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Издирват 8-годишното момченце след трагедия в река Струма

Издирват 8-годишното момченце след трагедия в река Струма

4 Юли, 2026 05:30, обновена 4 Юли, 2026 05:37 1 500 4

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  • удавени-
  • река струма

Възрастно семейство и 11-годишно момиче загинаха при инцидент по време на пикник, спасителните екипи продължават издирването на второ дете

Издирват 8-годишното момченце след трагедия в река Струма - 1
Снимка: Фейсбук/DenNews.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спасителната операция по течението на река Струма в района на кюстендилското село Пастух, община Невестино, остава в активна фаза.

Равносметката от тежкия инцидент, станал в късния следобед на 3 юли, е трима загинали — възрастни мъж и жена, както и тяхната 11-годишна внучка, чието тяло бе намерено часове след началото на акцията. Екипите на място продължават да издирват второ дете.

Хронология на инцидента

  • Начало на трагедията: Сигналът за инцидента е подаден в полицията около 17:30 часа на 3 юли.
  • Обстоятелства: Семейството от град Дупница е било на пикник и плаж в близост до местните вирове и скали край ваканционното селище на село Пастух.
  • Фаталният момент: По първоначална информация възрастните хора първи са влезли във водата, но са били завлечени от силното течение на реката. Двете по-големи деца са се опитали да им помогнат, при което водата е повлякла и тях.
  • Оцелялото дете: На брега е останало най-малкото от трите присъстващи деца — 6-годишно момиченце, което не е влизало във водата, а е успяло да потърси помощ. То се намира в добро състояние.

Данни за жертвите и изчезналите

  • Баба и дядо: Телата на удавеното възрастно семейство бяха локализирани и извадени първи от пристигналите на място спасителни екипи.
  • Първо открито дете: Късно вечерта на 3 юли бе намерено тялото на 11-годишно момиче. То е било открито във водата на около 150 метра по течението от мястото на инцидента.
  • Все още изчезнало: Към настоящия момент продължава издирването на второто дете — 8-годишно момченце.

Ход на издирвателната операция

Операцията се координира на терен от директора на Областната дирекция на МВР-Кюстендил ст. комисар Райчо Омерски и областния управител Атанас Гергинов. Към 5:30 часа сутринта усилията са насочени към обхождане на речните брегове и коритото.

В мащабната акция участват:

  • Десетки служители на полицията и пожарната от Кюстендил и региона.
  • Специализиран аварийно-спасителен екип от Столична община, оборудван с моторна лодка, сонар и термокамери за нощно търсене.
  • Дронове и следови кучета, които претърсват труднодостъпните зони по поречието.
  • Местни доброволци и въдичари, познаващи опасните вирове и релефа на Струма в този участък.

Работата на екипите продължава без прекъсване до откриването на второто дете.

Източници: БНР, БНТ, bTV


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милене

    8 1 Отговор
    Това е писано с AI.

    Коментиран от #2

    05:42 04.07.2026

  • 2 Така требе

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "Милене":

    АI вече е на всякъде.
    Кратко, точно и ясно е.

    06:33 04.07.2026

  • 3 Мустаката невеста

    0 0 Отговор
    Област Благоевград е, а не Кюстендил.

    07:25 04.07.2026

  • 4 коментар

    0 0 Отговор
    Щом шефа даде тон с AI статия, вече очаквам с нетърпение новата статия на Венелина за секса.
    Ще е вълнуващо!

    07:35 04.07.2026

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