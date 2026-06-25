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Ивелин Михайлов: Даваме още месец на новата власт, след което ще върнем справедливостта в България

Ивелин Михайлов: Даваме още месец на новата власт, след което ще върнем справедливостта в България

25 Юни, 2026 18:22 1 268 41

  • ивелин михайлов-
  • величие-
  • натиск-
  • политика-
  • корупция-
  • новини българия-
  • българия-
  • исторически парк

В България всички са срещу Ивелин Михайлов, срещу Исторически парк, срещу „Величие“, защото не влизаме в договорки, заяви бившият депутат

Ивелин Михайлов: Даваме още месец на новата власт, след което ще върнем справедливостта в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички знаят, че ние станахме по-бедни след приемането на еврото. Румъния е много по-добре от нас, дори се готви за присъединяване на Молдова. Това е така, защото мафиотските структури у нас прогонват младите хора или ги смазват. Това заяви председателят на "Величие" Ивелин Михайлов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Той даде пример със случващото се с Исторически парк.

„От седем години ние имаме огромен натиск и няма власт, на която да се оплачем. В България всички са срещу Ивелин Михайлов, срещу Исторически парк, срещу „Величие“, защото не влизаме в договорки. Аз отказвам да се подчиня. Те знаят, че ние сме единствената организация, която може да защити хората. Мафията знае, че ние много бързо може да се организираме и да свикаме протести, каквито свалиха властта“, подчерта той.

Какво ще се случи с Исторически парк трябва да го каже държавата, подчерта Михайлов.

„Нали на държавата ѝ трябват инвеститори. Какво да кажем на инвеститорите, когато се обявява, че парка се закрива?“, попита председателят на „Величие“.

„Аз съм само акционер в исторически парк, имам 2%. Има борд на директорите. Незаконно отнеха финансови права на хората. В момента има съдебно решение, което се обжалва. Има независими експерти, които казаха, че това не може да се прави в европейска държава“, посочи той.

Михайлов обяви клипа, на който разлепва фирмени стикери от коли на „Величие“. „Това са фирмени коли, които са на лизинг, въпреки че са платени вноските за тях и остава само да се прехвърли собствеността, се прибират на съхранение. Това се прави преди събитието, което организираме. Лизинговите дружества и банките се контролират от регулаторни органи“.

По думите му цялата държава се е съюзила срещу „Исторически парк“. Правят ни се постоянни ревизии и запори. Той прозря, че това се прави избирателно и е с цел натиск.

На въпрос на водещата кой го издържа дали още майка му, Михайлов отговори: „Не, любовниците ми. Имам богати любовници, които ме харесаха, докато бях в Народното събрание. Аз съм разведен“.

„Оставам в политиката на 100%. Ако няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем свой кандидат за президент. Трябва да върнем справедливостта в България и ако изборите не са го направили, ще трябва да продължим борбата“, обяви Ивелин Михайлов.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически цирк

    22 14 Отговор
    Е как да не влизате бяхте една седмица в НС и Бойко ви купи и разцепи.

    18:27 25.06.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    24 12 Отговор
    Шефа на Парка, се пъне, като "глист на буца". Парламент повече няма да видиш, селски тарикат. Нито ти, нито Руди Гела, а на следващите избори и Костя Копейкин. Всичките ще сте, като Волен. Ще се търкаляте по градинките и ще ви снимат разни дришльовци.

    Коментиран от #25

    18:28 25.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ти върни на хората

    17 9 Отговор
    дето го измами парите първо.

    18:28 25.06.2026

  • 5 Българин

    11 22 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    Коментиран от #15, #39

    18:28 25.06.2026

  • 6 Да де

    17 9 Отговор
    Ризова престани да качиш идиоти.

    18:29 25.06.2026

  • 7 Юрист

    15 18 Отговор
    Който е ходил в Неофит Рилски, знае че там е Швейцария на Балканите

    Коментиран от #32, #41

    18:29 25.06.2026

  • 8 Програмист

    11 20 Отговор
    Исторически парк е духовната столица на България

    Коментиран от #31

    18:29 25.06.2026

  • 9 Последния Софианец

    13 7 Отговор
    Още месец много им даваш Ивелине. Но те рсзбираме. Все пак Радев те прие в президентството да ти връчи награда и много олигарси зад него са инвеститори в ИП

    18:29 25.06.2026

  • 10 Ивелин Михайлов

    8 17 Отговор
    Ако Радев не вкара украинската мутра в затвора, вдигаме въоръжено въстание!

    Коментиран от #17, #20, #27, #40

    18:30 25.06.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    9 7 Отговор
    Обожавам Фараон Ивелин Първи!💋🥳🤣👍

    18:30 25.06.2026

  • 12 Историческия зоопарк

    15 4 Отговор
    Търси още наивници с денги

    18:31 25.06.2026

  • 13 Може да си със самочувствие

    10 10 Отговор
    Но. Малък си да даваш срок на Правителството 1 м.
    Не ставай жалък
    Смешник!

