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Демерджиев затяга контрола върху разходите на фонд "Пътна безопасност"

Демерджиев затяга контрола върху разходите на фонд "Пътна безопасност"

22 Юни, 2026 13:38 1 247 19

  • иван демерджиев-
  • разходи-
  • фонд-
  • пътна безопасност

От МВР допълниха, че това е направено, след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд „Пътна безопасност" и се е запознал с констатациите

Демерджиев затяга контрола върху разходите на фонд "Пътна безопасност" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди занапред разходи по фонд "Пътна безопасност" да се правят само за дейности, пряко свързани с подобряване на пътнотранспортната обстановка в контекста на приоритета за намаляване на жертвите и пострадалите при катастрофи, съобщиха от пресцентъра на вътрешното ведомство.

От МВР допълниха, че това е направено, след като още с встъпването си в длъжност министърът е поискал преглед на актуалното състояние на дейностите по фонд „Пътна безопасност" и се е запознал с констатациите.

По-рано днес от Сметната палата публикуваха одитен доклад, в който се посочва, че България е сред първенците по жертви на пътя, но мерките, които се предприемат за намаляване на пътния травматизъм, са недостатъчни и неадекватни. В доклада е отбелязано също, че над половин милиард лева за подобряване на безопасността за движение по пътищата са се натрупали в специализирания фонд, но огромна част от средствата остава неизразходвана поради административни и организационни слабости в МВР, което управлява фонда.

Докладът на Сметната палата е след извършен одит на тема: „Ефективност на контрола, осъществяван от органите на МВР и приносът на Фонда за безопасност на движението за повишаване на пътната безопасност“. Проверката обхваща периода от 1 януари 2021 до 30 юни м.г., а одитираният обект е МВР.

Миналата седмица бе съобщено, че Сметната палата проверява МВР и Изпълнителната агенция по горите за разходването на 1,3 млрд. лева за борба с пожарите и други бедствия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Див селянин

    13 2 Отговор
    Вър събаряй оня град у Варна бре,цървул и виновните у дранголника

    13:40 22.06.2026

  • 2 Затягай

    15 0 Отговор
    И вашите разходи.

    13:41 22.06.2026

  • 3 Безопасност

    9 0 Отговор
    няма , но масрафи до небето !

    13:44 22.06.2026

  • 4 Алооууу

    12 1 Отговор
    министърчето, невзоров си е във Варна, нещо по въпроса? Или по-удобно сега е да баламосваме хората с други безсмислени теми, а?

    Коментиран от #6

    13:51 22.06.2026

  • 5 Парпърляк

    9 1 Отговор
    Този фонд защо въобще се контролира от корумпираното МВР?

    13:52 22.06.2026

  • 6 Сега

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Алооууу":

    най-много да се изцепи,че са го заловили.

    14:03 22.06.2026

  • 7 Пътна безопасност

    11 1 Отговор
    Пътна безопасност трябва включва повече стационарни камери, на видимо място, за които да се знае, къде се намират. Нали ключовата дума е превенция, а не пълнене на хазната.

    Коментиран от #16

    14:10 22.06.2026

  • 8 Вълк единак

    16 0 Отговор
    Айде бе Радев, кога ще почнете борбата с модела Пеевски-Борисов?! Чакаме айде де.

    14:13 22.06.2026

  • 9 Хм...

    10 0 Отговор
    Важното е мвр-то да си купува скъпи бмв и Волво, нали?

    14:20 22.06.2026

  • 10 Абсолютни

    11 0 Отговор
    некадърници... Жалко за народа...

    14:23 22.06.2026

  • 11 Пустиня(к)

    4 3 Отговор
    А, бе, баце го нема! Що?

    14:31 22.06.2026

  • 12 Шкиф

    4 1 Отговор
    Правилно ги затяга.....че да може да краде само той.

    14:32 22.06.2026

  • 13 Изсипаха стотици милиони

    13 0 Отговор
    за камери. Без значение, че това противоречи на конституцията. Вече не можеш да пръднеш, без да те заснемат. Нооо жертвите по продънените пътища се увеличават и то в пъти. Що така бе Миме?
    До кога ще ги търпим тези некадърници?

    14:33 22.06.2026

  • 14 Мунчо

    4 0 Отговор
    Дремеджиев, скубете българският водач по пътищата на България, така, както турчин не е скубал раята! Какво повече от това, след, като ти си гръбнака на това! Точен си!

    14:45 22.06.2026

  • 15 Йонко

    3 1 Отговор
    Дремев, Дремеджиев, поздрави от Невзоров, във Варна е и те поздравява, лично! Танца по пътищата ще продължи дори и след теб, както и без Мунчо, магистрали, кошници и справедливи цени!
    Другото е, точен с парите си, нали!

    14:49 22.06.2026

  • 16 Животното

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пътна безопасност":

    Идеята е да Не се намалява, точно където е камерата... А да се създаде навик за спазване на ограниченията, понеже приматите не знаят, какво означава "ограничение".

    15:28 22.06.2026

  • 17 Гошо

    3 0 Отговор
    Шефче, затегни контрола върху дейността и дисциплината на КАТ.
    В петък на Ихтиман имаше една патрулка и младежът в нея си гледаше телефона, а задръстването беше до Вакарел.

    15:31 22.06.2026

  • 18 Олигархче бо(га)ташко

    3 0 Отговор
    Всеки ден режем храсти и бършем пътни знаци за милиони!

    15:39 22.06.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Това е половина милиард останал от откраднатото от българския шофьор, защо той безопасност не е получил, а е глобяван, за това, че е оцелял на пътя въпреки МВР! Днес на пътя най-страшни са тези с униформите! Джигитите реално са толкова малко, че от тях ще се опазиш!

    15:39 22.06.2026

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