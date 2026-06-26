Ангел Мавровски: Схемата „Масло без мляко“ е действала в продължение на години

Бившият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски оповести съществуването на дългогодишна корупционна схема, позволяваща пускането на фалшиво масло на пазара в страната. В ефира на предаването „Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria той заяви, че некоректни производители са плащали системно на служители от агенцията, за да избягват контрол и реални санкции за дейността си.
Според думите на бившия ръководител в системата на контрол съществуват сериозни зависимости и целенасочен натиск върху инспекторите. Ангел Мавровски твърди, че е установена порочна практика за събиране на своеобразна „такса гражданска отговорност“, която осигурява комфорт на нарушителите. Сумите, които служители на институцията са получавали за прикриване на некачествени продукти, са варирали в широки граници. „10, 15, 20 хиляди евро и нагоре“ месечно са били тарифите, гарантиращи безпрепятствено функциониране на операторите, съобщават от Euronews Bulgaria.
По отношение на конкретния скандал с фалшивото млечно изделие, д-р Мавровски изрази дълбоко съмнение в официалните позиции на институциите, определяйки ги категорично като „неправдоподобно и нереално“. Той отхвърли лансираната теза, че проблемът засяга само отделни малки партиди. „Няма как една от партидите да е такава“, аргументира се експертът, визирайки мащабите на производството.
Бившият директор на БАБХ заяви още, че има сериозни подозрения за умишлени манипулации на лабораторните резултати по цялата контролна верига. „Те могат да изчезнат или да станат бързоотговарящи“, коментира той третирането на взетите проби от пазара, допълвайки, че върху проверките често се оказва институционален натиск на най-високо ниво.
Проблемите с качеството не се изчерпват единствено с млечните продукти. Според информацията, представена от експерта, съществуват значителни рискове и в сектор животновъдство. Той предупреди за опасни пропуски при овладяването на болести като чума и шарка по дребните преживни животни. Съмненията му са свързани с провеждането на неефективни или напълно фиктивни мерки за дезинфекция в стопанствата. „Говорим за измама в колосален размер“, обобщи ситуацията Мавровски, като уточни, че всички тези подозрителни случаи вече са обект на подадени сигнали и се разследват от компетентните органи в държавата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Мдааа
Коментиран от #13
19:12 26.06.2026
3 Хмм
Коментиран от #25
19:17 26.06.2026
4 Послушко
19:25 26.06.2026
5 Иван
19:26 26.06.2026
6 обществена тайна
19:27 26.06.2026
7 Сатана Z
19:30 26.06.2026
8 ТИКВУН И ШИШИ Владеят държавата
19:31 26.06.2026
9 Питам се,
19:32 26.06.2026
10 Дойче Маркетбутер е марка продукт
19:36 26.06.2026
11 Гандалф
Коментиран от #14
19:37 26.06.2026
12 Боздуган
Коментиран от #27
19:40 26.06.2026
13 Мнение
До коментар #2 от "Мдааа":Герб-нн заедно с бсп и ппдб - отровата и болестта за България!
ИЗЛИЗА РУМЕН РАДЕВ И КОНСТАТИРА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ БИЛА ВКАРАНА В ЗАРОБВОЗОНАТА С ФАЛШИВИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА???
ТВА Е ВСЕ ЕДНО, ОТИВА НАРОДА "ИЗЧИСТВА" ГИ ВСИЧКИТЕ (ЕВРОАТЛАНТИЦИ) И ПОСЛЕ ИНСТИТУЦИИТЕ КОНСТАТИРАТ, ЧЕ ВЪПРОСНОТО "ИЗЧИСТВАНЕ" НЕ БИЛО ЗАКОННО И ДО ТАМ - БЕЗ АРЕСТУВАНИ, БЕЗ ОСЪДЕНИ И БЕЗ ОПАНДИЗЕНИ!!!
ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЛУЧИ?!
19:41 26.06.2026
14 Стеф
До коментар #11 от "Гандалф":Не е "Български народен стандарт", а е "Български държавен стандарт"
Народен е съдът, който би могъл да оправи нещата!
Коментиран от #15, #19
19:47 26.06.2026
15 Иван
До коментар #14 от "Стеф":За да може да се краде всички го знаят ама немогат да го разберат
19:56 26.06.2026
16 Държава на
19:58 26.06.2026
17 Горски
Важното е че живеем в демокрация в кавички и според госпожа кремче сме в клуба на богатите. Ако иска да изповядват фалшивите млечни продукти, трябва само да проследят, кой купува палмово масло и мляко на прах...да проверят какви продукти произвеждат и къде ги продават. Който е произвел и пласирал масло да се накаже като за предумишлено убийство,защото ми се струва че няма да има виновни. Може да не яде качествено масло, сирене или кашкавал ..., но поне българина има банани на трапезата си. Ако това е положението с маслото, ме е страх да си помоля как е с месото. Сигурно сме излапали всички бракувани резерви от други държави.
Коментиран от #20
20:00 26.06.2026
18 То не е
фалшивия свят на матрицата вместо в реалния свят на несгоди и трудности. Предателят ядеше една фалшива пържола и каза, че съзнава, че пържолата не е истинска, но въпреки това я предпочита пред реалността. Същото е и с маслото. Много от Хората предпочитат да ядат фалшиво масло вместо въобще да не ядат масло.
20:06 26.06.2026
19 И тъй, и тъй
До коментар #14 от "Стеф":Стандартът не е панацея. Можеш да произвеждаш според стандарта и да го обявиш на етикета. Можеш да не произвеждаш според стандарта и да не го обявяваш на етикета. Ама който не знае буквите стандартът му виновен.
20:06 26.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 дядото
20:14 26.06.2026
22 ? ти е проблема с лекарств. продукти?
Лекарственият продукт е вещество или комбинация от вещества, предназначени за лечение, профилактика или диагностика на заболявания при хора или животни. Официална информация за лекарствените продукти в България и Европа се поддържа от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата).
Онова, за което страдаш, са медицински продукти и изделия. Тях ти рекламират. Спри да гледаш телевизия. Не ти влияе добре.
Коментиран от #23
20:15 26.06.2026
23 Механик
До коментар #22 от "? ти е проблема с лекарств. продукти?":" ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата)"
Е и кво от това? Ми ние си имаме БАБХ, а ЕС също си има подобна "оргазнизацийка", дето уж се грижи за безопасността на храните. Що тогава има фалшиво НЕМСКО масло и се продава във ВЕРИГИТЕ?
Що си мислиш, че някоя от тия организации ти мисли доброто? Май ти трябва да спреш да гледаш телевизия. Особено ако е евро-атлантическа.
20:26 26.06.2026
24 Боко стратегът строител
И всеки се прави на убит! България, 6,5 млн., !45 000 администрация, Нидерландия 18 млн. и 150 000 !!!
Оня с квадратната глава щеше да прави електронно правителство и да намалява чиновниците !?
Шменти капели, важното е да се краде! Колкото повече, толкова повече, както казваше Мечо Пух!
Да припомним една гениялна мисъл на стратега Боко - да занулим прехода и да тръгнем наново !?
20:37 26.06.2026
25 АзНародът
До коментар #3 от "Хмм":за какви левове говорите, в България се продава само в ЕВРО??? 4.20 лева? Няма такавс цена!
20:43 26.06.2026
26 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
20:49 26.06.2026
27 Не ,в затвора
До коментар #12 от "Боздуган":тези са за екзекуция на площада! Да тровиш хората да забогатееш. Изроди. 😡🤮
20:53 26.06.2026