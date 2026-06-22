Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Ивелин Михайлов, лидерът на партия „Величие“ и създател на „Исторически парк“, обяви официално края на мащабния си проект. Решението беше съобщено чрез публикация във Facebook, където Михайлов призна, че идеята не е получила очакваната подкрепа.

„Исторически парк“ беше централен елемент в изграждането на политическата формация „Величие“. Михайлов пое пълната отговорност за случващото се с проекта, заявявайки, че това е негово лично решение.

Във Facebook публикацията си, Ивелин Михайлов заяви:

Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Аз поемам пълната отговорност за случилото се и за края на проекта „Исторически парк“.

Михайлов не уточни конкретни причини за липсата на подкрепа, но подчерта, че решението е окончателно.