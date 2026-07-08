Председателят на ДАБ при МС Иван Иванов отличи Михаел Майнерт за приноса му в развитието на сътрудничеството с Германия

Председателят на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДАБ при МС) Иван Иванов отличи Михаел Майнерт за приноса му в развитието на сътрудничеството с Федерална република Германия.

Михаел Майнерт, който бе досегашният офицер за връзка с Федералната полиция получи почетния плакет на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Плакетът бе връчен за постигнатото в рамките на неговия мандат за взаимно сътрудничество, както по отношение на Пакта за миграция и убежище, така и по отношение на сътрудничеството между ДАБ при МС и Федералната служба за миграция и бежанци.

„Това е един заслужен приз, който да ви напомня за времето, в което сте бил в България и нашата съвместна работа“, заяви Иван Иванов.

От своя страна Михаел Майнерт благодари за високото отличие и отбеляза, че остава свързан с нашата страна, в която е научил много.

По време на срещата Михаел Майнерт представи новия офицер за връзка в България г-н Франц Вебер. Вебер заяви, че вече е бил в България в периода 2012-2016 г. и за него страната ни, както и езика ни, вече са познати.

Председателят на ДАБ при МС Иван Иванов представи работата на Агенцията, свързана с изпълнението на изискванията по Пакта за миграцията и убежището и увери, че от 12 юни изискванията по Пакта се изпълняват стриктно.

По време на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с прилагането на изцяло новата за България процедура за убежище на границата, както и планираните ремонтни дейности за увеличаване на капацитета за прием на Агенцията при евентуална миграционна вълна.

Ирина Данчева, директор на дирекция „Международна дейност и проекти“ подчерта доброто сътрудничество с Европейската агенция в областта на убежището за прилагането на Пакта за миграцията и убежището.