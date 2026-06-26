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Ангел Мавровски: Схемата „Масло без мляко“ е действала в продължение на години

Ангел Мавровски: Схемата „Масло без мляко“ е действала в продължение на години

26 Юни, 2026 19:09 1 907 27

  • ангел мавроски-
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  • масло без мляко-
  • бабх

Бившият директор на БАБХ заяви още, че има сериозни подозрения за умишлени манипулации на лабораторните резултати по цялата контролна верига

Ангел Мавровски: Схемата „Масло без мляко“ е действала в продължение на години - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски оповести съществуването на дългогодишна корупционна схема, позволяваща пускането на фалшиво масло на пазара в страната. В ефира на предаването „Добро утро, Европа“ по Euronews Bulgaria той заяви, че некоректни производители са плащали системно на служители от агенцията, за да избягват контрол и реални санкции за дейността си.

Според думите на бившия ръководител в системата на контрол съществуват сериозни зависимости и целенасочен натиск върху инспекторите. Ангел Мавровски твърди, че е установена порочна практика за събиране на своеобразна „такса гражданска отговорност“, която осигурява комфорт на нарушителите. Сумите, които служители на институцията са получавали за прикриване на некачествени продукти, са варирали в широки граници. „10, 15, 20 хиляди евро и нагоре“ месечно са били тарифите, гарантиращи безпрепятствено функциониране на операторите, съобщават от Euronews Bulgaria.

По отношение на конкретния скандал с фалшивото млечно изделие, д-р Мавровски изрази дълбоко съмнение в официалните позиции на институциите, определяйки ги категорично като „неправдоподобно и нереално“. Той отхвърли лансираната теза, че проблемът засяга само отделни малки партиди. „Няма как една от партидите да е такава“, аргументира се експертът, визирайки мащабите на производството.

Бившият директор на БАБХ заяви още, че има сериозни подозрения за умишлени манипулации на лабораторните резултати по цялата контролна верига. „Те могат да изчезнат или да станат бързоотговарящи“, коментира той третирането на взетите проби от пазара, допълвайки, че върху проверките често се оказва институционален натиск на най-високо ниво.

Проблемите с качеството не се изчерпват единствено с млечните продукти. Според информацията, представена от експерта, съществуват значителни рискове и в сектор животновъдство. Той предупреди за опасни пропуски при овладяването на болести като чума и шарка по дребните преживни животни. Съмненията му са свързани с провеждането на неефективни или напълно фиктивни мерки за дезинфекция в стопанствата. „Говорим за измама в колосален размер“, обобщи ситуацията Мавровски, като уточни, че всички тези подозрителни случаи вече са обект на подадени сигнали и се разследват от компетентните органи в държавата.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мдааа

    38 2 Отговор
    ГЕРБ-НН по време на дерибействането намазаха с "масло" ските на цялата държава!

    Коментиран от #13

    19:12 26.06.2026

  • 3 Хмм

    27 0 Отговор
    в Била продължават да продават фалшивото масло, миналата седмица по 3.30 лева, от днес са новите им промоции, вече на 4.20 лв., дори по-скъпо

    Коментиран от #25

    19:17 26.06.2026

  • 4 Послушко

    35 2 Отговор
    Докато няма присъда и затвор няма да спрат.

    19:25 26.06.2026

  • 5 Иван

    28 4 Отговор
    Едно нещо е ясно след като има стандарт ама той не е задължителен за какво иде реч законът е преобразуван за да се краде после кой бил виновен за такива неща бай Тошо направи Белене ама демокрацията е велика работа затова ще ядете боклуци и ще си траете

    19:26 26.06.2026

  • 6 обществена тайна

    20 6 Отговор
    Е че немското масло е боклук, но гaнчo си го купува щото е евтинко

    19:27 26.06.2026

  • 7 Сатана Z

    8 7 Отговор
    Киселото мляко се прави от лой със закваска.И кво от това?Нали го докарва н авкус.

    19:30 26.06.2026

  • 8 ТИКВУН И ШИШИ Владеят държавата

    14 2 Отговор
    Вече 20 години

    19:31 26.06.2026

  • 9 Питам се,

    20 1 Отговор
    След като са внасяли купено на едро масло от Германия,за да го пакетират тук, немската страна не е ли поставила условие да не се разваля качеството на продукта, след като на опаковката ще стои името на немската фирма?

    19:32 26.06.2026

  • 10 Дойче Маркетбутер е марка продукт

    10 3 Отговор
    Кой ви е казал, че е чисто краве масло? Четете етикета, все пак. Хубавото масло в Германия се нарича Andechser Natur Bio Almbutter.

    19:36 26.06.2026

  • 11 Гандалф

    22 1 Отговор
    Масло без мляко..млечни продукти, млека, сирена кашкавал без мляко...колбаси без месо...и още и още...защо премахнаха БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН СТАНДАРТ

    Коментиран от #14

    19:37 26.06.2026

  • 12 Боздуган

    18 0 Отговор
    Технолога и директора в затвора!

    Коментиран от #27

    19:40 26.06.2026

  • 13 Мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мдааа":

    Герб-нн заедно с бсп и ппдб - отровата и болестта за България!

    ИЗЛИЗА РУМЕН РАДЕВ И КОНСТАТИРА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ БИЛА ВКАРАНА В ЗАРОБВОЗОНАТА С ФАЛШИВИ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА???

