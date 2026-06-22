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Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

22 Юни, 2026 11:08 4 601 82

  • ивелин михайлов-
  • исторически парк

Той пое пълната отговорност за случващото се с проекта, заявявайки, че това е негово лично решение

Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивелин Михайлов, лидерът на партия „Величие“ и създател на „Исторически парк“, обяви официално края на мащабния си проект. Решението беше съобщено чрез публикация във Facebook, където Михайлов призна, че идеята не е получила очакваната подкрепа.

„Исторически парк“ беше централен елемент в изграждането на политическата формация „Величие“. Михайлов пое пълната отговорност за случващото се с проекта, заявявайки, че това е негово лично решение.

Във Facebook публикацията си, Ивелин Михайлов заяви:

Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Аз поемам пълната отговорност за случилото се и за края на проекта „Исторически парк“.

Михайлов не уточни конкретни причини за липсата на подкрепа, но подчерта, че решението е окончателно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    82 6 Отговор
    Пак дълго изкара.В София имаше парк София Ленд и фалира за шест месеца.

    Коментиран от #7, #11, #25, #57

    11:10 22.06.2026

  • 2 Делю Хайдутин

    87 16 Отговор
    В България останаха само роми и евреи.

    Коментиран от #10, #16, #31, #43, #64

    11:11 22.06.2026

  • 3 Бонев

    92 10 Отговор
    Около Варна винаги са се появявали много пирамиди.

    11:12 22.06.2026

  • 4 честен ционист

    28 29 Отговор
    Подобни "паркове" в страна, в която не знаят на чии хора са са обречени на неуспех. В България през година местните туземци ги водят траки, римляни, славяни, тюрки, русцнаци, ама май Радой най-добре ги е класифицирал.

    Коментиран от #35

    11:13 22.06.2026

  • 5 Сила

    67 18 Отговор
    На "спечелилите" ....ЧЕСТИТООООО !!!
    по една студена водица и сноп люцерна и кой от къде е ....!!!
    Меееееее , беееееее , муууууу .....

    Коментиран от #32

    11:13 22.06.2026

  • 6 ибалине

    45 14 Отговор
    бъди мъш.направиси сепуку

    Коментиран от #45

    11:14 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Най

    27 13 Отговор
    Якия купон във Варна и околностите е да сексиш варненките. Но някои си се занимават със глупости!

    11:14 22.06.2026

  • 9 Студопор

    35 18 Отговор
    То все така става. Някой започва нещо с гръм и трясък, после като видят дебелия край - аз спирам до тук, ама решението не е лично мое.
    Ми на кой е? Да не е на родителите ти? Цялата работа е, че не виждаш печалба от всичко това. Иначе да видиш дали ще оставиш кокала.

    11:15 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Чума

    21 9 Отговор
    Не е нужно да се харчат готови пари за култура и тоя що духа! Нали имате 3% субсидия, гледай си партийката и не рискувай повече! Момчето откровено каза, че стават затворен тип, грижат се за благополучието на съпартийците си, а не като Радо Василев да обвинява тоя и оня, че не влязъл да се препитава като парламентарен контрол и бунтовни речи от трибуната на НС! На младини е доставял елитни дами срещу заплащане! С 2 такива ще изкара стотици пъти повече доходи, отколкото с изкуство!

    Коментиран от #15

    11:17 22.06.2026

  • 13 всяко чудо за три дни . друго ще

    8 15 Отговор
    направи . идеи много . социолозите винаги бяха за герберите . и го обявиха за тик ток и соцялка . събрал електорат много лесно . но и после не влезе в парламента . какво ли друго ще направи . обикаляше с ламборгинито . сигурно ще стачкува .

    11:19 22.06.2026

  • 14 Пирамидата

    50 15 Отговор
    Рухна!
    Познавам доста набалбукани в този “проект” някои дори останаха на улицата защото банките им взеха ипотекираните апартаменти

    Коментиран от #53

    11:20 22.06.2026

  • 15 честен ционист

    33 21 Отговор

    До коментар #12 от "Чума":

    В този "парк" няма никакво искуство и история. Просто не е можел да отвори на някаква по-екстремна тематика като нацистки, или комунистически парк и е заложил на някакви исторически недоказани фантасмагории, защото в България е пълно с всякакви комплексари, дето обичат да лежат на стари лаври и въздишат по минали успехи (отново исторически недоказани). Та така е трупал електорат балами.

