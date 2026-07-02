Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

Българската култура загуби една от най-ярките си, артистични и магнетични фигури. Големият актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли 2026 г., съобщи за БТА неговата дъщеря Ана Сърчаджиева. По изрично настояване на самия творец, опелото му е било отслужено днес в съвсем тесен кръг. Неговото последно желание бе да бъде запомнен не с кончината си, а с живото си присъствие, устрема и следата, която оставя в българския културен живот.
Приживе, по повод премиерата на филма „Януари“ (2023 г.), Сърчаджиев сподели думи, които днес звучат като негово духовно завещание: „Нашият живот е такъв. С любов да се срещаш към смъртта и да отиваш към онзи свят, който е най-красивото нещо. Оня свят. Не бойте се! Няма страшно. И това не е тъжно. Тъжното е реалността. А над реалността е красотата“.
Театърът като семейна съдба
Роден на 2 май 1945 г. в София, Йосиф Сърчаджиев израства в семейство, дълбоко свързано с изкуството и обществения живот. Негов баща е проф. Стефан Сърчаджиев – дългогодишен режисьор в Народния театър „Иван Вазов“, а майка му е Анна Фаденхехт, дъщеря на известния юрист и политик Йосиф Фаденхехт.
Заедно с братята си Богдан и Николай, бъдещият актьор прави първите си стъпки в импровизирания домашен театър „101 дупки“ – наречен така заради прокъсаното перде, служещо за официална завеса. Момчетата организират и куклено шоу с кукли, донесени от баща им от Чехия. Йосиф се оказва сред първите деца, участвали в предавания „на живо“ по новопоявилата се тогава българска телевизия. Официалният му филмов дебют е едва 7-годишен във филма на баща му „Наша земя“ (1952 г.), а на 15 години стъпва за първи път на сцената на Народния театър в постановката „Сирано дьо Бержерак“.
Въпреки че младежките му интереси се лутат между историята, археологията, геологията и кинооператорското майсторство, театърът се оказва негова съдба. По време на военната си служба в Ямбол той се увлича по самодейността и именно там среща своята бъдеща съпруга Райна Томова. По-късно тя се утвърждава като успешен сценарист на емблематични филми като „Адаптация“ и „Дубльорът“. За нея Сърчаджиев винаги е говорил с огромно преклонение, наричайки я „енергийния двигател и режисьора зад кадър на тяхното семейство“.
Пътят през сцените: От Сливен до Синеморец и обратно
След като завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1969 г. в класа на проф. Моис Бениеш, Елка Михайлова и Апостол Карамитев, Сърчаджиев започва професионалния си път в Сливенския драматичен театър. Изключително силен и продуктивен период прекарва на сцената на Театър „Българска армия“ (1973–1993 г.).
През 1994 г. обаче той взема радикално решение – уморен от столичната суета, се оттегля в Синеморец и започва работа в Бургаския театър „Адриана Будевска“, където има щастието да си партнира на сцената със своята дъщеря Ана. Междувременно общественият му ангажимент го отвежда и в Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), където е член от квотата на парламента в периода 1997–2001 г., защитавайки свободата и спокойствието на журналистите. През 2002 г. се завръща в София с постановката „Поручик Бенц“ и става част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“.
„Различният свят“ след инсулта и над 100 роли
През 2004 г. актьорът претърпява тежък инсулт, но проявява невероятна воля и характер. Самият той описва това състояние по неподражаем начин: „След инсулта влязох в един свят, различен от по-раншния и много любопитен. Голямо удоволствие е за мен да съм в този свят... А това, че едната част от тялото ми не работи... това е весело“. Година по-късно той триумфално се завръща на сцена в образа на „лелята“ в комедията „Опечалена фамилия“. В следващите години се посвещава предимно на театралната режисура, поставяйки успешни спектакли в Сатирата, Народния театър, Театър 199 и Бургас.
Творческата биография на Йосиф Сърчаджиев е внушителна – тя включва над 60 театрални роли, над 50 участия в игралното кино, десетки телевизионни и радио постановки. Публиката завинаги ще го помни с превъплъщенията му в пиеси на Шекспир, Чехов, Шилер, Ибсен и Бекет. В паметта на българските киномани обаче той остава безсмъртен със сложния и разтърсващ образ на злодея Караибрахим във филмовия шедьовър „Време разделно“ (1988 г.), както и с ролите си в „Черните ангели“, „Хан Аспарух“, „Бон шанс, инспекторе!“ и последното му участие в „Януари“.
Признание и награди
За огромния си принос към българската култура Йосиф Сърчаджиев получава най-високите държавни и професионални отличия:
Званието „Народен артист“ (1984 г.).
