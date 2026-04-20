Ивелин Михайлов: Приемаме вота, "Величие" става затворена партия

20 Април, 2026 13:38 6 227 69

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов призна резултатите от предсрочните парламентарни избори за честни, след като партията му остана под бариерата за влизане в Народното събрание. При обработени 96,41% от протоколите на секционните комисии, политическият проект събира едва 3,12% от гласовете на избирателите и губи парламентарното си представителство.

"Предварително казах, че ако влезем с 4% няма градация и няма смисъл. По-добре гласовете да отидат за Румен Радев и той да си носи отговорността", заяви Ивелин Михайлов в публикация на официалната си страница във Facebook. Според него формацията ще промени драстично своя курс и ще продължи да съществува като партия само за своите членове и тесни симпатизанти.

Въпреки напрежението в структурите, Михайлов е категоричен, че няма да се търси юридическо оспорване на вота.

"Ще има хора от нашата партия, които ще искат касиране, защото дадоха много от себе си. При мен ситуацията е такава, че искам да бъда обективен, не да нагласям реалността така, както ми се иска. Не сме се предали, но трябва да уважаваме вота на хората", допълва лидерът на "Величие".

Той подчертава, че първоначалната идея на формацията е била създаването на държава, в която знаещите да просперират, но към момента политическата реалност е различна и олигархията разполага с абсолютна власт.

Михайлов изключи възможността партията да издига кандидат за предстоящите президентски избори, определяйки подобен ход като "смешен". Той отправи и задочно предупреждение към новата власт да не предприема репресии срещу симпатизантите на "Величие", тъй като това би довело до тяхното незабавно активизиране на улицата.

Оттук нататък проектът ще се фокусира изцяло върху вътрешното си икономическо и политическо структуриране, за да подобри живота на собствените си членове.

"Моите действия вече не са като представително лице, а като редовен член и това, което аз ще направя не влияе върху организацията. Досега бяхме партия на целия народ, а сега сме партия на определен сегмент", завършва изявлението си Ивелин Михайлов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ех , ако не беше ходил

    22 20 Отговор
    На ,, Тюркян чешма"

    13:42 20.04.2026

  • 4 Лин Баба

    32 21 Отговор
    Конец фильма !

    Коментиран от #54

    13:42 20.04.2026

  • 5 Дидо

    34 42 Отговор
    Истинския Великан е Ивелин

    13:43 20.04.2026

  • 6 Ивелин

    14 29 Отговор
    А другите да го дуат

    13:43 20.04.2026

  • 7 хмм

    65 19 Отговор
    Какво означава затворена партия? Нещо като секта ли?

    Коментиран от #41, #53, #69

    13:44 20.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 честен ционист

    17 56 Отговор
    Костадин, Ивелин, и Радостин ще накажат льотчика в предсрочните.

    Коментиран от #11, #14, #65

    13:45 20.04.2026

  • 10 Иванчо I-ви

    47 24 Отговор
    То беше ясно. В последният парламент влязохте през задният вход за да свършите една работа за един човек. Сега вече не сте необходими.

    13:45 20.04.2026

  • 11 Ганчо

    26 13 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Ей бъгнат, нали се изхвърляше че ако изборите решават нещо, щели да ги забранят? Нали се изхвърляше че по-важно е кой ги брои? Сега нещо да кажеш? Лъснаха ли ти глупавите брътвежи?

    Коментиран от #31

    13:46 20.04.2026

  • 12 САПНА

    27 25 Отговор
    Видяхте ли най-после, че никой не ви иска ?

    13:46 20.04.2026

  • 13 Ивелине имаш 3.2%

    71 8 Отговор
    А отпадъка зулус от учиндол 0.7% Биеш го 4 пъти и половина а беше 20 години на екран...

    Коментиран от #40

    13:46 20.04.2026

  • 14 Вярвай си

    20 11 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    Каквото си писал все обратното излиза. Само се ежиш като еврейска проскубана кокошка от Одеса.

