КНСБ иска омбудсманът да сезира КС заради минималната заплата и трудовия стаж в Бюджет 2026

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се обърна към омбудсмана Велислава Делчева с искане да сезира Конституционния съд (КС) относно текстове в Закона за държавния бюджет за 2026 г., свързани с минималната работна заплата (МРЗ) и трудовия стаж.

Оттам уточняват, че става въпрос за параграфи 11, 12 и 44 от преходните и заключителните разпоредби на законопроекта. Писмото е публикувано на сайта на синдиката.

Убедени сме, че намесата на КС е необходима за защита на принципите на правовата държава, върховенството на Конституцията, закрилата на труда и гарантирането на предвидимо и стабилно трудово законодателство, казват от КНСБ.

Според синдиката се прави опит „за извършване на фундаментални промени в трудовото законодателство по начин, който не съответства нито на предмета на бюджетния закон, нито на установените стандарти за качествено и прозрачно законотворчество“.

От КНСБ пишат, че с приемането на текстовете се променя общият режим на трудовия стаж за неопределено време и се спира действащият механизъм за определяне размера на МРЗ. От синдиката подчертава, че по този начин се неглижира и ролята на социалните партньори за обсъждането на дългосрочни решения.

От КНСБ посочват, че има решение на КС от 2020 г., според което „предвид особеното предназначение на закона за държавния бюджет чрез него не могат да се извършват трайни изменения на материални закони, които не са непосредствено обусловени от изпълнението на бюджета“.

Преди дни КНСБ настоя предложението за суспендиране на действащия механизъм за определянето на МРЗ да бъде оттеглено между първо и второ четене на проекта за Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Омбудсманът Велислава Делчева също призова да бъдат преразгледани предложените промени в Кодекса на труда, които засягат начина на изчисляване и признаване на трудовия стаж, както и механизма за определяне на МРЗ.

След като в четвъртък депутатите обсъдиха предложенията в проектобюджета за 2026 г. в пленарната зала, днес народните представители гласуват по окончателните текстове.