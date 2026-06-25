Румен Радев поиска от Доналд Туск Полша да поддържа българските Ф-16

Министър-председателите на България и Полша Румен Радев и Доналд Туск проведоха днес среща, на която обсъдиха възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.
Това съобщиха от правителствената пресслужба.
Двамата разговаряха в рамките на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничество между България и Полша бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата.
Премиерът Радев подчерта устойчивото икономическо развитие и модернизацията на Полша, принос за което има ефективният контрол при използването на европейските фондове, което следва да бъде пример за страните от Източна Европа.
Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната, като министър-председателят Радев изрази интереса на България да си партнира с Полша и по отношение на поддръжката на българската ескадрила F-16.
В Гданск Румен Радев проведе среща и с европейския комисар по разширяването Марта Кос, във фокуса на която беше изграждането на Средния транспортен коридор, като нов надежден маршрут за доставки, който да свързва Европа със страните от Каспийския регион и Централна Азия. Отбелязано бе значението на отличния политически диалог на най-високо равнище на двустранно ниво с държавите от тези региони за ускоряване на работата по изграждането на транспортния коридор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А ве, Рундьоооо,
Коментиран от #3, #12
19:09 25.06.2026
2 Резиите
19:11 25.06.2026
3 Как
До коментар #1 от "А ве, Рундьоооо,":да стане , като олигарсите , мутрите , милиционерите , военните и т.н. му финансираха преврата чрез избори ! Не е свободен и никога няма да е .
19:15 25.06.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16
19:15 25.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Останалите 8 ще дойдат друг път!
Коментиран от #10
19:24 25.06.2026
7 оня с коня
Коментиран от #14
19:30 25.06.2026
8 Дааааа
19:34 25.06.2026
9 Абе вампир
Абе, нещастник, който източи хазната да връща. И този старец Запрянов да си понесе отговорността за тия бараки F 16.
Къде се покри Желязков?
Нищо не правите. Само се пренареждате!
19:38 25.06.2026
10 Анонимен
До коментар #6 от "Останалите 8 ще дойдат друг път!":6за писане на лъжи срещу,държавата ни Кога такива като теб ще бъдат глобявани кога ще има законност защо някакви тук лъжци наглеци върлуват
19:39 25.06.2026
11 ДрайвингПлежър
19:39 25.06.2026
12 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "А ве, Рундьоооо,":Иди си искай парите от Буци и Шиши!
19:40 25.06.2026
13 Радев да поиска от
щом ги е купил с надута общ поръчка
а отказа шведските грипен които са доста по евтини
ама тогава спахте и копче не казахте тогава
19:42 25.06.2026
14 Да паднеш от коня
До коментар #7 от "оня с коня":Чисто нови, втора употреба!
Това еине само неизгодна сделка, а срамна.
И е въпрос на чест, да се потърси отговор от САЩ за тия износени самолети, които ни пробутаха!
Няма визи. Това го криете, а цистерните още са на летището?
Какво прави генерала? Какво чака? Да ги разкарва. Краят на месеца дойде!
Егати лицемерите!
Коментиран от #21
19:44 25.06.2026
15 100€ винетка
19:44 25.06.2026
16 Може
До коментар #4 от "Последния Софиянец":А дано ама надали. Нали знаеш, че никой не ти се връзва вече на писанията.
Коментиран от #17
19:45 25.06.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Може":Важното е да се чувализира блатна вата, до кращ, копейките им тоже.
19:47 25.06.2026
18 Бай Хасан
Коментиран от #20
19:47 25.06.2026
19 Атина Палада
19:48 25.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 оня с коня
До коментар #14 от "Да паднеш от коня":Няма проблем да си говориш каквото ти душа сака,стига това да ти помогне да изпуснеш парата щото иначе ще ЛУДНЕШ и ще се наложи да те хрантутят в съответното заведение с пари от моите данъци.
19:54 25.06.2026
22 Вторият просяк
Кой ще им плаща на поляците?
Режеш заплати, увеличаваш такси, слагаш таван на пенсиите, изваш ни ръцете, а в същото време нищо съществено не правиш!
Защо още няма запор на сметките на олигарсите?
А ония украинец с незаконния град? Защо се разхожда като петел напред- назад, вместо да е със забрана!
Да ви пик АЯ на лъжливите обещания!
19:55 25.06.2026
23 БАТЕ РУМИНЕ
20:04 25.06.2026
24 Ганю може да потдържа само чушкопек
20:04 25.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Г- н Радев,
Остани си със здраве!
20:11 25.06.2026
27 Румбааа....
20:28 25.06.2026
28 Байрактар"70
20:30 25.06.2026
29 Какво
20:32 25.06.2026
30 Поляците
20:37 25.06.2026