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Верижна катастрофа в центъра на София на метри от парламента
  Тема: Войната на пътя

Верижна катастрофа в центъра на София на метри от парламента

30 Юли, 2026 21:08 930 14

  • орлов мост-
  • катастрофа-
  • софия

Инцидентът предизвика незабавен хаос на пътя

Верижна катастрофа в центъра на София на метри от парламента - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ж есток сблъсък блокира сърцето на столицата. Четири автомобила се удариха при тежка верижна катастрофа на бул. „Цар Освободител“, непосредствено след Орлов мост, съобщи репортер на БТА.

Инцидентът предизвика незабавен хаос на пътя. В района се е образувало огромно задръстване, което сериозно затруднява трафика в пиковите часове.

Движението по ключовия столичен булевард е почти парализирано. Преминаването покрай мястото на катастрофата става изключително бавно. На мястото се очакват екипи на „Пътна полиция“, които да изяснят причините за инцидента и да регулират преминаващите автомобили.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Краварска медия

    7 1 Отговор
    Маре, всичко наред ли е, хората ще помислят че си получила инсулт, по голема глупост може би само лена или киро може да съчини

    21:21 30.07.2026

  • 3 Милчо

    6 1 Отговор
    Селяндури,айде на село бе.На Орлов мост да се наредете,помяри.Не може....пълно с некадърници,не познават града,не познават светофарите,а се мислят за велики.Пишат стихове и гледат картинки на най-тежките кръстовища.Наблюдавам ги по цел ден.

    21:22 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 като натъпчете

    7 0 Отговор
    още един милион души в коочинката ще заобикалям през Самоков

    21:25 30.07.2026

  • 6 Симолация

    8 2 Отговор
    За сокво сложиха тези камери на околовръсното днес минаха две коли с 200 единия макларан сатурн

    21:25 30.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Благой от СОФстрой

    6 1 Отговор
    В България само БеГейци, простотия и анрхия!!!!

    Коментиран от #9

    21:38 30.07.2026

  • 9 Пълно е с гастарбайтери в отпуска

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Благой от СОФстрой":

    Много прости хора са без никаква култура. Те са доста съмнително. По лошото е че е пълно с чужденци които нямат никакви навици нито трудови. Целта за вноса на тия чужденци е да бъдат тормозени българите. Това е умишлен геноцид над българския народ. Подобно нещо е извършил турския поробител когато нарочно е внасял цигани и роми за да тормози българите и сега е така. Властимащите ги внасят за да тормозят българите !!!

    21:51 30.07.2026

  • 10 Или разкарайте привнесените чужденци

    5 1 Отговор
    Които не са туристи първо и второ. Всякакъв тормоз от западните търговски вериги над българите да спре или си гласувайте сами на изборите. При цялото ми уважение.

    21:57 30.07.2026

  • 11 Павлов

    2 2 Отговор
    Сигурно е опит за атентат срещу Радев.

    22:00 30.07.2026

  • 12 Жителите на бомба ай

    5 0 Отговор
    Са ПОТРЕСЕНИ..

    22:00 30.07.2026

  • 13 Троян

    1 0 Отговор
    Във София работа нямам, че е пълно със селтаци, не селяни, селтаци. За там трябва БМП и пак не можеш да си напълно сигурен за безопасноста си.

    22:21 30.07.2026

  • 14 Борил

    0 0 Отговор
    Омръзна ми да чета за всяка случила се катастрофа, все едно катастрофи не се случват по цял свят ежедневно. Интересуваме днес МВР колко наркодилъра арестува, колко кражби предотврати, а не колко снимки е направила от храстите

    22:25 30.07.2026

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