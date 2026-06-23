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Доц. Щерьо Ножаров: Замразяването на минималната работна заплата би създало икономически парадокс

Доц. Щерьо Ножаров: Замразяването на минималната работна заплата би създало икономически парадокс

23 Юни, 2026 19:22 449 22

  • доц. щерьо ножаров-
  • замразяване-
  • минимална заплата

По думите му сегашният механизъм за определяне на минималната работна заплата противоречи на Европейската директива

Доц. Щерьо Ножаров: Замразяването на минималната работна заплата би създало икономически парадокс - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Премиерът правилно възрази срещу решението на финансовия му кабинет за замразяването на заплатите. България е в ликвидна криза, защото от фискалния резерв са свободни само 800 млн. евро. Дефицитът е два пъти по-голям спрямо миналата година. Приходите нарастват със 7%, но разходите - с 14%. На практика няма пари за пенсии и заплати", каза доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК и преподавател в УНСС, в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Замразяването на минималната работна заплата ще създаде икономически парадокс. Линията на бедност у нас не може да бъде спряна да расте, защото се определя по Европейски механизъм. Тези, които са на минималната работна заплата получават 481 евро. Ако минималната заплата се замрази в следващите три години, а линията на бедност нараства с 30 евро всяка година, т.е. след две години те ще доближат. Ще стане безсмислено хората, които взимат минимална заплата да работят по 8 часа на ден, вместо да получават гарантирана социална помощ. Това се нарича капан на безработицата", обясни още той.

По думите му сегашният механизъм за определяне на минималната работна заплата противоречи на Европейската директива, която трябваше да въведем преди година и половина. "Този механизъм се обсъжда повече от 4 години и социалните партньори са осъзнати какво трябва да съдържа той. Търпимият срок за прилагането му вече изтече, защото ако не го направим до август месец - ще има санкции", уточни доц. Ножаров. "600 000 човека у нас са зависими от минималната заплата. Социалните помощи в голямата си част вече са развързани от нея", каза още той.

"Плащането на осигуровките от държавните служители е опит за манипулиране на бюджетния дефицит. Беше казано, че в следващите години ще се увеличи брутното им възнаграждение, но това ще запази нетното им. По този начин държавата се опитва да направи трик и ще превърне разхода в приход", уточни доц. Ножаров.

Той коментира и данъчно облагане за повече от едно жилище. "Идеята е незаконосъобразна. Има недопустимо смесване между подоходни и имуществени данъци. Имуществените данъци трябва да бъда само по стойност. По този начин укриването на данъци ще бъде много лесно", обясни експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    4 4 Отговор
    Господина ром Щерьо след още едно лягане "под ножа " и веждите му ще се озоват на тила !!!

    19:24 23.06.2026

  • 2 Избрахме си

    12 3 Отговор
    абсолютни некадърници и лъжци. Да ни е честито...

    19:25 23.06.2026

  • 3 Радев Скапаняка

    8 3 Отговор
    Сакън няма да пипате фуражките и палките !!!

    19:26 23.06.2026

  • 4 минималната заплата

    7 2 Отговор
    След оценка за очевидната икономически неубедителна обосновка за административно замразяване на минималната заплата, прогресивните дават заден ход.

    19:26 23.06.2026

  • 5 в беге гетото

    3 2 Отговор
    един парадокс повече или по малко все тая?

    19:26 23.06.2026

  • 6 мунчо

    6 2 Отговор
    затягайте коланите хазната е празна борим мафията и олигархията!!!

    19:28 23.06.2026

  • 7 Четете между редовете

    10 1 Отговор
    Няма да я замразяват, ще я намаляват! От комунисти друго не очаквайте! Комунизмът вирее само сред бедно население!

    Коментиран от #8, #12

    19:28 23.06.2026

  • 8 БРАВО!

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Четете между редовете":

    БРАВО!

    19:29 23.06.2026

  • 9 Име

    6 3 Отговор
    Трябва да има необлагаем минимум, и прогресивен данък. Както и увеличение на общинските данъци!

    19:30 23.06.2026

  • 10 Васил

    9 3 Отговор
    Просто казано Радев излъга една нация!

    19:30 23.06.2026

  • 11 И ЗА КАЛАШНИЦИТЕ Е ЯСНО

    6 1 Отговор
    Че България е тотал щета. За тези, които са направили грешката да останат, следващите години ще са много тежки.

    19:30 23.06.2026

  • 12 а тяхната

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Четете между редовете":

    сами ще си я увеличават с разликата за добре свършената работа..

    Коментиран от #15

    19:30 23.06.2026

  • 13 Мунчо Празников

    3 1 Отговор
    Мунчо тепърва се гласи да купува ново оръжие за армията на стойност 9 милиарда ойро.

    19:30 23.06.2026

  • 14 Финансист

    2 3 Отговор
    Всички заплати да се замразят за 3 години!

    Коментиран от #17, #19

    19:31 23.06.2026

  • 15 Също като господарите си

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "а тяхната":

    Хаир да не видят!

    19:32 23.06.2026

  • 16 Оня под Коня

    4 0 Отговор
    Иначе казано дългогодишното управление на ГЕРБ, кабинетите на ПП ДБ, Роската Жел., Гюров, който едва ли ще стане Президент ни доведоха до прогнозираното от мен статукво на средно статистическа 🍌 Бананова афроафганистанска республика. Че и по зле.

    Коментиран от #22

    19:33 23.06.2026

  • 17 Радевченко

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Финансист":

    Без на силоваците и тилаваците.

    19:34 23.06.2026

  • 18 Ти да видиш

    4 0 Отговор
    Парадоксът е факт - Мунчо-вците имат абсолютна власт.

    19:34 23.06.2026

  • 19 бгполитик

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Финансист":

    ВДИГАМЕ ЦЕНИТЕ!!!

    19:38 23.06.2026

  • 20 Радеви вълнения

    1 0 Отговор
    Що не замразят цените или върнат 20% ДДС на кръчмарите нали от ДДС се пълни хазната в нормалните държави.

    19:41 23.06.2026

  • 21 Ддд

    0 0 Отговор
    С такива бизнесмени като този плешивия, народа няма да става по добре, а по зле.
    Едрия бизнес постоянно ни убеждава че, ако се вдигнела мин. пенсия щели да уволняват хора. Това явно означава, че техните работници, масово са на мин. заплати, и бизнесът им се държи на това. На ниските заплати на работниците им.

    19:42 23.06.2026

  • 22 контра

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Оня под Коня":

    А със служебното боташко правителство на тогавашния и сегашния гълъб сме васална турска провинция с дължим подневен данък 500 000евра.

    19:44 23.06.2026

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