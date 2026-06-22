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Ст. комисар Цветан Пировски: Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан

Ст. комисар Цветан Пировски: Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан

22 Юни, 2026 17:11 1 059 25

  • олег невзоров-
  • разпит-
  • полиция-
  • варна-
  • старши комисар цветан пировски

Невзоров е влязъл в България на 16 юни, полицията е имала информация за това от партньорски служби от съседни държави. Невзоров се е явил в полицията с готовността да съдейства по образуваните досъдебни производства, придружен от адвокат, каза още Пировски.

Ст. комисар Цветан Пировски: Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Олег Невзоров е на разпит в полицията във Варна, не е задържан, каза на брифинг ст. комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна, предават от БТА. В момента текат процесуално-следствени действия – разпити, със собственика на украинската корпорация КУБ – Олег Невзоров, посочи Пировски.

По думите му, Невзоров е влязъл в България на 16 юни, полицията е имала информация за това от партньорски служби от съседни държави. Невзоров се е явил в полицията с готовността да съдейства по образуваните досъдебни производства, придружен от адвокат, каза още Пировски. Той посочи, че най-вероятно до края на деня ще приключат основните процесуално-следствени действия по случая.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    А защо не е задържан?

    Коментиран от #13, #18, #25

    17:16 22.06.2026

  • 2 Пич

    12 1 Отговор
    Че как иначе...?! Нали са измислили схемата "Защитен свидетел"!!!!

    17:17 22.06.2026

  • 3 Горски

    11 3 Отговор
    Всички престъпници , Черепа , Брендо , Невзоров , братя Галеви и други , се прибраха сами , защото тук е рая на престъпниците , очакваме Цветан Василев , Еврото и другия. Ако Невзоров обещае да построи магистрала Хемус, със свои сили и средства, предлагам да отпаднат всички обвинения към него. Човекът явно е кадърен, а община Варна начело с двата кмета Портних и Коцев да възстановят баба Алино също със свои средства! За какво му е да ходи в посолството и да го изкарват с кола, след като свободно си минава през ГПТа та и там го питат приятелски: Здрасти, как, си?

    17:21 22.06.2026

  • 4 Человек

    10 4 Отговор
    Да го направят почетен гражданин на Варна- медал за един успешен украински инвеститор!!

    17:22 22.06.2026

  • 5 Е това

    6 5 Отговор
    е държавата на руменчо радев!

    Коментиран от #7

    17:24 22.06.2026

  • 6 То ако

    11 1 Отговор
    го задържите него , поне още 20 , и от всички нива ще лъснат (не че не се знаят) и трябва да бъдат задържани !

    17:28 22.06.2026

  • 7 Пидмолен

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Е това":

    червен преврат , финансиран от мафията , ДС субекти и олигархията !

    17:29 22.06.2026

  • 8 Роки

    8 1 Отговор
    Кога ще му бъде връчен орден "Стара планина" ?

    17:32 22.06.2026

  • 9 миме

    6 3 Отговор
    и ся кво става...докат куките си говорат с бандерата некой негов ортак ше пръсне мозъка на корумпето коцев щот кат зимаш подкупи от бандерите , после се праиш на невинен това следва и пак ше има "ма кой утрепа алексей петров"..пардон благо коцев?

    17:41 22.06.2026

  • 10 Сега е момента

    8 0 Отговор
    да гръмне бомбата ! Стига на Невзоров да му гарантират живота и бая артисти ще се озъбят отведнъж ! 😀

    17:41 22.06.2026

  • 11 Този

    9 0 Отговор
    Човека навсякъде си е плащал къде повече къде по-малко.Както всички.Щото нищо не можеш да посториш ако не минеш през тези общински изнудвачи и държавни бандити.Милионери са вече.И те ще си платят та няма и да ги пипнат.Ще ги уволнят,порицание и за чужбина при имотите си.Интересно за руските имоти никой нищо не смее да каже.

    17:45 22.06.2026

  • 12 Сакън,

    8 2 Отговор
    Той не е някакъв престъпник, от онези, които вие безмилостно арестувате - с цигара марихуана в джоба или заплашил да набие жена си - този е ценен инвеститор, хайдушки изсякъл 100 и кусур декара гора и построил незаконно цял град, извършвайки зулуми за милиони! С такива - само с добро!

