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"Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро?": Проговори очевидец на трагедията на "Лъвов мост"

"Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро?": Проговори очевидец на трагедията на "Лъвов мост"

23 Юни, 2026 08:45 3 824 71

  • лъвов мост-
  • очевидец-
  • трагедия-
  • 40 евро

Румяна Александрова е очевидец на фаталния инцидент. Тя е и човекът, подал сигнала към полицията.

"Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро?": Проговори очевидец на трагедията на "Лъвов мост" - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арести в София, след като 36-годишен мъж падна от "Лъвов мост" и загина. Според близки на жертвата той е бил бутнат от моста. Сигналът за случилото се беше подаден към 18.00 часа в понеделник. Екип на Спешна помощ пристигнал на мястото за броени минути, но само констатирал смъртта на мъжа. Започнало е разследване за убийство, а трима души са задържани.
Румяна Александрова е очевидец на фаталния инцидент. Тя е и човекът, подал сигнала към полицията. В публикация в социалните мрежи в понеделник тя написа: „Току-що станах свидетел на нещо ужасяващо на Лъвов мост в центъра на София. След скандал един мъж беше хвърлен от моста пред очите ми. Ставаше дума за 40 евро. Толкова ли струва един човешки живот?“.
"Всичко се случи буквално пред мен, на метър-два разстояние. На светофара мъж започна да крещи на загиналия, след това премина на червен светофар, отиде при него и го сграбчи за дрехите. Той успя да се отскубне. Пресече в посока към моста, където по-късно се случи трагедията. Искаше да си тръгне, но не успя. Другият мъж тръгна след него, хвана го и започна да крещи за някакви 40 евро. Това чух. Крещеше нещо като: „Ти на луд ли ще ме правиш за 40 евро? Сега ще видиш“, разказа в ефира на „Здравей, България” Румяна Александрова.
По думите ѝ с крещящия мъж имало още двама души, които изглеждали спокойни. Тя уточни, че починалият се е занимавал с миене на прозорци на автомобили и стоял постоянно в района на светофара. "Видях, че момчето носеше бяла кофа с принадлежности за миете на прозорци. В един момент стана някакво сбутване между него и другия мъж. Аз се обърнах да видя какво се случва, докато пресичах на пешеходната пътека. Всичко стана за около пет секунди. В следващия момент вече беше сграбчил момчето за дрехите и го беше притиснал към парапета. После просто го изблъска. И миг по-късно видях как краката му вече са във въздуха и той полита надолу", разказа Александрова.

Тя беше категорична, че само един мъж е проявил агресия спрямо жертвата. "Другите двама не участваха. Те бяха приятели на мъжа, който бутна момчето", потвърди очевидката.

И допълни: "След това се опитаха да си тръгнат от мястото. Пресякоха на светофара, без дори да изчакат колите. Насочиха се към пазара. Аз видях патрулна кола и веднага казах на полицаите. Те реагираха бързо и задържаха мъжете".

Александрова заяви, че до този момент не е била разпитвана като свидетел в полицията.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    74 15 Отговор
    В София без оръжие си загубен.Наскоро на Сточна гара ме оградиха четирима роми да искат пари.Отворих чантичката и показах дръжката на Глока с 15 патрона и се изметоха.

    Коментиран от #4, #10, #16, #25, #49

    08:47 23.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    97 2 Отговор
    Миячите на коли на светофарите плащат такса на бандата на Калашниците.

    08:49 23.06.2026

  • 3 Потресена

    93 2 Отговор
    Финансовото робство направи хората зверове за пари. Ужасно, но факт.

    Коментиран от #68

    08:49 23.06.2026

  • 4 Бай Ху (By Who)

    38 12 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Господине, какво търсите на Сточна гара, вашия ресторант нали е на Витошка.

    Коментиран от #14, #58

    08:51 23.06.2026

  • 5 БРАВО

    6 35 Отговор
    Ама май и тази жена ще направи бънджи скок без въжета !

    08:53 23.06.2026

  • 6 бушприт

    8 10 Отговор
    Румяна Александрова е очевидка на фаталния инцидент. Тя е и жената, която е подала сигнала към полицията.

    Коментиран от #9, #40, #54

    08:53 23.06.2026

  • 7 Свободен

    82 1 Отговор
    Смело момиче!
    Мъжете свидетели сигурно са се изпокрили!

    Коментиран от #33

    08:53 23.06.2026

  • 8 Пич

    85 2 Отговор
    Може би няма да ви се хареса, но така пропада едно общество, когато няма страх от репресии от страна на държавата!!! Никой никъде не спазва закона доброволно!!! Закона се спазва заради страх от предстояща репресия!!! Свободата не е свободия!!!

