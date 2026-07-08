Хиновски за замразяването на договора с "Боташ": Това е един геополитически ход на Турция

Това, което се случва в момента, е положителен ход. Не знам доколко обществото е запознато с идеята за договора с "Боташ", но той е диверсификация на системите за доставка на природен газ през "Турски поток", който към онзи момент е бил рисков по няколко причини. Това е един геополитически ход на Турция, заяви енергийният експерт Иван Хиновски в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg

"Малко хора го оценяват от тази гледна точка. Входните потоци на газ от юг са през Гърция и Турция. Икономическите условия на договора с "Боташ" бяха блокиращи, тоест можеше да се използва като цени на капацитети и такси единствено през Гърция. Но там имаше друг проблем. Българо-гръцката връзка до голяма степен е доминирана от руски влияния, тоест "Александруполис" аварираше много често", добави той.

"Тази връзка трябваше да се използва като диверсификация на "Турски поток", това беше концепцията, но тя не заигра тази ключова роля в геополитиката на природния газ. Условието на "Боташ" беше да бъде "другият крак" на тази схема. Тоест, да имаме един трети поток, но поради високите преносни цени и клаузата ползваш или плащаш, той всъщност стана неконкурентоспособен", коментира още експертът.