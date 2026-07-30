Верижна катастрофа в центъра на София на метри от парламента

Ж есток сблъсък блокира сърцето на столицата. Четири автомобила се удариха при тежка верижна катастрофа на бул. „Цар Освободител“, непосредствено след Орлов мост, съобщи репортер на БТА.

Инцидентът предизвика незабавен хаос на пътя. В района се е образувало огромно задръстване, което сериозно затруднява трафика в пиковите часове.

Движението по ключовия столичен булевард е почти парализирано. Преминаването покрай мястото на катастрофата става изключително бавно. На мястото се очакват екипи на „Пътна полиция“, които да изяснят причините за инцидента и да регулират преминаващите автомобили.