    Коментиран от #55

    08:54 23.06.2026

  • 9 Бай Ху (By Who)

    25 4 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    Жената е човек господине.

    08:55 23.06.2026

  • 10 Ти..........

    24 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Глок пипал ли си?!

    Коментиран от #13

    08:57 23.06.2026

  • 11 Последния Софиянец

    4 42 Отговор
    Само не е ясно таа що иска да се прави на известна. Тъжна картинка

    Коментиран от #24

    08:58 23.06.2026

  • 12 Невена

    66 5 Отговор
    Факти, как не ви е срам да показвате снимката на момичето. Супер непрофесионално.

    Коментиран от #32, #57

    08:59 23.06.2026

  • 13 Фикри

    19 5 Отговор

    До коментар #10 от "Ти..........":

    Писал е, но не е било Глок, а е било гол 😀

    08:59 23.06.2026

  • 14 какво е търсил (4ромлянина)

    3 18 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":

    намерил го е

    08:59 23.06.2026

  • 15 батвесо

    61 6 Отговор
    И за какво сте и публикували снимката на жената? За да го отнесе после и тя ли?

    Коментиран от #17, #21, #36

    08:59 23.06.2026

  • 16 Ха ха ха ха ха ха ха

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Още ли си в Курило? Нали щяха да те изписват?

    08:59 23.06.2026

  • 17 Ха ха ха ха ха ха ха

    2 24 Отговор

    До коментар #15 от "батвесо":

    Таа иска да е известна. Ръчка се и по телевизията

    09:01 23.06.2026

  • 18 ще видим имаме ли държава

    28 0 Отговор
    Другите значи са прикривали престъплението и трябва да бъдат и те заведени под съдебна отговорност.

    09:01 23.06.2026

  • 19 Фикри

    49 2 Отговор
    Колкото й да не ви харесва тия примати са такива и ще стават все по-нагли и агресивни. Те нямат изградена ценностна система, ако не се намеси държавният апарат с цялата си сила, след 20-30 години ще сме като африканска република

    Коментиран от #50

    09:01 23.06.2026

  • 20 смело момиче

    44 0 Отговор
    най- лошото е че в софия вършеят такива изроди
    създадоха ги

    09:02 23.06.2026

  • 21 007 лиценз ту кил

    21 4 Отговор

    До коментар #15 от "батвесо":

    Пише, че сама се е разкрила в социалните мрежи. Със сигурност ще я натискат щом е ключов свидетел.

    09:04 23.06.2026

  • 22 Само да добавя

    28 4 Отговор
    Настана страшно време - човек за човека е вълк.

    Коментиран от #41

    09:05 23.06.2026

  • 23 Mими Кучева🐕‍🦺

    10 19 Отговор
    Румяна у очарователна,сигурно има кръвна връзка с бангарангите!?🦍💋🦃💋🦍

    Коментиран от #26

    09:05 23.06.2026

  • 24 Бай Ху (By Who)

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    Господин Последния Софиянец не се изразява така, вие сте имитатор господине.

    09:05 23.06.2026

  • 25 има ли нещо

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    за което да не си измисляш някакви неща че си правил???

    Коментиран от #29

    09:06 23.06.2026

  • 26 Абе

    13 3 Отговор

    До коментар #23 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Я па ти се пОкажи, та видиме ква си убавица.

    Коментиран от #60

    09:07 23.06.2026

  • 27 наблюдател

    12 3 Отговор
    Народът съвсем изпращя...

    09:07 23.06.2026

  • 28 Мунчовци с Шлемофони

    11 8 Отговор
    Полицията не е приела сигнала и не е разпитала единствения свидетел, като е оповестила името и адреса му, но не и на извършителя, който има собствени двам свидетели, помагачи.
    Куче-касичка, милиционер, куче-касичка…
    Това да ви прилича на нещо, което само РУМНО имаше право да осъществи, с правилните КГБ наместници и ако се провали да раздава амнистии.

    09:09 23.06.2026

  • 29 Бай Ху (By Who)

    9 1 Отговор

    До коментар #25 от "има ли нещо":

    Господин Последния Софиянец е като беднякът милионер, има богат житейски опит.

    09:10 23.06.2026

  • 30 Тотална деградация

    18 3 Отговор
    България тотално деградира през т.н. преход.
    Най-голяма бе деградация през тези двадесет години когато Борисов бе начело на държавата,това бе най-масовото oпpocтачване на цял народ.
    Сега положението е неспасяемо.
    Само прочетете дебатите в този сайт под статиите за войната в Украйна и ми отговорете дали над 90% от коментарите са написани от нормални хора.

    Коментиран от #48

    09:13 23.06.2026

  • 31 Стеф

    22 2 Отговор
    За тази жена написахте всичко и снимката и показахте!?! А за стрелбата и намушкването с нож във Варна се "работи по случая"?

    09:14 23.06.2026

  • 32 хахаха

    2 8 Отговор

    До коментар #12 от "Невена":

    Че тя решила да се похвали у фейса заради няколко лайка Факти и са виновни:)

    09:15 23.06.2026

  • 33 007 лиценз ту кил

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Свободен":

    Има много тъжни очи. Казват, че очите са прозорец към душата.

    09:16 23.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Буха ха

    20 0 Отговор
    Просяците и миячите на стъкла в София са под "покровителството" я на Калашници, я на други мутри. Вероятно миячът не се е отчел и са го попритиснали. Милицията не смее да публикува имената на бандитите. Мила родна картинка.

    09:18 23.06.2026

  • 36 Иска се и четене

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "батвесо":

    Румяна Александрова е очевидец на фаталния инцидент. В публикация в социалните мрежи в понеделник тя написа:

    09:18 23.06.2026

  • 37 нямало безработни а на светофарите

    15 0 Отговор
    има около 400 просещи всеки ден . жонглират с топки , събират уж за детето , почистване на стъклото . калашниците с това се занимават . слагат просяци . после им събират парите . тоя явно не е платил сумата и е умрял . едни казаха 10 евро , а тази 40 евро . там е свърталище на мигранти сирийци, мароканци , авганистанци , всякакви . имаше и проституиращи . някакъв пускал жена си . и на македония имаше 8 години . явно се правят на инфлуенсъри . ножове крясъци .

    09:18 23.06.2026

  • 38 непротестиращ

    20 2 Отговор
    И защо сте изтипосали снимката на жената подала сигнала, журналисти малоумни? Сега, същите батки може и нея да хвърлят, без бънджи от Лъвов мост!

    Коментиран от #42

    09:19 23.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Отговор

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    Въпреки че съществува родовата форма за жена, в официален контекст се употребата очевидец като универсално наименование за лице (независимо от пола му).

    09:25 23.06.2026

  • 41 Горбачов

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Само да добавя":

    Каза така да бъде.

    09:27 23.06.2026

  • 42 тц тц

    4 3 Отговор

    До коментар #38 от "непротестиращ":

    Ако я хвърлят сама ще си е виновна, че се е хвалила в социалните мрежи. Един нормален човек ще отиде да даде показания в полицията, а не да бърза към вкъщи за да си пусне селфи от престъплението във Фейсбук и Инстаграм.

    09:28 23.06.2026

  • 43 Тома

    12 0 Отговор
    А кой позволява на сфетофарите да се пречкат цигани да те изнудват за пари

    09:28 23.06.2026

  • 44 на моста ходят много наркомани

    6 0 Отговор
    четиримата са били някакви наркозависими и с крими прояви . а на моста му е ниска оградата . убийства у нас си има . има в полицията дедективи . ходят да хващат убииците . ще видим днес какви нови убииства ще има . по дискотеките и на морето има вероятност . много вземат дрога . от януари до сега 2000 хванати . следят ги кат шофират . с драгчег ги хващат . има и жени наркоманки . крият се от слънцето . по малките дишат газ .

    09:28 23.06.2026

  • 45 селяк

    6 0 Отговор

    До коментар #39 от "Моряка":

    треа сме толерантни към малцинстВата нали тва сака ЕС ето ората са толерантни и послушни па изметта си прави каквото си сака

    09:29 23.06.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Цар Киро е помилван от Върховния главен

    7 4 Отговор
    “Калашниците” работят за РУМНО и разпространяват дрога, а такситата са им доставчиците. Всички се подслушват от РУМНО по радиостанциите, защоти само те имат апаратурата за радиостанции и разрешение да подслушват и никой, никого не закача, а Милицията преразпределя дрогата, ако някой по веригата случайно забогатее и откаже да си похарчи парите за проститутките на РУМНО, които отново се доставят от “Калашниците”.
    Кръгът е затворен и датира от началото на Демокрацията. Моделът е руски и мафията, като в Русия е над 95% етническа. Разчита се на паравоенни отряди, за които мятането от мост или от стълбище е за загрявка.

    09:32 23.06.2026

  • 48 Моряка

    11 0 Отговор

    До коментар #30 от "Тотална деградация":

    А бе преход,преход,ама никой не пише преход от какво към какво.Що се отнася до опростачването на народа по времето на Боко,не е само негова заслуга.Ако не беше Слави,Биг брадър,Ергенът,вестникът на интелектуалците Чук чук и други подобни помии,на Боко щеше да му е трудно сам да се справи.

    09:33 23.06.2026

  • 49 юнга

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Добре,но всички нямаме оръжие защото не дават разрешителни.Да направят режима на носене свободен.Време е.Ето,вчера във Варна на плажа се стрелят на месо.Другия хайванин пък го намушкал два пъти с нож?Това май го няма вече дори в Тексас или Денвър.Ами ако беше уцелил някое дете?

    09:34 23.06.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ценко

    5 1 Отговор
    В този район от Сточна гара до К. Величков на всеки сфетофар,кръгово и пресечка има поне по 2-3 камери ,и това е така от 20-25 години .
    Не те сигурно ще си признаят, друг е въпроса че са изтипосали свидетелката а не извършителя - да няма някой специфичен татус та не го дават?? Колко да е високо там че да е починал на място??Не повече от 2-3 етажа .

    09:39 23.06.2026

  • 52 добре дошли

    0 11 Отговор
    Добре дошли в руския мир!

    Коментиран от #53, #62

    09:40 23.06.2026

  • 53 тц тц

    6 1 Отговор

    До коментар #52 от "добре дошли":

    По скоро американски и западноевропейски мир! Хубавото е, че има банани:)

    09:44 23.06.2026

  • 54 мартингик

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "бушприт":

    Така пише.Налага и се да мигрира към Нова Зеландия.Тук и в смъртна опасност.

    09:44 23.06.2026

  • 55 Именно заради

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Това, тоталитарната държава е много по-добра за обикновените хора - осигурява им спокойствие и ред! Недоволни са само онези, на които тоталният контрол пречи да вършат престъпления и да ограбват другите!

    Коментиран от #63

    09:46 23.06.2026

  • 56 Куче-касичка, милиционер, куче-касичка…

    1 8 Отговор
    “ Калашниците” са българският вариант на Кадировците на Путя, в случая на Льотчика Радев. - Не оставят съмнения действията му, но сценарият е на Путя и от Президиума ще продължат с Амнистиите.
    Това момиче спешно да тича в Американското посолство за закрила, че орките идват.

    Коментиран от #65

    09:48 23.06.2026

  • 57 Лалка

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Невена":

    Възможно е да не е тя.

    09:48 23.06.2026

  • 58 те са го

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бай Ху (By Who)":

    увилнили понеже само пише във факти и не мие чинии и е ходил там на и трвп за работа да мие обществени тоалетни

    09:49 23.06.2026

  • 59 Извод

    6 1 Отговор
    Лица от един етнос посред бял ден екзекутират някого на 50 м от сградата на МВР. Лица от същия етнос са свидетели на случилото се. Пак от същия етнос са и близките на загиналия, които не знам какво правят около Лъвов мост. Индивиди пак от този етнос не разрешават на журналисти да направят репортаж за трагедията.
    Из цялата ни столица представители на етноса по цял ден кръстосват улиците, вместо да работят.
    Типове от този етнос през последните години се събират около подлеза при хотел "Плиска", спят по пейките там, вадят ножове на граждани, минаващи оттам вечер.
    В провинцията, в хоремага гледат мач. Лице от етноса пречи с приказките си. Българин му прави забележка и още същата вечер следва наказание - двама от етноса влизат в дома му, пребиват го с желязна тръба така, че се отлепва единият му бъбрек, чупят носа му, плюят го и уринират върху него. Заради една забележка! Пребитият старец е работил цял живот, екзекуторите му и не помислят да работят.
    За всичко това четем в новинарските сайтове в рамките само на един ден.
    Да продължавам ли с примерите, които показват какъв беше келепирът за обществото от грижите, 45 години полагани от БКП за развъждането на етноса, а след промените - резултат от старанията на НПО-тата да внушават пак на този етнос, че има безброй права, но не и задължения. Плюс 22 вида помощи, взимни от джоба на работещите данъкоплатци, за да се изхранват и глезят неработещите михлюзи!

    Коментиран от #66, #69

    09:49 23.06.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Мислите на стъкла са много нахални и заплашват ако не им даваш пари. Трябва тотално да се забрани подобна непоискани ",услуга" Аман от цигански номера!

