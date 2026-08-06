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Да, България: Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети

Да, България: Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети

6 Август, 2026 10:55 2 823 53

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • самолет-
  • полет-
  • политик

Самолетът е излетял от Терминал 2 в 21:26 ч. и е кацнал в 22:20 ч. - без частен джет, без специална писта и, поне видимо, без обичайните мурафети, като пътник в бизнес класа и само с един охранител

Да, България: Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети - 1
Снимка: Фейсбук/Да,България
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети. След скандалите и проверките около частните полети Делян Пеевски, изглежда, е решил да опита нещо почти революционно - да пътува като редови пътник. Според снимки, с които разполагаме, снощи той е бил на борда на полет TK1030 на Turkish Airlines от София до Истанбул.

Това разкриха във "Фейсбук" от Да, България.

Самолетът е излетял от Терминал 2 в 21:26 ч. и е кацнал в 22:20 ч. - без частен джет, без специална писта и, поне видимо, без обичайните мурафети, като пътник в бизнес класа и само с един охранител.

Няма нищо лошо. Даже е похвално.

Време беше Пеевски да се социализира - сред непознати пътници, нормални седалки, кабинен багаж и обща опашка.

Значи можело без НСО и частни самолети. Дали Истанбул е крайната спирка, или само транзитна чакалня към някое от емирствата, не знаем.

Дубай винаги е възможност. По-важният въпрос е друг: след като институциите се раздвижиха около частните полети и Сметната палата започна производство по сигнал за възможно несъответствие между декларирани доходи и начин на живот, ще се раздвижи ли и НАП?

Защото ореолът на недосегаемост не пада с една снимка от нормален полет. Пада с проверки, документи, произход на средства и реални последици.

Нужно е сериозно институционално действие, а не поредната демонстрация само на желание.

Но все пак - добре дошъл сред редовите пътници, г-н Пеевски. Следващата спирка може да бъде като изряден данъкоплатец и понесъл отговорността за корупционното си поведение политик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    40 2 Отговор
    Да ама вероятно всички билети в самолета са били изкупени от него за подставени лица и актьори 😂

    Коментиран от #20

    10:59 06.08.2026

  • 2 Гост

    27 8 Отговор
    А умнокрасивитетя граби в София като за последно. Нали имат само още година.

    11:00 06.08.2026

  • 3 честен ционист

    5 6 Отговор
    Този не е Момчето.

    11:00 06.08.2026

  • 4 ХиХи

    27 2 Отговор
    Време е и Черепа да си вземе един билет да се повози до шиши

    11:01 06.08.2026

  • 5 защо ЛГДБ сектата ни

    31 9 Отговор
    занимават с глупости и кога ще бъдат осъдени на смър, че спряха референдума и ни направиха 50% по-бедни?

    11:01 06.08.2026

  • 6 Как пътува Шопара не е важно,

    36 1 Отговор
    важното е да се върне държавата.Тогава ще го видим този хубавец на къде ще се запъти.

    Коментиран от #14

    11:01 06.08.2026

  • 7 лама Иво Калушев

    21 10 Отговор
    за този господин само мога да кажа, че не е идвал при мен на хижата, за да думка прерожденци както правиха приятелите ми от ППлгДБ

    11:03 06.08.2026

  • 8 Въпрос

    21 0 Отговор
    Питам се този път кой е платил билетите на "господина" и на неговия бодигард. Това НАП ще разследва ли???

    11:03 06.08.2026

  • 9 НИЯ

    26 2 Отговор
    Господи просто не мога да повярвам.Защо ми се струва ,че някой институции се раздвижиха и започнаха да работят.Значи е можело да се работи в полза на народа..Стига с тези чадъри и недосегаемостта,време е да покажем,че сме нормален народ,който спазва законите.

    Коментиран от #23

    11:04 06.08.2026

  • 10 PDFилите от ДБ да не

    11 8 Отговор
    се занимават с Дебелия, а да почват да обясняват за хижа Петрохан какво са правили там

    11:04 06.08.2026

  • 11 Дедо

    16 6 Отговор
    Редно р и умнокрадливите да понесат отговорност за прахосани дуржавни пари в полза на нацисткият режим в Киев

    Коментиран от #21

    11:04 06.08.2026

  • 12 така е

    14 2 Отговор
    А няма ли да върнете разследването и за колко килограма фастъци е изял Борисов с дружината в служебния самолет? Денков много се биеше в гърдите с разследването си. После го потулихте!

    11:04 06.08.2026

  • 13 Гове о 😯

    15 2 Отговор
    Пръжцц опърдел е самальота

    11:05 06.08.2026

  • 14 В България е диктатура

    8 3 Отговор

    До коментар #6 от "Как пътува Шопара не е важно,":

    Цялата власт безапелационно е съсредоточена в ръцете на един индивид.

    11:07 06.08.2026

  • 15 Сапунджиев

    12 1 Отговор
    А докато управляхме с него, нямахме проблем с частните му полети.

