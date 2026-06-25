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Румен Радев поиска от Доналд Туск Полша да поддържа българските Ф-16

Румен Радев поиска от Доналд Туск Полша да поддържа българските Ф-16

25 Юни, 2026 19:08 1 050 30

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В Гданск българският министър-председател разговаря и с европейския комисар по разширяването Марта Кос

Румен Радев поиска от Доналд Туск Полша да поддържа българските Ф-16 - 1
Снимка: МС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министър-председателите на България и Полша Румен Радев и Доналд Туск проведоха днес среща, на която обсъдиха възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата разговаряха в рамките на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничество между България и Полша бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата.

Премиерът Радев подчерта устойчивото икономическо развитие и модернизацията на Полша, принос за което има ефективният контрол при използването на европейските фондове, което следва да бъде пример за страните от Източна Европа.

Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната, като министър-председателят Радев изрази интереса на България да си партнира с Полша и по отношение на поддръжката на българската ескадрила F-16.

В Гданск Румен Радев проведе среща и с европейския комисар по разширяването Марта Кос, във фокуса на която беше изграждането на Средния транспортен коридор, като нов надежден маршрут за доставки, който да свързва Европа със страните от Каспийския регион и Централна Азия. Отбелязано бе значението на отличния политически диалог на най-високо равнище на двустранно ниво с държавите от тези региони за ускоряване на работата по изграждането на транспортния коридор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ве, Рундьоооо,

    16 10 Отговор
    първо оправи бюджета, мишкар!

    Коментиран от #3, #12

    19:09 25.06.2026

  • 2 Резиите

    8 9 Отговор
    продължават с човека на Кремъл , а държавата ни и нейния авторитет вече няма накъде повече да затъват

    19:11 25.06.2026

  • 3 Как

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "А ве, Рундьоооо,":

    да стане , като олигарсите , мутрите , милиционерите , военните и т.н. му финансираха преврата чрез избори ! Не е свободен и никога няма да е .

    19:15 25.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 7 Отговор
    Ф16 в България ще носят ядрени оръжия.

    Коментиран от #16

    19:15 25.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Останалите 8 ще дойдат друг път!

    8 7 Отговор
    Тези тараляснсци нито могат да летят нито могат да се ремонтират! Даже отделили един от таралясниците за части за останалите!

    Коментиран от #10

    19:24 25.06.2026

  • 7 оня с коня

    6 6 Отговор
    Общо на Балканите има около 1000 Ф-16 собственост на Турция,Гърция и Румъния,но САМО НАШИТЕ Ф-16блок 70 са в състояние да носят Ядрено оръжие,при това са ЧИСТО НОВИ.Всъщност затова ПРЕДВИДЛИВО ГИ КУПИ и бат Бойко- за да сме ном.1!

    Коментиран от #14

    19:30 25.06.2026

  • 8 Дааааа

    8 1 Отговор
    И той веднага ще го направи , че е на акъла ви на всички лъжци и безродници ?

    19:34 25.06.2026

  • 9 Абе вампир

    7 5 Отговор
    За какво са тия самолети, като не можем да ги поддържаме. Товатне са ли тзлишни разходи? Вместо да свиваме, ти се разпускаш, а ще увеличаваш винетките!
    Абе, нещастник, който източи хазната да връща. И този старец Запрянов да си понесе отговорността за тия бараки F 16.
    Къде се покри Желязков?
    Нищо не правите. Само се пренареждате!

    19:38 25.06.2026

  • 10 Анонимен

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Останалите 8 ще дойдат друг път!":

    6за писане на лъжи срещу,държавата ни Кога такива като теб ще бъдат глобявани кога ще има законност защо някакви тук лъжци наглеци върлуват

    19:39 25.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    7 6 Отговор
    След като платихме милиарди на американците за това тенеке сега години наред ще плащаме на поляците - готино е да си евроатлантик... ама скъпичко!

    19:39 25.06.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "А ве, Рундьоооо,":

    Иди си искай парите от Буци и Шиши!