    09:55 23.06.2026

  • 62 руския мир

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "добре дошли":

    свърши 89-та година! но странно как промития ти мозък още си мисли че сме под руско робство още ?от 36 години сме под западноевропейско и главно американско робство …

    Коментиран от #70

    09:56 23.06.2026

  • 63 За тоталитаризма

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Именно заради":

    Само че точно по времето на тоталитарната държава Тошо Правешки насъбра от съседните държави над 360 000 от тези, довлече ги тук и им създаде оптимални условия за размножаване. И не започвай да ми говориш как те по онова време са работили, защото това не е вярно. Чети статиите на Антон Тодоров, който борави със статистически данни, за да разбереш истината. Говори и със старци, които помнят какво са представлявали 99% от тези лица от въпросния етнос, които наистина са били абонирани за заплати тук и там, т.е. "работили" са. Имало е и някои изключения, каквито има и днес, но те са капка в морето.
    Всичко това ни е наследство от онзи тоталитарен строй. Нашите бащи и деди не са били съгласни с всичко това, но по времето на тоталитаризма никой не ги пита.
    В Царство България онези са си знаели мястото и никой не им е пречил да се изучат, ако искат. Има положителни примери и от онова време.

    09:59 23.06.2026

  • 64 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Истината":

    То да беше само Столипиново,можеше да минем с едно модерно,съвремено обезпаразитяване.Ами Софийските маали,ами Сливенската Надежда,Пазарджик,даже западащата Варна,атакувана според правилата на оперативното изкуство от към езерото( Максуда) и от към Франгенското плато( Каменар).Ами чудесно изпълнения морски десант от украинските държавни стипендианти?Анклав до анклав,гора не остана.Ще почнат да искат и автономия.Никакво ХЕИ не може да се справи,нямаме и Хитлер даже.Безнадежност.

    09:59 23.06.2026

  • 65 Tи наред ли си?

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Куче-касичка, милиционер, куче-касичка…":

    Кмет на София е представител на ПП-ДБ.
    Допреди една седмица главен секретар на МВР бе кадър на ПП-ДБ.
    МВР е напълнено през годините от чиновници, които са верни на Борисов и са замесени в неговите далавери с трафик на дрога и мигранти.
    Цялата прокуратура и съдии са купени от Пеевски.

    Много примитивни и просташки внушения се опитваш да правиш, тоест не си само ти, а всичките тролове на Мирчев са командировани по сайтовете. Кажи на Мирчев да не си хвърля парите на вятъра - никой не ви вярва на простотиите.

    09:59 23.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Супер

    0 0 Отговор
    Трябват ни само няколко масови стрелби в училища и молове и сме станали истинска демокрация, като американската:)

    10:03 23.06.2026

  • 68 момичето

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Потресена":

    определено е много смело за да застане с лицето си и с името си и да разскаже.
    иначе съдебната ни практика показва, че най-вероятно извършителя ще бъде санкциониран за пресичане на червен светофар. Да видим.

    10:03 23.06.2026

  • 69 1234

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "Извод":

    Абсолютно си прав. Само ще добавя, че след 20 години, ние българите, ще бъдем малцинство и ще ни се наложи да живеем в страх от набезите на р.мите.
    Изтрихте ми коментара, защото ги назовах с истинските им определения, нали?

    10:04 23.06.2026

  • 70 ОЧЗ

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "руския мир":

    Дрогата и проститутките на Епстийн идват изцяло от Русия, документирано е подробно.
    Каналите за дрога са бившите канали на КГБ/РУМНО за дрога и оръжия от Близкия изток, с които СССР е противостоял на “гнилия” Запад.
    Сглобката на правителства в БГ се прави от РУМНО и от тези, които отговарят за Каналите за дрога/оръжия, за Крипто платформи, за Крипто валути, за софтуера/за мониторинга на Бързите кредити.
    Нищо не се е променило след идването на Демокрацията - АОНСУ за Африканските вождове, продължава да командва парада в БГ, а контактите и задграничният “бизнес” остават.
    Организацията на чудовищата и злодеите си е същата с малки опреснявания.

    10:06 23.06.2026

  • 71 Айляк

    0 0 Отговор
    Озверял, освирепял и оскотял народ станахме.
    Не от вчера или от оня ден, а от 36 години вървим уверено по тая наклонена плоскост.
    Оня ден един го трепат за 30 евро, вчера друг - за 40 евро.
    И може би трябва да сме доволни, щото нараства цената на човешкия живот у територията? Утре ще прекуцат човек за 50 евро, вдругиден за 60 евро и т.н...
    И така смятаме да прогресираме и развиваме?
    Вчера чета за един крадльо, който щипнал на работното си място 26 000 евро и се споразумял...за година и половина пробация.
    Е, с подобни "присъди" докъде ще е докараме?
    Как нема да трепат свободно, посред бял ден?!
    Похвално за жената-свидетел, че не се е скатала, въпреки че ще е разкатаят от разпити и показания.
    Закривай.

    10:06 23.06.2026

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