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Хиновски за замразяването на договора с "Боташ": Това е един геополитически ход на Турция

Хиновски за замразяването на договора с "Боташ": Това е един геополитически ход на Турция

8 Юли, 2026 08:38 1 047 17

  • иван хиновски-
  • боташ-
  • замразяване-
  • турция-
  • геополитически ход

Икономическите условия на договора с "Боташ" бяха блокиращи, тоест можеше да се използва като цени на капацитети и такси единствено през Гърция, коментира още енергийният експерт

Хиновски за замразяването на договора с "Боташ": Това е един геополитически ход на Турция - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това, което се случва в момента, е положителен ход. Не знам доколко обществото е запознато с идеята за договора с "Боташ", но той е диверсификация на системите за доставка на природен газ през "Турски поток", който към онзи момент е бил рисков по няколко причини. Това е един геополитически ход на Турция, заяви енергийният експерт Иван Хиновски в ефира на БНТ, цитиран от novini.bg

"Малко хора го оценяват от тази гледна точка. Входните потоци на газ от юг са през Гърция и Турция. Икономическите условия на договора с "Боташ" бяха блокиращи, тоест можеше да се използва като цени на капацитети и такси единствено през Гърция. Но там имаше друг проблем. Българо-гръцката връзка до голяма степен е доминирана от руски влияния, тоест "Александруполис" аварираше много често", добави той.
"Тази връзка трябваше да се използва като диверсификация на "Турски поток", това беше концепцията, но тя не заигра тази ключова роля в геополитиката на природния газ. Условието на "Боташ" беше да бъде "другият крак" на тази схема. Тоест, да имаме един трети поток, но поради високите преносни цени и клаузата ползваш или плащаш, той всъщност стана неконкурентоспособен", коментира още експертът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неблагодарник все

    3 3 Отговор
    Търси под вола теле
    Затова сме на този хал

    Коментиран от #10

    08:40 08.07.2026

  • 2 Овчар

    10 2 Отговор
    Концесията по източването на златото в Челопеч трябва да бъде прекратена незабавно..! Това злато е нужно на България .!

    Коментиран от #5, #8

    08:41 08.07.2026

  • 3 Нищо

    9 0 Отговор
    Не разбрах

    08:43 08.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 5 Отговор
    Шапкаря отложи просто плащанията , щот си въобразява , че след година и половина ще се оправи бюджета! нито ще се оправи нито султана ще ни опрости срока -ще си плащаме всичко и с лихва

    08:46 08.07.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    бай Тошо що направи 10млрд. борч , като се къпехме в злато?

    08:47 08.07.2026

  • 6 Даниел

    5 3 Отговор
    Дано скоро стане ясно какво е изтъргувал генералчето?!

    08:49 08.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Историк

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Преди години Елцин беше подписал неизгодни договори и беше пуснал кърлежите , после Путин ги анулира и изгони вампирите..! Изгода от ресурсите на една държава трябва да имат гражданите и...!

    08:54 08.07.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    1 10 Отговор
    Единственото нещо, което българския народ трябва да направи, е ДЪЛБОК ПОКЛОН на далновината стратегия на другарят Радев....
    Как умело закопа България поне на 2 метра в земята и сега с юмручето разчиствайки десетина сантиметра от горе се бие в гърдите с кресливото - "АЗ ВИ СПАСИХ" !
    НЕ Щ А С Т Н И К !!!

    Коментиран от #16

    08:55 08.07.2026

  • 10 Другарю,

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неблагодарник все":

    Напиши кой е "не благодарника"

    08:57 08.07.2026

  • 11 Да бе

    6 2 Отговор
    Каквото и да става ние сме на пътя за търговия на турските търговци и Турция трябва да се съобразява. Ако с Баташ се опита да ни цака, България може да ги цака с водите, с пренос на енергия и пътните такси през България...колко много инструменти да напаснеш или накараш Турция да се съобразява

    Коментиран от #14

    09:04 08.07.2026

  • 12 Турция

    4 1 Отговор
    си е екстра. Ердоган е лидер и държавник ама славяновското говедо е за съд. Най-лошото е, че то дори не съзнава какво е извършило. Неговите зяпачи са безгръбначни, безмозъчни

    09:14 08.07.2026

  • 13 СССс

    4 2 Отговор
    Боко Тиквата съсипа Южен поток, Белене и затвори реактори в Козлодуй.

    09:25 08.07.2026

  • 14 Голям си смешник, верно

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Да бе":

    Да не си копеец с тия наивни разсъждения.
    Не ги пиши да се излагаш

    09:26 08.07.2026

  • 15 Олга

    5 0 Отговор
    България заради огромните ежедневни такси за резервиран капацитет, които страната плащаше дори без да реално да получава газ. При това, че тръбен руски газ Турция получава в големи количества и го препродава на БГ. И къде е изгодата на БГ отказала от директен тръбен руски газ както преди? Сега по заобиколен начин и скъпо и в зависимост от настроение на съседите. А на Турция - браво. И руски газ има и вече има построена АЕЦ.

    Коментиран от #17

    09:30 08.07.2026

  • 16 анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "АГАТ а Кристи":

    Хапчетата! Спешно!

    09:30 08.07.2026

  • 17 Олга

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Олга":

    Пропуснах,че 15 годишната сделка е неизгодна поради...

    09:37 08.07.2026

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