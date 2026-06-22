Ивелин Михайлов обяви края на „Исторически парк“

Ивелин Михайлов, лидерът на партия „Величие“ и създател на „Исторически парк“, обяви официално края на мащабния си проект. Решението беше съобщено чрез публикация във Facebook, където Михайлов призна, че идеята не е получила очакваната подкрепа.
„Исторически парк“ беше централен елемент в изграждането на политическата формация „Величие“. Михайлов пое пълната отговорност за случващото се с проекта, заявявайки, че това е негово лично решение.
Във Facebook публикацията си, Ивелин Михайлов заяви:
Преди години вярвах, че българите имат нужда от нещо, което да ги сплотява и да им дава повод да се гордеят с рода си. Сега знам, че много малка част имат действителна нужда от това. Няма да полагам усилия в посока, която не е желана. Аз поемам пълната отговорност за случилото се и за края на проекта „Исторически парк“.
Михайлов не уточни конкретни причини за липсата на подкрепа, но подчерта, че решението е окончателно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #11, #25, #57
11:10 22.06.2026
2 Делю Хайдутин
Коментиран от #10, #16, #31, #43, #64
11:11 22.06.2026
3 Бонев
11:12 22.06.2026
4 честен ционист
Коментиран от #35
11:13 22.06.2026
5 Сила
по една студена водица и сноп люцерна и кой от къде е ....!!!
Меееееее , беееееее , муууууу .....
Коментиран от #32
11:13 22.06.2026
6 ибалине
Коментиран от #45
11:14 22.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Най
11:14 22.06.2026
9 Студопор
Ми на кой е? Да не е на родителите ти? Цялата работа е, че не виждаш печалба от всичко това. Иначе да видиш дали ще оставиш кокала.
11:15 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Чума
Коментиран от #15
11:17 22.06.2026
13 всяко чудо за три дни . друго ще
11:19 22.06.2026
14 Пирамидата
Познавам доста набалбукани в този “проект” някои дори останаха на улицата защото банките им взеха ипотекираните апартаменти
Коментиран от #53
11:20 22.06.2026
15 честен ционист
До коментар #12 от "Чума":В този "парк" няма никакво искуство и история. Просто не е можел да отвори на някаква по-екстремна тематика като нацистки, или комунистически парк и е заложил на някакви исторически недоказани фантасмагории, защото в България е пълно с всякакви комплексари, дето обичат да лежат на стари лаври и въздишат по минали успехи (отново исторически недоказани). Та така е трупал електорат балами.
11:21 22.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Oня с коня
Коментиран от #37
11:24 22.06.2026
18 Тръбата Боташ
Ай си ка на !!!
Аз единствено успях да ги сплотя !!!
Я колко марионетки, кукли на конци вкарах в парламента - 131 бройки.
А един го изкарах и го облекох в мръ сните одежди на Орбан, а путинския нов троянски кон цвили от удоволствие
11:26 22.06.2026
19 Проект
11:28 22.06.2026
20 Копейката си е копейка
Коментиран от #22, #26
11:28 22.06.2026
21 Както казва авера му Киро с Потника
11:31 22.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хейт
11:36 22.06.2026
25 Мутри
До коментар #1 от "Последния Софиянец":и номенклатура изпраха бая пари .
11:36 22.06.2026
26 ФК ЛАНСКИ СНЕГ
До коментар #20 от "Копейката си е копейка":ААА НЕ СИ ПРАВ...
ЗА ЖЕТОНИ НА КОЛИЧКИТЕ пазарски
ПРЕД ГАСТРОНОМИТЕ СТАВАТ..☝
11:37 22.06.2026
27 Парадокса на будителите на заспалите бг
Коментиран от #30, #41
11:37 22.06.2026
28 Ма къв парк, кви пет лв
Ха, ха, парк…
Коментиран от #29
11:39 22.06.2026
29 Ами
До коментар #28 от "Ма къв парк, кви пет лв":И тоя щеше да защити лева.
Е, защити го.
11:44 22.06.2026
30 честен ционист
До коментар #27 от "Парадокса на будителите на заспалите бг":Затвори парка, защото много скоро Румбата като си прокара законите, подобни свърталища ще бъдат обвинявани в терористична дейност.
11:44 22.06.2026
31 Има и други
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":И путинисти -българомразци!
