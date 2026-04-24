Ивелин Михайлов: Направихме единственото успешно въстание след това на Ивайло

Ивелин Михайлов: Направихме единственото успешно въстание след това на Ивайло

24 Април, 2026 18:20

Аз се чувствам горд от представянето ни. Ние не се нуждаем да сме във властта. Ние приемаме резултата. Безкрайно сме щастливи, че имаме 100 000 съмишленици. Ние бяхме като една селска партия, при нас няма олигархия

Ивелин Михайлов: Направихме единственото успешно въстание след това на Ивайло - 1
Албена Пекова е председател на „Величие“, аз бях председател на парламентарната група, а не лидер. Не може да се каже, че сме загубили изборите, ние влязохме в надпреварата като представители на репресираните хора. Тази наша цел е изпълнена. През тази една година ние направихме единственото успешно въстание след това на Ивайло. То бе срещу мафиотската власт, която унищожаваше България. Това заяви Ивелин Михайлов от „Величие“ в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Георги Кандев обяви, че е бил заплашван. Ние бяхме заплашвани всеки ден. В момента има заплаха срещу Павел Стоименов, че ще бъде изкормен, посочи той и поздрави главния секретар за борбата му за честността на вота.

„Аз се чувствам горд от представянето ни. Ние не се нуждаем да сме във властта. Ние приемаме резултата. Безкрайно сме щастливи, че имаме 100 000 съмишленици. Ние бяхме като една селска партия, при нас няма олигархия, ние нямаме ресурсите, каквито ползват другите партии, ние бяхме хора от народа. Борихме се с такъв плам, имаме толкова смелост, сила и вяра и се радваме, че има такива хора около нас. Ние сме победители“, обяви Михайлов.

Поздравявам Румен Радев за победата. Нека погледне в очите на хората и да не ги разочарова, призова той.

Аз съм горд, хората ме разпознават, радвам се на народната любов и след като излязох от властта. Мен дори ме черпят и не ми дават да си плащам сметките, отбеляза представителят на „Величие“.

Тепърва ще развиваме „Величие“, обяви Михайлов. „Ние сме единствените, които правят икономика и то на световно ниво. Сега се захващаме с по-трудната част – да възстановим територията ни, която е като след война. Ние сме единствената партия, която е излязла с по-голям рейтинг, отколкото е влязла“, отчете той.

Това бяха едни от най-честните избори. Винаги има процент на купуване на гласове. Народът наистина избра Румен Радев, каза той.

Михайлов отрече твърденията на журналиста Пело Кръстев, че е бит от представители на „Величие“. „Той се появи на наш форум, за да провокира. Каза, че щял да прави децата ни еврейчита на сапун, иска да се разправя сексуално с деца и това го има на записи. Не знам точно какво се е случило, има записи. Тълпата казва: „Не го бийте“. Той се появява, за да провокира. След това той е паднал, а наши симпатизанти са му оказали помощ. Той пие по един литър алкохол на ден. Моят апел е да сме културни, да не се поддаваме на провокации. Аз не съм го видял кога е дошъл. Подадени са сигнали“, обясни Ивелин Михайлов.

„Това, което ме изненада в политическия живот е, че противници по-скоро е понятие за разбирателство зад кулисите. Това, което съм видял във всички политици до момента е, че искат да задоволят своите интереси и тези на олигарсите, без да се интересуват от народа. Това е еволюция на една и съща политическа класа, която еволюира, предупреди Михайлов.

По думите му с теми, като тази за Украйна се измества фокуса от сериозните теми на обществото и това, че всеки ден умират хора.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Програмист

    16 29 Отговор
    Исторически парк е духовната столица на България

    Коментиран от #31

    18:28 24.04.2026

  • 2 Радев

    16 25 Отговор
    Ходих в Исторически парк, хареса ми

    18:28 24.04.2026

  • 3 Ивелин Михайлов

    20 14 Отговор
    Срещу Радев няма да протестирам. Моята работа е свършена

    18:29 24.04.2026

  • 4 Йордан

    15 26 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ ВАСИЛ ЛЕВСКИ!

    18:29 24.04.2026

  • 5 Варненец

    12 9 Отговор
    ОБЯВЯВАН ВЕТРИНСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ВНР!

    Коментиран от #33

    18:30 24.04.2026

  • 6 Българин

    16 19 Отговор
    Единственият политик за 148 години, който обедня от политиката! 🔥

    18:30 24.04.2026

  • 7 Тънковратия

    26 19 Отговор
    измамник и той възстания сънува!

    Коментиран от #23

    18:31 24.04.2026

  • 8 Учител

    27 14 Отговор
    За 1 година руди гела си купи 2 джипа за по 300 000 евро, а Ивелин построи църква в Средно село.

    18:31 24.04.2026

  • 9 Кдкдкд

    17 12 Отговор
    Според Ивчо Украйна не е важна!
    Благодаря ти Ивчо, че взе 3 процента от чорапа!