Престижната награда „Аскеер“ за най-добра мъжка роля в „Кралят умира“ (1997 г.) и „Аскеер“ за цялостно творчество (2010 г.).
Орден „Св. св. Кирил и Методий“ (огърлие) за изключителни заслуги в развитието на културата (2006 г.).
Националната награда „Любимец 13“ за изключителен принос към актьорското изкуство (2016 г.).
„Наградата на София“ на Столична община за своя забележителен принос към киното, връчена му миналата година (13 март 2025 г.).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 миш
Коментиран от #18
15:42 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А аз си мислех,
Коментиран от #10, #46
15:45 02.07.2026
7 От левият в десният
Правещ се на морален стожер ,назидавайки от екрана
А в живота мижитурка пияница
Коментиран от #34
15:46 02.07.2026
8 Някой
15:47 02.07.2026
9 Данаил Стефанов
15:48 02.07.2026
10 Ъхъъъъ
До коментар #6 от "А аз си мислех,":А аз така си мислех за Ицко Финци но веднъж попаднах на статия и прочетох,че той е на 93 а жена му на 47
15:48 02.07.2026
11 Роза
15:50 02.07.2026
12 Така перфектно изигра...
Светла му памет!
15:52 02.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Цвете
Коментиран от #36
15:57 02.07.2026
15 реалистъ
Коментиран от #26
15:58 02.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Когато изгря СДС...
Ама какво да правиш,всеки си шета на акъла,всеки е строго-индивидуален...?!
Коментиран от #30
15:58 02.07.2026
18 хъхъ
До коментар #4 от "миш":Всички галеници на комунизма после се изкараха репресирани. Разбраха накъде духа вятъра и искаха да са добре и в новото време.
Коментиран от #21, #69
16:00 02.07.2026
19 ами че как
Коментиран от #20
16:03 02.07.2026
20 Не е само връзки
До коментар #19 от "ами че как":Истината е че таланта се унаследява.
Коментиран от #23
16:05 02.07.2026
21 Гробар
До коментар #18 от "хъхъ":Да. Така правеха само истинските комунета. По твърденията им, че са били репресирани и върли демократи ще ги познаеш. И по симпатичния навик “лева ръка десен джоб”! Факт.
16:06 02.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 амиии
До коментар #20 от "Не е само връзки":Не винаги. Но наследниците на талантливите винаги са с предимство, за разлика от талантливите без връзки. Пример: дъщерята на Апостол Карамитев, по-грозна жена човек трудно може да си представи, те артистка я бутаха, същото и с Марта Вачкова.
Коментиран от #65
16:08 02.07.2026
24 Децата са на Бог!!!
16:09 02.07.2026
25 Мнение
Коментиран от #32
16:10 02.07.2026
26 Гробар
До коментар #15 от "реалистъ":Защо така мразеше симпатичното момиче? Вярно че тя залитна по чаровния алкохолик Ласкин, но всеки прави грешки. А ако майка и се е възползвала от някой негов запой да зачене, Александра какво е виновна?
16:11 02.07.2026
27 Бог да го прости!
16:11 02.07.2026
28 Марион
16:13 02.07.2026
29 Усещате ли в някои коментари
Биг да го прости, голям актьор беше и добър режисьор. Наскоро гледахме негова постановка- Капан за самотен мъж.
На Малък градски театър.
16:14 02.07.2026
30 не може да бъде
До коментар #17 от "Когато изгря СДС...":Йосиф Сърчаджиев е прекалил не само с това ...прекалил е с много неща в т.ч и с алкохола!?Аз бих го нарекъл човекът на прекалените неща - прекалено добър артист... на моменти велик ...прекалено импулсивен и непостоянен ....а някои негови прекалености от личния живот и намесите му в политически събития просто не са за описване особено сега !?Дано намери покой в другия свят /....е ако има такъв!?/
Коментиран от #39
16:14 02.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ми защото
До коментар #25 от "Мнение":Дъщеря му Ана не експлоатира името му въпреки че майка и е съпруга на актьора цял човешки живот. Напуснала е живота миналата година но не си спомням никой от семейството да експлоатира това известно име. Жена му е била пет години по голяма. Това обяснява доста неща. Тя си е премълча. Той също.
16:16 02.07.2026
33 тинти минти
Коментиран от #40
16:18 02.07.2026
34 такъв
До коментар #7 от "От левият в десният":го направи филма Черните ангели ,иначе си беше добър актьор...
Коментиран от #50
16:19 02.07.2026
35 Галина Колева
Коментиран от #41
16:19 02.07.2026
36 яяяя
До коментар #14 от "Цвете":Той така и не я призна. В крайна сметка, имал е това право. Личен избор. А тя не спря да говори по темата! Вероятно не е искал да се ражда, а Пепа Николова го е направила напук. Това трудно се прощава.
