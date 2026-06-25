Ивелин Михайлов: Даваме още месец на новата власт, след което ще върнем справедливостта в България

Всички знаят, че ние станахме по-бедни след приемането на еврото. Румъния е много по-добре от нас, дори се готви за присъединяване на Молдова. Това е така, защото мафиотските структури у нас прогонват младите хора или ги смазват. Това заяви председателят на "Величие" Ивелин Михайлов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Той даде пример със случващото се с Исторически парк.

„От седем години ние имаме огромен натиск и няма власт, на която да се оплачем. В България всички са срещу Ивелин Михайлов, срещу Исторически парк, срещу „Величие“, защото не влизаме в договорки. Аз отказвам да се подчиня. Те знаят, че ние сме единствената организация, която може да защити хората. Мафията знае, че ние много бързо може да се организираме и да свикаме протести, каквито свалиха властта“, подчерта той.

Какво ще се случи с Исторически парк трябва да го каже държавата, подчерта Михайлов.

„Нали на държавата ѝ трябват инвеститори. Какво да кажем на инвеститорите, когато се обявява, че парка се закрива?“, попита председателят на „Величие“.

„Аз съм само акционер в исторически парк, имам 2%. Има борд на директорите. Незаконно отнеха финансови права на хората. В момента има съдебно решение, което се обжалва. Има независими експерти, които казаха, че това не може да се прави в европейска държава“, посочи той.

Михайлов обяви клипа, на който разлепва фирмени стикери от коли на „Величие“. „Това са фирмени коли, които са на лизинг, въпреки че са платени вноските за тях и остава само да се прехвърли собствеността, се прибират на съхранение. Това се прави преди събитието, което организираме. Лизинговите дружества и банките се контролират от регулаторни органи“.

По думите му цялата държава се е съюзила срещу „Исторически парк“. Правят ни се постоянни ревизии и запори. Той прозря, че това се прави избирателно и е с цел натиск.

На въпрос на водещата кой го издържа дали още майка му, Михайлов отговори: „Не, любовниците ми. Имам богати любовници, които ме харесаха, докато бях в Народното събрание. Аз съм разведен“.

„Оставам в политиката на 100%. Ако няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем свой кандидат за президент. Трябва да върнем справедливостта в България и ако изборите не са го направили, ще трябва да продължим борбата“, обяви Ивелин Михайлов.