11:44 22.06.2026
32 леля
До коментар #5 от "Сила":Устатата Катинарчева къде изчезна.Сина и намесен в далавери.На този красавец съпругата му има 150 фирми!150 фирми?И това се счита за нормално ли?Че тя и Наполеон да е не може да запомни имената им.А този дангалак да не се оплаква,че нямал какво да яде.Много народ нямат.
11:47 22.06.2026
33 така де
Коментиран от #58
11:49 22.06.2026
34 МИТ
11:49 22.06.2026
35 Местните сме траки
До коментар #4 от "честен ционист":А ти си от на стария сатир племето, затова сте на едно мнение.🖕🐐
11:50 22.06.2026
36 Коритаров
11:53 22.06.2026
37 хмм
До коментар #17 от "Oня с коня":Тези бяха реална опозиция на тиквите и си изиграха ролята. Просто проектът на Радев подрани и не им остави време. А за излизане от ЕС и НАТО никога не съм чула да говорят.
11:54 22.06.2026
38 един
11:56 22.06.2026
39 Теслатъ
11:56 22.06.2026
40 ООрана държава
12:02 22.06.2026
41 Кратун
До коментар #27 от "Парадокса на будителите на заспалите бг":Много си прав,но тук отдавна всичко спи!
"Не народ,а мърша!",е казал един велик човек.
Коментиран от #54
12:04 22.06.2026
42 Боци
12:05 22.06.2026
43 Бай Араб
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":Румен Радев от кои е ?
12:05 22.06.2026
44 Спиро
12:05 22.06.2026
45 Абе
До коментар #6 от "ибалине":Ма да върни парити преди това.
12:05 22.06.2026
46 Планинец
12:07 22.06.2026
47 КАЛАШНИЦИТЕ
12:11 22.06.2026
48 Бай Араб
12:13 22.06.2026
49 Кънчо Кънчев
12:13 22.06.2026
50 До сега
12:14 22.06.2026
51 фют
12:15 22.06.2026
52 Пламен
Коментиран от #60
12:15 22.06.2026
53 Бай Араб
До коментар #14 от "Пирамидата":Той този е малка пирамидка , детска . Сериозната пирамида е Румен Радев, много собственици на имоти ще останат под небосвода.
12:16 22.06.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Да, да
12:25 22.06.2026
56 Ами сега?
Коментиран от #59
12:25 22.06.2026
57 Не фалира !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Твоята съпартийка с трите щерки приватизира терена срещу 4 гарсиорери и направи тенис игрища, "ДРУГАРЮ" !
/що не фалира Дисни ??? /
12:27 22.06.2026
58 инокентий
До коментар #33 от "така де":Оная сиджимка която носеше на врата май е от патриарх Кирил.Май и финансирането е от него.Имал блокирани сметки?Че ти какво си произвел та имаш сметки?
12:28 22.06.2026
59 Но пък
До коментар #56 от "Ами сега?":ИМАМЕ "прогрес" с Боташ !!!
Коментиран от #63
12:29 22.06.2026
60 честен ционист
До коментар #52 от "Пламен":Този не е от Варна, а от Гулянци.
12:29 22.06.2026
61 Дончо
12:29 22.06.2026
62 Стенли
Коментиран от #71
12:29 22.06.2026
63 Дельо хайдутин
До коментар #59 от "Но пък":Аз съм 5-та година с погачите на Дунав да чакам братушките освободители!
12:31 22.06.2026
64 Миланчо
До коментар #2 от "Делю Хайдутин":И крадци от герб
12:31 22.06.2026
65 Краси
И за това терминалааааа.
12:31 22.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Откога
.... Пирамиди, фараони... и балъци, за милиони...
Ама, ганчо не чуе, и не вдева.
12:36 22.06.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Стойно Монев
12:39 22.06.2026
70 държава свлачище
12:40 22.06.2026
71 Солидни олигарси
До коментар #62 от "Стенли":Спонсори на кампанията на мyнчo кayнoв боташов си изпраха парите там а боташа като взе властта си върнаха десетократно вложените средства
12:44 22.06.2026
72 Кобра Кай 🥋
12:47 22.06.2026
73 Кобра Кай 🥋
12:48 22.06.2026
74 Цвете
12:50 22.06.2026
75 КОЛЬО ПАРЪМА
12:54 22.06.2026
76 анонимен
12:58 22.06.2026
77 БОЙКО Е ПРАВ ,
13:03 22.06.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Град Козлодуй
13:07 22.06.2026
80 Типични
13:14 22.06.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Спешно
Както и парк.
За информаця пишете на лично,
Ибелин
13:27 22.06.2026