Коментиран от #91, #94
16:20 02.07.2026
37 ИВАН ХАДЖЙЙСКИ
Коментиран от #87
16:20 02.07.2026
38 А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА
До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":ДЕТ СИЦИАЛИЗМА ГО НАПРАЙ ЧОВЕК И ЯДЕ СИЦ. ХЛЯБ ЯДЕ ЧЕ И КЮФТЕТА А ПОСЛЕ ПЛЮЕ........АБЕ МЪЛЧИИИСИ БЕЕ
Коментиран от #45, #48
16:20 02.07.2026
39 Типично
До коментар #30 от "не може да бъде":за добрия артист.
Импулсивността, експресивността, непостоянството вървят с таланта!
Тежкият характер - също!
Така е решил Господ - от всичко по много!
16:20 02.07.2026
40 ти па
До коментар #33 от "тинти минти":де всички евреи да бяха такива
16:21 02.07.2026
41 Брилянтно изиграно
До коментар #35 от "Галина Колева":Това е роля за Оскар!
Коментиран от #47
16:22 02.07.2026
42 Добър дееен
До коментар #31 от "мнооого":Роденa: 20 май 1983 г. (възраст 43 години), София
Родители: Пепа Николова, Йосиф Сърчаджиев
Коментиран от #55
16:22 02.07.2026
43 Румен
16:23 02.07.2026
44 Цял живот
16:23 02.07.2026
45 Какъв социализъм
До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":намесваш бе, мозък?
Говорим за талантлив актьор!
Искаш да не беше играл, само защото е имал нещастието да се роди по време на тъпия соц?!
Както всички нас, между другото.
Но оцеляхме и успяхме!
Познавах го лично и съм благодарен за това!
16:23 02.07.2026
46 Перо
До коментар #6 от "А аз си мислех,":Умря, още като имитираше плач за демокрация, през 1991-92 г.
16:24 02.07.2026
47 Галина Колева
До коментар #41 от "Брилянтно изиграно":Изключителен артист и творец.Аз ,лично ще го помня с ролята му на Ксраибрахим от ,,Време разделно".Една помачена ,светла и памет ,каза ,че филма е точно кскто е било....ПОКЛОН МАЕСТРО.
ДА ,ТАКА Е.
16:25 02.07.2026
48 А на...ОчилищИ...
До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":...,ходил ли си...?!
Щото нещо,не ти личи...?!
16:25 02.07.2026
49 Хохо Бохо
До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":Типичен евреин ако се чудите защо е противен
16:25 02.07.2026
50 Дано телевизията да излъчи филма
До коментар #34 от "такъв":Черните ангели в памет на плеяда много добри актьори освен Йосиф Сърчаджиев и Стефан Данаилов и Виолета Гиндева и Доротея Тончева също ако не греша. Дано го излъчат !!!
Коментиран от #52, #57
16:27 02.07.2026
51 една жена
16:28 02.07.2026
52 Някои са живи
До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":Но повечето вече не за съжаление а филма ги направи известни.
16:29 02.07.2026
53 Тити на Кака
Нека почива в мир!
16:30 02.07.2026
54 Единия минус
16:32 02.07.2026
55 Знаете ли коя е Пепа Николова?!
До коментар #42 от "Добър дееен":За по-младите,които не я знаят...!
Актриса,станала известна,в ролята на ,,Циганката",от едноименната серия на серийният филм-,,На всеки километър"...!
Една перфектно- изиграна роля на Пепа Николова...!
Адмирации!
Коментиран от #56, #92
16:32 02.07.2026
56 Мисля че не е тя
До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":Трябва да се провери това.
Коментиран от #62
16:34 02.07.2026
57 Бъди сигурен!
До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":Няма да го излъчат!
Не,че филма е лош?!Напротив-прекрасен е!
Но,ще бъде анатемосан,като ,,комунистически" и тем подобни глупости...!
Коментиран от #83
16:35 02.07.2026
58 Попай Моряка
16:36 02.07.2026
59 НИЩО МУ НЯМА
ДРУГИЯ „АКТЬОР ”С НАДПИС
„БОСС” На ПОТНИКА...😀
ТОГАВА В ТВ СТУДИОТО
ЗА ПРЪВ ПЪТ .К...ЯН НЕ ЗНАЕШЕ
КО СТАВА И КО ДА КАЖЕ...😬
Коментиран от #66, #88
16:36 02.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 афиш
Завесата падна,да видим сега многострадалната водеща
16:40 02.07.2026
62 Грешно мислиш,а и не чуваш!
До коментар #56 от "Мисля че не е тя":Пепа Николова изигра перфектно култовата роля на циганката-Джалма в ,,На всеки километър"...!
