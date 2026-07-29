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Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе

Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе

29 Юли, 2026 10:51 936 11

  • иван таков-
  • катастрофа-
  • автобус-
  • цариградско шосе

Това е наистина една овехтяла техника и е хубаво да кажем, че има още 39 от същия модел автобуси, а общо са около 110 над 20 години в момента в движение по линиите на столичния автотранспорт

Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

По данни на две от камерите на автобуса, който катастрофира на "Цариградско шосе" се вижда, че след задминаване на друго превозно средство започва започва тресене и общо взето странни движения на задната част на автобуса, каза пред БНТ председателят на Комисията по транспорт към Столичния общински съвет (СОС) Иван Таков.

"По моя информация от трите камери вътре в превозното средство, само две от тях е обработен материала и данните са, да, наистина, че има задминаване на друг автобус и след това започва тресене и общо взето странни движения на задната част на автобуса преди да се случи инцидента и тук вече в хода на следствието трябва да се установи дали става въпрос наистина за някаква техническа неизправност, за човешка грешка, за неравности по самото трасе, защото тук се повдига по-големият въпрос, разбира се, и за инфраструктурата, по която се движат тези превозни средства, която, както знаем, е в почти цяла София в ужасно състояние", каза Таков.

Той определи като трагично състоянието на мантинелите в София.

"Състоянието е трагично. В София, така или иначе, вие знаете, че все пак има ограничения на скоростта. Тук няма, доколкото знам, изискване за магистрални съоръжения, но както виждате, тук във случая единствено и само бетонното преграждение е спасило ситуацията от наистина много по-тежък инцидент, който можеше да се случи. Тогава вече щяхме да водим съвсем различен разговор", добави Таков.

Според Таков, от данните на GPS-а се разбира, че че автобусът е карал непосредствено преди инцидента с около 70 км. в час, което, въпреки че е в рамките на допустимото за "Цариградско шосе", за тази доста овехтяла техника, може би е малко висока скорост. Той отново повтори, че катастрофиралият автобус е на 23 години и вече има над 1 млн. км.

"Това е наистина една овехтяла техника и е хубаво да кажем, че има още 39 от същия модел автобуси, а общо са около 110 над 20 години в момента в движение по линиите на столичния автотранспорт. И оттам, разбира се, идва и необходимостта, и то крещящата необходимост, от подмяна на този състав, който е един от нашите приоритети и мой личен още от началото на мандата, по който работим и имаме такъв доклад още от началото на 2024 година за подмяна на всички тези стари автобуси", каза още той.

Много се надявам до края на този мандат столичани да получат не само нови автобуси, а нови тролейбуси, нови електробуси, допълни председателят на транспортната комисия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Рециклиран автобус на 50 години.

    10:52 29.07.2026

  • 2 Такъв, язък за произхода ти

    8 0 Отговор
    Ами работи по транспорта
    Стига констатации
    Свърши нещо
    Навсякъде транспорта е като тебе не отговорен, мръсен, нередовен
    Таблата слепи
    Автобусите мръсни

    10:56 29.07.2026

  • 3 Нищо ново

    10 1 Отговор
    А кой изкупува автобуси за скраб и ги ползва за градски транспорт?

    10:57 29.07.2026

  • 4 явно шофьора пъже . нямал спирачки

    3 0 Отговор
    а психотест имал . пътника е длъжен да купи билет от него . и сам избира в кой рейс да се качи . 90 те нямаше толкова транспорт . сега много линии и метро . задръства се трафика . перфектен е рейса и затова е на пътя . че мирише и се тресе и скърца и и се завърта на пътя явно има някаква секретна причина . но все пак не живеем в космоса . и потобни катастрофи има много . важно е кат стане да се вземат мерки . и с трамваите имаше . много . и нови и стари трамваи . така е .

    11:02 29.07.2026

  • 5 Моарейн

    10 3 Отговор
    37 години "демокрация" - 37 години разруха. Явно не сме били толкова зле при соца, колкото се опитват да ни внушават демокрадите, щом още не сме приключили напълно.

    Коментиран от #10

    11:04 29.07.2026

  • 6 Уха

    7 0 Отговор
    Някой е краднал много пари с тези автобуси. С фиктивните прегледи и поддръжка също. И понеже има пликове за всички партии се почват локумите и димките

    11:09 29.07.2026

  • 7 Стига

    4 4 Отговор
    плямпал, хващай йоцата и бегай на Бузлуджа, "корените" ви чакат! Ванче ти би шута!

    Коментиран от #8

    11:15 29.07.2026

  • 8 на няква поляна

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Стига":

    се събирали да планират покушенията на мандри..

    11:24 29.07.2026

  • 9 Дзак

    2 0 Отговор
    Там няма ли само една Бус лента? С каква скорост е изпреварвал? Ако някоя спирачка в средата блокира, задната част тръгва настрани. Добре, че е тръгнала в "щастливата" посока. Можеше да изхвръкне целият.

    11:27 29.07.2026

  • 10 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Моарейн":

    Много Минорно!

    11:28 29.07.2026

  • 11 пълни

    3 0 Отговор
    глупости на неграмотник.. В МАЛТА автобусите са английски от даването на незажисимостта или от 1971 г и си вървят нищо че са на 50 60 г.В КУБА се карат кадилаци от 32г насам или на над 80г автомобили..ТРЯБВАТ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ И ДОБРИ АВТОМОНТЬОРИ ,НО ПРОГОНИХТЕ ХОРАТА, за без пари никой не работи а автобус на 20 г си е нов Нали от софийските съветници бяхте направили сделка за стари автобуси именно над 20 г, и имаше скандал именно кой да прибере комисиона

    11:31 29.07.2026

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