"Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро?": Проговори очевидец на трагедията на "Лъвов мост"

Арести в София, след като 36-годишен мъж падна от "Лъвов мост" и загина. Според близки на жертвата той е бил бутнат от моста. Сигналът за случилото се беше подаден към 18.00 часа в понеделник. Екип на Спешна помощ пристигнал на мястото за броени минути, но само констатирал смъртта на мъжа. Започнало е разследване за убийство, а трима души са задържани.
Румяна Александрова е очевидец на фаталния инцидент. Тя е и човекът, подал сигнала към полицията. В публикация в социалните мрежи в понеделник тя написа: „Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40 евро. Толкова ли струва един човешки живот?“.
"Всичко се случи буквално пред мен, на метър-два разстояние. На светофара мъж започна да крещи на загиналия, след това премина на червен светофар, отиде при него и го сграбчи за дрехите. Той успя да се отскубне. Пресече в посока към моста, където по-късно се случи трагедията. Искаше да си тръгне, но не успя. Другият мъж тръгна след него, хвана го и започна да крещи за някакви 40 евро. Това чух. Крещеше нещо като: „Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро? Сега ще видиш“, разказа в ефира на „Здравей, България” Румяна Александрова.
По думите ѝ с крещящия мъж имало още двама души, които изглеждали спокойни. Тя уточни, че починалият се е занимавал с миене на прозорци на автомобили и стоял постоянно в района на светофара. "Видях, че момчето носеше бяла кофа с принадлежности за миете на прозорци. В един момент стана някакво сбутване между него и другия мъж. Аз се обърнах да видя какво се случва, докато пресичах на пешеходната пътека. Всичко стана за около пет секунди. В следващия момент вече беше сграбчил момчето за дрехите и го беше притиснал към парапета. После просто го изблъска. И миг по-късно видях как краката му вече са във въздуха и той полита надолу", разказа Александрова.
Тя беше категорична, че само един мъж е проявил агресия спрямо жертвата. "Другите двама не участваха. Те бяха приятели на мъжа, който бутна момчето", потвърди очевидката.
И допълни: "След това се опитаха да си тръгнат от мястото. Пресякоха на светофара, без дори да изчакат колите. Насочиха се към пазара. Аз видях патрулна кола и веднага казах на полицаите. Те реагираха бързо и задържаха мъжете".
Александрова заяви, че до този момент не е била разпитвана като свидетел в полицията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #10, #16, #25, #49
08:47 23.06.2026
2 Последния Софиянец
08:49 23.06.2026
3 Потресена
Коментиран от #68
08:49 23.06.2026
4 Бай Ху (By Who)
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Господине, какво търсите на Сточна гара, вашия ресторант нали е на Витошка.
Коментиран от #14, #58
08:51 23.06.2026
5 БРАВО
08:53 23.06.2026
6 бушприт
Коментиран от #9, #40, #54
08:53 23.06.2026
7 Свободен
Мъжете свидетели сигурно са се изпокрили!
Коментиран от #33
08:53 23.06.2026
8 Пич
Коментиран от #55
08:54 23.06.2026
9 Бай Ху (By Who)
До коментар #6 от "бушприт":Жената е човек господине.
08:55 23.06.2026
10 Ти..........
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Глок пипал ли си?!
Коментиран от #13
08:57 23.06.2026
11 Последния Софиянец
Коментиран от #24
08:58 23.06.2026
12 Невена
Коментиран от #32, #57
08:59 23.06.2026
13 Фикри
До коментар #10 от "Ти..........":Писал е, но не е било Глок, а е било гол 😀
08:59 23.06.2026
14 какво е търсил (4ромлянина)
До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":намерил го е
08:59 23.06.2026
15 батвесо
Коментиран от #17, #21, #36
08:59 23.06.2026
16 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Още ли си в Курило? Нали щяха да те изписват?
