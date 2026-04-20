Ивелин Михайлов: Приемаме вота, "Величие" става затворена партия

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов призна резултатите от предсрочните парламентарни избори за честни, след като партията му остана под бариерата за влизане в Народното събрание. При обработени 96,41% от протоколите на секционните комисии, политическият проект събира едва 3,12% от гласовете на избирателите и губи парламентарното си представителство.

"Предварително казах, че ако влезем с 4% няма градация и няма смисъл. По-добре гласовете да отидат за Румен Радев и той да си носи отговорността", заяви Ивелин Михайлов в публикация на официалната си страница във Facebook. Според него формацията ще промени драстично своя курс и ще продължи да съществува като партия само за своите членове и тесни симпатизанти.

Въпреки напрежението в структурите, Михайлов е категоричен, че няма да се търси юридическо оспорване на вота.

"Ще има хора от нашата партия, които ще искат касиране, защото дадоха много от себе си. При мен ситуацията е такава, че искам да бъда обективен, не да нагласям реалността така, както ми се иска. Не сме се предали, но трябва да уважаваме вота на хората", допълва лидерът на "Величие".

Той подчертава, че първоначалната идея на формацията е била създаването на държава, в която знаещите да просперират, но към момента политическата реалност е различна и олигархията разполага с абсолютна власт.

Михайлов изключи възможността партията да издига кандидат за предстоящите президентски избори, определяйки подобен ход като "смешен". Той отправи и задочно предупреждение към новата власт да не предприема репресии срещу симпатизантите на "Величие", тъй като това би довело до тяхното незабавно активизиране на улицата.

Оттук нататък проектът ще се фокусира изцяло върху вътрешното си икономическо и политическо структуриране, за да подобри живота на собствените си членове.

"Моите действия вече не са като представително лице, а като редовен член и това, което аз ще направя не влияе върху организацията. Досега бяхме партия на целия народ, а сега сме партия на определен сегмент", завършва изявлението си Ивелин Михайлов.