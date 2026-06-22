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Новият състав на ЦИК встъпва в длъжност, Георги Хорозов e председател на Комисията

Новият състав на ЦИК встъпва в длъжност, Георги Хорозов e председател на Комисията

22 Юни, 2026 15:50 353 8

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  • георги хорозов

Новият екип на изборната администрация поема своите функции в ключов момент, като основното предизвикателство пред него ще бъде укрепването на институционалния авторитет и гарантирането на прозрачността при бъдещи гласувания

Новият състав на ЦИК встъпва в длъжност, Георги Хорозов e председател на Комисията - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

От вторник официално встъпва в длъжност новият състав на Централната избирателна комисия (ЦИК), информират от bTV. Това се случва, след като президентът Илияна Йотова подписа указа за назначаването на новите членове, предложени от парламентарно представените партии и коалиции в 52-рото Народно събрание.

Новият екип на изборната администрация поема своите функции в ключов момент, като основното предизвикателство пред него ще бъде укрепването на институционалния авторитет и гарантирането на прозрачността при бъдещи гласувания.

Новият състав включва Георги Хорозов като председател на Комисията, а негови заместници са Исмаил Осман и Маргарита Махаева. Секретар на ЦИК е Йорданка Ганчева, а членовете на Комисията са Алина Добрева, Анна Александрова, Вяра Тодева, Георги Баханов, Десислава Абрашева, Зинаида Златанова, Иван Кърчев, Йордан Василев, Лазарина Бонева-Харалампиева, Стоянка Балова-Цветкова и Цветан Енчев.

До официалното встъпване в длъжност се стигна след преминаването на публична процедура, която стартира в края на май. На 9 юни президентът Илияна Йотова проведе официални консултации с парламентарните сили за излъчване на номинации.

По време на разговорите държавният глава очерта стратегическото значение на комисията. „ЦИК е една от институциите, които стоят в основата на демократичните процеси. Това е нашето право. От вас зависи доколко институциите в страната ни ще се ползват с легитимност. Най-важната работа, която трябва да свършите, е да върнем доверието на българските граждани в изборния процес“, заяви тогава Йотова.
Въпреки консенсусния тон, консултациите преминаха и през сериозен дебат относно разпределението на партийните квоти. Секретарят по правни въпроси на президента проф. Евелина Димитрова сигнализира за казус, при който формацията „Прогресивна България“ получаваше 8 членове, надхвърляйки законовия таван от максимум 7 представители за една политическа сила.

Това наложи преразпределяне на остатъците по методологията на Изборния кодекс, което предизвика размяна на реплики и юридически тълкувания между Божидар Божанов (ДБ), Станислав Анастасов (ДПС) и Петър Витанов („Прогресивна България“). От своя страна проф. Костадин Ангелов (ГЕРБ) потвърди, че изчисленията на администрацията са направени коректно и съобразно закона.

След като документите на кандидатите бяха проверени, на 12 юни на „Дондуков“ 2 се проведе публично изслушване на номинираните за членове на ЦИК. По време на изслушването кандидатите представиха вижданията си за модернизация на вота и справяне с техническите предизвикателства около отпечатването на бюлетините и машинното гласуване. По време на процедурата новият председател Георги Хорозов заяви категорично, че новата комисия има капацитета да осигури „много по-прозрачен изборен процес“.

Новият състав на ЦИК започва работа веднага с фокус върху подобряването на комуникацията с обществеността и оптимизирането на изборния процес. Мандатът на новата комисия ще бъде наблюдаван под лупа както от политическите централи, така и от гражданското общество, в опит окончателно да се затворят дебатите около сигурността на вота в България.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой

    3 0 Отговор
    ще им помни имената на ден през ден нови навсякъде ? А държавата се крепи на магия и борчове !

    15:52 22.06.2026

  • 2 честен ционист

    0 0 Отговор
    Вяра Тодева ще се погрижи Последния софиянец да не припари повече до избирателна урна.

