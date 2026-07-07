Керемедчиев за замразяването на договора с "Боташ": Вижда се отстъпчивата страна на Турция

Замразяването на договора с „Боташ“ за следващите 15 месеца и предстоящите преговори за неговото предоговаряне бяха сред основните теми в разговора в ефира на bTV с бившия заместник външен министър Милен Керемедчиев.
По думите му договорът е бил договорен още по времето, когато Румен Радев е бил президент и той е имал „много сериозна роля“ при подписването му.
„Добрата новина е, че наистина той се замразява. Тоест България няма да плаща всеки ден тези огромни суми, без да потребява газ от Турция. От друга страна обаче това е признание, че договорът е бил неизгоден за България, така че предоговарянето му е много важна крачка“, заяви Керемедчиев.
Според него отстъпчивостта на Турция е ключова за започването на нови преговори.
„Вижда се отстъпчивата страна на Турция. Още изпращането на външния министър в България, който каза, че е натоварен от президента Ердоган да се договори с България относно „Боташ“, показва желанието на Турция за отстъпчивост. Без тази отстъпчивост на Турция нямаше да има тази възможност за предоговаряне“, посочи той.
По думите му Анкара разглежда България като важен партньор в сферата на отбраната, управлението на миграционните процеси и сигурността на южния фланг на НАТО.
„Турция вижда в България много важен партньор. Според мен това правителство дава перспективата за не толкова кратък период на свое съществуване, което показва на Турция, че може да се договори с правителство, което може в период от време напред да изпълнява своите ангажименти“, каза Керемедчиев.
Попитан дали са възможни концесии, включително за магистрала „Черно море“, той отговори, че турските компании имат сериозен интерес към българската инфраструктура.
„Турските компании имат огромен интерес към България и той се увеличава. Турция има определени интереси в сферата на пътното строителство, железопътните връзки и енергетиката. Има много теми, в които Турция има интерес да има много близки отношения с България.“
Според него обаче България се намира в добра позиция.
„Смятам, че от гледна точка на търговските отношения с Турция България е в изгодна позиция. Не виждам някакво сериозно напрежение в двустранните отношения от гледна точка на бизнес и търговия.“
Керемедчиев коментира и политическите реакции около договора.
„Разбира се, че това ще бъде използвано от опозицията. Има основания за такъв тип критика, защото ако договорът беше изгоден за България, нямаше нужда той да бъде замразяван. Имаме 15 месеца да направим договора по-малко в ущърб на България.“
По отношение на срещата на върха на НАТО в Анкара Керемедчиев заяви, че очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да настоява европейските държави да поемат по-голяма тежест за собствената си отбрана.
„Тръмп едва ли ще изневери на своя изказ. Той ще повтори, че Съединените щати биха искали много по-сериозно участие на европейските страни членки на НАТО. Да, ние ще видим повече европейско НАТО, отколкото американско.“
Според него между Източна и Западна Европа се очертават различия в подхода към превъоръжаването.
„Източните страни членки на НАТО сменят своето съветско оборудване с предимно американско. Пример за това са България с договорите за „Страйкър“ и F-16, Румъния и Полша. Докато западноевропейските държави предпочитат да развиват свое въоръжение и свои възможности за отбрана.“
По думите му не може да се говори за мащабно изтегляне на американски войски от Европа.
„По-скоро може да видим дислоциране на американски части от запад на изток, отколкото изтегляне на огромен брой американски военнослужещи от Европа.“
Коментирайки войната в Украйна и предстоящата среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски, Керемедчиев отбеляза, че въпреки оптимизма на американския президент ситуацията остава тежка.
„Преди отпътуването на Доналд Тръмп за Анкара е имало дълъг телефонен разговор между президента Тръмп и президента Путин, в който Тръмп е изразил своя оптимизъм, че може да се намери възможност за достигане на договореност за примирие.“
Според него бойните действия все повече засягат цивилното население.
„По-скоро войната се прехвърля от бойното поле върху терор срещу цивилното население и в двете страни, което по никакъв начин не помага за мирния процес.“
По думите му САЩ постепенно променят формата на подкрепата си за Украйна.
