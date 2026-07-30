Верижна катастрофа в центъра на София на метри от парламента

Ж есток сблъсък блокира сърцето на столицата. Четири автомобила се удариха при тежка верижна катастрофа на бул. „Цар Освободител“, непосредствено след Орлов мост, съобщи репортер на БТА.
Инцидентът предизвика незабавен хаос на пътя. В района се е образувало огромно задръстване, което сериозно затруднява трафика в пиковите часове.
Движението по ключовия столичен булевард е почти парализирано. Преминаването покрай мястото на катастрофата става изключително бавно. На мястото се очакват екипи на „Пътна полиция“, които да изяснят причините за инцидента и да регулират преминаващите автомобили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Краварска медия
21:21 30.07.2026
3 Милчо
21:22 30.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 като натъпчете
21:25 30.07.2026
6 Симолация
21:25 30.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Благой от СОФстрой
Коментиран от #9
21:38 30.07.2026
9 Пълно е с гастарбайтери в отпуска
До коментар #8 от "Благой от СОФстрой":Много прости хора са без никаква култура. Те са доста съмнително. По лошото е че е пълно с чужденци които нямат никакви навици нито трудови. Целта за вноса на тия чужденци е да бъдат тормозени българите. Това е умишлен геноцид над българския народ. Подобно нещо е извършил турския поробител когато нарочно е внасял цигани и роми за да тормози българите и сега е така. Властимащите ги внасят за да тормозят българите !!!
21:51 30.07.2026
10 Или разкарайте привнесените чужденци
21:57 30.07.2026
11 Павлов
22:00 30.07.2026
12 Жителите на бомба ай
22:00 30.07.2026
13 Троян
22:21 30.07.2026
14 Борил
22:25 30.07.2026