    13:47 20.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Разумихин

    32 22 Отговор
    Къде е бате Киро Брейкаджията с неговите 15-20% хаххаха. Аре чупка селски схемаджий. Сега ще продължите да си работите с ГЕРБ в Н.Рилски както едно време. Старата любов ръжда не хваща.

    13:48 20.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гробар

    19 18 Отговор
    Минавай в нелегалност и води партизанска война нали беше ербап.

    13:55 20.04.2026

  • 20 Питане

    15 6 Отговор

    До коментар #15 от "Честен ционист":

    Това някъде на Голанските възвишения щяло да стане, или в Корана си го чел ?

    13:56 20.04.2026

  • 21 Киро Потника

    15 11 Отговор
    Късам си потника.

    Коментиран от #44

    13:56 20.04.2026

  • 22 НАПРАВО КАТО ИСТИНСКА

    10 12 Отговор
    Масонска ложа

    13:57 20.04.2026

  • 23 Чистач в посолствоТО

    7 14 Отговор
    Хора разберете щом жълтите паветя и боко плачат значи е добре . Леля Галя от посолството са я принудили да задоволи едни хора които са в обкръжението на Путин , след което българските анализатори в американското посолство разбраха че и всичко е записано на флашки и всъщност американското посолство НЕ Е и няма да бъде нищо повече от контролиран обект за работещите лошо за продажниците още по лошо с
    АГЕНТ СТОЯНОВ СТАРАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

    13:57 20.04.2026

  • 24 Мишо Дудикоф 🥷

    8 12 Отговор
    Хахахах луузър!

    13:58 20.04.2026

  • 25 Запорите не са вдигнати

    21 19 Отговор
    Вече няма спасение за пирамидата и фараона.

    13:59 20.04.2026

  • 26 Детелинка 🍀

    17 19 Отговор
    Зарязах го тоя селски бек. Вече няма далавера и парка фалира.

    14:00 20.04.2026

  • 27 Баба Гошка

    16 13 Отговор
    Измислени гладни партийки, величие сънуват. Алоуу. Да ви няма. Нито вас нито тошковци, нито червените дЕдовци

    14:01 20.04.2026

  • 28 …………..

    22 19 Отговор
    За Ивелин и неговият приятел брейка се знае ,че са се занимавали със сводничество ,кой нормален ще гласува за тях …

    Коментиран от #30

    14:04 20.04.2026

  • 29 Селянин

    17 10 Отговор
    Така става като седна в скута и гласувахте масово заедно с едно момче с наднормено тегло. Те инвеститорите ти може да са прости, но понякога и простите се самоосъзнават. Виж измисли и намери някой малоимотен д ами прехвърлиш задълженията и после да казваш като един директор на една рафинерия, че тая фирма не си я чувал.

    14:05 20.04.2026

  • 30 Детелинка 🍀

    8 9 Отговор

    До коментар #28 от "…………..":

    Вече съм бизнесдама

    14:06 20.04.2026

  • 31 честен ционист

    3 17 Отговор

    До коментар #11 от "Ганчо":

    От изборите никога нищо не зависи, затова и Ивелин, Костадин, и Радостин ще се обединят, заради шоуто.

    14:11 20.04.2026

  • 32 Горски

    21 13 Отговор
    Ръководсвото на ГЕРБ и ДПС-Ново Начало в затвора.

    По-сложен е въпроса със симпатизантите и членовета на ПП-ДБ - спешно да се строи ново крило на болницата в Карлуково и всичките да се въдворяват там.

    Клиничните русофоби пък да биват привиквани от Военните Окръжия и да ги пращаме незабавно към украинския фронт като с това изпълняваме договора подписан от Гюров и Нейнски.

