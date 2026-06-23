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Владислав Панев: Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка

Владислав Панев: Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка

23 Юни, 2026 17:04 964 44

  • владислав панев-
  • минимална работна заплата-
  • замразяване

Ще чакаме идеите за съкращаване на разходите за администрация, защото мерките на парче не показват цялостна визия

Владислав Панев: Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка, защото ръста ѝ през последните години изпревари с много конкурентоспособността на икономиката. Виждаме какво се случва заради това с бюджетния и търговския дефицит, както и с инфлацията. Държавата раздава пари, които директно изтичат, понеже производството стагнира и нарастналото търсене отива за внос. Трябва да излезем от този кръг.

Това коментира депутатът от "Демократична България" Владислав Панев,

Обаче ще повярвам, че ще я замразят чак като се приеме, защото последните седмици виждаме как правителството хвърля идеи във въздуха, след което след даже и слаб отпор се самоопровергава.

Чисто счетоводната операция за плащане на осигуровки от държавните служители и повишаването на заплатите им, така че нетния доход да се запази, не е реформа в този си вид и няма какво да се коментира. Би било реформа ако има влияние върху бюджета, а така представено няма.

Ще чакаме идеите за съкращаване на разходите за администрация, защото мерките на парче не показват цялостна визия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ядосан

    42 6 Отговор
    Направо да работим за паница боб и потупване по рамото а Влатко?

    17:07 23.06.2026

  • 2 Дориана

    11 20 Отговор
    Разбира се , че е правилната стъпка , а не популистки ходове каквито правеха от ГЕРБ, ДПС БСП, ИТН, ППДБ.Нинова , която се доказа като провален политик продължава да говори в стила на Борисов. Минималната заплата трябва да се замрази , защото не може да се увеличава процентно при Свръх Дефицит , който ни натресоха именно от БСП, ИТН, ГЕРБ и ДПС. И Администрацията трябва да си плащат осигуровките както всички други хора.Депутатите си замразиха заплатите , трябва да има съкращения , оптимизация и реформи , нещо , което Вие не направихте от страх да не загубите властта си. Сега сте на дъното и оставате там Завинаги.

    Коментиран от #14, #25

    17:07 23.06.2026

  • 3 Пънев деббила

    25 1 Отговор
    Лешояда веднага долетя да грачи.

    17:08 23.06.2026

  • 4 Тома

    17 4 Отговор
    Няма как депутатите да са със замразени заплати а минималната на мучо трабахо да расте.Нали ще се разсърдят народните избраници.

    17:09 23.06.2026

  • 5 1488

    13 5 Отговор
    като дойде "прогресивния даньк", щото не можеме да си плащаме заемите, ще ви стане ясно що се нарича "Прогресивна България"

    17:09 23.06.2026

  • 6 хехе

    35 1 Отговор
    Панев що не пробваш да живееш с минимална заплата да видим тогава какви ще ги дрънкаш.

    17:10 23.06.2026

  • 7 Вътю Т.Панчев

    11 0 Отговор
    Имали сифон вътре е панеф ,

    17:11 23.06.2026

  • 8 35ПреходКъмНищото-ЗагубеноВреме

    10 3 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    17:11 23.06.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    19 0 Отговор
    А ония 240 свинье, ще си замразят ли заплатите?
    🦧🐖🖕🐖🦧

    Коментиран от #43

    17:11 23.06.2026

  • 10 00014

    26 1 Отговор
    Каква горда и същевременно назидателна физиономия на председател на ТКЗС.

    17:11 23.06.2026

  • 11 Демократично ми е

    26 0 Отговор
    Другаря май е милионер , сития на гладния не вярва.

    17:12 23.06.2026

  • 12 схемата е проста

    7 0 Отговор
    две на мен
    и две на мен

    17:13 23.06.2026

  • 13 СССС

    21 0 Отговор
    Трябва да се намалят заплатите на висшата администрация и депутати !!! Мутробизнеса плаща минимални заплати ,осигуровки и крие данъкпечалби !!!!

    17:13 23.06.2026

  • 14 минимална заплата

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Можеше да резюмираш само с "браво!" - преразказа е икономически неубедителен.

    17:13 23.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    14 0 Отговор
    Да ти замразят грозната глава на теб крадлив га,ньо Бо,клук

    17:16 23.06.2026

  • 17 кУмУнист

    12 0 Отговор
    Това е най доброто правителство евър. Взимат 3 евро от всеки пенсионер, замразяват мин заплата, искат да намалят майчинството, взеха колите и нсо на шиши и тиквата, но ги възстановиха на мишлетата в президентството. Е дерзайте българи. Само да вметна, че вече трябва да сме направили няколко стотици милиона по боташ, не знам защо им е нав държавен кредит просто да изчакат до края на месеца и държавата ще забогатее.

    17:16 23.06.2026

  • 18 НРБ

    11 0 Отговор
    Намалете държавната администрация ,кражбите и увеличете данъците на олигархията !!!

    17:17 23.06.2026

  • 19 Защо триете?

    16 0 Отговор
    Тоя го има в книгата на педофилите! Тоя ще дава акъл!

    17:17 23.06.2026

  • 20 опса опса

    4 1 Отговор
    Еми Панев, Радев сега каза, че няма да има такова нещо. Залудо се изхаби да злорадваш. Хахахахахаха!

    17:20 23.06.2026

  • 21 Деси Дориана

    9 0 Отговор
    Пак се изповръща неподгогвена. Всичко античовешко за нея е правилно. Ми това е Мунчовото кафене....българоубийци.

    17:20 23.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 аааа

    8 0 Отговор
    Тоя плондир по красота и ум прилича на Киселицова.