„Разговорите между Украйна и Съединените щати вече са по-скоро в сферата не толкова на това 'дайте ни въоръжение', а 'дайте ни технологии'. Разговорите вече няколко пъти са провеждани за това Украйна сама да произвежда ракети и отбранителни системи по американски лиценз.“
Керемедчиев коментира и резервите на България по 21-ия пакет европейски санкции срещу Русия.
„Аз не смятам, че България ще наложи вето върху 21-вия пакет санкции. Както и самият премиер каза, ние изразяваме резерви.“
По думите му възраженията са свързани основно с две имена в санкционния списък.
„Не смятам, че изваждането на патриарх Кирил и на Вагит Алекперов по някакъв начин ще намали възможността на Европа да оказва натиск върху Русия. Смятам, че пакетът санкции ще бъде достатъчно силен.“
Коментирайки посещението на представители на „Възраждане“ на погребението на Али Хаменей в Иран, Керемедчиев беше категоричен.
„Категорично е в разрез с официалната позиция на България. Не мога да си представя български патриоти да са на погребението на страна, която финансира атентата в Бургас, където бяха убити не само израелски граждани, но и български гражданин. За мен това е странно решение.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
11:00 07.07.2026
2 Ти да видиш
Та.... чудя се колко ще ни струва тази "отстъпчивост"? А Вие?
11:00 07.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #4
11:02 07.07.2026
4 Мурка
До коментар #3 от "Последния Софиянец":ТУРСКИ ПОТОК
11:04 07.07.2026
5 Тоя
11:10 07.07.2026
6 !!!?
11:10 07.07.2026
7 Бизнесът
11:13 07.07.2026
8 Ужас...
11:15 07.07.2026
9 А , стрнно ли е да направиш
Коментиран от #13
11:17 07.07.2026
10 АГАТ а Кристи
Турското робство, /присъствие, владичество, съжителство - кой както иска да го нарече/ - тези ПЕТСТОТИН ГОДИНИ ни бяха по-евтини от това ЗА ГРОБВАНЕ, осъществено от троянския кон на Путлер, "другарят" Мунчо !
Да ни е честито, и да не забравите да му въздигнете паметник за което !!!
Коментиран от #21
11:18 07.07.2026
11 Анализатор
Правете си сами извод, какво е причинил Крадев на България.
11:19 07.07.2026
12 ЯСНО Е ЧЕ ТОЗИ ЧОВЕК СЪН НЕ Е СПАЛ
ГОЛЯМА РАБОТА
НЯМА НИЩО
11:20 07.07.2026
13 Зендо
До коментар #9 от "А , стрнно ли е да направиш":Не е странно глупав човек да пита глупави въпроси.
11:21 07.07.2026
14 Маже
Този договор е изначално сгрешен и нанесе и ще продължава да нанася огромни загуби на България.
Има нещо недоизказано.
Турците знаят как да минават отзад!
11:25 07.07.2026
15 Питане
Най-"печалившия" договор до сега за България - Крадев го предоговаря... 😭....
Той - "другарят" Решетников за кого работи - за Турция, или за България ???
Не !!!
Работи за Русия и за себе си !!!
11:26 07.07.2026
16 Замислен
11:26 07.07.2026
17 сега тези 500 милиона ще ги харчат
11:30 07.07.2026
18 Нишо подобно!
11:33 07.07.2026
19 Лъжеш ,
11:45 07.07.2026
20 Друго
11:47 07.07.2026
21 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "АГАТ а Кристи":Като гледам минусите се сещам за онзи виц, или действителен случай, когато щерката за първи път се прибира при родителите си след свадбата цялата в сисини.
Майката - "щерко, да не би да те е бил ?"
Щерката "бий ма мамо, ама мии хубаво !"
"Другари", между вас и щерката РАЗЛИКА НЯМА !!!
11:49 07.07.2026
22 Хейт
11:54 07.07.2026
23 Сандо
11:54 07.07.2026
24 Вижда се,
11:56 07.07.2026
25 А ти какво
Преди работеше само за диференциала си чрез лобиране, а сега само плещиш по телевизиите!
Лесно се "анализира", когато кризите отминат!
Това си направил!
12:12 07.07.2026
26 Леле мале
12:16 07.07.2026
27 Вижда се,
12:23 07.07.2026