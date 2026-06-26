Ангел Мавровски: Схемата „Масло без мляко“ е действала в продължение на години

Бившият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски оповести съществуването на дългогодишна корупционна схема, позволяваща пускането на фалшиво масло на пазара в страната. В ефира на предаването „Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria той заяви, че некоректни производители са плащали системно на служители от агенцията, за да избягват контрол и реални санкции за дейността си.

Според думите на бившия ръководител в системата на контрол съществуват сериозни зависимости и целенасочен натиск върху инспекторите. Ангел Мавровски твърди, че е установена порочна практика за събиране на своеобразна „такса гражданска отговорност“, която осигурява комфорт на нарушителите. Сумите, които служители на институцията са получавали за прикриване на некачествени продукти, са варирали в широки граници. „10, 15, 20 хиляди евро и нагоре“ месечно са били тарифите, гарантиращи безпрепятствено функциониране на операторите, съобщават от Euronews Bulgaria.

По отношение на конкретния скандал с фалшивото млечно изделие, д-р Мавровски изрази дълбоко съмнение в официалните позиции на институциите, определяйки ги категорично като „неправдоподобно и нереално“. Той отхвърли лансираната теза, че проблемът засяга само отделни малки партиди. „Няма как една от партидите да е такава“, аргументира се експертът, визирайки мащабите на производството.

Бившият директор на БАБХ заяви още, че има сериозни подозрения за умишлени манипулации на лабораторните резултати по цялата контролна верига. „Те могат да изчезнат или да станат бързоотговарящи“, коментира той третирането на взетите проби от пазара, допълвайки, че върху проверките често се оказва институционален натиск на най-високо ниво.

Проблемите с качеството не се изчерпват единствено с млечните продукти. Според информацията, представена от експерта, съществуват значителни рискове и в сектор животновъдство. Той предупреди за опасни пропуски при овладяването на болести като чума и шарка по дребните преживни животни. Съмненията му са свързани с провеждането на неефективни или напълно фиктивни мерки за дезинфекция в стопанствата. „Говорим за измама в колосален размер“, обобщи ситуацията Мавровски, като уточни, че всички тези подозрителни случаи вече са обект на подадени сигнали и се разследват от компетентните органи в държавата.