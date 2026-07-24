КНСБ иска омбудсманът да сезира КС заради минималната заплата и трудовия стаж в Бюджет 2026

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се обърна към омбудсмана Велислава Делчева с искане да сезира Конституционния съд (КС) относно текстове в Закона за държавния бюджет за 2026 г., свързани с минималната работна заплата (МРЗ) и трудовия стаж.
Оттам уточняват, че става въпрос за параграфи 11, 12 и 44 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. Писмото е публикувано на сайта на синдиката.
Убедени сме, че намесата на КС е необходима за защита на принципите на правовата държава, върховенството на Конституцията, закрилата на труда и гарантирането на предвидимо и стабилно трудово законодателство, казват от КНСБ.
Според синдиката се прави опит „за извършване на фундаментални промени в трудовото законодателство по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество“.
От КНСБ пишат, че с приемането на текстовете се променя общият режим на трудовия стаж за неопределено време и се спира действащият механизъм за определяне размера на МРЗ. От синдиката подчертава, че по този начин се неглижира и ролята на социалните партньори за обсъждането на дългосрочни решения.
От КНСБ посочват, че има решение на КС от 2020 г., според което „предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджета“.
Преди дни КНСБ настоя предложението за суспендиране на действащия механизъм за определянето на МРЗ да бъде оттеглено между първо и второ четене на проекта за Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Омбудсманът Велислава Делчева също призова да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на МРЗ.
След като в четвъртък депутатите обсъдиха предложенията в проектобюджета за 2026 г. в пленарната зала, днес народните представители гласуват по окончателните текстове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герберска калинка
Коментиран от #6
14:57 24.07.2026
2 бушприт
15:06 24.07.2026
3 друга тема
15:08 24.07.2026
4 Конституцията
15:10 24.07.2026
5 И.ЛАЛОВ
15:11 24.07.2026
6 Демек
До коментар #1 от "Герберска калинка":заплатката и стажа остават!?
15:11 24.07.2026
7 КНСБ иска
15:13 24.07.2026
8 Роки
15:13 24.07.2026
9 И Киев е Руски
15:20 24.07.2026
10 Пурко
15:29 24.07.2026
11 604
15:30 24.07.2026
12 Предложение!
15:46 24.07.2026
13 Цървул
Коментиран от #17, #19
15:46 24.07.2026
14 Някой Вярва Ли ?
--
Ла !
Може да Направи !
Това ?
15:47 24.07.2026
15 В Белите държави
15:53 24.07.2026
16 Трайте Си !
Да работите !
За Четвърт !
Заплата !
15:56 24.07.2026
17 Фифи
До коментар #13 от "Цървул":На Радев спонсорите са олигарси клиенти на прокуратурата и работодатели феодали. Няма кой да ги накара да вдигнат минималната работна заплата. Наляха милиони в хунтата на Радев. Каквото кажат ще се гласува. Това е чиста форма лобизъм.
15:56 24.07.2026
18 Ха ха
15:57 24.07.2026
19 Ами Да се Оправят !
До коментар #13 от "Цървул":Да работят На Две Места !
По 8 часа !
15:59 24.07.2026
20 Цеко
15:59 24.07.2026
21 Винаги
16:03 24.07.2026
22 Къде са Протестите ?
16:05 24.07.2026
23 Явор
Нещо направихте ли до сега, за тези дето и не познавате, защитавате, на хартия и пазите от полски вредители! Промениха и стажа за пенсиониране, коня умря прав, а вие плачете за юздата! Хрантутници!
16:06 24.07.2026
24 Алооо
16:07 24.07.2026
25 Протестите
16:10 24.07.2026
26 Грую
16:15 24.07.2026