    18:31 24.04.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    25 13 Отговор
    Ако Господ слезе да си прибере вересиите, в България почти никой няма да остане! И тоя включително.

    Коментиран от #15

    18:32 24.04.2026

  • 11 Германец

    12 20 Отговор
    Само този българин има германски качества

    Коментиран от #43

    18:32 24.04.2026

  • 12 Абсурдистан

    24 15 Отговор
    Ти, крадльо, освен пачки друго не си направил. Избирателите те поставиха там, където заслужаваш. Следва думата на правосъдието.

    18:32 24.04.2026

  • 13 Исторически парк

    11 21 Отговор
    Ивайло и Ивелин бяха предадени от народа!

    18:33 24.04.2026

  • 14 Юрист

    12 17 Отговор
    Всеки, който е ходил може да потвърди, че Неофит Рилски е Швейцария на Балканите!

    18:33 24.04.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    8 13 Отговор

    До коментар #10 от "Ъхъ!!!":

    И ти няма да останеш

    Коментиран от #71

    18:34 24.04.2026

  • 16 историк

    19 16 Отговор
    Ивелин поне е построил нещо красиво , а другите мизерници за два лв. работа не се свършили , и окрадоха милиарди !!

    18:34 24.04.2026

  • 17 Ивелин Михайлов

    9 14 Отговор
    В сърцето на гербавия тиранин отворих такава рана, която никога не ще заздравее! Радев може да заповяда!

    18:35 24.04.2026

  • 18 Жена

    15 20 Отговор
    ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЛИТИК ЗА 37 ГОДИНИ, КОЙТО ПОСТРОИ НЕЩО БЕЗ ДА ОТКРАДНЕ ДЪРЖАВНИ ПАРИ! ИСТОРИЧЕСКИ ПАРК ЩЕ ГО ИМА И СЛЕД 5000 ГОДИНИ, А СЕГАШНИТЕ ПОЛИТИЦИ ЩЕ БЪДАТ ЗАБРАВЕНИ СЛЕД 10 ГОДИНИ!

    18:36 24.04.2026

  • 19 Фермер

    15 12 Отговор
    Браво на Ивелин, че спаси стадото на бай Рибан от заколение!

    18:38 24.04.2026

  • 20 Българин

    16 14 Отговор
    Някой виждал ли е политик, освен Михайлов, който да излезе от политиката по-беден отколкото е влязъл?!

    18:38 24.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Юрист

    13 10 Отговор
    Единствените политици за 37 години, които бяха вкарани в затвора бяха тези на Величие 😉 всеки да си направи изводите за мафията, която е на власт 😏

    18:39 24.04.2026

  • 23 Ивелин Михайлов

    11 6 Отговор

    До коментар #7 от "Тънковратия":

    Въстания се пише без з бе неграмот!

    18:40 24.04.2026

  • 24 Триете

    8 5 Отговор
    Коментар срещу този?
    Кой стои зад него?

    Коментиран от #27

    18:40 24.04.2026

  • 25 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    15 7 Отговор
    феникса тамааан да се възнесе към Слънцето ...и се изплющя по очи в лай..ата..А тоя... д-р ГЪЛЪБОВА МАЙ ЩЕ ИМА ДОСТА РАБОТА ПОКРАЙ ТОЯ СВОДНИК И ИЗМАМНИК..И ЧЕТАТА МУ ОТВЕНЕРИЧЕСКИЯ ПАРК

    18:40 24.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ивелин Михайлов

    5 6 Отговор

    До коментар #24 от "Триете":

    Радев стои зад мен

    Коментиран от #46

    18:42 24.04.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Физиономия

    12 7 Отговор
    Брррр.., на измамник
    Става да поведе безмозъчни

    Коментиран от #60

    18:43 24.04.2026

  • 30 Варненец

    13 10 Отговор
    ИвИлин сводника, възстание бил правил🤣

    18:43 24.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лекар

    6 4 Отговор

    До коментар #26 от "Да питам 🤣🤣🤣":

    Опело е с 3та фаза цироза, колегата д-р Матев го е преглеждал.. скоро ще е 2 метра под земята никога няма да спре с уискито

    18:44 24.04.2026

  • 33 Калоян

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Варненец":

    обявява византийски дюнер

    18:45 24.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Моля?

    8 6 Отговор

    До коментар #28 от "Ивелин Михайлов":

    Биячи ще пращаш на всеки , който се опита да те изобличи?
    Къде тогава са службите?

    Коментиран от #41

    18:45 24.04.2026

  • 37 Германец

    8 10 Отговор
    Само Михайлов ще остане в историята на тази жалка държавица.. от другите политици след 1000 години нищо няма да има

    Коментиран от #47

    18:47 24.04.2026

  • 38 Фарфалюлю

    9 7 Отговор
    Болен мозък. Евтин балкански тарикат който трябва да е в килия заради измамите.

