Владислав Панев: Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка

Замразяването на минималната работна заплата е правилна стъпка, защото ръста ѝ през последните години изпревари с много конкурентоспособността на икономиката. Виждаме какво се случва заради това с бюджетния и търговския дефицит, както и с инфлацията. Държавата раздава пари, които директно изтичат, понеже производството стагнира и нарастналото търсене отива за внос. Трябва да излезем от този кръг.
Това коментира депутатът от "Демократична България" Владислав Панев,
Обаче ще повярвам, че ще я замразят чак като се приеме, защото последните седмици виждаме как правителството хвърля идеи във въздуха, след което след даже и слаб отпор се самоопровергава.
Чисто счетоводната операция за плащане на осигуровки от държавните служители и повишаването на заплатите им, така че нетния доход да се запази, не е реформа в този си вид и няма какво да се коментира. Би било реформа ако има влияние върху бюджета, а така представено няма.
Ще чакаме идеите за съкращаване на разходите за администрация, защото мерките на парче не показват цялостна визия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ядосан
17:07 23.06.2026
2 Дориана
Коментиран от #14, #25
17:07 23.06.2026
3 Пънев деббила
17:08 23.06.2026
4 Тома
17:09 23.06.2026
5 1488
17:09 23.06.2026
6 хехе
17:10 23.06.2026
7 Вътю Т.Панчев
17:11 23.06.2026
8 35ПреходКъмНищото-ЗагубеноВреме
17:11 23.06.2026
9 Mими Кучева🐕🦺
🦧🐖🖕🐖🦧
Коментиран от #43
17:11 23.06.2026
10 00014
17:11 23.06.2026
11 Демократично ми е
17:12 23.06.2026
12 схемата е проста
и две на мен
17:13 23.06.2026
13 СССС
17:13 23.06.2026
14 минимална заплата
До коментар #2 от "Дориана":Можеше да резюмираш само с "браво!" - преразказа е икономически неубедителен.
17:13 23.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:16 23.06.2026
17 кУмУнист
17:16 23.06.2026
18 НРБ
17:17 23.06.2026
19 Защо триете?
17:17 23.06.2026
20 опса опса
17:20 23.06.2026
21 Деси Дориана
17:20 23.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 аааа
17:21 23.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Aлфа Вълкът
Сега нямало ток, вода – бял кахър.
17:30 23.06.2026
27 Стягайте се
17:30 23.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Анонимен
17:32 23.06.2026
30 предложение
17:34 23.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
17:35 23.06.2026
33 Георги
Коментиран от #36
17:36 23.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 И Киев е Руски
17:39 23.06.2026
36 значи те да лапат
До коментар #33 от "Георги":без да работят а другите да работят без да взимат нищо това е мечтата на всеки "политик" до сега вече близо 100 години червен блатен геноцид....
17:40 23.06.2026
37 1357
17:41 23.06.2026
38 владето
на дупадатите е правилна стъпка
за намалявате на броят ни
и повече икономии
17:41 23.06.2026
39 Нострадамус
Коментиран от #40
17:43 23.06.2026
40 И Киев е Руски
До коментар #39 от "Нострадамус":Учителите не заслужават и минималната заплата
17:45 23.06.2026
41 нннн
,,Рибата се вмирисва от главата, ала я кормят откъм опашката."
17:46 23.06.2026
42 Квадрат 13
17:55 23.06.2026
43 Да да
До коментар #9 от "Mими Кучева🐕🦺":На 10 хиляди евро.
17:58 23.06.2026
44 Ха ха ха
17:59 23.06.2026