    19:40 25.06.2026

  • 13 Радев да поиска от

    7 4 Отговор
    шкембе войвода да поддържа българските Ф-16
    щом ги е купил с надута общ поръчка
    а отказа шведските грипен които са доста по евтини

    ама тогава спахте и копче не казахте тогава

    19:42 25.06.2026

  • 14 Да паднеш от коня

    5 6 Отговор

    До коментар #7 от "оня с коня":

    Чисто нови, втора употреба!
    Това еине само неизгодна сделка, а срамна.
    И е въпрос на чест, да се потърси отговор от САЩ за тия износени самолети, които ни пробутаха!
    Няма визи. Това го криете, а цистерните още са на летището?
    Какво прави генерала? Какво чака? Да ги разкарва. Краят на месеца дойде!
    Егати лицемерите!

    Коментиран от #21

    19:44 25.06.2026

  • 15 100€ винетка

    11 1 Отговор
    Оставкааа,фатмak!!!!

    19:44 25.06.2026

  • 16 Може

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    А дано ама надали. Нали знаеш, че никой не ти се връзва вече на писанията.

    Коментиран от #17

    19:45 25.06.2026

  • 17 Последния Софиянец

    5 3 Отговор

    До коментар #16 от "Може":

    Важното е да се чувализира блатна вата, до кращ, копейките им тоже.

    19:47 25.06.2026

  • 18 Бай Хасан

    4 4 Отговор
    Абе те още не са литнали той подръжка ще им прави Америка ни бутна стари развалени самолети и ние пак ще платим

    Коментиран от #20

    19:47 25.06.2026

  • 19 Атина Палада

    7 3 Отговор
    По подло, пошло и продажно от рублофатмака нема.

    19:48 25.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 оня с коня

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Да паднеш от коня":

    Няма проблем да си говориш каквото ти душа сака,стига това да ти помогне да изпуснеш парата щото иначе ще ЛУДНЕШ и ще се наложи да те хрантутят в съответното заведение с пари от моите данъци.

    19:54 25.06.2026

  • 22 Вторият просяк

    4 2 Отговор
    След Зеленски!
    Кой ще им плаща на поляците?
    Режеш заплати, увеличаваш такси, слагаш таван на пенсиите, изваш ни ръцете, а в същото време нищо съществено не правиш!
    Защо още няма запор на сметките на олигарсите?
    А ония украинец с незаконния град? Защо се разхожда като петел напред- назад, вместо да е със забрана!
    Да ви пик АЯ на лъжливите обещания!

    19:55 25.06.2026

  • 23 БАТЕ РУМИНЕ

    6 0 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДА СИ ХОДИШ . ЗАЩОТО НА НАРОДА ЖИВОТА СТАВА ОЩЕ ПО ТЕЖЪК .

    20:04 25.06.2026

  • 24 Ганю може да потдържа само чушкопек

    8 1 Отговор
    Иначе нация техническа ала бала друга държава ше потдържа самолета🤣🤣🤣

    20:04 25.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Г- н Радев,

    3 0 Отговор
    Това с поддръжката на самолетите е все едно да имаш млада булка, ама друг да я уважава
    Остани си със здраве!

    20:11 25.06.2026

  • 27 Румбааа....

    3 0 Отговор
    глей ся пич, нали във всеки договор има клаузи не само за покупка но и за поддържане, мисля че краварите и бг кратунковци са добри договарящи, извий буци за вратът и му направи кауш, и го питайте защо зароби бъгъто с тенекий втора ръка, вместо да миткаш кът цветарка из европъ, реши си домашните, несретнику

    20:28 25.06.2026

  • 28 Байрактар"70

    3 0 Отговор
    Сто процента, вече от ,,някъде" се нарежда, какво да прави! Обърнете внимание--- нашите съседи, и къде Полша!?

    20:30 25.06.2026

  • 29 Какво

    2 0 Отговор
    е договорено за поддръжката на ефките, или няма значение. Ще обикаляме като сурлосани и ще поискваме да ги поддържа, за който ни скимне

    20:32 25.06.2026

  • 30 Поляците

    0 0 Отговор
    ще ни поддържат ефките, а българите, които те избраха ще ти дрънкат дрънкалата. И си сядай на задните части, че дондьо одонди бюджета

    20:37 25.06.2026

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