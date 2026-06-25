Важните новини във ФАКТИ на 25.06.2026 г.

Две деца загинаха в жесток удар край Мездра: БМВ помете скутер на завой

Двама тийнейджъри са загинали при тежка катастрофа край Мездра, след като лек автомобил е ударил скутера, на който са пътували. Инцидентът е станал малко преди входа на града откъм село Боденец, уточни BulNews.

Секретен доклад за Баба Алино влезе в парламента

Секретен доклад на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) относно случая "Баба Алино" и собственика на корпорация "Куб" Олег Невзоров е депозиран в деловодството на Народното събрание. Документът съдържа класифицирана информация и е бил обсъден на закрито заседание на парламентарната комисия за контрол над службите този четвъртък, съобщават от БТА.

Седем души са задържани при спецакция в район "Приморски"

Седем души са арестувани за 24 часа след съвместна акция на полицията и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ в кметството на варненския район „Приморски“ този четвъртък заради съмнения за незаконни документи.

Финансовият министър Гълъб Донев призна: Бюджет 2026 довършва стари политики

Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че проектобюджетът за 2026 година ще бъде внесен за обсъждане и приемане в Министерския съвет на 1 юли, като още същия ден ще бъде изпратен в Народното събрание. В студиото на БНТ той подчерта, че новата план-сметка залага на реализъм и почтеност, и на практика само осигурява довършването на политики, приети от предходните управления, без да въвежда нови инициативи.

Румен Радев поиска от Доналд Туск Полша да поддържа българските Ф-16

Министър-председателите на България и Полша Румен Радев и Доналд Туск проведоха днес среща, на която обсъдиха възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.

Ивелин Михайлов: Даваме още месец на новата власт, след което ще върнем справедливостта в България

Всички знаят, че ние станахме по-бедни след приемането на еврото. Румъния е много по-добре от нас, дори се готви за присъединяване на Молдова. Това е така, защото мафиотските структури у нас прогонват младите хора или ги смазват. Това заяви председателят на "Величие" Ивелин Михайлов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Йордан Иванов: В Бюджет 2026 има данък "инфлация"

Преди време имаше един популярен клип с една жена, която питаше "Кой ще ни даде пари? Ще даде Гълъб Донев. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ зам.-председателят на ДСБ и депутат от "Демократична България" Йордан Иванов във връзка с предложения от управляващите проект на бюджет за 2026 г.

Вицепремиерът Иво Христов предлага сградата на Нотариата в София да бъде дом на млади таланти за дебюти, срещи, изложби, дискусии и културни събития

След среща със Симеон Кърджиев – носител на златен медал от Международната олимпиада по философия в Полша – стана ясно, че в София липсва място, където младите да представят идеите си и да изграждат културна и духовна общност.

Зарков за предложения бюджет: Няма нужда от истерия сега, а от разумен дебат за Бюджет 2027 г.

„Няма нужда от истерия за предложения бюджет. Той е внесен в края на юни месец. Прогнозите в него за дефицита и за приходната част са по-реалистични от тези в предложените от предишните правителства, където приходите бяха изкуствено завишени. Добре е, че тези факти станаха обществено известни. Дефицитът е такъв. Въпросът е как той ще бъде преодолян, но това е дебат за следващия бюджет. Ние ще държим това да не е за сметка на хората, които най-малко са допринесли за този дефицит – трудещите се.“. Това заяви в ефира на БНР председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

Стълб със светофар се наклони опасно край Централна гара в София

Сериозен инцидент край Централна гара в София, след като стълб от контактната мрежа се е наклонил опасно и е създал риск за движението в района, съобщиха от Център за градска мобилност, цитирани от dariknews.bg.

Няма край на драмата в СОС: Парк „Заимов“ запазва името си засега, от ПП обаче искат преименуването му на "Оборище"

Докладът за възстановяване на името на парк „Оборище“ ще бъде внесен отново в Столичния общински съвет (СОС). Това заяви на брифинг в Съвета Веселин Калановски от групата на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), съвносител на предложението. Това уточни БТА.

Полицейска акция разтърси район „Приморски“ във Варна: Проверки в общинската администрация

Вълна от полицейски действия заля днес сградата на районната администрация „Приморски“ във Варна. Още от ранните часове униформени служители, придружени от представители на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), влязоха в общинските помещения, за да извършат щателни проверки и претърсвания.

Асен Василев: Бюджет 2026 замразява доходите и обрича хората на обедняване ВИДЕО

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев отправи остри критики към проектобюджета за 2026 г., като го определи като „дефектен“ и предупреди, че той ще доведе до обедняване на българските граждани.

Фискалният съвет одобрява изравняването на осигурителната тежест за всички заети, но не одобрява повишаването на заплатите

Фискалният съвет многократно е повдигал темата за привилегированото отношение към държавните служители, военните, полицаите и магистратите по отношение на осигурителните им вноски. Привилегията за поемане на пълните осигуровки от страна на държавата е останала от времето, когато държавните служители не бяха добре платени. Към днешна дата тази привилегия е по-скоро несправедлива спрямо останалите служители в държавната администрация (на трудов договор) и служителите в частния сектор. Няма икономическа логика в това едни служители да плащат лични осигурителни вноски, а други да не плащат.

Отстраниха от поста изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова

Отстраниха от поста изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андрияна Татарова. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев, цитиран от Нова телевизия.

„Назначих проверки на Инспектората и поисках вътрешен одит. Резултатите от одита предстои да излязат. Тези на Инспектората обаче излязоха. На тяхна база, считано от 24 юни, освободих като член на съвета на директорите и прекратих договора на Татарова за управление на дружеството”, обяви Милошев. Той обаче уточни,, че това не я освобождава от отговорност.

Припомняме, че Върховният административен съд окончателно потвърди наложената ѝ глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син. Според решението на магистратите на Татарова са отнети още 476 лева от дневното ѝ възнаграждение за 28 май 2024 г. - деня, в който е подписан проблемният контракт. Шефът на НДК е осъдена да заплати и разноски по делото в размер на 102 евро.

Боян Томов с кръст “За заслуга към Малтийския орден”

И тази година Посолството на Суверенния Малтийски орден у нас продължава своите благотворителни и дипломатически инициативи. На 24 юни – Деня на Свети Йоан Кръстител, Орденът отбелязва своя национален и патронен празник и по традиция организира приеми и церемонии и връчва отличия по целия свят.

Казусът "Баба Алино": Още две нови заповеди за събаряне на сгради ще бъдат издадени тази седмица

Община Варна продължава проверките във връзка с незаконното строителство в местността Баба Алино, като през тази седмица се очаква издаването на още две заповеди за събаряне. Това каза кметът на Варна Благомир Коцев, цитиран от БНР.

Камион отново мина през мантинела на магистрала и се заби в кола в насрещното

Нов тежък инцидент с тежкотоварен камион, скъсал мантинелите и ударил лек автомобил в насрещното платно е станал този път на магистрала "Струма", съобщиха очевидци на катастрофата във фейсбук групата "Катастрофи в София".