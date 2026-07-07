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Керемедчиев за замразяването на договора с "Боташ": Вижда се отстъпчивата страна на Турция

Керемедчиев за замразяването на договора с "Боташ": Вижда се отстъпчивата страна на Турция

7 Юли, 2026 10:47 860 27

  • милен керемедчиев-
  • договор с боташ-
  • замразяване-
  • турция-
  • отстъпчивост

"Добрата новина е, че наистина той се замразява. Тоест България няма да плаща всеки ден тези огромни суми, без да потребява газ от Турция. От друга страна обаче това е признание, че договорът е бил неизгоден за България, така че предоговарянето му е много важна крачка“, заяви заместник външният министър

Керемедчиев за замразяването на договора с "Боташ": Вижда се отстъпчивата страна на Турция - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Замразяването на договора с „Боташ“ за следващите 15 месеца и предстоящите преговори за неговото предоговаряне бяха сред основните теми в разговора в ефира на bTV с бившия заместник външен министър Милен Керемедчиев.

По думите му договорът е бил договорен още по времето, когато Румен Радев е бил президент и той е имал „много сериозна роля“ при подписването му.

„Добрата новина е, че наистина той се замразява. Тоест България няма да плаща всеки ден тези огромни суми, без да потребява газ от Турция. От друга страна обаче това е признание, че договорът е бил неизгоден за България, така че предоговарянето му е много важна крачка“, заяви Керемедчиев.

Според него отстъпчивостта на Турция е ключова за започването на нови преговори.

„Вижда се отстъпчивата страна на Турция. Още изпращането на външния министър в България, който каза, че е натоварен от президента Ердоган да се договори с България относно „Боташ“, показва желанието на Турция за отстъпчивост. Без тази отстъпчивост на Турция нямаше да има тази възможност за предоговаряне“, посочи той.

По думите му Анкара разглежда България като важен партньор в сферата на отбраната, управлението на миграционните процеси и сигурността на южния фланг на НАТО.

„Турция вижда в България много важен партньор. Според мен това правителство дава перспективата за не толкова кратък период на свое съществуване, което показва на Турция, че може да се договори с правителство, което може в период от време напред да изпълнява своите ангажименти“, каза Керемедчиев.

Попитан дали са възможни концесии, включително за магистрала „Черно море“, той отговори, че турските компании имат сериозен интерес към българската инфраструктура.

„Турските компании имат огромен интерес към България и той се увеличава. Турция има определени интереси в сферата на пътното строителство, железопътните връзки и енергетиката. Има много теми, в които Турция има интерес да има много близки отношения с България.“

Според него обаче България се намира в добра позиция.

„Смятам, че от гледна точка на търговските отношения с Турция България е в изгодна позиция. Не виждам някакво сериозно напрежение в двустранните отношения от гледна точка на бизнес и търговия.“

Керемедчиев коментира и политическите реакции около договора.

„Разбира се, че това ще бъде използвано от опозицията. Има основания за такъв тип критика, защото ако договорът беше изгоден за България, нямаше нужда той да бъде замразяван. Имаме 15 месеца да направим договора по-малко в ущърб на България.“

По отношение на срещата на върха на НАТО в Анкара Керемедчиев заяви, че очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да настоява европейските държави да поемат по-голяма тежест за собствената си отбрана.

„Тръмп едва ли ще изневери на своя изказ. Той ще повтори, че Съединените щати биха искали много по-сериозно участие на европейските страни членки на НАТО. Да, ние ще видим повече европейско НАТО, отколкото американско.“

Според него между Източна и Западна Европа се очертават различия в подхода към превъоръжаването.

„Източните страни членки на НАТО сменят своето съветско оборудване с предимно американско. Пример за това са България с договорите за „Страйкър“ и F-16, Румъния и Полша. Докато западноевропейските държави предпочитат да развиват свое въоръжение и свои възможности за отбрана.“

По думите му не може да се говори за мащабно изтегляне на американски войски от Европа.

„По-скоро може да видим дислоциране на американски части от запад на изток, отколкото изтегляне на огромен брой американски военнослужещи от Европа.“

Коментирайки войната в Украйна и предстоящата среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, Керемедчиев отбеляза, че въпреки оптимизма на американския президент ситуацията остава тежка.

„Преди отпътуването на Доналд Тръмп за Анкара е имало дълъг телефонен разговор между президента Тръмп и президента Путин, в който Тръмп е изразил своя оптимизъм, че може да се намери възможност за достигане на договореност за примирие.“

Според него бойните действия все повече засягат цивилното население.

