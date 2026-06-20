Трагедия край Ботевград: Кола помете трима служители на АПИ

Трима работници от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на околовръстния път на Ботевград в посока София, съобщиха за БТА от МВР.

И тримата са откарани в болница, като най-възрастният - на 50 години, е в тежко състояние.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.

Движението се регулира от "Пътна полиция".