    15:56 22.06.2026

  • 3 Помаци, Хасково, СОРОС

    2 0 Отговор
    ОСТАВКА! А спасяване на Народът от ГМО
    0
    2
    Отговор
    отровната ХРАНА НЕЕТИКИРАНА, кога ще спасявате народът БЪЛГАРСКИ .Безнаказано да ни ТРОВИТЕ! Докога ще ви търпим боклуците, които животните не ядат, които ни пробутвате за храна.
    Българският народ не е стадо!
    Компаниите не носят отговорност при причинени вреди на животни, почва и ХОРА от ГМО.
    Словакия готви иск срещу поредното безумие на Кючук, Вълчев, Танер и Кънев.
    А 6300 кв. клм. ВЕИ-та. Унищожени ниви, лозя, пасища, след вас черна угар, унищожени птици, унищожен повърхностен слой земя. Унищожени течения. Тонове бетон, арматура и пластмаса ичудовищни сметки ток по 400 лв. 2026 януари..
    А "Пакт за миграция" ЕС при 5.5 милона народ и демографска криза.
    Радев и цялото НС дължите обяснение на Българският Народ.
    Да давате на Концесии магистрали на Турция????
    Кръвната с-ма на един народ - банки, който не са наши, храна - не е наша, вода - не е наша, енергия -не е наша, ПЪТИЩА - не са наши.
    СЪД, ОСТАВКА и Затвор: за ГЕРБ, ДПС, СДС, ДБ, ДПС, ПП, ПБ.
    Референдум на Дойран, връщане ВБ и лЪВ, резерви само в злато и ОСТАВКА.
    17 милиарда лева за спасяване на държави в КРИЗА, ако решат ЕЦБ и ЕК, Решение НС и Радев преди 2 седмици ЕСМ.
    Увеличаване депутатски заплати на всеки 3 месеца, без намаляване с 40% като Унгария.
    Без право на Кеш, Референдум като Швейцария.
    СЪД, ОСТАВКА и ЗАТВОР.

    Коментиран от #4

    15:57 22.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Възpожденец 🇧🇬

    0 1 Отговор
    На 27 юни от 18,30 ч. всички пред МС на протеста срещу предателската клика на Радев! Моля за активно споделяне!
    Да изметем червената чума !

    16:00 22.06.2026

  • 6 Всички са ПОМАЦИТЕ на СОРОС

    1 0 Отговор
    ХАСКОВСКА мафия ,Василев, Добрев, Радев,
    Един и същи род антропологичен, не БЪЛГАРСКИ.
    Оставка на ГЕРБ, ДПС, СДС, ПП, ДБ, ДПС.
    Чисто антропологически. Борисов и Радев, Пеевски си приличат, братя близнаци.
    Това е един Род! То не е българско!
    Василев, Радев, Борисов, Добрев, Плевенлиев, Хасково английска, - помаците предали България от
    1993 на издръжка на СОРОС.
    Един род, помаци събудеТе се.
    Не питайте защо Буташ и Турция, оно си е помак - Радев,Борисов, Плевенлиев, Василев чисти.

    16:06 22.06.2026

  • 7 Дориана

    0 3 Отговор
    Най- после корумпираната и зависима ЦИК беше отхвърлена и на нейно място идват нови хора с нов морал. Макар, че Борисов, Пеевски и ППДБ се опитаха отново да я завладеят и корумпират в тяхна полза , но се провалиха.

    16:07 22.06.2026

  • 8 Цвете

    0 0 Отговор
    ПРОВЕРИХА ЛИ ГИ С КАКВО ИМУЩЕСТВО РАЗПОЛАГАТ ? А КОЛКО ЩЕ ПОЛУЧАВАТ НА МЕСЕЦ? ЗАЩОТО ПРЕДИШНИТЕ ЗА ДОВИЖДАНЕ СИ РАЗДАДОХА БОНУС В РАЗМЕР НА 600000 ХИЛЯДИ ЕВРА. ( ШЕСТОТИНХИЛЯДИ )???

    16:11 22.06.2026

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