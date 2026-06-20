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Блъснатият работник от АПИ е с две фрактури и опасност за живота
  Тема: Войната на пътя

Блъснатият работник от АПИ е с две фрактури и опасност за живота

20 Юни, 2026 20:30 1 102 14

  • линейка-
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  • блъснат

Развитие на казуса

Блъснатият работник от АПИ е с две фрактури и опасност за живота - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Единият от тримата работници от АПИ, които по-рано днес бяха пометени докато чистят пътя, е с опасност за живота. Пострадалият е на 50 години и е настанен в УМБАЛ “Света Анна” в София, съобщава БТА.

Мъжът е с тежки фрактури на двете подбедрици, обясниха от лечебното заведение.

По-рано днес от МВР съобщиха, че трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София.

От полицията допълниха, че и тримата са транспортирани в болница.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4и4олини

    8 1 Отговор
    Дано се оправят хората

    20:44 20.06.2026

  • 2 Помак

    9 3 Отговор
    Преди време карам от Помакия към Велико Търново ..и на един тъмно сенчест завой в последния момент видях полицай който е в дъгата застанал на бялата ограничителна лента на платното и си Цъка телефона ...за малко да го ударя ,патрулката по натам колегата му нещо наблюдаваше ..та...на запад свети оранжево като дискотека от повече от 5-6 км и предупреждава Ко става по пътя !

    20:45 20.06.2026

  • 3 цяло лято с това косене

    4 5 Отговор
    и пречене на трафика...... само тук са тея простотии

    20:47 20.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    0 3 Отговор
    Кво стана ве... чакахте ме "мене" да се занитя в диреците... гонехте "дрифтаджии" и "гонкаджии" снимки с дронове ала бала глобички хлебене... а то ПАК поредния примерен шофьор сгази лука... чудо! И да не забравите да си платите херета на милиционерите, щото като ви вземат стотачки щели да ви овардят!

    Коментиран от #8

    20:49 20.06.2026

  • 5 Да,бе

    9 0 Отговор
    Като блъснат някой шеф от АПИ ще е новина...Добра новина.

    20:51 20.06.2026

  • 6 Софийски селянин,Пенсионер

    9 2 Отговор
    На набора да не му е прилошало завалията,то със всеки може да се случи..
    Гаранция няма, млади стари..
    С една дума лоша работа,белата станала..

    Коментиран от #9

    20:54 20.06.2026

  • 7 Шофьор на 190г.?!?!

    0 7 Отговор
    Какви са тия.шофьори на по 69 години?

    Че то утре ще пишете за столетник шофьор!?

    21:15 20.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Професор мангъров

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    От ваксините е

    Ударил си е няколко бустера

    21:18 20.06.2026

  • 10 За това

    6 0 Отговор
    в Англия затварят лентата в която се работи миля преди работниците . Поставят временни светофари ,за тях живота и безопасността са най важни . В България най важна е печалбата на фирмите и комисионната за политиците . Хора биват заравяни при работа по ВиК мрежата падат от скелета по строителни обекти при пътни ремонти но никой не го е грижа да потърси защита на гласоподавателите защото те продължават да гласуват и от отвъдното .

    Коментиран от #13

    21:33 20.06.2026

  • 11 Станко

    2 0 Отговор
    По нашия край това не може да стане никога. Два месеца изринаха стария асфалт , насипаха чакъл , третина от мост заляха с бетон и оставиха на моста едната лента на движение със старото и ръждясалото. Изведнъж всичките им машини и хора изчезнаха и след тях дупки в чакъла , полуразрушен единствен мост над . Камчия със стърчащи дебели арматури , прахоляк и пепел навсякъде из ниви и села -три на брой , кал и локви след дъжд . С парите които крадат от народа за данъци и винетки свещи да си купуват дано шефовете на ПаПи . И тези работници и шофьора и те на тяхната съвест лежат. Докато не убият и някой при нас на тези над 10 км . и три села ,няма да се появят ,но и това не е сигурно. Тези живеят с хиляди трупове на съвестта и нищо им няма. Животните в зоопарка сигурно имат повече съзнание и отговорност към човешкия живот .

    21:45 20.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ъйнц

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "За това":

    Човешкият живот в кенефа няма никаква стойност.
    Ей това стана!

    22:16 20.06.2026

  • 14 Имам чувството че нарочно ги е блъснал

    2 0 Отговор
    Дано да не е така. Това са работници които нямат никаква вина за нищо.

    22:19 20.06.2026

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