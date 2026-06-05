Трагедия в Мъглиж: 14-годишно дете се удави след скок в реката

14-годишно дете загуби живота си, след като скочило да плува в един от баражите на пълноводната река в Мъглиж, предаде БНТ.
По първоначална информация момчето е потънало буквално секунди след скока във водата и повече не е изплувало.
Приятелите му, които са станали свидетели на инцидента, веднага са повикали помощ от охранителите в района.
Тялото на детето е открито на около 500 метра по-надолу по течението от мястото, на което е скочило.
По случая вече е образувано досъдебно производство и се води разследване.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
19:49 05.06.2026
2 Исторически парк
19:53 05.06.2026
3 Кочо
20:02 05.06.2026
4 Българския Гений !
20:02 05.06.2026