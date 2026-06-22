Новият състав на ЦИК встъпва в длъжност, Георги Хорозов e председател на Комисията

От вторник официално встъпва в длъжност новият състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), информират от bTV. Това се случва, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Новият екип на изборната администрация поема своите функции в ключов момент, като основното предизвикателство пред него ще бъде укрепването на институционалния авторитет и гарантирането на прозрачността при бъдещи гласувания.

Новият състав включва Георги Хорозов като председател на Комисията, а негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. Секретар на ЦИК е Йорданка Ганчева, а членовете на Комисията са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

До официалното встъпване в длъжност се стигна след преминаването на публична процедура, която стартира в края на май. На 9 юни президентът Илияна Йотова проведе официални консултации с парламентарните сили за излъчване на номинации.

По време на разговорите държавният глава очерта стратегическото значение на комисията. „ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Това е нашето право. От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес“, заяви тогава Йотова.

Въпреки консенсусния тон, консултациите преминаха и през сериозен дебат относно разпределението на партийните квоти. Секретарят по правни въпроси на президента проф. Евелина Димитрова сигнализира за казус, при който формацията „Прогресивна България“ получаваше 8 членове, надхвърляйки законовия таван от максимум 7 представители за една политическа сила.

Това наложи преразпределяне на остатъците по методологията на Изборния кодекс, което предизвика размяна на реплики и юридически тълкувания между Божидар Божанов (ДБ), Станислав Анастасов (ДПС) и Петър Витанов („Прогресивна България“). От своя страна проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ) потвърди, че изчисленията на администрацията са направени коректно и съобразно закона.

След като документите на кандидатите бяха проверени, на 12 юни на „Дондуков“ 2 се проведе публично изслушване на номинираните за членове на ЦИК. По време на изслушването кандидатите представиха вижданията си за модернизация на вота и справяне с техническите предизвикателства около отпечатването на бюлетините и машинното гласуване. По време на процедурата новият председател Георги Хорозов заяви категорично, че новата комисия има капацитета да осигури „много по-прозрачен изборен процес“.

Новият състав на ЦИК започва работа веднага с фокус върху подобряването на комуникацията с обществеността и оптимизирането на изборния процес. Мандатът на новата комисия ще бъде наблюдаван под лупа както от политическите централи, така и от гражданското общество, в опит окончателно да се затворят дебатите около сигурността на вота в България.