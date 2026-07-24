Новини
България »
КНСБ иска омбудсманът да сезира КС заради минималната заплата и трудовия стаж в Бюджет 2026

КНСБ иска омбудсманът да сезира КС заради минималната заплата и трудовия стаж в Бюджет 2026

24 Юли, 2026 14:53 1 035 26

  • кнсб-
  • омбудсман-
  • минимална заплата-
  • трудов стаж

Оттам уточняват, че става въпрос за параграфи 11, 12 и 44 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. Писмото е публикувано на сайта на синдиката

КНСБ иска омбудсманът да сезира КС заради минималната заплата и трудовия стаж в Бюджет 2026 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се обърна към омбудсмана Велислава Делчева с искане да сезира Конституционния съд (КС) относно текстове в Закона за държавния бюджет за 2026 г., свързани с минималната работна заплата (МРЗ) и трудовия стаж.

Оттам уточняват, че става въпрос за параграфи 11, 12 и 44 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. Писмото е публикувано на сайта на синдиката.

Убедени сме, че намесата на КС е необходима за защита на принципите на правовата държава, върховенството на Конституцията, закрилата на труда и гарантирането на предвидимо и стабилно трудово законодателство, казват от КНСБ.

Според синдиката се прави опит „за извършване на фундаментални промени в трудовото законодателство по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество“.

От КНСБ пишат, че с приемането на текстовете се променя общият режим на трудовия стаж за неопределено време и се спира действащият механизъм за определяне размера на МРЗ. От синдиката подчертава, че по този начин се неглижира и ролята на социалните партньори за обсъждането на дългосрочни решения.

От КНСБ посочват, че има решение на КС от 2020 г., според което „предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджета“.

Преди дни КНСБ настоя предложението за суспендиране на действащия механизъм за определянето на МРЗ да бъде оттеглено между първо и второ четене на проекта за Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Омбудсманът Велислава Делчева също призова да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на МРЗ.

След като в четвъртък депутатите обсъдиха предложенията в проектобюджета за 2026 г. в пленарната зала, днес народните представители гласуват по окончателните текстове.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герберска калинка

    8 4 Отговор
    КНСБ, омбудсманската (каквото и да означава това звучи турско) и КС са все гербаджийски назначения.

    Коментиран от #6

    14:57 24.07.2026

  • 2 бушприт

    4 1 Отговор
    омбудсманката Велислава Делчева

    15:06 24.07.2026

  • 3 друга тема

    3 0 Отговор
    За пенсийките нисички на трудовите хора,какво ще решат?!

    15:08 24.07.2026

  • 4 Конституцията

    5 3 Отговор
    няма нищо общо с трудов стаж и минимална заплата!Синдикатите ,работата им е да организират стачки!

    15:10 24.07.2026

  • 5 И.ЛАЛОВ

    0 2 Отговор
    ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ ЛИ ПАК НЕЩО МЪТЯТ ВОДАТА !? ПЪЛНАТА ХРАНИЛКАТА СЕ ИЗПРАЗВА И ЛОШО. Поговорката в България се промени от УЧИ МАМА ЗА ДА РАБОТИШ ДЪРЖАВАТА ДА ТЕ ИЗДЪРЖА НА ВСЕКИ Е РЕДНО И НОРМАЛНО ДА ПОЛУЧИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПАРИЧНО СПОРЕД РАБОТАТА СИ. А ПОВЕЧЕТО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ВСЕКИ ЗНАЕ ЧЕ ЗА ТАКАВА МИЖАВА РАБОТИЦА ДАЖЕ И МИНИМАЛНА ЗАПЛАТА НЕ ЗАСЛУЖАВАТ. ТИЯ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СА ИЗЯЛИ И ОСИГОРОВКИТЕ НА ХОРАТА ОТ РЕАЛ ИКОНОМИКАТА. И ТОВА ГО ПРОУМЯХА МНОГО ХОРА. ФАКТИ

    15:11 24.07.2026

  • 6 Демек

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герберска калинка":

    заплатката и стажа остават!?

    15:11 24.07.2026

  • 7 КНСБ иска

    2 0 Отговор
    КС тинтири-минтири. Ала-бала и бля - бля. Сладки думи за балъците.

    15:13 24.07.2026

  • 8 Роки

    4 1 Отговор
    Като се сезира Конституционния съд, в молбата да пише разглеждането да е, когато Десислава Атанасова-Гъзопеевска не е с Шишко на яхта в Дубай!

    15:13 24.07.2026

  • 9 И Киев е Руски

    2 1 Отговор
    КНС е Б. е. Б Иска пари за да си мълчи

    15:20 24.07.2026

  • 10 Пурко

    5 1 Отговор
    За пореден път се правят значими за всички ми промени по заобиколния, бърз и неправилен начин. ПБ - разочарование! ГЕРБ правеха същото.

