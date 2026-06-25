Ивелин Михайлов: Даваме още месец на новата власт, след което ще върнем справедливостта в България

Всички знаят, че ние станахме по-бедни след приемането на еврото. Румъния е много по-добре от нас, дори се готви за присъединяване на Молдова. Това е така, защото мафиотските структури у нас прогонват младите хора или ги смазват. Това заяви председателят на "Величие" Ивелин Михайлов в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Той даде пример със случващото се с Исторически парк.
„От седем години ние имаме огромен натиск и няма власт, на която да се оплачем. В България всички са срещу Ивелин Михайлов, срещу Исторически парк, срещу „Величие“, защото не влизаме в договорки. Аз отказвам да се подчиня. Те знаят, че ние сме единствената организация, която може да защити хората. Мафията знае, че ние много бързо може да се организираме и да свикаме протести, каквито свалиха властта“, подчерта той.
Какво ще се случи с Исторически парк трябва да го каже държавата, подчерта Михайлов.
„Нали на държавата ѝ трябват инвеститори. Какво да кажем на инвеститорите, когато се обявява, че парка се закрива?“, попита председателят на „Величие“.
„Аз съм само акционер в исторически парк, имам 2%. Има борд на директорите. Незаконно отнеха финансови права на хората. В момента има съдебно решение, което се обжалва. Има независими експерти, които казаха, че това не може да се прави в европейска държава“, посочи той.
Михайлов обяви клипа, на който разлепва фирмени стикери от коли на „Величие“. „Това са фирмени коли, които са на лизинг, въпреки че са платени вноските за тях и остава само да се прехвърли собствеността, се прибират на съхранение. Това се прави преди събитието, което организираме. Лизинговите дружества и банките се контролират от регулаторни органи“.
По думите му цялата държава се е съюзила срещу „Исторически парк“. Правят ни се постоянни ревизии и запори. Той прозря, че това се прави избирателно и е с цел натиск.
На въпрос на водещата кой го издържа дали още майка му, Михайлов отговори: „Не, любовниците ми. Имам богати любовници, които ме харесаха, докато бях в Народното събрание. Аз съм разведен“.
„Оставам в политиката на 100%. Ако няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем свой кандидат за президент. Трябва да върнем справедливостта в България и ако изборите не са го направили, ще трябва да продължим борбата“, обяви Ивелин Михайлов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически цирк
18:27 25.06.2026
2 Летец Пешеходец
Коментиран от #25
18:28 25.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ти върни на хората
18:28 25.06.2026
5 Българин
Коментиран от #15, #39
18:28 25.06.2026
6 Да де
18:29 25.06.2026
7 Юрист
Коментиран от #32, #41
18:29 25.06.2026
8 Програмист
Коментиран от #31
18:29 25.06.2026
9 Последния Софианец
18:29 25.06.2026
10 Ивелин Михайлов
Коментиран от #17, #20, #27, #40
18:30 25.06.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
18:30 25.06.2026
12 Историческия зоопарк
18:31 25.06.2026
13 Може да си със самочувствие
Не ставай жалък
Смешник!
18:31 25.06.2026
14 Въпрос
Този на снимката не е казал това, а следното, пак цитат по-долу:
"Ако няма промяна в следващия месец, ние ще издигнем свой кандидат за президент"
ФАКТИ, защо подвеждате хората?
18:31 25.06.2026
15 помак
До коментар #5 от "Българин":а ти новия г.азис
18:32 25.06.2026
16 какво даваш
18:33 25.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 зрител
18:35 25.06.2026
19 Завличие
18:36 25.06.2026
20 Мусорчик
До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":Аз съм объркан, кого да вкарваме в затвора? Олег Невзоров е чист руснак, но е украинец, ко праим ся? Ще го бием ли или ще го целуваме?
18:36 25.06.2026
21 Дик диверсанта
18:39 25.06.2026
22 оня с коня
18:39 25.06.2026
23 Тиара
18:40 25.06.2026
24 Връщай
18:40 25.06.2026
25 Дик диверсанта
До коментар #2 от "Летец Пешеходец":Но рос дебиите си стоят, сега са при чорапа.
Скоро някой друг бандит може да им се наточи, като знаем че са без мозък може да бъдат излъгани с всичко.
Коментиран от #35
18:41 25.06.2026
26 МВР служител
18:43 25.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Обикн. читател
18:46 25.06.2026
29 Хмм
18:48 25.06.2026
30 Опп
18:50 25.06.2026
31 админ
До коментар #8 от "Програмист":напрау долината на пирамидите
18:51 25.06.2026
32 средноазиадска
До коментар #7 от "Юрист":швейцария?
18:52 25.06.2026
33 Нека да пиша
18:52 25.06.2026
34 Иван
18:54 25.06.2026
35 Летец Пешеходец
До коментар #25 от "Дик диверсанта":Така е, но да се надяваме, че и на тях в един момент ще им писне да ги лъжат.
18:54 25.06.2026
36 Лопата Орешник
18:55 25.06.2026
37 Куцар
18:56 25.06.2026
38 Дориана
18:58 25.06.2026
39 Аааааа
До коментар #5 от "Българин":🤣🤣🤣🤣🤣
19:04 25.06.2026
40 рапона
До коментар #10 от "Ивелин Михайлов":Бърдоква ще вдига въстание?Нали за това вдигнаха заплатите на военните бе.За да няма въстания.Остатъка от живота те ще мине в съдебни дела и тормоз.Това не ти ли е ясно?Катинарчева с голямата уста,тя ли ще те защитава.И тя и сина са в "киреча"с двата крака.
19:05 25.06.2026
41 Киро Брейка
До коментар #7 от "Юрист":Имотите в пущинака "китното Неофит" скоро ще се търгуват за кора яйца.
19:06 25.06.2026