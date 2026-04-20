Ивелин Михайлов: Приемаме вота, "Величие" става затворена партия

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов призна резултатите от предсрочните парламентарни избори за честни, след като партията му остана под бариерата за влизане в Народното събрание. При обработени 96,41% от протоколите на секционните комисии, политическият проект събира едва 3,12% от гласовете на избирателите и губи парламентарното си представителство.
"Предварително казах, че ако влезем с 4% няма градация и няма смисъл. По-добре гласовете да отидат за Румен Радев и той да си носи отговорността", заяви Ивелин Михайлов в публикация на официалната си страница във Facebook. Според него формацията ще промени драстично своя курс и ще продължи да съществува като партия само за своите членове и тесни симпатизанти.
Въпреки напрежението в структурите, Михайлов е категоричен, че няма да се търси юридическо оспорване на вота.
"Ще има хора от нашата партия, които ще искат касиране, защото дадоха много от себе си. При мен ситуацията е такава, че искам да бъда обективен, не да нагласям реалността така, както ми се иска. Не сме се предали, но трябва да уважаваме вота на хората", допълва лидерът на "Величие".
Той подчертава, че първоначалната идея на формацията е била създаването на държава, в която знаещите да просперират, но към момента политическата реалност е различна и олигархията разполага с абсолютна власт.
Михайлов изключи възможността партията да издига кандидат за предстоящите президентски избори, определяйки подобен ход като "смешен". Той отправи и задочно предупреждение към новата власт да не предприема репресии срещу симпатизантите на "Величие", тъй като това би довело до тяхното незабавно активизиране на улицата.
Оттук нататък проектът ще се фокусира изцяло върху вътрешното си икономическо и политическо структуриране, за да подобри живота на собствените си членове.
"Моите действия вече не са като представително лице, а като редовен член и това, което аз ще направя не влияе върху организацията. Досега бяхме партия на целия народ, а сега сме партия на определен сегмент", завършва изявлението си Ивелин Михайлов.
3 Ех , ако не беше ходил
13:42 20.04.2026
Коментиран от #54
11 Ганчо
До коментар #9 от "честен ционист":Ей бъгнат, нали се изхвърляше че ако изборите решават нещо, щели да ги забранят? Нали се изхвърляше че по-важно е кой ги брои? Сега нещо да кажеш? Лъснаха ли ти глупавите брътвежи?
Коментиран от #31
13:46 20.04.2026
До коментар #9 от "честен ционист":Каквото си писал все обратното излиза. Само се ежиш като еврейска проскубана кокошка от Одеса.
13:47 20.04.2026
До коментар #15 от "Честен ционист":Това някъде на Голанските възвишения щяло да стане, или в Корана си го чел ?
13:56 20.04.2026
22 НАПРАВО КАТО ИСТИНСКА
13:57 20.04.2026
23 Чистач в посолствоТО
АГЕНТ СТОЯНОВ СТАРАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ
13:57 20.04.2026
25 Запорите не са вдигнати
30 Детелинка 🍀
До коментар #28 от "…………..":Вече съм бизнесдама
14:06 20.04.2026
31 честен ционист
До коментар #11 от "Ганчо":От изборите никога нищо не зависи, затова и Ивелин, Костадин, и Радостин ще се обединят, заради шоуто.
14:11 20.04.2026
33 честен ционист
До коментар #32 от "Горски":Те така и укропам си мислиха, че гласуват, за когото си искат и се найграха после.
14:15 20.04.2026
40 Славуца
До коментар #13 от "Ивелине имаш 3.2%":30 години бях ако броим хъшове и каналето и куку
14:38 20.04.2026
41 Гошо
До коментар #7 от "хмм":Той си го каза:"за да подобри живота на собствените си членове". Субсидийката си продължава, без задължения и отчетност.
14:44 20.04.2026
43 Клоунът
изгубва се в прегръдката на мрака.
Клоунът сега е пак съвсем, съвсем обикновен
до утре, до утре, до утре,Seek to this line
до утре вечер в другия спектакъл."
14:52 20.04.2026
44 уникална партия
До коментар #21 от "Киро Потника":Уникална партия с членове и симпатизанти подкрепящи трима сводници.
14:55 20.04.2026
45 нова пирамида
До коментар #34 от "кой мy дpeмe":Връща се към старите схеми. :)))))))
14:59 20.04.2026
49 Нехис
Чудя се в кой ли хубав ден ще те набара някой от завлечените с 200-300 000 и как ще ти счупи ръчичките......
15:13 20.04.2026
50 Тоест
Коментиран от #55
15:32 20.04.2026
53 Възраждане
До коментар #7 от "хмм":Величие винаги са били петроханци. Скоро ще видим Ивелинчо да приключи в някой кемпер до Исторически парк
15:37 20.04.2026
54 Той знае как да си оправи живота
До коментар #4 от "Лин Баба":Ще помогне и на съмишляницети си. Незнам на теб кой ще ти подари рамо кога имаш нужда. Обади се на Кирчо или асенчо по телефона
Коментиран от #62, #64
15:37 20.04.2026
55 Финансов Гений
До коментар #50 от "Тоест":Говорим за чиста печалба от 3 милиона лева субсидии, които ще бъдат разпределени по-равно според заслугите между членовете. Ивелин с едната ръка взима, но с другата дава. Това защо да е пирамида?
Коментиран от #58
15:39 20.04.2026
56 Разбирач
До коментар #37 от "Йордан":Не Васил Иванов Кунчев е ранния Ивелин
15:40 20.04.2026
58 Фараон
До коментар #55 от "Финансов Гений":Наистина е финансов гений, също като Ружа и другите пирамидажджии - хем дават, на повечето само мечти, хем взимат от повечето.
16:07 20.04.2026
62 Хаха
До коментар #54 от "Той знае как да си оправи живота":Дай ми и на мен партийна държавна субсидия от няколко милиона и аз ще знам как да си оправя живота.
16:28 20.04.2026
64 знае ли?
До коментар #54 от "Той знае как да си оправи живота":Ако не са субсидиите и парите на мама, ще го закъса стопроцентово, добре че още има и заблудени души да вярват и плащат
17:29 20.04.2026
65 мечти
До коментар #9 от "честен ционист":свърши се, следва продължително царуване без възможност за промяна, освен ако не се издънят с нещо огромно и недопустимо
17:31 20.04.2026
67 Дитилинка екс-фараонката
18:35 20.04.2026
68 Има нещо гнило...
Създават някакво впечатление, че са си изпълнили ролята и сега е време да си приберат заплащането и върнат у дома, да си гледат бизнесчето...
Фактът и че Ивелин Михайлов гледа като дете, което всеки момент ще се разплаче, откакто арестуваха жена му и други съратници, много издава, как са го хванали натясно...
Разочароваха глафоподавателите си....
19:23 20.04.2026
69 Ние да се оправим, пък другите...
До коментар #7 от "хмм":Да. Аз имам чувството, че те са дъновисти.
19:26 20.04.2026