    11:21 22.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Oня с коня

    29 39 Отговор
    А колко бяха екзалтирани при появата на Величие недодяланите русофили дето си въобразяваха че това е партия която ще ни извади от ЕС и НАТО и веднага след това ще довтаса дядо Иван!:)

    Коментиран от #37

    11:24 22.06.2026

  • 18 Тръбата Боташ

    15 20 Отговор
    .... "нещо, което да ги сплотява"....
    Ай си ка на !!!
    Аз единствено успях да ги сплотя !!!
    Я колко марионетки, кукли на конци вкарах в парламента - 131 бройки.
    А един го изкарах и го облекох в мръ сните одежди на Орбан, а путинския нов троянски кон цвили от удоволствие

    11:26 22.06.2026

  • 19 Проект

    31 7 Отговор
    Тоз парк е печеливш, точно колкото на Славуца телевизията. Има общо между двата проекта. И двата са създадени за скок в политиката. И за двата си трябва голямо финансиране, а възвръщаемост? Нещо скока в политиката не се получи и съответно и "актива" става излишен, особено ако разходите са ОГРОМНИ. Но аз за Ивелинча не се притеснявам, кадърно момче е, нищо чудно да изникне след два три месеца от някоя друга партия. Е няма да е вожд, ама по-добре индианец в партийните редици, отколкото да бачкаш на някой частник и да чакаш да ти плати

    11:28 22.06.2026

  • 20 Копейката си е копейка

    16 27 Отговор
    Чеп за зеле не става.

    Коментиран от #22, #26

    11:28 22.06.2026

  • 21 Както казва авера му Киро с Потника

    28 11 Отговор
    Имотите в пущинака "китното Неофит" скоро ще се търгуват за кора яйца.

    11:31 22.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хейт

    26 8 Отговор
    Добрите новини следват една след друга днес!

    11:36 22.06.2026

  • 25 Мутри

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    и номенклатура изпраха бая пари .

    11:36 22.06.2026

  • 26 ФК ЛАНСКИ СНЕГ

    3 10 Отговор

    До коментар #20 от "Копейката си е копейка":

    ААА НЕ СИ ПРАВ...
    ЗА ЖЕТОНИ НА КОЛИЧКИТЕ пазарски
    ПРЕД ГАСТРОНОМИТЕ СТАВАТ..☝

    11:37 22.06.2026

  • 27 Парадокса на будителите на заспалите бг

    28 22 Отговор
    и. Заспалите българи! Ивелин се сблъска с феномена на Хр Ботев. Ботев си е мислил че по пътя на четата ще се присъединят стотици българи за освобождаването на България. В първото селище се е присъединил едни после още двама. Тогава Ботев е разбрал за какъв народ е тръгнал да се жертва! Бивш участник съм в шествието поход по стъпките на Ботев. Там тия неща се разказват във всяко селище дека е спирала четата. При Ивелин е същото, и държавата с бухалките уби идеята! Ботев яко е бил доживял освобождението на България както Петко войвода е щял да бъде убит от новата българска власт както убиха Петко войвода във Варна.

    Коментиран от #30, #41

    11:37 22.06.2026

  • 28 Ма къв парк, кви пет лв

    30 12 Отговор
    това е само параван да окраде парите на балъците и да каже, че е фалирал, не стоплихте ли досега?
    Ха, ха, парк…

    Коментиран от #29

    11:39 22.06.2026

  • 29 Ами

    18 8 Отговор

    До коментар #28 от "Ма къв парк, кви пет лв":

    И тоя щеше да защити лева.
    Е, защити го.

    11:44 22.06.2026

  • 30 честен ционист

    12 16 Отговор

    До коментар #27 от "Парадокса на будителите на заспалите бг":

    Затвори парка, защото много скоро Румбата като си прокара законите, подобни свърталища ще бъдат обвинявани в терористична дейност.

    11:44 22.06.2026

  • 31 Има и други

    8 9 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    И путинисти -българомразци!

    11:44 22.06.2026

  • 32 леля

    22 5 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Устатата Катинарчева къде изчезна.Сина и намесен в далавери.На този красавец съпругата му има 150 фирми!150 фирми?И това се счита за нормално ли?Че тя и Наполеон да е не може да запомни имената им.А този дангалак да не се оплаква,че нямал какво да яде.Много народ нямат.

    11:47 22.06.2026

  • 33 така де

    19 12 Отговор
    нещо май искаше българите да те хранят докато си жив и да те държат в парламента ,за това дето сътвори с пари на москва...Знаем си историята и тя е в книгите, смачканяк

    Коментиран от #58

    11:49 22.06.2026

  • 34 МИТ

    22 4 Отговор
    Препрахме едни кинти....