„По-скоро войната се прехвърля от бойното поле върху терор срещу цивилното население и в двете страни, което по никакъв начин не помага за мирния процес.“

По думите му САЩ постепенно променят формата на подкрепата си за Украйна.

„Разговорите между Украйна и Съединените щати вече са по-скоро в сферата не толкова на това 'дайте ни въоръжение', а 'дайте ни технологии'. Разговорите вече няколко пъти са провеждани за това Украйна сама да произвежда ракети и отбранителни системи по американски лиценз.“

Керемедчиев коментира и резервите на България по 21-ия пакет европейски санкции срещу Русия.

„Аз не смятам, че България ще наложи вето върху 21-вия пакет санкции. Както и самият премиер каза, ние изразяваме резерви.“

По думите му възраженията са свързани основно с две имена в санкционния списък.

„Не смятам, че изваждането на патриарх Кирил и на Вагит Алекперов по някакъв начин ще намали възможността на Европа да оказва натиск върху Русия. Смятам, че пакетът санкции ще бъде достатъчно силен.“

Коментирайки посещението на представители на „Възраждане“ на погребението на Али Хаменей в Иран, Керемедчиев беше категоричен.

„Категорично е в разрез с официалната позиция на България. Не мога да си представя български патриоти да са на погребението на страна, която финансира атентата в Бургас, където бяха убити не само израелски граждани, но и български гражданин. За мен това е странно решение.“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    13 2 Отговор
    Договора за златото в Челопеч изгоден ли е..? Договора за най голямата манганова мина в с. Църква изгоден ли е източват се от мнооооого години...! Не хвърляйте пепел в очите на хората..!

    11:00 07.07.2026

  • 2 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    „Вижда се отстъпчивата страна на Турция. Още изпращането на външния министър в България, който каза, че е натоварен от президента Ердоган да се договори с България относно „Боташ“, показва желанието на Турция за отстъпчивост."

    Та.... чудя се колко ще ни струва тази "отстъпчивост"? А Вие?

    11:00 07.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    А какво получава Турция?

    Коментиран от #4

    11:02 07.07.2026

  • 4 Мурка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    ТУРСКИ ПОТОК

    11:04 07.07.2026

  • 5 Тоя

    8 0 Отговор
    като пумпал !

    11:10 07.07.2026

  • 6 !!!?

    5 2 Отговор
    Копейка: Турците ни прецакаха договора "Боташ" - най-печелившия договор за всички времена...!!!?

    11:10 07.07.2026

  • 7 Бизнесът

    7 0 Отговор
    е бизнес , другарино ! Вечно на държавна ясла до голям кокал , ДС продукти !

    11:13 07.07.2026

  • 8 Ужас...

    6 2 Отговор
    А сегашния премиер, преди 7-8 месеца обясняваше, че договора е на загуба, защото тогавашното правителство го е саботирал и не е искало да използва невероятния ресурс на тази сделка, оооо колко е лошо да си неосъзнато, малко зелено юмруче

    11:15 07.07.2026

  • 9 А , стрнно ли е да направиш

    3 3 Отговор
    Паметник на пилоти убили хиляди българи по време на бомбадировките!?

    Коментиран от #13

    11:17 07.07.2026

  • 10 АГАТ а Кристи

    6 3 Отговор
    Комуняги, благодарение на ВАШИЯТ идол - товаришь Боташ Решетников, всеки божи ден отделяте и плащате на турците по 75 евро. Както вие, така и аз, така и децата и внуците ви - БЛАГОДАРЕНИЕ НА ВАС, - не на мен, децата и внуците ви !!!
    Турското робство, /присъствие, владичество, съжителство - кой както иска да го нарече/ - тези ПЕТСТОТИН ГОДИНИ ни бяха по-евтини от това ЗА ГРОБВАНЕ, осъществено от троянския кон на Путлер, "другарят" Мунчо !
    Да ни е честито, и да не забравите да му въздигнете паметник за което !!!

    Коментиран от #21

    11:18 07.07.2026

  • 11 Анализатор

    7 1 Отговор
    За да се съгласи Турция, явно договорът е преизпълнил най-лудите им мечти за печалби.
    Правете си сами извод, какво е причинил Крадев на България.

    11:19 07.07.2026

  • 12 ЯСНО Е ЧЕ ТОЗИ ЧОВЕК СЪН НЕ Е СПАЛ

    2 1 Отговор
    ГОЛЯМ ДЕРТ
    ГОЛЯМА РАБОТА
    НЯМА НИЩО

    11:20 07.07.2026

  • 13 Зендо

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "А , стрнно ли е да направиш":

    Не е странно глупав човек да пита глупави въпроси.