08:59 23.06.2026
17 Ха ха ха ха ха ха ха
До коментар #15 от "батвесо":Таа иска да е известна. Ръчка се и по телевизията
09:01 23.06.2026
18 ще видим имаме ли държава
09:01 23.06.2026
19 Фикри
Коментиран от #50
09:01 23.06.2026
20 смело момиче
създадоха ги
09:02 23.06.2026
21 007 лиценз ту кил
До коментар #15 от "батвесо":Пише, че сама се е разкрила в социалните мрежи. Със сигурност ще я натискат щом е ключов свидетел.
09:04 23.06.2026
22 Само да добавя
Коментиран от #41
09:05 23.06.2026
23 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #26
09:05 23.06.2026
24 Бай Ху (By Who)
До коментар #11 от "Последния Софиянец":Господин Последния Софиянец не се изразява така, вие сте имитатор господине.
09:05 23.06.2026
25 има ли нещо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":за което да не си измисляш някакви неща че си правил???
Коментиран от #29
09:06 23.06.2026
26 Абе
До коментар #23 от "Mими Кучева🐕🦺":Я па ти се пОкажи, та видиме ква си убавица.
Коментиран от #60
09:07 23.06.2026
27 наблюдател
09:07 23.06.2026
28 Мунчовци с Шлемофони
Куче-касичка, милиционер, куче-касичка…
Това да ви прилича на нещо, което само РУМНО имаше право да осъществи, с правилните КГБ наместници и ако се провали да раздава амнистии.
09:09 23.06.2026
29 Бай Ху (By Who)
До коментар #25 от "има ли нещо":Господин Последния Софиянец е като беднякът милионер, има богат житейски опит.
09:10 23.06.2026
30 Тотална деградация
Най-голяма бе деградация през тези двадесет години когато Борисов бе начело на държавата,това бе най-масовото oпpocтачване на цял народ.
Сега положението е неспасяемо.
Само прочетете дебатите в този сайт под статиите за войната в Украйна и ми отговорете дали над 90% от коментарите са написани от нормални хора.
Коментиран от #48
09:13 23.06.2026
31 Стеф
09:14 23.06.2026
32 хахаха
До коментар #12 от "Невена":Че тя решила да се похвали у фейса заради няколко лайка Факти и са виновни:)
09:15 23.06.2026
33 007 лиценз ту кил
До коментар #7 от "Свободен":Има много тъжни очи. Казват, че очите са прозорец към душата.
09:16 23.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Буха ха
09:18 23.06.2026
36 Иска се и четене
До коментар #15 от "батвесо":Румяна Александрова е очевидец на фаталния инцидент. В публикация в социалните мрежи в понеделник тя написа:
09:18 23.06.2026
37 нямало безработни а на светофарите
09:18 23.06.2026
38 непротестиращ
Коментиран от #42
09:19 23.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Отговор
До коментар #6 от "бушприт":Въпреки че съществува родовата форма за жена, в официален контекст се употребата очевидец като универсално наименование за лице (независимо от пола му).
09:25 23.06.2026
41 Горбачов
До коментар #22 от "Само да добавя":Каза така да бъде.
09:27 23.06.2026
42 тц тц
До коментар #38 от "непротестиращ":Ако я хвърлят сама ще си е виновна, че се е хвалила в социалните мрежи. Един нормален човек ще отиде да даде показания в полицията, а не да бърза към вкъщи за да си пусне селфи от престъплението във Фейсбук и Инстаграм.
09:28 23.06.2026
43 Тома
09:28 23.06.2026
44 на моста ходят много наркомани
09:28 23.06.2026
45 селяк
До коментар #39 от "Моряка":треа сме толерантни към малцинстВата нали тва сака ЕС ето ората са толерантни и послушни па изметта си прави каквото си сака
09:29 23.06.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Цар Киро е помилван от Върховния главен
Кръгът е затворен и датира от началото на Демокрацията. Моделът е руски и мафията, като в Русия е над 95% етническа. Разчита се на паравоенни отряди, за които мятането от мост или от стълбище е за загрявка.
