Доц. Щерьо Ножаров: Замразяването на минималната работна заплата би създало икономически парадокс

"Премиерът правилно възрази срещу решението на финансовия му кабинет за замразяването на заплатите. България е в ликвидна криза, защото от фискалния резерв са свободни само 800 млн. евро. Дефицитът е два пъти по-голям спрямо миналата година. Приходите нарастват със 7%, но разходите - с 14%. На практика няма пари за пенсии и заплати", каза доц. Щерьо Ножаров, икономически съветник към БСК и преподавател в УНСС, в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS.

"Замразяването на минималната работна заплата ще създаде икономически парадокс. Линията на бедност у нас не може да бъде спряна да расте, защото се определя по Европейски механизъм. Тези, които са на минималната работна заплата получават 481 евро. Ако минималната заплата се замрази в следващите три години, а линията на бедност нараства с 30 евро всяка година, т.е. след две години те ще доближат. Ще стане безсмислено хората, които взимат минимална заплата да работят по 8 часа на ден, вместо да получават гарантирана социална помощ. Това се нарича капан на безработицата", обясни още той.

По думите му сегашният механизъм за определяне на минималната работна заплата противоречи на Европейската директива, която трябваше да въведем преди година и половина. "Този механизъм се обсъжда повече от 4 години и социалните партньори са осъзнати какво трябва да съдържа той. Търпимият срок за прилагането му вече изтече, защото ако не го направим до август месец - ще има санкции", уточни доц. Ножаров. "600 000 човека у нас са зависими от минималната заплата. Социалните помощи в голямата си част вече са развързани от нея", каза още той.

"Плащането на осигуровките от държавните служители е опит за манипулиране на бюджетния дефицит. Беше казано, че в следващите години ще се увеличи брутното им възнаграждение, но това ще запази нетното им. По този начин държавата се опитва да направи трик и ще превърне разхода в приход", уточни доц. Ножаров.

Той коментира и данъчно облагане за повече от едно жилище. "Идеята е незаконосъобразна. Има недопустимо смесване между подоходни и имуществени данъци. Имуществените данъци трябва да бъда само по стойност. По този начин укриването на данъци ще бъде много лесно", обясни експертът.