Ивелин Михайлов: Направихме единственото успешно въстание след това на Ивайло

Албена Пекова е председател на „Величие“, аз бях председател на парламентарната група, а не лидер. Не може да се каже, че сме загубили изборите, ние влязохме в надпреварата като представители на репресираните хора. Тази наша цел е изпълнена. През тази една година ние направихме единственото успешно въстание след това на Ивайло. То бе срещу мафиотската власт, която унищожаваше България. Това заяви Ивелин Михайлов от „Величие“ в предаването „Лице в лице“ по БТВ.
Георги Кандев обяви, че е бил заплашван. Ние бяхме заплашвани всеки ден. В момента има заплаха срещу Павел Стоименов, че ще бъде изкормен, посочи той и поздрави главния секретар за борбата му за честността на вота.
„Аз се чувствам горд от представянето ни. Ние не се нуждаем да сме във властта. Ние приемаме резултата. Безкрайно сме щастливи, че имаме 100 000 съмишленици. Ние бяхме като една селска партия, при нас няма олигархия, ние нямаме ресурсите, каквито ползват другите партии, ние бяхме хора от народа. Борихме се с такъв плам, имаме толкова смелост, сила и вяра и се радваме, че има такива хора около нас. Ние сме победители“, обяви Михайлов.
Поздравявам Румен Радев за победата. Нека погледне в очите на хората и да не ги разочарова, призова той.
Аз съм горд, хората ме разпознават, радвам се на народната любов и след като излязох от властта. Мен дори ме черпят и не ми дават да си плащам сметките, отбеляза представителят на „Величие“.
Тепърва ще развиваме „Величие“, обяви Михайлов. „Ние сме единствените, които правят икономика и то на световно ниво. Сега се захващаме с по-трудната част – да възстановим територията ни, която е като след война. Ние сме единствената партия, която е излязла с по-голям рейтинг, отколкото е влязла“, отчете той.
Това бяха едни от най-честните избори. Винаги има процент на купуване на гласове. Народът наистина избра Румен Радев, каза той.
Михайлов отрече твърденията на журналиста Пело Кръстев, че е бит от представители на „Величие“. „Той се появи на наш форум, за да провокира. Каза, че щял да прави децата ни еврейчита на сапун, иска да се разправя сексуално с деца и това го има на записи. Не знам точно какво се е случило, има записи. Тълпата казва: „Не го бийте“. Той се появява, за да провокира. След това той е паднал, а наши симпатизанти са му оказали помощ. Той пие по един литър алкохол на ден. Моят апел е да сме културни, да не се поддаваме на провокации. Аз не съм го видял кога е дошъл. Подадени са сигнали“, обясни Ивелин Михайлов.
„Това, което ме изненада в политическия живот е, че противници по-скоро е понятие за разбирателство зад кулисите. Това, което съм видял във всички политици до момента е, че искат да задоволят своите интереси и тези на олигарсите, без да се интересуват от народа. Това е еволюция на една и съща политическа класа, която еволюира, предупреди Михайлов.
По думите му с теми, като тази за Украйна се измества фокуса от сериозните теми на обществото и това, че всеки ден умират хора.