09:32 23.06.2026
48 Моряка
До коментар #30 от "Тотална деградация":А бе преход,преход,ама никой не пише преход от какво към какво.Що се отнася до опростачването на народа по времето на Боко,не е само негова заслуга.Ако не беше Слави,Биг брадър,Ергенът,вестникът на интелектуалците Чук чук и други подобни помии,на Боко щеше да му е трудно сам да се справи.
09:33 23.06.2026
49 юнга
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Добре,но всички нямаме оръжие защото не дават разрешителни.Да направят режима на носене свободен.Време е.Ето,вчера във Варна на плажа се стрелят на месо.Другия хайванин пък го намушкал два пъти с нож?Това май го няма вече дори в Тексас или Денвър.Ами ако беше уцелил някое дете?
09:34 23.06.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Ценко
Не те сигурно ще си признаят, друг е въпроса че са изтипосали свидетелката а не извършителя - да няма някой специфичен татус та не го дават?? Колко да е високо там че да е починал на място??Не повече от 2-3 етажа .
09:39 23.06.2026
52 добре дошли
Коментиран от #53, #62
09:40 23.06.2026
53 тц тц
До коментар #52 от "добре дошли":По скоро американски и западноевропейски мир! Хубавото е, че има банани:)
09:44 23.06.2026
54 мартингик
До коментар #6 от "бушприт":Така пише.Налага и се да мигрира към Нова Зеландия.Тук и в смъртна опасност.
09:44 23.06.2026
55 Именно заради
До коментар #8 от "Пич":Това, тоталитарната държава е много по-добра за обикновените хора - осигурява им спокойствие и ред! Недоволни са само онези, на които тоталният контрол пречи да вършат престъпления и да ограбват другите!
Коментиран от #63
09:46 23.06.2026
56 Куче-касичка, милиционер, куче-касичка…
Това момиче спешно да тича в Американското посолство за закрила, че орките идват.
Коментиран от #65
09:48 23.06.2026
57 Лалка
До коментар #12 от "Невена":Възможно е да не е тя.
09:48 23.06.2026
58 те са го
До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":увилнили понеже само пише във факти и не мие чинии и е ходил там на и трвп за работа да мие обществени тоалетни
09:49 23.06.2026
59 Извод
Из цялата ни столица представители на етноса по цял ден кръстосват улиците, вместо да работят.
Типове от този етнос през последните години се събират около подлеза при хотел "Плиска", спят по пейките там, вадят ножове на граждани, минаващи оттам вечер.
В провинцията, в хоремага гледат мач. Лице от етноса пречи с приказките си. Българин му прави забележка и още същата вечер следва наказание - двама от етноса влизат в дома му, пребиват го с желязна тръба така, че се отлепва единият му бъбрек, чупят носа му, плюят го и уринират върху него. Заради една забележка! Пребитият старец е работил цял живот, екзекуторите му и не помислят да работят.
За всичко това четем в новинарските сайтове в рамките само на един ден.
Да продължавам ли с примерите, които показват какъв беше келепирът за обществото от грижите, 45 години полагани от БКП за развъждането на етноса, а след промените - резултат от старанията на НПО-тата да внушават пак на този етнос, че има безброй права, но не и задължения. Плюс 22 вида помощи, взимни от джоба на работещите данъкоплатци, за да се изхранват и глезят неработещите михлюзи!
Коментиран от #66, #69
09:49 23.06.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ха ха ха
09:55 23.06.2026
62 руския мир
До коментар #52 от "добре дошли":свърши 89-та година! но странно как промития ти мозък още си мисли че сме под руско робство още ?от 36 години сме под западноевропейско и главно американско робство …
Коментиран от #70
09:56 23.06.2026
63 За тоталитаризма
До коментар #55 от "Именно заради":Само че точно по времето на тоталитарната държава Тошо Правешки насъбра от съседните държави над 360 000 от тези, довлече ги тук и им създаде оптимални условия за размножаване. И не започвай да ми говориш как те по онова време са работили, защото това не е вярно. Чети статиите на Антон Тодоров, който борави със статистически данни, за да разбереш истината. Говори и със старци, които помнят какво са представлявали 99% от тези лица от въпросния етнос, които наистина са били абонирани за заплати тук и там, т.е. "работили" са. Имало е и някои изключения, каквито има и днес, но те са капка в морето.
