Ст. комисар Цветан Пировски: Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан

Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан, каза на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна, предават от БТА. В момента текат процесуално-следствени действия – разпити, със собственика на украинската корпорация КУБ – Олег Невзоров, посочи Пировски.

По думите му, Невзоров е влязъл в България на 16 юни, полицията е имала информация за това от партньорски служби от съседни държави. Невзоров се е явил в полицията с готовността да съдейства по образуваните досъдебни производства, придружен от адвокат, каза още Пировски. Той посочи, че най-вероятно до края на деня ще приключат основните процесуално-следствени действия по случая.