Ст. комисар Цветан Пировски: Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан

Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан, каза на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна, предават от БТА. В момента текат процесуално-следствени действия – разпити, със собственика на украинската корпорация КУБ – Олег Невзоров, посочи Пировски.
По думите му, Невзоров е влязъл в България на 16 юни, полицията е имала информация за това от партньорски служби от съседни държави. Невзоров се е явил в полицията с готовността да съдейства по образуваните досъдебни производства, придружен от адвокат, каза още Пировски. Той посочи, че най-вероятно до края на деня ще приключат основните процесуално-следствени действия по случая.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #18, #25
17:16 22.06.2026
2 Пич
17:17 22.06.2026
3 Горски
17:21 22.06.2026
4 Человек
17:22 22.06.2026
5 Е това
Коментиран от #7
17:24 22.06.2026
6 То ако
17:28 22.06.2026
7 Пидмолен
До коментар #5 от "Е това":червен преврат , финансиран от мафията , ДС субекти и олигархията !
17:29 22.06.2026
8 Роки
17:32 22.06.2026
9 миме
17:41 22.06.2026
10 Сега е момента
17:41 22.06.2026
11 Този
17:45 22.06.2026
12 Сакън,
17:49 22.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Големдебил
17:56 22.06.2026
15 малко истински факти
18:04 22.06.2026
16 оня с коня
ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
вие ми не вярвате
сами ще се убедите един ден колко съм прав!
18:06 22.06.2026
17 Ел Кондор паса
Коментиран от #20
18:14 22.06.2026
18 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Защо да го задържат? Той разполага с всички видове разрешителни и всякакви документи за строеж?
18:15 22.06.2026
19 Варна
Как смятате, че радев ще скочи на представителите на ГРУ за България - ТИМ ?!
На всеки, който живее във Варна му е ясно, че такъв проект без ТИМ, няма как да мине.
18:17 22.06.2026
20 Има ги бе
До коментар #17 от "Ел Кондор паса":Редовно си взимат тлъстите заплати
18:17 22.06.2026
21 Наблюдател
18:19 22.06.2026
22 Възpожденец 🇧🇬
18:20 22.06.2026
23 Сатана Z
18:21 22.06.2026
24 Знам от добре запознати хора
18:23 22.06.2026
25 Как защо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И той е ,като тебе...
Фокусник с яки връзки...
Иначе няма обяснение как ВИНАГИ СИ ПЪРВИ в коментарите и то минута-две след като е качено заглавието...
18:27 22.06.2026