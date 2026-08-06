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НАП: Всяко трето заведение на Черноморието ни е с нарушения

НАП: Всяко трето заведение на Черноморието ни е с нарушения

6 Август, 2026 12:23 616 21

  • нап-
  • проверка-
  • заведения-
  • нарушения-
  • анна митова

Клиентите могат да задържат плащането, докато не им бъде издадена фискална касова бележка. Това е регламентирано в закона

НАП: Всяко трето заведение на Черноморието ни е с нарушения - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Запазва се тенденцията приблизително всяко трето заведение на Черноморието ни да е с нарушения. Това каза в предаването „Тази сутрин“ Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в Националната агенция за приходите (НАП).

В приблизително всеки трети проверен обект по Българското Черноморие НАП открива нарушения. От началото на лятото данъчните извършват масови проверки по морето и в нощните заведения в цялата страна. Констатирани са неиздадени касови бележки, скрити обороти и нарушения при превалутирането на цените.

„Към момента имаме извършени 2100 проверки, при които са установени 700 нарушения. От началото на лятната контролна кампания, която стартира на 29 юни, се запазва тенденцията приблизително всяко трето заведение да е с нарушения“, обясни Митова.

„Това, което направихме и миналата вечер в София, беше подобна акция в известни заведения за хранене в идеалния център на столицата. Там данните бяха още по-красноречиви - 11 проверени обекта и над 30 нарушения, тоест по 3-4 нарушения на обект“, посочи тя.

По думите ѝ във всички заведения е имало нарушения. „Поставяме 7 от тях под мониторинг. Това означава, че ще има наши инспектори, които през целия ден, докато заведението работи, ще следят целия паричен поток, издаването на фискални документи и всичко останало“.

„Ако бъдат установени нарушения или несъответствия в оборотите, които наблюдаваме, тогава вече преминаваме към други контролни действия - проверки, ревизии на дружеството и т.н.“, каза Митова.

Тя сподели, че на Черноморието ни има 25 обекта, поставени под постоянен мониторинг. Това означава, че инспекторите са там през цялото време, докато обектът е отворен. „Следим спазването на данъчно-осигурителното законодателство. Това, което наблюдаваме в някои обекти, е, че оборотът скача с повече от 100%“.

„Това, разбира се, ще доведе до последващи действия. Важно е да кажем, че всяка проверка, която показва, че даден търговец не е коректен, че не издава касови бележки или че има разлика в касовата наличност, която може да е вследствие на желание за укриване на оборот, води до последващи действия“, обясни Митова.

По думите ѝ въпросът не е само в глобата, която ще бъде насочена, а и във всичко останало, което следва. „Усилията на администрацията и на Главна дирекция „Фискален контрол“ за подобряване на фискалната дисциплина са огромни, защото това, което наблюдаваме, не изглежда никак добре“.

Тя сподели, че има случаи, в които неиздаването на касови бележки или непускането на отчет е грешка на служителите. „Не бих казала, че е човешка грешка неиздаването на касова бележка, защото това трудно може да се пропусне. По-скоро става дума за грешка при отчитането на оборотите“.

Митова обясни, че издаването на междинна сметка е нарушение, защото това не е фискален документ. „Вие можете да платите едва след като ви бъде издадена фискална касова бележка. Междинната сметка не е касова бележка“.

„Клиентите могат да задържат плащането, докато не им бъде издадена фискална касова бележка. Това е регламентирано в закона“, каза тя.

„Като потребител, ако не ви издадат касова бележка или ви дадат документ, на който пише „сметка“, „междинна сметка“ и т.н., а не фискален бон с необходимите реквизити, можете да кажете, че няма да платите, докато не ви бъде издадена такава“, обясни Митова.

Тя сподели, че от тази сутрин в 8:00 часа стартира съвместна акция с Главна дирекция „Гранична полиция“ по вътрешните граници с Румъния и Гърция. „Ще проверяваме превозни средства, които превозват стоки с висок фискален риск. Списъкът е много дълъг и е публикуван на сайта на НАП - месо, млечни продукти, зеленчуци, плодове, горива, ядки, кафе и още много други стоки“.

„Нашите наблюдения показват, че при тези стоки има задължително предварително деклариране. Това става чрез електронна система и всеки товар, който преминава - независимо дали е от държава членка на ЕС или от трета страна, трябва да бъде деклариран. Ние виждаме тази информация в реално време“.