    18:31 25.06.2026

  • 14 Въпрос

    5 2 Отговор
    Цитат: "Ивелин Михайлов: Даваме още месец на новата власт, след което ще върнем справедливостта в България"
    Този на снимката не е казал това, а следното, пак цитат по-долу:
    "Ако няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем свой кандидат за президент"
    ФАКТИ, защо подвеждате хората?

    18:31 25.06.2026

  • 15 помак

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    а ти новия г.азис

    18:32 25.06.2026

  • 16 какво даваш

    3 3 Отговор
    ,взимаш? Кой беше,бай онзи?

    18:33 25.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 зрител

    6 4 Отговор
    този е за въдворяване. знам едно заведение над Терапевтичен блок - Варна. че и телевизия си е окупирал.

    18:35 25.06.2026

  • 19 Завличие

    5 4 Отговор
    Аз пък четох, че му дават месец на свобода още на тоя мошеник?

    18:36 25.06.2026

  • 20 Мусорчик

    9 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Аз съм объркан, кого да вкарваме в затвора? Олег Невзоров е чист руснак, но е украинец, ко праим ся? Ще го бием ли или ще го целуваме?

    18:36 25.06.2026

  • 21 Дик диверсанта

    8 4 Отговор
    Основния пакет рос дебили отиде при чорапите, този какво се дуе?

    18:39 25.06.2026

  • 22 оня с коня

    7 3 Отговор
    Не прави чест на факти да вкарват Идиоти в Новините си за да развличат по тоя начин Читателите си

    18:39 25.06.2026

  • 23 Тиара

    1 1 Отговор
    Или иначе казано ще направите услуга на Радев, защото точно след толкова време ще се инициират кандидатите за Дондуков 2 за октомврийският вот.

    18:40 25.06.2026

  • 24 Връщай

    6 1 Отговор
    Парите бе!

    18:40 25.06.2026

  • 25 Дик диверсанта

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Летец Пешеходец":

    Но рос дебиите си стоят, сега са при чорапа.
    Скоро някой друг бандит може да им се наточи, като знаем че са без мозък може да бъдат излъгани с всичко.

    Коментиран от #35

    18:41 25.06.2026

  • 26 МВР служител

    6 0 Отговор
    Този наркоман и фараон скоро ще бъде обитател на килия . Ако не вкарат в следствието, ще му отрежат главата, защото е завлякъл хората с милиони у няма как да избяга в Южна Африка

    18:43 25.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Обикн. читател

    2 0 Отговор
    Ивелине,седи си кротко на онази си част,не надавай вой в никоя посока,защото си знаеш дереджето.Твоят свърши,както дъжда преди малко.Времето вече друго.Разкарай си фантазиите,започни да мислиш като нормален човек.

    18:46 25.06.2026

  • 29 Хмм

    2 0 Отговор
    иска му се на Ивелин да е фактор, но не е и това го решиха точно избирателите, държавата си има толкова грижи, последната от тях е Ивелин и партията му с гръмкото име Величие

    18:48 25.06.2026

  • 30 Опп

    3 0 Отговор
    Кога това, като върнеш парите на хората или преди това?!

    18:50 25.06.2026

  • 31 админ

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Програмист":

    напрау долината на пирамидите

    18:51 25.06.2026

  • 32 средноазиадска

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Юрист":

    швейцария?

    18:52 25.06.2026

  • 33 Нека да пиша

    1 0 Отговор
    Тоя Фараон и пирамидата му,кога ще го съдят

    18:52 25.06.2026

  • 34 Иван

    1 1 Отговор
    В Румъния не обичат Русия на Путин.За това са по- добре в политическо отношение

    18:54 25.06.2026

  • 35 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Дик диверсанта":

    Така е, но да се надяваме, че и на тях в един момент ще им писне да ги лъжат.

    18:54 25.06.2026

  • 36 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ивилини, първо върни здравето на всички живеещи около Радио завода във Варна!! Бутахте там всичко наред без да Ви пука, че от едно време всичко е било нахакано с азбест!

    18:55 25.06.2026

  • 37 Куцар

    0 1 Отговор
    Айде-е-е.И този сельо ще става политик.Услади му се,а?Не разбрах каква справедливост ще връща и как.

    18:56 25.06.2026

  • 38 Дориана

    0 2 Отговор
    Ивелин Михайлов е провален политик изритан на дъното от народа щял да дава месец на правителството. Коя част от работата на Новото правителство не му харесва или иска корупционния модел на Борисов и Пеевски да се върне , защото повече му харесва. И да е наясно , че си остава на дъното дори и като патерица на корупцията и мафията. И Борисов и Пеевски Не могат да му помогнат.-

    18:58 25.06.2026

  • 39 Аааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Българин":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    19:04 25.06.2026

  • 40 рапона

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":

    Бърдоква ще вдига въстание?Нали за това вдигнаха заплатите на военните бе.За да няма въстания.Остатъка от живота те ще мине в съдебни дела и тормоз.Това не ти ли е ясно?Катинарчева с голямата уста,тя ли ще те защитава.И тя и сина са в "киреча"с двата крака.

    19:05 25.06.2026

  • 41 Киро Брейка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Юрист":

    Имотите в пущинака "китното Неофит" скоро ще се търгуват за кора яйца.

    19:06 25.06.2026

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