    11:21 07.07.2026

  • 14 Маже

    10 0 Отговор
    Този охлюв пак лази и оставя мазни следи.
    Този договор е изначално сгрешен и нанесе и ще продължава да нанася огромни загуби на България.
    Има нещо недоизказано.
    Турците знаят как да минават отзад!

    11:25 07.07.2026

  • 15 Питане

    5 0 Отговор
    И кво излиза ???
    Най-"печалившия" договор до сега за България - Крадев го предоговаря... 😭....

    Той - "другарят" Решетников за кого работи - за Турция, или за България ???
    Не !!!
    Работи за Русия и за себе си !!!

    11:26 07.07.2026

  • 16 Замислен

    4 4 Отговор
    Въпросът е защо толкова правителства след служебното на Радев тогава,пръста си не помръднаха да замразят договора?Явно е било възможно

    11:26 07.07.2026

  • 17 сега тези 500 милиона ще ги харчат

    3 1 Отговор
    за друго . в политиката винаги е танто за кукуриго . за да отстъпи султана боташ робството 12 месеца е получил нещо . в замяна . да не пипат местан доган и пеески , да пуснат кмета на кърджали , какво ли може да е . да внасяме турски краставици , да пращаме туристи . ще разберем . полза от дипломацията с турска винаги има някаква . мигрантите . от там идат повече отколкото от гръцка . е нелегално разбира се . разбиха 3 канала от турска .

    11:30 07.07.2026

  • 18 Нишо подобно!

    5 3 Отговор
    Нищо подобно, Керемидаров, инщо подобно, лъжеш като дърт цитанин, че да се "докараш" пред онвите властници - отявлени, безсрамни, нагли и безскрупулни подлоги и лакеи на кремълското чудовище Путин! Зеленият чорап, фатмакът от есло Славяново още веднъж докааз ,че е анционален пердател! Чиста проба национален предател! Видя се неговата "отстпъчива страна" бе, Керемидаров, неговата, не турската! Абе, както е тръгнало, този долен и мръсен фатмак, с грозната брадавица на мутрата, със змийските очички и с дългия нос, дето върви два метра пред него и пречи на минувачите, та както е тръгнало фатмакът като нищо ще ни направи или руска губерния, или турски вилает! Затова трябва да го спрем, не на есен, а сега! На есен ще бъде късно!

    11:33 07.07.2026

  • 19 Лъжеш ,

    5 0 Отговор
    но това е типично за произхода ти , така че няма кой да клъвне !

    11:45 07.07.2026

  • 20 Друго

    3 0 Отговор
    ви уважават в Турция , а ?

    11:47 07.07.2026

  • 21 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":

    Като гледам минусите се сещам за онзи виц, или действителен случай, когато щерката за първи път се прибира при родителите си след свадбата цялата в сисини.
    Майката - "щерко, да не би да те е бил ?"
    Щерката "бий ма мамо, ама мии хубаво !"
    "Другари", между вас и щерката РАЗЛИКА НЯМА !!!

    11:49 07.07.2026

  • 22 Хейт

    2 4 Отговор
    Както се оказа от 2 години не сме плащали нищо по този договор, така че стига сте се пенили всички. Само дъвка за троловете.

    11:54 07.07.2026

  • 23 Сандо

    4 0 Отговор
    Щом един експерт постоянно ни обработва от тв екраните на големите телевизии,то той не е никакъв експерт,а най-обикновена каканижеща мижитурка.То на тоя и външния му вид е такъв.

    11:54 07.07.2026

  • 24 Вижда се,

    4 0 Отговор
    че си керемида, танто за кукуриго няма. Хората си гледат интереса, а рундьо си спасява омазания

    11:56 07.07.2026

  • 25 А ти какво

    1 1 Отговор
    А ти, всезнайко, какво си направил за България?
    Преди работеше само за диференциала си чрез лобиране, а сега само плещиш по телевизиите!
    Лесно се "анализира", когато кризите отминат!
    Това си направил!

    12:12 07.07.2026

  • 26 Леле мале

    1 0 Отговор
    С този договор Турция ни сложи на стръгата като овца и започна да ни стриже. Без да си остриже достатъчно вълна няма да ни пусне.

    12:16 07.07.2026

  • 27 Вижда се,

    0 0 Отговор
    че си керемида, танто за кукуриго няма. Хората си гледат интереса, а рундьо си спасява омазания

    12:23 07.07.2026

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