    17:49 22.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Големдебил

    6 6 Отговор
    Не Олег,а Благо трябва да задържите.И нека умните българи отново да му съберат парите за гаранцията.

    17:56 22.06.2026

  • 15 малко истински факти

    5 1 Отговор
    Нали радевите умньовци много се напиняха до посиняване . Е, Невзоров вече е тук по собствена воля , и си приказва със следовател , а сега да видим радевите балалайки дали ще минат пред закона .

    18:04 22.06.2026

  • 16 оня с коня

    3 0 Отговор
    абе аз като ви казвам че:
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГЕH
    вие ми не вярвате

    сами ще се убедите един ден колко съм прав!

    18:06 22.06.2026

  • 17 Ел Кондор паса

    4 0 Отговор
    Партньорски служби уведомили, че някой ти влиза в държавата. Нашите служби...нема такива

    Коментиран от #20

    18:14 22.06.2026

  • 18 Гост

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Защо да го задържат? Той разполага с всички видове разрешителни и всякакви документи за строеж?

    18:15 22.06.2026

  • 19 Варна

    3 0 Отговор
    Неврозов е под закрилата на ТИМ. Партията, с която се яви радев на изборите е на ТИМ.
    Как смятате, че радев ще скочи на представителите на ГРУ за България - ТИМ ?!
    На всеки, който живее във Варна му е ясно, че такъв проект без ТИМ, няма как да мине.

    18:17 22.06.2026

  • 20 Има ги бе

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ел Кондор паса":

    Редовно си взимат тлъстите заплати

    18:17 22.06.2026

  • 21 Наблюдател

    0 0 Отговор
    Ами прокуратурата не си е мръднала пръста, че да го задържат. Както преди нея Общината, РДНСК, РИОСВ. САМО КМЕТЪТ ПО НЕГОВИ ДУМИ НАСТОЯВАЛ ПРЕД ПОДЧИНЕНИТЕ СИ, НО ТЕ НЕ МУ СЕ ПОДЧИНИЛИ. Пародия пълна.

    18:19 22.06.2026

  • 22 Възpожденец 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Случаят"Баба Алино" касае Националната сигурност а не някакво обикновено незаконно строителство. Невзоров преди да си е помислил да прави каквото и да било службите са знаели. Сигурно нямат „агенти“ в средите на т.нар. уреждачи, които цяла Варна ги знае. Или може би арх. Койчев с 20 годишен стаж ще издаде тези „Удостоверения за търпимост“ срещу някое €? Не няма да го направи защото не е глупав, има огромен административен и професионален опит. Очевидно някой го е натиснал. А дали службите случайно нямат „агенти под прикритие“ в кметство „Приморски“, или в Кадастъра, или във ВиК? Шефката на Кадастъра и тя е шеф от 20 години и много добре знае какво може и какво „минава определени граници“. Тук със сигурност е имало „чадър“ от много, много високо място. И когато кмета Коцев е тръгнал нещо там да рови го прибраха за 6 месеца в ареста. И как точно след като държавата арестува Кмета по свидетелства на Невзоров, обикновения строителен инспектор да се прави на смелчак и да очаква защита от тези дето прибраха шефа му !!! А на Кмета на Варна Благомир Коцев вместо да му благодарят, че „осветли“ този случай, продължават да му организират масов „Хейт“. И как точно очакваме утре някой друг кмет да се опита да защити закона и националната сигурност? Много, много въпроси, които трябва да получат адекватен отговор, иначе ще продължаваме да се чудим Например………………….. „Чия е Камчия“

    18:20 22.06.2026

  • 23 Сатана Z

    0 0 Отговор
    А защо Олег Невзоров не е на фронта в Донбас,а си пие кафето във Варна в компанията на БГ ченгета?

    18:21 22.06.2026

  • 24 Знам от добре запознати хора

    0 0 Отговор
    Че ако настъпиш руски или украински бос и си дотам.

    18:23 22.06.2026

  • 25 Как защо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И той е ,като тебе...
    Фокусник с яки връзки...
    Иначе няма обяснение как ВИНАГИ СИ ПЪРВИ в коментарите и то минута-две след като е качено заглавието...

    18:27 22.06.2026

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