    17:21 23.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Aлфа Вълкът

    8 0 Отговор
    Така трябва, аз дори предлагам да се закрият всички работни места и да ходим да работим в Сев Македония, Косово, Румъния, Гърция, кой къде му е най-близко, а тука като се приберем на курорт.
    Сега нямало ток, вода – бял кахър.

    17:30 23.06.2026

  • 27 Стягайте се

    9 0 Отговор
    Пак ще се ходи на избори .Няма как

    17:30 23.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Анонимен

    4 0 Отговор
    Хоп, тия които реваха, че пицата щяла да бъде постна, сега се радват на замразяване на МРЗ.

    17:32 23.06.2026

  • 30 предложение

    5 0 Отговор
    да му я направят на тоя такава да видим дали пак туй ще лаи?

    17:34 23.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    5 0 Отговор
    Дрънкаш абсолютни глупости и простотии. За да напълниш хазната и да има приход в държавата това не се прави като дереш най бедните и слабите или пък да увеличаваш данъците и всичките тези стъпки да водят до социален геноцид и демографска катастрофа която наблюдаваме от 1989 г насам а през последните 7 г България е на първо място на планетата по демографски колапс именно заради на Бойко политиката по замразяване на доходи и социални експерименти! ПРИХОДИ В ДЪРЖАВАТА ЩЕ ДОЙДАТ КАТО ИМА СИЛНИ И ЧЕСТНИ ПРОЗРАЧНИ ДЪРЖАВНИ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИИ ,ДЕМЕК НАП БАБХ И МИТНИЦИ ДА ПОЧНАТ ДА БАЧКАТ И ДА СИ СЪБИРАТ НЕСЪБРАНИТЕ ДЕСЕТКИ МИЛИАРДИ ОТ ПРЕСТЪПНИЯ БИЗНЕС КОЙТО УКРИВА НОН СТОП ДАНЪЦИ ,ОСИГУРОВКИ ,ПРИХОДИ И Т Н . ЕДНО КАЗИНО В ПЛОВДИВ СРЕДНО НА ДЕН УКРИВА ПО 100-200 ХИЛЯДИ ЕВРА ДНЕВНО КОИТО МИНАВАТ ПОД МАСАТА БЕЗ НАП ДА ГИ ОТЧИТА,ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА НЕОСИГОРЯВАНЕТО НА РЕАЛНИТЕ ЗАПЛАТИ КОИТО ОЩЕТЯВАТ ХАЗАНАТА С МИЛИАРДИ НА ГОДИНА,ЕМИ ЗА РЕАЛНИТЕ ПРИХОДИ ??? ПРОСТО КОРУПЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ ИЗЯЖДА ПО 20-30 МИЛИАРДА ЕВРА ГОДИШНО И ОТ ТАМ ИДВА ДЕФИЦИТА И ИНФЛАЦИЯ И ВСИЧКО ЗЛО ,,,,,КОРУПЦИЯТА ,БАНКОВИТЕ КАРТЕЛИ ,РОБОВЛАДЕЛЧЕСКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ КАТО КРИБ БСК АИКБ И Т Н

    17:35 23.06.2026

  • 33 Георги

    5 0 Отговор
    хаха, а вие какво си мислите, че ще си замразят техните, а на работниците - не? Разликата е, че за техните няма крайна дата и в момента в който внесат предложение всички ще са за вдигането, а за работниците ще са преговори, разговори, уговорки...

    Коментиран от #36

    17:36 23.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 И Киев е Руски

    4 1 Отговор
    Съкратете депутатите мух.л.И замрази Яйч....те на Ж....ти

    17:39 23.06.2026

  • 36 значи те да лапат

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Георги":

    без да работят а другите да работят без да взимат нищо това е мечтата на всеки "политик" до сега вече близо 100 години червен блатен геноцид....

    17:40 23.06.2026

  • 37 1357

    4 0 Отговор
    Още един смешник,ще вземат от работещи бедни пак,аман от плиткоумни хора ,после нямало млади деца работещи ,такива наистина да са на минималната заплата че да видят какво е

    17:41 23.06.2026

  • 38 владето

    5 0 Отговор
    плащането на минималната работна заплата на нас
    на дупадатите е правилна стъпка
    за намалявате на броят ни
    и повече икономии

    17:41 23.06.2026

  • 39 Нострадамус

    4 0 Отговор
    Депутатската заплата,трябва да е като учителската и карта за безплатен градски транспорт.

    Коментиран от #40

    17:43 23.06.2026

  • 40 И Киев е Руски

    2 2 Отговор

    До коментар #39 от "Нострадамус":

    Учителите не заслужават и минималната заплата

    17:45 23.06.2026

  • 41 нннн

    3 0 Отговор
    Прогресивните прогресисти са верни на поговорката:
    ,,Рибата се вмирисва от главата, ала я кормят откъм опашката."

    17:46 23.06.2026

  • 42 Квадрат 13

    0 0 Отговор
    Това шега ли е? Ако варианта е има хора има проблеми и няма хора, няма проблеми, сметката ще излезе със сигурност. Да не се потвърди конспиративната теория за златния милиард !? След великите преселения и ковид репресиите, вече нищо не ме учудва. Следват глад и замразяване през зимата.

    17:55 23.06.2026

  • 43 Да да

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    На 10 хиляди евро.

    17:58 23.06.2026

  • 44 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    И кой те пита тебе не, жълтозелен НПО- таджия с вид на селски кръчмар ?Нали щеше да напускаш но се върна пак на топло в парламента,а? Вън май трябва да се работи .

    17:59 23.06.2026

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