИТА е оздравителен процес. Територията и робите остават, сменат се робовлоделците.

    Московския губертатор-дворянин Радев ще бъде заменен от валия.

    20:46 16.08.2026

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