    Само за балона на жълтоповетните глупаци сме против него...

    11:08 06.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Останете

    9 0 Отговор
    тая работа на Барека. Той е човека с разписанията на полетите излитания, кацане,багаж, охранители,съпруги, любовници,и др. Не се бъркайте в чужди територии, има си профисионалист,който отговаря за този ресор.

    11:11 06.08.2026

  • 18 Миризлив пор

    11 3 Отговор
    Абсурда е, как един изпечен престъпник, силно магнитен от америка, би умно красивите на избори. Как така на дебелия вярват повече от чистите хора?

    Коментиран от #29

    11:11 06.08.2026

  • 19 Мръшляк

    7 7 Отговор
    Е,отдъхнахте ли си?Това ли е радостта в живота ви?

    11:12 06.08.2026

  • 20 Драги ми Смехурко

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хихи":

    Боже,какво може да роди нефелният мозък.

    Коментиран от #37

    11:13 06.08.2026

  • 21 Летописец

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Дедо":

    Т.Живков остави България с дълг от 4 ( четири ) милиарда , а в същото време Ирак (или Иран ? )! ни дължеше точно толкова . В последствие новите господари ни накараха да опростим дълга на тази държава , защото се ориентирала "правилно" ./ Сега турско-саксонските ни евроатлантици са натрупали : Брутният външен дълг на България (включващ държавния и частния сектор) възлиза на 66,112 млрд. евро към края на май 2026 г., съгласно последните предварителни данни на Българската народна банка (БНБ). Това равнище представлява 53,1% от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.

    Коментиран от #31

    11:15 06.08.2026

  • 22 Пешо

    9 1 Отговор
    Скоро идва Коледа!

    11:16 06.08.2026

  • 23 Смехоран

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "НИЯ":

    Аха,особено човека с 411 имота,с порше за незнам си колко лева,а пък и бил точен с парите.Направо спазване на законите до последната буква.Браво,много умно.

    11:18 06.08.2026

  • 24 Факт

    5 8 Отговор
    Пеевски, та, Пеевски! Превътяхте! Сигурно го сънувате редовно! Пийте си хапчетата, че отивате аут от политиката...

    11:20 06.08.2026

  • 25 Дудов

    12 3 Отговор
    Надявам се да търка наровете някой ден. В затвора много ще се радват на дебелото му розово ду пе

    11:21 06.08.2026

  • 26 Хмм

    6 2 Отговор
    кой му свали охраната, кой го даде на Сметната палата, не сглобката с него, ами те от ДБ го наричаха Диди, сега с чужда пита помен правят

    11:22 06.08.2026

  • 27 грийн сок

    9 4 Отговор
    Другарят Мисирчев не може
    да състави изречение без
    думата "Пеевски" или "Борисов"!

    11:25 06.08.2026

  • 28 Демократъ

    4 2 Отговор
    Ако никой не глсува изборите няма да са легитимни Продължавайте да гласувате и да им пускате фатмаци. Оня се деижи с частни самолети и вертолети срещу две кебапчета веднъж на 4ри години.

    11:27 06.08.2026

  • 29 Лалугер

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Миризлив пор":

    По-абсурдно е че още има чуждопоклонници и лиз@лки на задни ауспуси.

    11:32 06.08.2026

  • 30 Майора

    11 1 Отговор
    Ало умнокрасивите , гледайте себе си и тогава говорете! Не стига че имате наглостта да грабите София като за пислено , ами гуруто ви Прокопиев отдавна е за проверка!

    11:32 06.08.2026

  • 31 Хмм

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Летописец":

    при Живков дългът е бил 6 млрд., всяка година са теглили толкова заем колкото да покрият дългаи да остане един милиард за внос на дрехи и плодове (банани?), когато луканов стана премиер обяви мораториум на дълга, но заемът вече беше изтеглен, така дългът се удвои, може с тези пари се напълниха "червените куфарчета", с които някои хора станаха милионери за една нощ, после те взеха да се избиват помежду си, а с дълга луканов искаше да осъди живков, но го защитиха известни публични личности, артисти като лолова, ане пенчева, калоянчев, луканов се канеше да става петролен бос, но там се сблъска с илия павлов, а в убийството му имаше руска връзка, никой не знаеше за убийството, а вечерта по новините се видя руският посланик на местопроизшествието, на следващия ден той напусна страната, за убийството бяха обвинени украинци

    Коментиран от #34, #41

    11:33 06.08.2026

  • 32 отврат

    6 1 Отговор
    Този е за товарното отделение!

    11:33 06.08.2026

  • 33 Хаха

    6 1 Отговор
    Така де, ама не е ваша заслугата, педроханци!
    Вие се сглобихте с него, седяхте му в скута и го кръщавахте с "гальовното" "Шиши" във вайбър групите! А и хал хабер си нямахме обикновените хора за тези полети, докато не дойде Радев премиер, а няма как да не сте знаели, седейки в скута....

