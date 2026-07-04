Издирват 8-годишното момченце след трагедия в река Струма

Спасителната операция по течението на река Струма в района на кюстендилското село Пастух, община Невестино, остава в активна фаза.
Равносметката от тежкия инцидент, станал в късния следобед на 3 юли, е трима загинали — възрастни мъж и жена, както и тяхната 11-годишна внучка, чието тяло бе намерено часове след началото на акцията. Екипите на място продължават да издирват второ дете.
Хронология на инцидента
- Начало на трагедията: Сигналът за инцидента е подаден в полицията около 17:30 часа на 3 юли.
- Обстоятелства: Семейството от град Дупница е било на пикник и плаж в близост до местните вирове и скали край ваканционното селище на село Пастух.
- Фаталният момент: По първоначална информация възрастните хора първи са влезли във водата, но са били завлечени от силното течение на реката. Двете по-големи деца са се опитали да им помогнат, при което водата е повлякла и тях.
- Оцелялото дете: На брега е останало най-малкото от трите присъстващи деца — 6-годишно момиченце, което не е влизало във водата, а е успяло да потърси помощ. То се намира в добро състояние.
Данни за жертвите и изчезналите
- Баба и дядо: Телата на удавеното възрастно семейство бяха локализирани и извадени първи от пристигналите на място спасителни екипи.
- Първо открито дете: Късно вечерта на 3 юли бе намерено тялото на 11-годишно момиче. То е било открито във водата на около 150 метра по течението от мястото на инцидента.
- Все още изчезнало: Към настоящия момент продължава издирването на второто дете — 8-годишно момченце.
Ход на издирвателната операция
Операцията се координира на терен от директора на Областната дирекция на МВР-Кюстендил ст. комисар Райчо Омерски и областния управител Атанас Гергинов. Към 5:30 часа сутринта усилията са насочени към обхождане на речните брегове и коритото.
В мащабната акция участват:
- Десетки служители на полицията и пожарната от Кюстендил и региона.
- Специализиран аварийно-спасителен екип от Столична община, оборудван с моторна лодка, сонар и термокамери за нощно търсене.
- Дронове и следови кучета, които претърсват труднодостъпните зони по поречието.
- Местни доброволци и въдичари, познаващи опасните вирове и релефа на Струма в този участък.
Работата на екипите продължава без прекъсване до откриването на второто дете.
Източници: БНР, БНТ, bTV
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Милене
Коментиран от #2
05:42 04.07.2026
2 Така требе
До коментар #1 от "Милене":АI вече е на всякъде.
Кратко, точно и ясно е.
06:33 04.07.2026
3 Мустаката невеста
07:25 04.07.2026
4 коментар
Ще е вълнуващо!
07:35 04.07.2026