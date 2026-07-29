Иван Демерджиев: Фишовете за скорост ще се обработват за 30 минути

Електронните фишове за превишена скорост ще се обработват за тридесет минути, с основен акцент върху чуждите шофьори, които преминават транзитно през България. Целта на мярката е санкциите да им бъдат връчвани още при излизането от страната на граничните контролно-пропускателни пунктове. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на кръгла маса за пътната безопасност в парламента във вторник.

Анализът на Министерството на вътрешните работи (МВР) показва, че чуждестранните водачи често създават предпоставки за тежки катастрофи. В последните дни загинаха четирима украински граждани на пътя Русе - Бяла, а трима иракчани загубиха живота си на магистрала „Марица“. Статистиката сочи, че камиони с чужда регистрация редовно предизвикват пътни инциденти заради неправилно изпреварване.

Заради зачестилите катастрофи с тежкотоварни автомобили през последните седмици, МВР и Министерството на транспорта стартираха масови проверки за техническото състояние и изправността на гумите на ТИР-овете по родните пътища.

„От транспортния бранш ми казаха, че в резултат от акцията в следващите няколко месеца няма свободни часове за смяна на гуми. Отвратително е състоянието на гумите на ТИР-овете, техническото им състояние също не е задоволително. По пътищата трябва да се движат технически изправни средства“, заяви Иван Демерджиев пред депутати и представители на браншови организации.

След трагичната катастрофа на магистрала „Тракия“, полицията започна масирана проверка на предпазните мантинели. При няколко скорошни инцидента в София и страната ТИР-ове и автобуси пробиха металните ограждения и навлязоха директно в насрещното движение.

„Няма нормален отговор защо на мантинелата има две дупки за болтове, а на тези колове, които се забиват в земята, има по една. Болтовете, с които се закрепват мантинелите, трябва да бъдат много специални, да се маркират индивидуално, да отговарят на конкретни условия, тази маркировка да гарантира тяхната здравина и якост, способност да понесат удар“, отбеляза Демерджиев. Той подчерта големия проблем с поддържането на пътищата – настилка с лошо сцепление, занемарени крайпътни зони и липсваща маркировка.

МВР, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта обсъждат нови законодателни промени. Те включват административни мерки и ограничаване на движението на ТИР-овете в лявата лента на магистралите. Планира се и по-ефективно използване на тол камерите, които освен средна скорост, ще заснемат рискови маневри и ще подават сигнала към полицията в реално време.

„Общините трябва да участват в процеси като поддържане на инфраструктурата, обезпечаване с камери, включително с използване на средства от Фонда за пътна безопасност“, допълни вътрешният министър, като предупреди, че ще сезира прокуратурата за бездействието на местните власти и пътната агенция.

Организаторите на дискусията настояват за по-добро качество на асфалта и спиране на корупционните практики при ремонтите. Предлага се средствата от глоби да се инвестират приоритетно в инфраструктура. Едно от радикалните предложения предвижда изграждане на публична „стена на срама“ със списък на системните нарушители, както и спиране от движение на автомобили с неплатени санкции. Обсъжда се забрана за шофиране по тъмно за новите водачи и камери за засичане на мобилни устройства зад волана.

„Има много институции, министерства и общини, които се занимават с дадена част от системата, няма интегрирани данни, които да се използват като превенция. Акцентираме най-вече върху наказанията и не говорим за превенция“, коментира министърът на транспорта Георги Пеев.

Представителите на транспортния сектор изразиха недоволство от липсата на подходяща инфраструктура за масовите проверки. Те посочиха, че ТИР-овете биват спирани в аварийната лента, където температурите в кабините през лятото достигат екстремни стойности.

„Не виждам защо изрядните шофьори на камиони трябва да се притесняват от проверки. Проблем е нелоялната конкуренция, претоварването в определени часове. Това го правят определени хора. Никой от нас не си е позволил да заклеймява транспортния бранш. Убеден съм, че голяма част от проблемите се генерират от сивия сектор и затова камионите им са в това състояние“, отговори Иван Демерджиев.

Своята позиция изрази и председателят на Съюза на преподавателите по авто-мото подготовка Йонко Иванов: „Много министри и депутати минаха за тридесет години. Само акции, глоби и нищо положително. Чух, че пак шофьорите са виновни, тези, които са ги учили и са им дали книжки. Проблем е организацията на движението - къде е комисията по транспорта в областните центрове? Искаме да променим нещо по улици, където няма знаци.“

В края на дебата депутати отбелязаха, че данните за загинали и ранени през настоящата година са значително по-тревожни в сравнение с 2024 и 2025 година.