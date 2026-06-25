Румен Радев поиска от Доналд Туск Полша да поддържа българските Ф-16

Министър-председателите на България и Полша Румен Радев и Доналд Туск проведоха днес среща, на която обсъдиха възможностите за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.

Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Двамата разговаряха в рамките на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. Като особено перспективни сфери на двустранното сътрудничество между България и Полша бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата.

Премиерът Радев подчерта устойчивото икономическо развитие и модернизацията на Полша, принос за което има ефективният контрол при използването на европейските фондове, което следва да бъде пример за страните от Източна Европа.

Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната, като министър-председателят Радев изрази интереса на България да си партнира с Полша и по отношение на поддръжката на българската ескадрила F-16.

В Гданск Румен Радев проведе среща и с европейския комисар по разширяването Марта Кос, във фокуса на която беше изграждането на Средния транспортен коридор, като нов надежден маршрут за доставки, който да свързва Европа със страните от Каспийския регион и Централна Азия. Отбелязано бе значението на отличния политически диалог на най-високо равнище на двустранно ниво с държавите от тези региони за ускоряване на работата по изграждането на транспортния коридор.