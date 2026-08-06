Да, България: Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети

Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети. След скандалите и проверките около частните полети Делян Пеевски, изглежда, е решил да опита нещо почти революционно - да пътува като редови пътник. Според снимки, с които разполагаме, снощи той е бил на борда на полет TK1030 на Turkish Airlines от София до Истанбул.
Това разкриха във "Фейсбук" от Да, България.
Самолетът е излетял от Терминал 2 в 21:26 ч. и е кацнал в 22:20 ч. - без частен джет, без специална писта и, поне видимо, без обичайните мурафети, като пътник в бизнес класа и само с един охранител.
Няма нищо лошо. Даже е похвално.
Време беше Пеевски да се социализира - сред непознати пътници, нормални седалки, кабинен багаж и обща опашка.
Значи можело без НСО и частни самолети. Дали Истанбул е крайната спирка, или само транзитна чакалня към някое от емирствата, не знаем.
Дубай винаги е възможност. По-важният въпрос е друг: след като институциите се раздвижиха около частните полети и Сметната палата започна производство по сигнал за възможно несъответствие между декларирани доходи и начин на живот, ще се раздвижи ли и НАП?
Защото ореолът на недосегаемост не пада с една снимка от нормален полет. Пада с проверки, документи, произход на средства и реални последици.
Нужно е сериозно институционално действие, а не поредната демонстрация само на желание.
Но все пак - добре дошъл сред редовите пътници, г-н Пеевски. Следващата спирка може да бъде като изряден данъкоплатец и понесъл отговорността за корупционното си поведение политик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хихи
Коментиран от #20
10:59 06.08.2026
2 Гост
11:00 06.08.2026
3 честен ционист
11:00 06.08.2026
4 ХиХи
11:01 06.08.2026
5 защо ЛГДБ сектата ни
11:01 06.08.2026
6 Как пътува Шопара не е важно,
Коментиран от #14
11:01 06.08.2026
7 лама Иво Калушев
11:03 06.08.2026
8 Въпрос
11:03 06.08.2026
9 НИЯ
Коментиран от #23
11:04 06.08.2026
10 PDFилите от ДБ да не
11:04 06.08.2026
11 Дедо
Коментиран от #21
11:04 06.08.2026
12 така е
11:04 06.08.2026
13 Гове о 😯
11:05 06.08.2026
14 В България е диктатура
До коментар #6 от "Как пътува Шопара не е важно,":Цялата власт безапелационно е съсредоточена в ръцете на един индивид.
11:07 06.08.2026
15 Сапунджиев
Само за балона на жълтоповетните глупаци сме против него...
11:08 06.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Останете
11:11 06.08.2026
18 Миризлив пор
Коментиран от #29
11:11 06.08.2026
19 Мръшляк
11:12 06.08.2026
20 Драги ми Смехурко
До коментар #1 от "Хихи":Боже,какво може да роди нефелният мозък.
Коментиран от #37
11:13 06.08.2026
21 Летописец
До коментар #11 от "Дедо":Т.Живков остави България с дълг от 4 ( четири ) милиарда , а в същото време Ирак (или Иран ? )! ни дължеше точно толкова . В последствие новите господари ни накараха да опростим дълга на тази държава , защото се ориентирала "правилно" ./ Сега турско-саксонските ни евроатлантици са натрупали : Брутният външен дълг на България (включващ държавния и частния сектор) възлиза на 66,112 млрд. евро към края на май 2026 г., съгласно последните предварителни данни на Българската народна банка (БНБ). Това равнище представлява 53,1% от прогнозния Брутен вътрешен продукт (БВП) на страната.
Коментиран от #31
11:15 06.08.2026
22 Пешо
11:16 06.08.2026
23 Смехоран
До коментар #9 от "НИЯ":Аха,особено човека с 411 имота,с порше за незнам си колко лева,а пък и бил точен с парите.Направо спазване на законите до последната буква.Браво,много умно.
11:18 06.08.2026
24 Факт
11:20 06.08.2026
25 Дудов
11:21 06.08.2026
26 Хмм
11:22 06.08.2026
27 грийн сок
да състави изречение без
думата "Пеевски" или "Борисов"!
