Издирват 8-годишното момченце след трагедия в река Струма

Спасителната операция по течението на река Струма в района на кюстендилското село Пастух, община Невестино, остава в активна фаза.

Равносметката от тежкия инцидент, станал в късния следобед на 3 юли, е трима загинали — възрастни мъж и жена, както и тяхната 11-годишна внучка, чието тяло бе намерено часове след началото на акцията. Екипите на място продължават да издирват второ дете.

Хронология на инцидента

Начало на трагедията: Сигналът за инцидента е подаден в полицията около 17:30 часа на 3 юли .

Сигналът за инцидента е подаден в полицията около . Обстоятелства: Семейството от град Дупница е било на пикник и плаж в близост до местните вирове и скали край ваканционното селище на село Пастух.

Семейството от град Дупница е било на пикник и плаж в близост до местните вирове и скали край ваканционното селище на село Пастух. Фаталният момент: По първоначална информация възрастните хора първи са влезли във водата, но са били завлечени от силното течение на реката. Двете по-големи деца са се опитали да им помогнат, при което водата е повлякла и тях.

По първоначална информация възрастните хора първи са влезли във водата, но са били завлечени от силното течение на реката. Двете по-големи деца са се опитали да им помогнат, при което водата е повлякла и тях. Оцелялото дете: На брега е останало най-малкото от трите присъстващи деца — 6-годишно момиченце, което не е влизало във водата, а е успяло да потърси помощ. То се намира в добро състояние.

Данни за жертвите и изчезналите

Баба и дядо: Телата на удавеното възрастно семейство бяха локализирани и извадени първи от пристигналите на място спасителни екипи.

Телата на удавеното възрастно семейство бяха локализирани и извадени първи от пристигналите на място спасителни екипи. Първо открито дете: Късно вечерта на 3 юли бе намерено тялото на 11-годишно момиче . То е било открито във водата на около 150 метра по течението от мястото на инцидента.

Късно вечерта на 3 юли бе намерено тялото на . То е било открито във водата на около 150 метра по течението от мястото на инцидента. Все още изчезнало: Към настоящия момент продължава издирването на второто дете — 8-годишно момченце.

Ход на издирвателната операция

Операцията се координира на терен от директора на Областната дирекция на МВР-Кюстендил ст. комисар Райчо Омерски и областния управител Атанас Гергинов. Към 5:30 часа сутринта усилията са насочени към обхождане на речните брегове и коритото.

В мащабната акция участват:

Десетки служители на полицията и пожарната от Кюстендил и региона.

на полицията и пожарната от Кюстендил и региона. Специализиран аварийно-спасителен екип от Столична община, оборудван с моторна лодка, сонар и термокамери за нощно търсене.

от Столична община, оборудван с моторна лодка, сонар и термокамери за нощно търсене. Дронове и следови кучета , които претърсват труднодостъпните зони по поречието.

, които претърсват труднодостъпните зони по поречието. Местни доброволци и въдичари, познаващи опасните вирове и релефа на Струма в този участък.

Работата на екипите продължава без прекъсване до откриването на второто дете.

Източници: БНР, БНТ, bTV