    18:48 24.04.2026

  • 39 за твоята за твоята

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Програмист":

    оше ли подработват с бошта ти на боровец?

    18:48 24.04.2026

  • 40 Тогава да питам

    6 5 Отговор
    Вярно ли е , както пише Ивелин Михайлов тук, че вие стоите зад него?
    В този смисъл- с ваша подкрепа ли той пребива журналисти
    Надявам се на реакция

    18:48 24.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хмммм

    7 5 Отговор

    До коментар #11 от "Германец":

    Кое му е германското?

    Коментиран от #48

    18:49 24.04.2026

  • 44 Дойче зеле

    7 7 Отговор
    Мошейничето на дребно И. Михайлов се е оженил за Дебелян Пеевски. Странно е, че има наивници....

    18:49 24.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Искаш да кажеш, Ивелине

    6 8 Отговор

    До коментар #27 от "Ивелин Михайлов":

    Че Радев стои зад теб и затова , ти , можеш да пребивал журналисти.
    Очаквам реакция от Радев
    Опровержение или подкрепа?

    Коментиран от #52

    18:51 24.04.2026

  • 47 асан ли си

    4 4 Отговор

    До коментар #37 от "Германец":

    амет ли си

    Коментиран от #49

    18:51 24.04.2026

  • 48 Германец

    9 6 Отговор

    До коментар #43 от "хмммм":

    Че бачка здраво и не се отказва за разлика от останалите бг търтеи дето въртят геврека с къси пари🤣

    18:52 24.04.2026

  • 49 Германец

    4 5 Отговор

    До коментар #47 от "асан ли си":

    Адолф, приятно ми е

    Коментиран от #51

    18:53 24.04.2026

  • 50 Факти,

    8 6 Отговор
    Съзирайте Радев, че Ивелин Михайлов заявява , че той е зад гърба му
    В този смисъл как да разбираме разправата, побоя над журналист
    Вижте коментарите- имате ги

    Коментиран от #69, #70

    18:54 24.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ивелин Михайлов

    3 7 Отговор

    До коментар #46 от "Искаш да кажеш, Ивелине":

    Кви журналисти бе опело дори няма диплома за средно образование 😅🤣😂😂 Радев ми даде разрешение да му разбия челото 😏😎👊

    Коментиран от #56

    18:54 24.04.2026

  • 53 Съда

    8 5 Отговор
    Смешник. С тава четири сантиметрово чело , ме забявлява. Да влиза в затвора. Доживотен затвор без право на замяна.

    Коментиран от #54, #67, #68

    18:55 24.04.2026

  • 54 на магистралата

    4 4 Отговор

    До коментар #53 от "Съда":

    за кефа на аму жити

    18:56 24.04.2026

  • 55 Доктор Вълев

    9 8 Отговор
    Селска пръчка.

    18:56 24.04.2026

  • 56 Чудесно

    4 6 Отговор

    До коментар #52 от "Ивелин Михайлов":

    Снех коментара, службите ще го получат
    Има си начин къде и как да обясниш пълномощията от Радев

    Коментиран от #66

    18:57 24.04.2026

  • 57 Голямата глава

    9 4 Отговор
    Ментално не е добре , този човек. ●

    18:58 24.04.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Германец

    4 5 Отговор

    До коментар #51 от "на Адолф":

    Моят сънародник трябваше всичките българета да ви тикне в Треблинка

    18:59 24.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Тоз ми напомня на Колумб

    5 6 Отговор
    Дето като е тръгнал към Индия не е знаел на къде пътува, като е пристанал в Америка не е разбрал къде е пристигнал и като се е върнал не е знаел къде е бил!

    19:02 24.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Неповторим!

    6 8 Отговор
    Достоен ЧОВЕК, Достоен ЛИДЕР! Респект!

    19:05 24.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Ивелин Михайлов

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Чудесно":

    Ми добре прати им много поздрави от Радев 😉

    19:20 24.04.2026

  • 67 Бойко Българоубиец

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Съда":

    А на мене колко ми даваш 😏

    19:21 24.04.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Ивелин Михайлов

    5 3 Отговор

    До коментар #50 от "Факти,":

    Ти първо научи български 🤣🤣😂😂🤣😆😁😄😃😀

    19:23 24.04.2026

  • 70 Ивелин Михайлов

    4 3 Отговор

    До коментар #50 от "Факти,":

    И после сЪзирай 🤣

    19:24 24.04.2026

  • 71 Софийски селянин,

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ивелин Михайлов":

    Много вярно казва човека,предатели и продажници навсякъде,при никой друг народ няма толкова боклук...

    19:29 24.04.2026

  • 72 Тиквата +Шиши =💩

    4 5 Отговор
    Величие е N1 👍

    19:46 24.04.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Фараонеца - обикновен член на сектата

    2 2 Отговор
    Като се оcp@xмe вече не съм лидер, тая Пекова е виновна!

    20:11 24.04.2026