    Само след това България може да тръгне да са оправя. Този път ГЕРБ не можа да контролира некадърната администрация. Познавам 4 "полицая", които ми казаха че за първи път от 15 години не ги контролират и могат да гласуват за когото си искат. Освен това, този път не се наложи, некадърните от администрацията да молят целия си род да гласуват за тези които са ги нагласили на "държавна хранилка".

    Коментиран от #33

    14:12 20.04.2026

  • 33 честен ционист

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Горски":

    Те така и укропам си мислиха, че гласуват, за когото си искат и се найграха после.

    14:15 20.04.2026

  • 34 кой мy дpeмe

    12 3 Отговор
    "проектът ще се фокусира изцяло върху вътрешното си икономическо и политическо структуриране, за да подобри живота на собствените си членове"

    ми че то и преди тъй е било

    Коментиран от #45

    14:22 20.04.2026

  • 35 Хахо

    8 3 Отговор
    Тоест сега вече официално ще стават затворена секта, досега бяха неофициално такава.... Дано накрая самопровъгласилият се за нов лама, гуру и пр. да не накара заблудените си сподвижници да се гръмнат, както направи Петроханския лама

    14:29 20.04.2026

  • 36 МП4

    5 4 Отговор
    Най- важното е че партия "ятагаН" и фъфлещия Сид не влязоха в парламента. Благодарение на Кирето , видяхме що за бкЛци са! :)

    14:31 20.04.2026

  • 37 Йордан

    6 18 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    Коментиран от #56

    14:35 20.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Славуца

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ивелине имаш 3.2%":

    30 години бях ако броим хъшове и каналето и куку

    14:38 20.04.2026

  • 41 Гошо

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "хмм":

    Той си го каза:"за да подобри живота на собствените си членове". Субсидийката си продължава, без задължения и отчетност.

    14:44 20.04.2026

  • 42 БеГемот

    4 2 Отговор
    Цял ден беше почерпен....и носът червен...

    14:49 20.04.2026

  • 43 Клоунът

    5 0 Отговор
    "Клоунът след чаша чай си тръгва, тръгва уморен,
    изгубва се в прегръдката на мрака.
    Клоунът сега е пак съвсем, съвсем обикновен
    до утре, до утре, до утре,Seek to this line
    до утре вечер в другия спектакъл."

    14:52 20.04.2026

  • 44 уникална партия

    11 5 Отговор

    До коментар #21 от "Киро Потника":

    Уникална партия с членове и симпатизанти подкрепящи трима сводници.

    14:55 20.04.2026

  • 45 нова пирамида

    8 0 Отговор

    До коментар #34 от "кой мy дpeмe":

    Връща се към старите схеми. :)))))))

    14:59 20.04.2026

  • 46 Мдада...

    5 1 Отговор
    Закривай!

    15:05 20.04.2026

  • 47 Анонимен

    3 1 Отговор
    Някой се е засилил към ваз че ще се затваряте

    15:10 20.04.2026

  • 48 Иво

    7 2 Отговор
    А тази партия Сияна без структури ...как достигна този резултат !?!

    15:12 20.04.2026

  • 49 Нехис

    8 3 Отговор
    А пирамидните измами ще продължаваш ли, Фараоне?
    Чудя се в кой ли хубав ден ще те набара някой от завлечените с 200-300 000 и как ще ти счупи ръчичките......

    15:13 20.04.2026

  • 50 Тоест

    6 1 Отговор
    Ивилинчо продължава с пирамидата да завлича хората с пари

    Коментиран от #55

    15:32 20.04.2026

  • 51 Факти

    8 0 Отговор
    Ивелинчо гушна субсидия от почи 400 хиляди евро годишно - 1,5 милиона евро за целия мадат на Радев. Нека му е зле!

    15:33 20.04.2026

  • 52 Здрасти

    1 2 Отговор
    Глупавия човек си носи последствията и това си е. Ивелин е нужен в политиката за народа. Не мога да си обясня, с толкова много глупаци ли съм заобиколен..

