Блъснатият работник от АПИ е с две фрактури и опасност за живота

Единият от тримата работници от АПИ, които по-рано днес бяха пометени докато чистят пътя, е с опасност за живота. Пострадалият е на 50 години и е настанен в УМБАЛ “Света Анна” в София, съобщава БТА.
Мъжът е с тежки фрактури на двете подбедрици, обясниха от лечебното заведение.
По-рано днес от МВР съобщиха, че трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София.
От полицията допълниха, че и тримата са транспортирани в болница.
Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4и4олини
20:44 20.06.2026
2 Помак
20:45 20.06.2026
3 цяло лято с това косене
20:47 20.06.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #8
20:49 20.06.2026
5 Да,бе
20:51 20.06.2026
6 Софийски селянин,Пенсионер
Гаранция няма, млади стари..
С една дума лоша работа,белата станала..
Коментиран от #9
20:54 20.06.2026
7 Шофьор на 190г.?!?!
Че то утре ще пишете за столетник шофьор!?
21:15 20.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Професор мангъров
До коментар #6 от "Софийски селянин,Пенсионер":От ваксините е
Ударил си е няколко бустера
21:18 20.06.2026
10 За това
Коментиран от #13
21:33 20.06.2026
11 Станко
21:45 20.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Ъйнц
До коментар #10 от "За това":Човешкият живот в кенефа няма никаква стойност.
Ей това стана!
22:16 20.06.2026
14 Имам чувството че нарочно ги е блъснал
22:19 20.06.2026