    11:49 22.06.2026

  • 35 Местните сме траки

    9 2 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    А ти си от на стария сатир племето, затова сте на едно мнение.🖕🐐

    11:50 22.06.2026

  • 36 Коритаров

    29 5 Отговор
    Ех, Ивелине, Ивелине, от първият момент е ясно че няма от къде да дойдат милиони посетители , просто покрай строежа изкара едни пари , другото са си приказки под шипковият храст

    11:53 22.06.2026

  • 37 хмм

    10 10 Отговор

    До коментар #17 от "Oня с коня":

    Тези бяха реална опозиция на тиквите и си изиграха ролята. Просто проектът на Радев подрани и не им остави време. А за излизане от ЕС и НАТО никога не съм чула да говорят.

    11:54 22.06.2026

  • 38 един

    18 10 Отговор
    ето затова на нашия казан в ада няма пазач...... Според мен това беше един от малкото стойностни проекти , както и Величие ! Но системата не прощава !

    11:56 22.06.2026

  • 39 Теслатъ

    18 6 Отговор
    Странно антропогенно творение е българина...,всеки човек, малко или много, носи в себе си качества като - лицемерие, завист, злоба, недоверие...,но в българина, тези качества просто "преливат", умножени на квадрат!

    11:56 22.06.2026

  • 40 ООрана държава

    18 9 Отговор
    Бойко и шиши го съсипаха тоя човек

    12:02 22.06.2026

  • 41 Кратун

    13 4 Отговор

    До коментар #27 от "Парадокса на будителите на заспалите бг":

    Много си прав,но тук отдавна всичко спи!
    "Не народ,а мърша!",е казал един велик човек.

    Коментиран от #54

    12:04 22.06.2026

  • 42 Боци

    8 2 Отговор
    Най добре е да тропнем едно хорце ,па белким се оправи работата.

    12:05 22.06.2026

  • 43 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    Румен Радев от кои е ?

    12:05 22.06.2026

  • 44 Спиро

    8 3 Отговор
    Така ми трябват камъни, дали мога да си взема няколко камиона?

    12:05 22.06.2026

  • 45 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "ибалине":

    Ма да върни парити преди това.

    12:05 22.06.2026

  • 46 Планинец

    3 4 Отговор
    Построили по един такъв парк, а те Соларки,,, ветрушки" Лафки, зайчарници!

    12:07 22.06.2026

  • 47 КАЛАШНИЦИТЕ

    6 3 Отговор
    ИВЕЛИНЕ ОСТАВИ ГИ БЪЛГАРСКИТЕ 80% ДЕБИЛИ !!! НАПРАВИ ЕДИН ПАРК "КАЛАШНИЦИТЕ" ДА СЕ ВИДИШ В ПИСЕТИТЕЛИ И ПАРИ !!!

    12:11 22.06.2026

  • 48 Бай Араб

    7 5 Отговор
    Ненужните вече копейки ги обрулиха .

    12:13 22.06.2026

  • 49 Кънчо Кънчев

    9 4 Отговор
    Всички "инвеститори" ще пият по една студена вода. Който си е заложил апартамента и си е продал бъбрека може и по две.

    12:13 22.06.2026

  • 50 До сега

    7 3 Отговор
    Вярваше, че МОН ще му праща автобуси пълни с ученици

    12:14 22.06.2026

  • 51 фют

    7 2 Отговор
    София Ленд го лапна ПИБ на Цеко и Ивайло. Тук кой ли ще е, я Прокопиев, я някоя друга агнешка главичка - те най-много викаха срещу Исторически парк.

    12:15 22.06.2026

  • 52 Пламен

    11 5 Отговор
    Колко баламурника завлече. Видиш ли че е от Варна, значи русофил, мошеник, пирамида

    Коментиран от #60

    12:15 22.06.2026

  • 53 Бай Араб

    9 6 Отговор

    До коментар #14 от "Пирамидата":

    Той този е малка пирамидка , детска . Сериозната пирамида е Румен Радев, много собственици на имоти ще останат под небосвода.

    12:16 22.06.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Да, да

    5 2 Отговор
    Сега да влезе в една клетка и да му се радват децата, може и бонбони да му хвърлят.

    12:25 22.06.2026

  • 56 Ами сега?

    7 0 Отговор
    Останахме и без парк, и без история, а и величието ни отиде на кино.

    Коментиран от #59

    12:25 22.06.2026

  • 57 Не фалира !

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Твоята съпартийка с трите щерки приватизира терена срещу 4 гарсиорери и направи тенис игрища, "ДРУГАРЮ" !
    /що не фалира Дисни ??? /

    12:27 22.06.2026

  • 58 инокентий

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "така де":

    Оная сиджимка която носеше на врата май е от патриарх Кирил.Май и финансирането е от него.Имал блокирани сметки?Че ти какво си произвел та имаш сметки?

    12:28 22.06.2026

  • 59 Но пък

    4 3 Отговор

    До коментар #56 от "Ами сега?":

    ИМАМЕ "прогрес" с Боташ !!!