    15:29 24.07.2026

  • 11 604

    2 1 Отговор
    Точно тия нъ шитнъха на мутроОлигарсите за бели роби....кнсб пхахахапахахя

    15:30 24.07.2026

  • 12 Предложение!

    3 0 Отговор
    Целия български народ да мине на 4 часов работен ден.От осем няма далавера.

    15:46 24.07.2026

  • 13 Цървул

    2 0 Отговор
    За 8 часа и 4 часа изглежда различно , но за определяне на минималната заплата и спиране на механизма е друга бира. Най-малко поради това , че има инфлация , повишават се цените и сега НИКОЙ не може да накара един "работодател" да повиши минималното възнаграждение . Това може да продължава дълго и "работодателя" изобщо да не си дава зор да инвестира в нови машини ,за да се повиши трудовата производителност и да вдигне минималната заплата или да го мързи да търси нови пазари , защото така му е добре. А работника - да се спасява сам , както винаги .

    Коментиран от #17, #19

    15:46 24.07.2026

  • 14 Някой Вярва Ли ?

    1 0 Отговор
    Че Тази Пик !

    --

    Ла !

    Може да Направи !

    Това ?

    15:47 24.07.2026

  • 15 В Белите държави

    1 0 Отговор
    Хората все повече навлизат в 4 дневна работна седмица, България спори за 4 часа и 8 часа работно време.

    15:53 24.07.2026

  • 16 Трайте Си !

    1 0 Отговор
    Да не ви Накарат Утре !

    Да работите !

    За Четвърт !

    Заплата !

    15:56 24.07.2026

  • 17 Фифи

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цървул":

    На Радев спонсорите са олигарси клиенти на прокуратурата и работодатели феодали. Няма кой да ги накара да вдигнат минималната работна заплата. Наляха милиони в хунтата на Радев. Каквото кажат ще се гласува. Това е чиста форма лобизъм.

    15:56 24.07.2026

  • 18 Ха ха

    1 0 Отговор
    Всичко опира до тия коромпирани и марзеливи полицаи.В българия има три пъти повече полицаи от страните в европейския съюз .Полицаите в българия се пенсионират с двадесет години стаж имст право на работа и пенсия и заплата това консуматорска зган източва бюджета и нищо не се подобрава нито на пъртя нито в престъпния свят дори те са се съюзили с мафията.Крайно време е да се съкратят половината от полицаите и да им се отнемат или да се пенсионират на четирдесет г тр .стаж или да нямат право на работа след двадест год стаж

    15:57 24.07.2026

  • 19 Ами Да се Оправят !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Цървул":

    Да работят На Две Места !

    По 8 часа !

    15:59 24.07.2026

  • 20 Цеко

    5 0 Отговор
    И сега защо няма протести на площада?! Бюджета на Фатмака е трагедия, изцяло обслужва Мафията и Олигархията...

    15:59 24.07.2026

  • 21 Винаги

    1 0 Отговор
    Комунистите са били най върлите капиталисти

    16:03 24.07.2026

  • 22 Къде са Протестите ?

    2 0 Отговор
    За Условията На Труд ?

    16:05 24.07.2026

  • 23 Явор

    1 0 Отговор
    КаНеСе Е е, какви синдикати сте джоджум!
    Нещо направихте ли до сега, за тези дето и не познавате, защитавате, на хартия и пазите от полски вредители! Промениха и стажа за пенсиониране, коня умря прав, а вие плачете за юздата! Хрантутници!

    16:06 24.07.2026

  • 24 Алооо

    1 0 Отговор
    Протестърите Z като мед поколение, айдее какво чакате? Или гледате глупаво и се чешете по главата...Абе кои сме ние?

    16:07 24.07.2026

  • 25 Протестите

    1 0 Отговор
    Ако Борисов беше направил такава свинщина с условията на труд и бюджет с 5,7% дефицит, протести щеше да има още преди дни. В България само платените протести виреят. За това олигарси и работодатели си купиха мандата на Радев. Но го пуснаха на пързалката с намазани ски.

    16:10 24.07.2026

  • 26 Грую

    1 0 Отговор
    От шест милионна България, два милиона са пенсионерите, толкова са близо и бачкаторите, 300 000,нито РАБОТЯТ, нито учат нито мислят да се включват някъде!? Сега прибавте и онези, дето са рентиерите, поне 200 000 хиляди и не на последно място, политици, деца, роднини, близки и ксртинката е проста само синдикатите са налице!

    16:15 24.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове