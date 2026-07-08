Хиновски за замразяването на договора с "Боташ": Това е един геополитически ход на Турция

Това, което се случва в момента, е положителен ход. Не знам доколко обществото е запознато с идеята за договора с "Боташ", но той е диверсификация на системите за доставка на природен газ през "Турски поток", който към онзи момент е бил рисков по няколко причини. Това е един геополитически ход на Турция, заяви енергийният експерт Иван Хиновски в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg
"Малко хора го оценяват от тази гледна точка. Входните потоци на газ от юг са през Гърция и Турция. Икономическите условия на договора с "Боташ" бяха блокиращи, тоест можеше да се използва като цени на капацитети и такси единствено през Гърция. Но там имаше друг проблем. Българо-гръцката връзка до голяма степен е доминирана от руски влияния, тоест "Александруполис" аварираше много често", добави той.
"Тази връзка трябваше да се използва като диверсификация на "Турски поток", това беше концепцията, но тя не заигра тази ключова роля в геополитиката на природния газ. Условието на "Боташ" беше да бъде "другият крак" на тази схема. Тоест, да имаме един трети поток, но поради високите преносни цени и клаузата ползваш или плащаш, той всъщност стана неконкурентоспособен", коментира още експертът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Неблагодарник все
Затова сме на този хал
Коментиран от #10
08:40 08.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #5, #8
08:41 08.07.2026
3 Нищо
08:43 08.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:46 08.07.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Овчар":бай Тошо що направи 10млрд. борч , като се къпехме в злато?
08:47 08.07.2026
6 Даниел
08:49 08.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Историк
До коментар #2 от "Овчар":Преди години Елцин беше подписал неизгодни договори и беше пуснал кърлежите , после Путин ги анулира и изгони вампирите..! Изгода от ресурсите на една държава трябва да имат гражданите и...!
08:54 08.07.2026
9 АГАТ а Кристи
Как умело закопа България поне на 2 метра в земята и сега с юмручето разчиствайки десетина сантиметра от горе се бие в гърдите с кресливото - "АЗ ВИ СПАСИХ" !
НЕ Щ А С Т Н И К !!!
Коментиран от #16
08:55 08.07.2026
10 Другарю,
До коментар #1 от "Неблагодарник все":Напиши кой е "не благодарника"
08:57 08.07.2026
11 Да бе
Коментиран от #14
09:04 08.07.2026
12 Турция
09:14 08.07.2026
13 СССс
09:25 08.07.2026
14 Голям си смешник, верно
До коментар #11 от "Да бе":Да не си копеец с тия наивни разсъждения.
Не ги пиши да се излагаш
09:26 08.07.2026
15 Олга
Коментиран от #17
09:30 08.07.2026
16 анонимен
До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":Хапчетата! Спешно!
09:30 08.07.2026
17 Олга
До коментар #15 от "Олга":Пропуснах,че 15 годишната сделка е неизгодна поради...
09:37 08.07.2026