    15:35 20.04.2026

  • 53 Възраждане

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "хмм":

    Величие винаги са били петроханци. Скоро ще видим Ивелинчо да приключи в някой кемпер до Исторически парк

    15:37 20.04.2026

  • 54 Той знае как да си оправи живота

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Лин Баба":

    Ще помогне и на съмишляницети си. Незнам на теб кой ще ти подари рамо кога имаш нужда. Обади се на Кирчо или асенчо по телефона

    Коментиран от #62, #64

    15:37 20.04.2026

  • 55 Финансов Гений

    3 3 Отговор

    До коментар #50 от "Тоест":

    Говорим за чиста печалба от 3 милиона лева субсидии, които ще бъдат разпределени по-равно според заслугите между членовете. Ивелин с едната ръка взима, но с другата дава. Това защо да е пирамида?

    Коментиран от #58

    15:39 20.04.2026

  • 56 Разбирач

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Йордан":

    Не Васил Иванов Кунчев е ранния Ивелин

    15:40 20.04.2026

  • 57 разпределение

    2 1 Отговор
    Сектата по затворите...

    16:05 20.04.2026

  • 58 Фараон

    1 2 Отговор

    До коментар #55 от "Финансов Гений":

    Наистина е финансов гений, също като Ружа и другите пирамидажджии - хем дават, на повечето само мечти, хем взимат от повечето.

    16:07 20.04.2026

  • 59 Дзак

    2 1 Отговор
    Като изключим някои техни действия на лична основа, нямаме лоши чувства!

    16:09 20.04.2026

  • 60 секстантска евромъка

    1 1 Отговор
    фараоня ся чи краде само железо и жица...

    16:10 20.04.2026

  • 61 Фараонеца

    1 3 Отговор
    Пирамидата ми Ивеличие пак става затворено ЕООД.

    16:25 20.04.2026

  • 62 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Той знае как да си оправи живота":

    Дай ми и на мен партийна държавна субсидия от няколко милиона и аз ще знам как да си оправя живота.

    16:28 20.04.2026

  • 63 еха

    4 0 Отговор
    не му липсва самочувствие и самовлюбеност - "Досега бяхме партия на целия народ"?! Интересно как не сме разбрали,че той ни е представлявал(лъгал и мамил за пари)! Ще ми се да каже това и на измамените от него хорица да му дадат пари срещу въздух,че и те да го припознаят за гуру!

    17:26 20.04.2026

  • 64 знае ли?

    4 0 Отговор

    До коментар #54 от "Той знае как да си оправи живота":

    Ако не са субсидиите и парите на мама, ще го закъса стопроцентово, добре че още има и заблудени души да вярват и плащат

    17:29 20.04.2026

  • 65 мечти

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    свърши се, следва продължително царуване без възможност за промяна, освен ако не се издънят с нещо огромно и недопустимо

    17:31 20.04.2026

  • 66 гост

    3 1 Отговор
    Ивелин подкрепяше воя от джамиите , сега да иде да се моли там.

    17:35 20.04.2026

  • 67 Дитилинка екс-фараонката

    3 0 Отговор
    6ааала съм го тоя мурук селския, вече не дава пари да ме шиe! Отварям моя дюкян за народните маси - на народни цени!

    18:35 20.04.2026

  • 68 Има нещо гнило...

    2 0 Отговор
    Направи ми впечатление, че по време на цялата им предизборна кампания говореха ласкаво за Радев и бяха сигурни, че той ще спечели.
    Създават някакво впечатление, че са си изпълнили ролята и сега е време да си приберат заплащането и върнат у дома, да си гледат бизнесчето...
    Фактът и че Ивелин Михайлов гледа като дете, което всеки момент ще се разплаче, откакто арестуваха жена му и други съратници, много издава, как са го хванали натясно...
    Разочароваха глафоподавателите си....

    19:23 20.04.2026

  • 69 Ние да се оправим, пък другите...

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "хмм":

    Да. Аз имам чувството, че те са дъновисти.

    19:26 20.04.2026

