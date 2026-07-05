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Дупница потъна в тридневен траур след черната трагедия в река Струма

Дупница потъна в тридневен траур след черната трагедия в река Струма

5 Юли, 2026 18:44, обновена 5 Юли, 2026 18:48 726 5

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Спасителната операция приключи с намирането на телата на две деца и техните баба и дядо, докато градът отмени всички тържества

Дупница потъна в тридневен траур след черната трагедия в река Струма - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Община Дупница обяви тридневен траур в памет на четиримата членове на едно и също семейство, които се удавиха при трагичен инцидент в река Струма. Със заповед на кмета Първан Дангов, считано от понеделник (6 юли 2026 г.), националният флаг и знамената на общината ще бъдат свалени наполовина. Всички публични тържества, културни, развлекателни и музикални прояви в града се отменят. Училището, в което са ученели двете загинали деца, също обяви, че отменя планираното тържествено завършване на учебната година.

Хронология на инцидента и спасителната акция

Трагедията се разиграва в петък следобед (3 юли 2026 г.) край кюстендилското село Пастух, община Невестино. Баба, дядо и три внучета (на възраст 6, 8 и 11 години) пристигат в района за семеен пикник.

  • Фаталният момент: Едно от децата навлиза във водата и попада в изключително дълбок вир със силно течение. В опит да го спасят, във водата последователно скачат другото дете, а след това бабата и дядото. Четиримата бързо са завлечени от водовъртежа.
  • Единственият оцелял: Най-малкото дете (6-годишно момче) остава на брега. То успява да запази самообладание, излиза на близкия главен път и спира преминаващ автомобил, за да бъде подаден сигнал на телефон 112. Сигналът е регистриран около 17:20 – 17:30 часа в петък.
  • Откриване на телата: Още в петък вечерта спасителите откриват телата на бабата, дядото и 11-годишното момиче. Мащабната издирвателна операция за второто изчезнало дете продължава над денонощие с участието на водолази, сонари, дронове, полиция и пожарникари. Спасителната акция приключва, след като водолази изваждат тялото на 8-годишното момченце от същия десетметров вир.

Пропуски в безопасността и разследване

Мястото, където се е случило удавянето, крие огромен риск и е с дълбочина над 10 метра. Под подводна скала там има образувана пещера, която създава мощни водовъртежи и буквално засмуква плажуващите.

От Община Невестино поясняват, че всяко лято се издава изрична заповед за забрана на къпането в река Струма, но тя масово се пренебрегва от гражданите. Към момента на инцидента предупредителната табела в района е липсвала, като се предполага, че е била счупена.

Случаят е поет от Окръжна прокуратура – Кюстендил. Под нейно ръководство продължават процесуално-следствените действия за изясняване на всички детайли около тежкия инцидент. Община Дупница обяви, че ще поеме изцяло финансовата подкрепа за погребалните церемонии на почерненото семейство.

Източници: БНТ, БТА, NOVA


Кюстендил / България
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