По думите ѝ това са стоки с висок фискален риск и именно при тях най-често се извършват злоупотреби с ДДС. „Тъй като забелязваме известно занижение на приходите в тази част, от тази сутрин започнахме проверки по двете граници. Ще спираме превозни средства въз основа на анализ на риска и ще проверяваме дали товарите са декларирани правилно в нашите системи. Това може да се прави в реално време“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    11 0 Отговор
    Е щом е всяко трето пак е добре. Щот ми изглежда, че всъщност всички са в нарушение.

    Коментиран от #12

    12:25 06.08.2026

  • 2 от село

    5 0 Отговор
    Тази е много симпатична .Прилича на Мама Сан !!

    Коментиран от #8

    12:27 06.08.2026

  • 3 Никой не обясни

    5 1 Отговор
    Никой не обясни, че номиналното мислене прави тази инфлация. Така е било в цяла Европа с еврото. И на продавача и на купувача, първично, им се вижда спаднала цената - търговеца увеличава, купувача не се усеща, че е изписано не лев - а евро. Така сега масовите доходи са под 100 лева от преди 40 години в социализма, но си мислят, че е повече.

    12:27 06.08.2026

  • 4 Хаха

    5 0 Отговор
    В селата незнаят какво е това касов бон 😆

    12:28 06.08.2026

  • 5 е това е ПУ..а не като ,бОИКо

    4 0 Отговор
    тая на снимката ква м ръ сница е леле мале ша ви про духа гаШите ахаххааа

    12:28 06.08.2026

  • 6 Само

    10 0 Отговор
    госпожата с надутите устни , в хармония с ушите , няма нарушения !

    12:28 06.08.2026

  • 7 Пич

    9 0 Отговор
    Ц ц ц ц......... Когато една жена няма класа, никакви пари не помагат!!!
    Тази се е фейнала като някаква Маман!!!

    Коментиран от #15

    12:29 06.08.2026

  • 8 Прав си

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "от село":

    въоще не се сещам за НАП като се появи дамата.

    12:29 06.08.2026

  • 9 интересно

    6 0 Отговор
    А ресторантите на последният софиянец и Маугли махте ли смелост да ги проверите !!

    12:30 06.08.2026

  • 10 Алибеков

    7 0 Отговор
    Изками помощ даржавта да ни плати изками

    12:32 06.08.2026

  • 11 Аже, кажи си го

    3 1 Отговор
    Отзивчивост към нуждите на инспекторите 2>1 😂

    12:34 06.08.2026

  • 12 Е да

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Ама другите си плащат, хващат само тия дето не се отчитат с такса спокойствие

    12:36 06.08.2026

  • 13 Васил

    4 0 Отговор
    Нап гонят само кокошкарите а тези дето дължат огромни суми даже и не ги търсят.

    12:36 06.08.2026

  • 14 Уфф

    3 0 Отговор
    Таа какъв ду дук е

    12:37 06.08.2026

  • 15 Цъцъ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Те поетите Румънеца и Енчев са го възпяли:
    "Дърта,дърта, но се озърта-зърта
    нещо младо, младо иска да придърпа.
    Намига-мига, но пак нещо не достига,
    и мене-не, мене-не, мене-не, мене-не, мене-не, не се вдига."
    😅

    12:39 06.08.2026

  • 16 Джибрю

    7 0 Отговор
    По всички държавни администрации повечето изглеждат като тази - перхидроли, джуки, деколтета..Такава деградация никъде няма..

    12:39 06.08.2026

  • 17 Снежина

    4 1 Отговор
    На тази ретро чалгаджийка и знам всичките песни.

    12:43 06.08.2026

  • 18 Бочко

    6 1 Отговор
    Още като и види физономията и ти става ясно на какво дередже е България благодарение на ГЕРБ

    12:47 06.08.2026

  • 19 грешка, грешка, грешка...

    3 0 Отговор
    Всяко едно заведение на Черноморието ни е с минимум три нарушения.

    12:47 06.08.2026

  • 20 Визия на

    2 0 Отговор
    стара шантонерка.....НАП.....и почвам да бегам бате................Народе!!!!

    12:53 06.08.2026

  • 21 Шапкаря

    1 0 Отговор
    Кой има хиляди и милиони с честен труд? НИКОЙ!

    12:57 06.08.2026

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