НС реши: ВСС с нов състав до 17 октомври, след окончателни промени в Закона за съдебната власт

Парламентът реши - новият Висш съдебен съвет да бъде избран до 17 октомври - с окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт, информират от БНТ. Спорове между управляващите и част от опозицията предизвикаха текстовете, които предвиждат професионалната квота в съвета да се избира по окръжни съдилища.

Надежда Йорданова, председател на ПГ на "Демократична България": "Пленумът на ВСС определя и.ф. главен прокурор, председател на ВКС и председател на ВАС. Предвижда се тези решения да бъдат взимани с минимум 13 гласа от членовете на Пленума. Това разрешение е притеснително относно председателите на ВКС и ВАС. Защото това прави възможно временно изпълняващ функциите на двете съдилища да бъде избиран без нито един глас от членовете на съвета, които са съдии, пряко избрани от съдии."

Стою Стоев, народен представител от ПГ на "Продължаваме промяната": "Никъде в Конституцията не е заложена рамка, в която Следствието е подчинено на главния прокурор. С едни текстове между първо и второ четене, доразвити от колеги в комисия ние реално подчинихме следствието на главния прокурор."

Димитър Петров, народен представител от ПГ на "Прогресивна България": "Нашето предложение, което е за окръжни съдилища, не Апелативни е единствено и само с цел да се улеснят магистратите да упражнят своето право на глас, тъй като смятаме, че при сегашната изчерпана легитимация на членовете на ВСС е важно повече магистрати да вземат участие."