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Трагедия край Ботевград: Кола помете трима служители на АПИ
  Тема: Войната на пътя

Трагедия край Ботевград: Кола помете трима служители на АПИ

20 Юни, 2026 17:04 1 830 32

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  • българия-
  • войната на пътя

Движението се регулира от "Пътна полиция"

Трагедия край Ботевград: Кола помете трима служители на АПИ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха за БТА от МВР.

И тримата са откарани в болница, като най-възрастният - на 50 години, е в тежко състояние.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.

Движението се регулира от "Пътна полиция".


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    16 4 Отговор
    Алчността на АПИ вече ги погубва.

    17:08 20.06.2026

  • 2 Пуфи

    7 5 Отговор
    Еее па и 69 годишни друсат и пият, поредната българска изцепка

    17:09 20.06.2026

  • 3 версия хх

    4 2 Отговор
    1.възможно е да е имал насреща ТИР при разминаване
    2.може той да е изпреварвал в насрещното с поставените конуси..

    17:09 20.06.2026

  • 4 Каква трагедия това е възмездие

    13 2 Отговор
    За убитите хора по пътищата по вина на АПИ ,Тези от АПИ с техните корупционни схеми и пътища избиха хиляди невинни

    Коментиран от #27

    17:10 20.06.2026

  • 5 Сталин

    28 0 Отговор
    АПИ там само некадърници и негодници ,кога най сетне ще купите специализирани машини с които да се чистят храсти покрай пътя както е в Европа,a наемат само полуграмотни сигани да вършат мръсната работа

    Коментиран от #21

    17:11 20.06.2026

  • 6 Движението се регулира от "Пътна полиция

    25 0 Отговор
    Трябвало е да го регулират преди инцидента!

    17:11 20.06.2026

  • 7 Сталин

    14 0 Отговор
    АПИ са най големите убийци и корумпета в България

    Коментиран от #20

    17:15 20.06.2026

  • 8 Щом Става Въпрос За !

    13 2 Отговор
    Минционер !

    Акъл !

    Недей Чакай !

    17:15 20.06.2026

  • 9 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 5 Отговор
    Ако почистват навреме храстите, няма да се налага да рискуват да подстригват избуяли храсти, скрити в тях! Получили са си заслуженото! АПИ и КАТ обичат да се крият в храстите.

    Коментиран от #11

    17:25 20.06.2026

  • 10 Кой

    18 0 Отговор
    умник изпрати хорицата да почистват храсти ( каквото и да значи това) , баш в събота , когато движението е интензивно ? Обозначен ли е бил участъка където са работили ? С какви дрехи са били и още куп неизвестни !

    17:27 20.06.2026

  • 11 Ръм

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Едва ли точно тия сигани са виновни.

    Коментиран от #16

    17:35 20.06.2026

  • 12 жик так

    9 1 Отговор
    Ако са спрели на завой без голяма видимост , а конусите са на 10 метра от спрелия автомобил !
    Днес видях подобно нещо .
    Шматкат се по шосето на завой без видимост и в двете платна .

    17:39 20.06.2026

  • 13 голяма работа-национален траур...

    2 4 Отговор
    За някой ще е трагедия....за мен бе голямо зло ,когато се разболя синът ни от рак и още по голяма трагедия когато почина след 7години.сега се успокоявам ,че имаше 5 хубави години от тези 7ем и си блъскам главата къде сгреших,но не обвинявам чернобил или империалистите .Случило се ,забърсал ги -голяма работа.на витоша съм сигурен ,че някой с байк ще ме отнесе и мен някой ден-голяма работа.така го описвате като да е умрял кремълският плъх....а то 3-ма леко бутнати!

    17:42 20.06.2026

  • 14 мини отгоре

    2 4 Отговор
    супер новина ето такива хрантутници като видиш на пътя мини отгоре им и ще спре корупцията

    17:42 20.06.2026

  • 15 Индиянска нишка

    4 1 Отговор
    Стига вече ! Спрете убийците.

    17:43 20.06.2026

  • 16 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ръм":

    Ами, нали знаеш, както се казва, като се препъне началника, падам аз.

    17:47 20.06.2026

  • 17 Това са бедни хора

    6 1 Отговор
    Аз преподавах за кратко на такива хора в образователен център за възрастни ПУЦ и да ви кажа че не трябва да ги пренебрегвате. Много ги съжалявам. Дано се оправят. Този 69год. водач да не е получил инфаркт на волана. Как така връхлита връз тях че и връз друга кола. Страшна работа. ...

    17:49 20.06.2026

  • 18 шматки

    2 2 Отговор
    това трябва да е пример за следващите шматки дето заради такива умряха толкова невени души заслужават съдбата си бог си отмъщава

    17:50 20.06.2026

  • 19 Ами ДА...!

    2 2 Отговор
    Това са двете крайности,на убийците по пътя...!
    Или ще са младежи около 18 години...!
    Или ще са дръти пенсии,към 70 години...!

    17:51 20.06.2026

  • 20 това са най бедните хора бе

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Те заработват социалните си помощи.

    17:54 20.06.2026

  • 21 Свинчю

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Ама те гласуват за мен ,затова смевинаги на власт

    Коментиран от #24, #31

    17:54 20.06.2026

  • 22 Демократ

    1 2 Отговор
    Българина не разбра че педала на газта се гали а не се натиска

    17:58 20.06.2026

  • 23 Началниците

    1 1 Отговор
    Съ им виновни ,района не е бил сигнализиран както трябва

    17:58 20.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мим

    1 2 Отговор
    Вижте на колко ракии е бил този шофьор или някой го е гонел....

    Коментиран от #26

    18:00 20.06.2026

  • 26 Гонила го е дядката...!

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Мим":

    Ама не ракията,а...шизофренията...!

    18:02 20.06.2026

  • 27 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Каква трагедия това е възмездие":

    ..НО ТОВА СА ОБИКНОВЕНИ РАБОТНИЦИ! ШЕФОВЕТЕ НЕ КОСЯТ ТРЕВА И НЕ СЛАГАТ АСФАЛТ! ТЕ САМО КРАДАТ

    18:07 20.06.2026

  • 28 Обзалагам се

    0 1 Отговор
    Обзалагам се, че е имало пропуски в обезопасяването на участъка. Работниците на АПИ най-често са подизпълнители със съмнителна квалификация.

    18:12 20.06.2026

  • 29 Иво

    1 0 Отговор
    На други места пише, че са били работници.

    18:15 20.06.2026

  • 30 Горките

    0 0 Отговор
    Били толкова пияни, че не видели колата?

    18:15 20.06.2026

  • 31 Бъркаш !

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Свинчю":

    Свинчоо,вече не си на власт!

    18:16 20.06.2026

  • 32 Стайков

    0 0 Отговор
    Ако са били служители, разбирай чнтаджии, хич не ми пука.

    18:17 20.06.2026

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