    ТВА Е ВСЕ ЕДНО, ОТИВА НАРОДА "ИЗЧИСТВА" ГИ ВСИЧКИТЕ (ЕВРОАТЛАНТИЦИ) И ПОСЛЕ ИНСТИТУЦИИТЕ КОНСТАТИРАТ, ЧЕ ВЪПРОСНОТО "ИЗЧИСТВАНЕ" НЕ БИЛО ЗАКОННО И ДО ТАМ - БЕЗ АРЕСТУВАНИ, БЕЗ ОСЪДЕНИ И БЕЗ ОПАНДИЗЕНИ!!!
    ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ СЛУЧИ?!

    19:41 26.06.2026

  • 14 Стеф

    13 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гандалф":

    Не е "Български народен стандарт", а е "Български държавен стандарт"
    Народен е съдът, който би могъл да оправи нещата!

    Коментиран от #15, #19

    19:47 26.06.2026

  • 15 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стеф":

    За да може да се краде всички го знаят ама немогат да го разберат

    19:56 26.06.2026

  • 16 Държава на

    7 0 Отговор
    мафията. Всичко е със знанието и отчисления на най-високо ниво. Радев, кога ще има осъдени? Стига си ни обяснявал неща, които ние от години знаем. Искаме пълни затвори и връщане на милиардите.

    19:58 26.06.2026

  • 17 Горски

    7 0 Отговор
    Предишните институции са спали зимен сън като мечките. Изкореняването на злото което в момента е на пиедестал е тежък и труден процес и винаги минава през сблъсък. А сега е ред на "лекарствените продукти" така агресивно рекламирани а иначе пълнени в някои гараж.
    Важното е че живеем в демокрация в кавички и според госпожа кремче сме в клуба на богатите. Ако иска да изповядват фалшивите млечни продукти, трябва само да проследят, кой купува палмово масло и мляко на прах...да проверят какви продукти произвеждат и къде ги продават. Който е произвел и пласирал масло да се накаже като за предумишлено убийство,защото ми се струва че няма да има виновни. Може да не яде качествено масло, сирене или кашкавал ..., но поне българина има банани на трапезата си. Ако това е положението с маслото, ме е страх да си помоля как е с месото. Сигурно сме излапали всички бракувани резерви от други държави.

    Коментиран от #20

    20:00 26.06.2026

  • 18 То не е

    2 1 Отговор
    само маслото. Системата е такава. Спомнятели си филма Матрицата. Един от хората стана предател, тъй като предпочете да живее във
    фалшивия свят на матрицата вместо в реалния свят на несгоди и трудности. Предателят ядеше една фалшива пържола и каза, че съзнава, че пържолата не е истинска, но въпреки това я предпочита пред реалността. Същото е и с маслото. Много от Хората предпочитат да ядат фалшиво масло вместо въобще да не ядат масло.

    20:06 26.06.2026

  • 19 И тъй, и тъй

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Стеф":

    Стандартът не е панацея. Можеш да произвеждаш според стандарта и да го обявиш на етикета. Можеш да не произвеждаш според стандарта и да не го обявяваш на етикета. Ама който не знае буквите стандартът му виновен.

    20:06 26.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дядото

    6 0 Отговор
    вече го казваме на глас,добре,но какво следва- ще има ли виновни и наказани

    20:14 26.06.2026

  • 22 ? ти е проблема с лекарств. продукти?

    2 0 Отговор
    Аз ще ти кажа. Лапаш мнения от мрежата като семки, а когато дипломиран лекар или фармацевт ти говори не му вярваш. Чети внимателно, дани се спасиш:
    Лекарственият продукт е вещество или комбинация от вещества, предназначени за лечение, профилактика или диагностика на заболявания при хора или животни. Официална информация за лекарствените продукти в България и Европа се поддържа от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата).
    Онова, за което страдаш, са медицински продукти и изделия. Тях ти рекламират. Спри да гледаш телевизия. Не ти влияе добре.

    Коментиран от #23

    20:15 26.06.2026

  • 23 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "? ти е проблема с лекарств. продукти?":

    " ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата)"
    Е и кво от това? Ми ние си имаме БАБХ, а ЕС също си има подобна "оргазнизацийка", дето уж се грижи за безопасността на храните. Що тогава има фалшиво НЕМСКО масло и се продава във ВЕРИГИТЕ?
    Що си мислиш, че някоя от тия организации ти мисли доброто? Май ти трябва да спреш да гледаш телевизия. Особено ако е евро-атлантическа.

    20:26 26.06.2026

  • 24 Боко стратегът строител

    1 0 Отговор
    И всички са си клатили крачолите! Кабинетът на Радев е на приблизително един месец и всички скочиха срещу правителството :измислените синдикати подкреп и КНСБ, измислените политици от Теменужка до малкия Мук!
    И всеки се прави на убит! България, 6,5 млн., !45 000 администрация, Нидерландия 18 млн. и 150 000 !!!
    Оня с квадратната глава щеше да прави електронно правителство и да намалява чиновниците !?
    Шменти капели, важното е да се краде! Колкото повече, толкова повече, както казваше Мечо Пух!
    Да припомним една гениялна мисъл на стратега Боко - да занулим прехода и да тръгнем наново !?

    20:37 26.06.2026

  • 25 АзНародът

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хмм":

    за какви левове говорите, в България се продава само в ЕВРО??? 4.20 лева? Няма такавс цена!

    20:43 26.06.2026

  • 26 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    1 0 Отговор
    И какво е направил този боклук, при неговото царуване,когатоезнаел това, едно нищо ⁉️⁉️⁉️ Пълна Шушумига и лапач на проценти %%

    20:49 26.06.2026

  • 27 Не ,в затвора

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боздуган":

    тези са за екзекуция на площада! Да тровиш хората да забогатееш. Изроди. 😡🤮

    20:53 26.06.2026

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