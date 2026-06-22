Демерджиев затяга контрола върху разходите на фонд "Пътна безопасност"

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди занапред разходи по фонд "Пътна безопасност" да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътнотранспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.
От МВР допълниха, че това е направено, след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд „Пътна безопасност" и се е запознал с констатациите.
По-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда.
Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни м.г., а одитираният обект е МВР.
Миналата седмица бе съобщено, че Сметната палата проверява МВР и Изпълнителната агенция по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите и други бедствия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Див селянин
13:40 22.06.2026
2 Затягай
13:41 22.06.2026
3 Безопасност
13:44 22.06.2026
4 Алооууу
Коментиран от #6
13:51 22.06.2026
5 Парпърляк
13:52 22.06.2026
6 Сега
До коментар #4 от "Алооууу":най-много да се изцепи,че са го заловили.
14:03 22.06.2026
7 Пътна безопасност
Коментиран от #16
14:10 22.06.2026
8 Вълк единак
14:13 22.06.2026
9 Хм...
14:20 22.06.2026
10 Абсолютни
14:23 22.06.2026
11 Пустиня(к)
14:31 22.06.2026
12 Шкиф
14:32 22.06.2026
13 Изсипаха стотици милиони
До кога ще ги търпим тези некадърници?
14:33 22.06.2026
14 Мунчо
14:45 22.06.2026
15 Йонко
Другото е, точен с парите си, нали!
14:49 22.06.2026
16 Животното
До коментар #7 от "Пътна безопасност":Идеята е да Не се намалява, точно където е камерата... А да се създаде навик за спазване на ограниченията, понеже приматите не знаят, какво означава "ограничение".
15:28 22.06.2026
17 Гошо
В петък на Ихтиман имаше една патрулка и младежът в нея си гледаше телефона, а задръстването беше до Вакарел.
15:31 22.06.2026
18 Олигархче бо(га)ташко
15:39 22.06.2026
19 ДрайвингПлежър
15:39 22.06.2026