    11:36 06.08.2026

  • 34 МаДаБе

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    Ма лошия нали там Станишев без да съм му фен остави 6 млрд дълг а добрите атлантици бацо и кокорню ни турниха 60 млрд нов дълг - Факт. Нема тецове и Яецове само ронлив асфалт

    11:40 06.08.2026

  • 35 Бай Ставри!

    5 0 Отговор
    Следващата спирка е при мен...

    11:40 06.08.2026

  • 36 сланината платил ли е троен билет

    9 1 Отговор
    с оглед на теглото си свинско ? фустата му го !

    11:42 06.08.2026

  • 37 Т90

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Драги ми Смехурко":

    "Нефелен" мозък. Боже, върни образованието и накарай всички с такова да положат приравнителен изпит! Амин!

    11:47 06.08.2026

  • 38 Обикновен

    5 0 Отговор
    Дам.... "ела, чичо Румене"!!!
    Е.....дойде, приятен полет!

    11:48 06.08.2026

  • 39 Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    2 0 Отговор
    Укротролюгата да хване скоротечен рак.

    11:54 06.08.2026

  • 40 Ухаааа

    4 0 Отговор
    Сигурно е платил три билета. С тоя голям дирник, три седалки дали ще му стигнат???

    11:56 06.08.2026

  • 41 Демократъ

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Хмм":

    Чрез енергийният сектор руснаците държат България Лукойл Козлодуй Мариците Софийският университет факултетите по Физика Математика и Химия произвеждащи подставени руски кадри за тях и тн. Решението е просто закриване на Козлодуй и нови Западни реактори рафинерията дадена на Западни фирми закриване на Мариците и обявяване на дипломите от Су в тези факултети за невалидни за 50 години назад.

    Коментиран от #43

    12:04 06.08.2026

  • 42 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    "добре дошъл сред редовите пътници, г-н Пеевски"

    утре в ППДБ даже ще го вземат

    12:05 06.08.2026

  • 43 Хмм

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Демократъ":

    е да де нали затова кунева ликвидира няколко реактора на Козлодуй, щото била в управителния съвет на румънската АЕЦ, а царят направо каза, че и румънците имали право да развиват икономиката си (за наша сметка?), нашият АЕЦ все още няма проблеми заради пресъхването на Дунав, но румънската и унгарската имат, румънците даже копаят дъното, за да се охлади водата

    Коментиран от #44

    12:12 06.08.2026

  • 44 Демократъ

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хмм":

    Румънските са друга технология а унгарските са в по плитката част

    12:17 06.08.2026

  • 45 Психодинспансер

    1 1 Отговор
    Голям напредък в борбата с мафията.Хвала!!!!!!!!!

    12:17 06.08.2026

  • 46 Баш Майстора

    0 1 Отговор
    Няма ли по важни неща за правене от следенето на Лили?Това ли е най важната работа за политическа партия?

    12:20 06.08.2026

  • 47 Анонимен

    3 0 Отговор
    Това се дължи на управлението на Радев.Помним че по времето на сглобката Пееф летеше с частни самолети и му седяхте в скута

    12:23 06.08.2026

  • 48 С чужда пита

    2 1 Отговор
    Черпят жълтопаветниците. Когато бяха на власт или в сглобка, човекът си летеше нормално, с частен самолет. Сега, нещата се промениха. Жалка картинка е нашата псевдо опозиция.

    12:23 06.08.2026

  • 49 Менко

    3 0 Отговор
    Ще може да лети успешно, по избрана дестинация със здраво втъкнат фишек отзад! Ще лети, пее и говори!

    12:34 06.08.2026

  • 50 ОТРЯД РУСКИ ЧЕКАТИЛОВЦИ

    1 1 Отговор
    ЧАКАТ ПЕЕВСКИ В ДУБАЙ - НЕ СА ЯЛИ ОТ МЕСЕЦ ВРЕМЕ !

    12:40 06.08.2026

  • 51 Монката

    0 0 Отговор
    Нека НАП побликуват списъка на имотите на успелите, крадливи българи в Дубай!
    Списъка, няма да ви хареса, освен плява има и много калинки, министри, политици,както и хора на"всекидневието"!

    12:42 06.08.2026

  • 52 БОКО И ТОЙ Е НА БОРДА НА САМОЛЕТА С

    0 0 Отговор
    ФАШЛИВ ПАСПОРТ СКРИТ В КОНТЕЙНЕРА ПОД ТОАЛЕТНАТА !

    12:44 06.08.2026

  • 53 Пощаджийко

    1 0 Отговор
    Това не е новина! Новина ще е,ако видим снимки от последния му полет.Към безбрежността.Студен,бял и с мноооого.свещи- Коледната тържествена торта ,с която ще отпразнуваме края на Прехода.Чааааакамееее..

    12:50 06.08.2026

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