Да, България: Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети

Това лято Пеевски откри прелестта на редовните полети. След скандалите и проверките около частните полети Делян Пеевски, изглежда, е решил да опита нещо почти революционно - да пътува като редови пътник. Според снимки, с които разполагаме, снощи той е бил на борда на полет TK1030 на Turkish Airlines от София до Истанбул.

Това разкриха във "Фейсбук" от Да, България.

Самолетът е излетял от Терминал 2 в 21:26 ч. и е кацнал в 22:20 ч. - без частен джет, без специална писта и, поне видимо, без обичайните мурафети, като пътник в бизнес класа и само с един охранител.

Няма нищо лошо. Даже е похвално.

Време беше Пеевски да се социализира - сред непознати пътници, нормални седалки, кабинен багаж и обща опашка.

Значи можело без НСО и частни самолети. Дали Истанбул е крайната спирка, или само транзитна чакалня към някое от емирствата, не знаем.

Дубай винаги е възможност. По-важният въпрос е друг: след като институциите се раздвижиха около частните полети и Сметната палата започна производство по сигнал за възможно несъответствие между декларирани доходи и начин на живот, ще се раздвижи ли и НАП?

Защото ореолът на недосегаемост не пада с една снимка от нормален полет. Пада с проверки, документи, произход на средства и реални последици.

Нужно е сериозно институционално действие, а не поредната демонстрация само на желание.

Но все пак - добре дошъл сред редовите пътници, г-н Пеевски. Следващата спирка може да бъде като изряден данъкоплатец и понесъл отговорността за корупционното си поведение политик.