11:25 06.08.2026
28 Демократъ
11:27 06.08.2026
29 Лалугер
До коментар #18 от "Миризлив пор":По-абсурдно е че още има чуждопоклонници и лиз@лки на задни ауспуси.
11:32 06.08.2026
30 Майора
11:32 06.08.2026
31 Хмм
До коментар #21 от "Летописец":при Живков дългът е бил 6 млрд., всяка година са теглили толкова заем колкото да покрият дългаи да остане един милиард за внос на дрехи и плодове (банани?), когато луканов стана премиер обяви мораториум на дълга, но заемът вече беше изтеглен, така дългът се удвои, може с тези пари се напълниха "червените куфарчета", с които някои хора станаха милионери за една нощ, после те взеха да се избиват помежду си, а с дълга луканов искаше да осъди живков, но го защитиха известни публични личности, артисти като лолова, ане пенчева, калоянчев, луканов се канеше да става петролен бос, но там се сблъска с илия павлов, а в убийството му имаше руска връзка, никой не знаеше за убийството, а вечерта по новините се видя руският посланик на местопроизшествието, на следващия ден той напусна страната, за убийството бяха обвинени украинци
Коментиран от #34, #41
11:33 06.08.2026
32 отврат
11:33 06.08.2026
33 Хаха
Вие се сглобихте с него, седяхте му в скута и го кръщавахте с "гальовното" "Шиши" във вайбър групите! А и хал хабер си нямахме обикновените хора за тези полети, докато не дойде Радев премиер, а няма как да не сте знаели, седейки в скута....
11:36 06.08.2026
34 МаДаБе
До коментар #31 от "Хмм":Ма лошия нали там Станишев без да съм му фен остави 6 млрд дълг а добрите атлантици бацо и кокорню ни турниха 60 млрд нов дълг - Факт. Нема тецове и Яецове само ронлив асфалт
11:40 06.08.2026
35 Бай Ставри!
11:40 06.08.2026
36 сланината платил ли е троен билет
11:42 06.08.2026
37 Т90
До коментар #20 от "Драги ми Смехурко":"Нефелен" мозък. Боже, върни образованието и накарай всички с такова да положат приравнителен изпит! Амин!
11:47 06.08.2026
38 Обикновен
Е.....дойде, приятен полет!
11:48 06.08.2026
39 Укротролюгата да хване скоротечен рак.
11:54 06.08.2026
40 Ухаааа
11:56 06.08.2026
41 Демократъ
До коментар #31 от "Хмм":Чрез енергийният сектор руснаците държат България Лукойл Козлодуй Мариците Софийският университет факултетите по Физика Математика и Химия произвеждащи подставени руски кадри за тях и тн. Решението е просто закриване на Козлодуй и нови Западни реактори рафинерията дадена на Западни фирми закриване на Мариците и обявяване на дипломите от Су в тези факултети за невалидни за 50 години назад.
Коментиран от #43
12:04 06.08.2026
42 kоkорчо 💋🍌
утре в ППДБ даже ще го вземат
12:05 06.08.2026
43 Хмм
До коментар #41 от "Демократъ":е да де нали затова кунева ликвидира няколко реактора на Козлодуй, щото била в управителния съвет на румънската АЕЦ, а царят направо каза, че и румънците имали право да развиват икономиката си (за наша сметка?), нашият АЕЦ все още няма проблеми заради пресъхването на Дунав, но румънската и унгарската имат, румънците даже копаят дъното, за да се охлади водата
Коментиран от #44
12:12 06.08.2026
44 Демократъ
До коментар #43 от "Хмм":Румънските са друга технология а унгарските са в по плитката част
12:17 06.08.2026
45 Психодинспансер
12:17 06.08.2026
46 Баш Майстора
12:20 06.08.2026
47 Анонимен
12:23 06.08.2026
48 С чужда пита
12:23 06.08.2026
49 Менко
12:34 06.08.2026
50 ОТРЯД РУСКИ ЧЕКАТИЛОВЦИ
12:40 06.08.2026
51 Монката
Списъка, няма да ви хареса, освен плява има и много калинки, министри, политици,както и хора на"всекидневието"!
12:42 06.08.2026
52 БОКО И ТОЙ Е НА БОРДА НА САМОЛЕТА С
12:44 06.08.2026
53 Пощаджийко
12:50 06.08.2026