Коментиран от #76
16:41 02.07.2026
63 Те са хора като нас
16:42 02.07.2026
64 Тръц
До коментар #3 от "пръц":Говориш за Александра,дъщерята от Пепа Николова.Тук май пишат за Ана.Не я знам дали е негова,или от друг брак на втората му жена.
Коментиран от #67
16:43 02.07.2026
65 Това че някой
До коментар #23 от "амиии":Според теб е грозен, не гоморави непременно лош актьор...
Коментиран от #71
16:43 02.07.2026
66 Мдаа...!
До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":Това го помним по-старата гвардия...!
Ами какво да кажем...?!
Изложи се тогава много...!
16:44 02.07.2026
67 Тя не му е втора жена бе
До коментар #64 от "Тръц":Тя е жена му неговата единствена жена. По миналата година ни напусна . Пет години е по голяма от него. Имат и син , освен дъщеря. Колко са скромни. Те не са експлоатирали името му. ...
16:47 02.07.2026
68 Физиомутра
16:49 02.07.2026
69 Моряка
До коментар #18 от "хъхъ":Мисля,че най репресирани се изкараха онези чеда на АБПФК,които поради некадърност не успяха да се вредят на престижни места.Зависта е характерна за нас,българите.Освен това бяха разделени на 7 - 8 категории,с различни благинки,което също е катализирало зависта и умразата помежду им.И развяха сините знамена.Това го имаше само в нашата мила България.А ние,дето бяхме без звезден произход,си налягахме парцалите,учехме здравата и вратите ни се отваряха.И не развяхме сини знамена.
Коментиран от #77, #80
16:50 02.07.2026
70 Софето
Коментиран от #81
16:50 02.07.2026
71 Ми не е грозен но преживя инсулт !
До коментар #65 от "Това че някой":Беше даже много красив в Черните ангели , филма който го направи известен а филма Време разделно го направи звезда. Това е истината.
16:50 02.07.2026
72 баба Меца
16:51 02.07.2026
73 Моля ви
16:51 02.07.2026
74 Съставна част
16:53 02.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Не е тя
До коментар #62 от "Грешно мислиш,а и не чуваш!":Защо не провериш в нета ?!?
16:54 02.07.2026
77 Столичанин
До коментар #69 от "Моряка":Да като патериците на герб Москов и вили Лилков, а сега пишат книги, десни са ;)
Сега ще правят нова партия пак да излъжат народа, да върнат комунето боко на бял кон, ама то всичко в държавата ни е наопаки. Щом и народеца си мисли че фърчилков ще съумее да управлява, заслужава ме си съдбата.
16:56 02.07.2026
78 пръски от Световното
17:02 02.07.2026
79 Истината
17:05 02.07.2026
80 абе
До коментар #69 от "Моряка":не развяхте, щото бехте с многоцветната дъга.......
17:10 02.07.2026
81 Атина Паднала
До коментар #70 от "Софето":Не е българин а евреин.
17:10 02.07.2026
82 Щерев
До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":Като всички евреи.
17:10 02.07.2026
83 На всеки километър го излъчваха
До коментар #57 от "Бъди сигурен!":Даже миналата година. Защо да не излъчат и Черните ангели !?!
17:16 02.07.2026
84 Партийно любила
17:18 02.07.2026
85 Не е починал
17:20 02.07.2026
86 Mими Кучева🐕🦺
17:21 02.07.2026
87 Такива
До коментар #37 от "ИВАН ХАДЖЙЙСКИ":като Й. Сърчаджиев и Г. Черкелов бяха истинските творци в нашето кино, не такива с протекции от партията като Калоянчев и Ст. Данаилов.....
17:22 02.07.2026
88 За кого говориш
До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":Че не се сещам.
Коментиран от #95
17:26 02.07.2026
89 Неблагодарник
17:27 02.07.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 хитлер
До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":Тя играеше себе си. Тя си е харманлииска циганка вярно тлантлива но си е цигане.
17:43 02.07.2026
93 тънък датолог
18:04 02.07.2026
94 разбор
До коментар #36 от "яяяя":Циганката го е напила,забременяла е целенасочено.Помним каква и беше борбата и да признае детето.Но да се определя като голяма артистка и пресилено.Пепа играеше себе си.Това е.Чудното е в цялата работа е,че щом е велик артист защо го погребаха тайно.От вчера за днес.Всичките му награди са от Живково време.Не оспорвам работата му.Това е учил,това е работил.Не виждам в това чудо.
18:06 02.07.2026
95 Слагаш ми минус ОК , но
До коментар #88 от "За кого говориш":Защо просто не ми отговориш. Аз не се сещам честно..
18:09 02.07.2026