Владислав Панев: Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка

Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка, защото ръста ѝ през последните години изпревари с много конкурентоспособността на икономиката. Виждаме какво се случва заради това с бюджетния и търговския дефицит, както и с инфлацията. Държавата раздава пари, които директно изтичат, понеже производството стагнира и нарастналото търсене отива за внос. Трябва да излезем от този кръг.

Това коментира депутатът от "Демократична България" Владислав Панев,

Обаче ще повярвам, че ще я замразят чак като се приеме, защото последните седмици виждаме как правителството хвърля идеи във въздуха, след което след даже и слаб отпор се самоопровергава.

Чисто счетоводната операция за плащане на осигуровки от държавните служители и повишаването на заплатите им, така че нетния доход да се запази, не е реформа в този си вид и няма какво да се коментира. Би било реформа ако има влияние върху бюджета, а така представено няма.

Ще чакаме идеите за съкращаване на разходите за администрация, защото мерките на парче не показват цялостна визия.