Всичко това ни е наследство от онзи тоталитарен строй. Нашите бащи и деди не са били съгласни с всичко това, но по времето на тоталитаризма никой не ги пита.
В Царство България онези са си знаели мястото и никой не им е пречил да се изучат, ако искат. Има положителни примери и от онова време.
09:59 23.06.2026
64 Моряка
До коментар #46 от "Истината":То да беше само Столипиново,можеше да минем с едно модерно,съвремено обезпаразитяване.Ами Софийските маали,ами Сливенската Надежда,Пазарджик,даже западащата Варна,атакувана според правилата на оперативното изкуство от към езерото( Максуда) и от към Франгенското плато( Каменар).Ами чудесно изпълнения морски десант от украинските държавни стипендианти?Анклав до анклав,гора не остана.Ще почнат да искат и автономия.Никакво ХЕИ не може да се справи,нямаме и Хитлер даже.Безнадежност.
09:59 23.06.2026
65 Tи наред ли си?
До коментар #56 от "Куче-касичка, милиционер, куче-касичка…":Кмет на София е представител на ПП-ДБ.
Допреди една седмица главен секретар на МВР бе кадър на ПП-ДБ.
МВР е напълнено през годините от чиновници, които са верни на Борисов и са замесени в неговите далавери с трафик на дрога и мигранти.
Цялата прокуратура и съдии са купени от Пеевски.
Много примитивни и просташки внушения се опитваш да правиш, тоест не си само ти, а всичките тролове на Мирчев са командировани по сайтовете. Кажи на Мирчев да не си хвърля парите на вятъра - никой не ви вярва на простотиите.
09:59 23.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Супер
10:03 23.06.2026
68 момичето
До коментар #3 от "Потресена":определено е много смело за да застане с лицето си и с името си и да разскаже.
иначе съдебната ни практика показва, че най-вероятно извършителя ще бъде санкциониран за пресичане на червен светофар. Да видим.
10:03 23.06.2026
69 1234
До коментар #59 от "Извод":Абсолютно си прав. Само ще добавя, че след 20 години, ние българите, ще бъдем малцинство и ще ни се наложи да живеем в страх от набезите на р.мите.
Изтрихте ми коментара, защото ги назовах с истинските им определения, нали?
10:04 23.06.2026
70 ОЧЗ
До коментар #62 от "руския мир":Дрогата и проститутките на Епстийн идват изцяло от Русия, документирано е подробно.
Каналите за дрога са бившите канали на КГБ/РУМНО за дрога и оръжия от Близкия изток, с които СССР е противостоял на “гнилия” Запад.
Сглобката на правителства в БГ се прави от РУМНО и от тези, които отговарят за Каналите за дрога/оръжия, за Крипто платформи, за Крипто валути, за софтуера/за мониторинга на Бързите кредити.
Нищо не се е променило след идването на Демокрацията - АОНСУ за Африканските вождове, продължава да командва парада в БГ, а контактите и задграничният “бизнес” остават.
Организацията на чудовищата и злодеите си е същата с малки опреснявания.
10:06 23.06.2026
71 Айляк
Не от вчера или от оня ден, а от 36 години вървим уверено по тая наклонена плоскост.
Оня ден един го трепат за 30 евро, вчера друг - за 40 евро.
И може би трябва да сме доволни, щото нараства цената на човешкия живот у територията? Утре ще прекуцат човек за 50 евро, вдругиден за 60 евро и т.н...
И така смятаме да прогресираме и развиваме?
Вчера чета за един крадльо, който щипнал на работното си място 26 000 евро и се споразумял...за година и половина пробация.
Е, с подобни "присъди" докъде ще е докараме?
Как нема да трепат свободно, посред бял ден?!
Похвално за жената-свидетел, че не се е скатала, въпреки че ще е разкатаят от разпити и показания.
Закривай.
10:06 23.06.2026