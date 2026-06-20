Блъснатият работник от АПИ е с две фрактури и опасност за живота

Единият от тримата работници от АПИ, които по-рано днес бяха пометени докато чистят пътя, е с опасност за живота. Пострадалият е на 50 години и е настанен в УМБАЛ “Света Анна” в София, съобщава БТА.

Мъжът е с тежки фрактури на двете подбедрици, обясниха от лечебното заведение.

По-рано днес от МВР съобщиха, че трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София.

От полицията допълниха, че и тримата са транспортирани в болница.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.