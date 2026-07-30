Парламентът прие ключови промени в Изборния кодекс

Три месеца преди президентските избори депутатите приеха ключови промени в Изборния кодекс. Основният спор беше за машинния вот. Прие се да се гласува с машина във всички секции с изключение на тези с под 300 избиратели, обобщи бТВ.

Отпадна и ограничението за разкриване на най-много 20 секции в държави извън Европейския съюз.

Както всеки път при дебат за Изборния кодекс и днес депутатите се скараха за машинния вот. Основните спорове бяха дали той може да се манипулира

„Премахвайки хартията, отнемате възможността на една голяма част да гласуват с хартия - тези, които винаги са гласували. През 2021 г., когато се е гласувало само с машина, гласувалите са били със 700 000 по-малко“, каза Цвета Караянчева от ГЕРБ.

„От вас трябва да опазваме вота, не от някой друг. Благодарение на това, че „Възраждане“ успя да прокара да се снима с телефон в секцията, целият народ видя какво правят вашите хора – фалшифициране на протоколи, драскане по тях“, заяви Георги Георгиев от „Възраждане“.

„На последните избори има 555 000 невалидни бюлетини. Това е причината за въвеждане на машинното гласуване“, посочи Божидар Божанов от „Демократична България“.

„Машинният вот не ограничава избирателите, ограничаваме възможността вотът на избирателя да стане недействителен. Не се подигравайте с българския народ и търпението му“, каза Николета Тодорова от „Прогресивна България“.

„От въвеждането на машинното гласуване досега изборната администрация беше поставена пред редица предизвикателства“, коментира Айтен Сабри от ДПС.

„Продължаваме промяната“ искаха още по-нисък праг – машини да има във всички секции с над 100 избиратели. Предложението им не мина.

„Млади хора от XXI век искат да гласуват на машина. Как да стане? Не може“, каза Велислав Величков от „Продължаваме промяната“.

С промени, предложени от „Прогресивна България“, се заличава избирателен район „Чужбина“. Той беше приет преди години, но никога не беше уточнено как ще излъчва народни представители и на практика не заработи.

Утре е последният пленарен ден за тази сесия.