    Коментиран от #63

    12:29 22.06.2026

  • 60 честен ционист

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Пламен":

    Този не е от Варна, а от Гулянци.

    12:29 22.06.2026

  • 61 Дончо

    2 5 Отговор
    Да прехвърли каквото има по сметки в швейцарски банки и да отива при Веска Меджидиева.

    12:29 22.06.2026

  • 62 Стенли

    5 1 Отговор
    Преди 3 години президентът тогава Румен Георгиев Радев връчи наградата за най добър проект в България "Исторически парк" на Ивелин Людмилов Михайлов на специален прием в президентството. Като заяви че само стойностни хора са инвеститори в проекта и много от тях близки до Радев.

    Коментиран от #71

    12:29 22.06.2026

  • 63 Дельо хайдутин

    4 4 Отговор

    До коментар #59 от "Но пък":

    Аз съм 5-та година с погачите на Дунав да чакам братушките освободители!

    12:31 22.06.2026

  • 64 Миланчо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Делю Хайдутин":

    И крадци от герб

    12:31 22.06.2026

  • 65 Краси

    5 4 Отговор
    Бил лош материала ..... ми прав е, колкото и да не ми се ще да призная.
    И за това терминалааааа.

    12:31 22.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Откога

    5 1 Отговор
    му се пее на ганчо:
    .... Пирамиди, фараони... и балъци, за милиони...
    Ама, ганчо не чуе, и не вдева.

    12:36 22.06.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Стойно Монев

    1 3 Отговор
    Да отива при Веска Меджидиева.

    12:39 22.06.2026

  • 70 държава свлачище

    6 1 Отговор
    Тез дет една керемида не са поставили през живота си му срутиха проекта.

    12:40 22.06.2026

  • 71 Солидни олигарси

    3 3 Отговор

    До коментар #62 от "Стенли":

    Спонсори на кампанията на мyнчo кayнoв боташов си изпраха парите там а боташа като взе властта си върнаха десетократно вложените средства

    12:44 22.06.2026

  • 72 Кобра Кай 🥋

    2 2 Отговор
    Хехехех а новия джип Мерцедес Г класа със какви пари го купи? По студиата ревеш, че нямаш пари, със запорирани сметки и майка ти дава пари за храна!?

    12:47 22.06.2026

  • 73 Кобра Кай 🥋

    3 1 Отговор
    А другия сводник селинджъра от село Павел, кога ще му фалира Патреона?

    12:48 22.06.2026

  • 74 Цвете

    2 1 Отговор
    ЛОГИЧЕН ВЪПРОС, КОЙ " ДАРИ " ПАРИТЕ ЗА ПОСТРОЯВАНЕТО НА ТОЗИ ПАРК? МИХАЙЛОВ ИМА ЛИ НЕЩО ОБЩО С ИНЦИДЕНТА НА НЕСЕБЪР, КОГАТО ЗАГУБИ ЖИВОТА СИ ЕДНО НЕВРЪСТНО ДЕТЕ? ПОЛЕТЯ НАД 50 МЕТРА ВИСОЧИНА НАПРАВО В МОРЕТО? НАЛИ НЕ Е ЗАБРАВЕНА ИСТОРИЯТА? 🤔🫵🤷‍♀️👀🤦‍♂️

    12:50 22.06.2026

  • 75 КОЛЬО ПАРЪМА

    6 0 Отговор
    Ивелинчо ако беше направил Чалга Кръчма щеше да имаш подкрепа Бай Ганю него интересува историята дай му кючеци ядене пиене.

    12:54 22.06.2026

  • 76 анонимен

    1 1 Отговор
    Махайте стрелеца и слагайте джамия с високи минарета

    12:58 22.06.2026

  • 77 БОЙКО Е ПРАВ ,

    1 0 Отговор
    ТУК МОЖЕ САМО ДА СЕ КРАДЕ - ЗА СЕБЕ СИ Е ПРАВ ОБАЧЕ НАШИЯ СКЪП ПРЕСТЪПНИК , МОШЕНИК , КРАДЕЦ И ГАД !

    13:03 22.06.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Град Козлодуй

    1 2 Отговор
    Меч,Ве Личие,Без различие-ИТН,БСП приключиха.Парите свършиха.Следва Герб.....Какво да се прави-хода на Историята си върви.....Безличните изпадат.Това е положението.

    13:07 22.06.2026

  • 80 Типични

    0 0 Отговор
    да оди у зсатвора ся

    13:14 22.06.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Спешно

    0 0 Отговор
    Продава се бутафорна статуя на стрелец с лък! Много Изгодно!
    Както и парк.
    За информаця пишете на лично,
    Ибелин

    13:27 22.06.2026

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