Трагедия край Ботевград: Кола помете трима служители на АПИ

Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха за БТА от МВР.
И тримата са откарани в болница, като най-възрастният - на 50 години, е в тежко състояние.
Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.
Движението се регулира от "Пътна полиция".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
17:08 20.06.2026
2 Пуфи
17:09 20.06.2026
3 версия хх
2.може той да е изпреварвал в насрещното с поставените конуси..
17:09 20.06.2026
4 Каква трагедия това е възмездие
Коментиран от #27
17:10 20.06.2026
5 Сталин
Коментиран от #21
17:11 20.06.2026
6 Движението се регулира от "Пътна полиция
17:11 20.06.2026
7 Сталин
Коментиран от #20
17:15 20.06.2026
8 Щом Става Въпрос За !
Акъл !
Недей Чакай !
17:15 20.06.2026
9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #11
17:25 20.06.2026
10 Кой
17:27 20.06.2026
11 Ръм
До коментар #9 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Едва ли точно тия сигани са виновни.
Коментиран от #16
17:35 20.06.2026
12 жик так
Днес видях подобно нещо .
Шматкат се по шосето на завой без видимост и в двете платна .
17:39 20.06.2026
13 голяма работа-национален траур...
17:42 20.06.2026
14 мини отгоре
17:42 20.06.2026
15 Индиянска нишка
17:43 20.06.2026
16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #11 от "Ръм":Ами, нали знаеш, както се казва, като се препъне началника, падам аз.
17:47 20.06.2026
17 Това са бедни хора
17:49 20.06.2026
18 шматки
17:50 20.06.2026
19 Ами ДА...!
Или ще са младежи около 18 години...!
Или ще са дръти пенсии,към 70 години...!
17:51 20.06.2026
20 това са най бедните хора бе
До коментар #7 от "Сталин":Те заработват социалните си помощи.
17:54 20.06.2026
21 Свинчю
До коментар #5 от "Сталин":Ама те гласуват за мен ,затова смевинаги на власт
Коментиран от #24, #31
17:54 20.06.2026
22 Демократ
17:58 20.06.2026
23 Началниците
17:58 20.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мим
Коментиран от #26
18:00 20.06.2026
26 Гонила го е дядката...!
До коментар #25 от "Мим":Ама не ракията,а...шизофренията...!
18:02 20.06.2026
27 Боруна Лом
До коментар #4 от "Каква трагедия това е възмездие":..НО ТОВА СА ОБИКНОВЕНИ РАБОТНИЦИ! ШЕФОВЕТЕ НЕ КОСЯТ ТРЕВА И НЕ СЛАГАТ АСФАЛТ! ТЕ САМО КРАДАТ
18:07 20.06.2026
28 Обзалагам се
18:12 20.06.2026
29 Иво
18:15 20.06.2026
30 Горките
18:15 20.06.2026
31 Бъркаш !
До коментар #21 от "Свинчю":Свинчоо,вече не си на власт!
18:16 20.06.2026
32 Стайков
18:17 20.06.2026