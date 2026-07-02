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Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев

2 Юли, 2026 15:35 5 248 95

  • йосиф сърчаджиев-
  • кончина-
  • смърт-
  • актьор-
  • опело

По изрично настояване на самия творец, опелото му е било отслужено днес в съвсем тесен кръг

Почина актьорът Йосиф Сърчаджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българската култура загуби една от най-ярките си, артистични и магнетични фигури. Големият актьор и режисьор Йосиф Сърчаджиев е починал на 1 юли 2026 г., съобщи за БТА неговата дъщеря Ана Сърчаджиева. По изрично настояване на самия творец, опелото му е било отслужено днес в съвсем тесен кръг. Неговото последно желание бе да бъде запомнен не с кончината си, а с живото си присъствие, устрема и следата, която оставя в българския културен живот.

Приживе, по повод премиерата на филма „Януари“ (2023 г.), Сърчаджиев сподели думи, които днес звучат като негово духовно завещание: „Нашият живот е такъв. С любов да се срещаш към смъртта и да отиваш към онзи свят, който е най-красивото нещо. Оня свят. Не бойте се! Няма страшно. И това не е тъжно. Тъжното е реалността. А над реалността е красотата“.

Театърът като семейна съдба

Роден на 2 май 1945 г. в София, Йосиф Сърчаджиев израства в семейство, дълбоко свързано с изкуството и обществения живот. Негов баща е проф. Стефан Сърчаджиев – дългогодишен режисьор в Народния театър „Иван Вазов“, а майка му е Анна Фаденхехт, дъщеря на известния юрист и политик Йосиф Фаденхехт.

Заедно с братята си Богдан и Николай, бъдещият актьор прави първите си стъпки в импровизирания домашен театър „101 дупки“ – наречен така заради прокъсаното перде, служещо за официална завеса. Момчетата организират и куклено шоу с кукли, донесени от баща им от Чехия. Йосиф се оказва сред първите деца, участвали в предавания „на живо“ по новопоявилата се тогава българска телевизия. Официалният му филмов дебют е едва 7-годишен във филма на баща му „Наша земя“ (1952 г.), а на 15 години стъпва за първи път на сцената на Народния театър в постановката „Сирано дьо Бержерак“.

Въпреки че младежките му интереси се лутат между историята, археологията, геологията и кинооператорското майсторство, театърът се оказва негова съдба. По време на военната си служба в Ямбол той се увлича по самодейността и именно там среща своята бъдеща съпруга Райна Томова. По-късно тя се утвърждава като успешен сценарист на емблематични филми като „Адаптация“ и „Дубльорът“. За нея Сърчаджиев винаги е говорил с огромно преклонение, наричайки я „енергийния двигател и режисьора зад кадър на тяхното семейство“.

Пътят през сцените: От Сливен до Синеморец и обратно

След като завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1969 г. в класа на проф. Моис Бениеш, Елка Михайлова и Апостол Карамитев, Сърчаджиев започва професионалния си път в Сливенския драматичен театър. Изключително силен и продуктивен период прекарва на сцената на Театър „Българска армия“ (1973–1993 г.).

През 1994 г. обаче той взема радикално решение – уморен от столичната суета, се оттегля в Синеморец и започва работа в Бургаския театър „Адриана Будевска“, където има щастието да си партнира на сцената със своята дъщеря Ана. Междувременно общественият му ангажимент го отвежда и в Националния съвет за радио и телевизия (НСРТ), където е член от квотата на парламента в периода 1997–2001 г., защитавайки свободата и спокойствието на журналистите. През 2002 г. се завръща в София с постановката „Поручик Бенц“ и става част от трупата на Малък градски театър „Зад канала“.

„Различният свят“ след инсулта и над 100 роли

През 2004 г. актьорът претърпява тежък инсулт, но проявява невероятна воля и характер. Самият той описва това състояние по неподражаем начин: „След инсулта влязох в един свят, различен от по-раншния и много любопитен. Голямо удоволствие е за мен да съм в този свят... А това, че едната част от тялото ми не работи... това е весело“. Година по-късно той триумфално се завръща на сцена в образа на „лелята“ в комедията „Опечалена фамилия“. В следващите години се посвещава предимно на театралната режисура, поставяйки успешни спектакли в Сатирата, Народния театър, Театър 199 и Бургас.

Творческата биография на Йосиф Сърчаджиев е внушителна – тя включва над 60 театрални роли, над 50 участия в игралното кино, десетки телевизионни и радио постановки. Публиката завинаги ще го помни с превъплъщенията му в пиеси на Шекспир, Чехов, Шилер, Ибсен и Бекет. В паметта на българските киномани обаче той остава безсмъртен със сложния и разтърсващ образ на злодея Караибрахим във филмовия шедьовър „Време разделно“ (1988 г.), както и с ролите си в „Черните ангели“, „Хан Аспарух“, „Бон шанс, инспекторе!“ и последното му участие в „Януари“.

Признание и награди

За огромния си принос към българската култура Йосиф Сърчаджиев получава най-високите държавни и професионални отличия:

Званието „Народен артист“ (1984 г.).

Престижната награда „Аскеер“ за най-добра мъжка роля в „Кралят умира“ (1997 г.) и „Аскеер“ за цялостно творчество (2010 г.).

Орден „Св. св. Кирил и Методий“ (огърлие) за изключителни заслуги в развитието на културата (2006 г.).

Националната награда „Любимец 13“ за изключителен принос към актьорското изкуство (2016 г.).

„Наградата на София“ на Столична община за своя забележителен принос към киното, връчена му миналата година (13 март 2025 г.).


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 миш

    77 31 Отговор
    И,тоя ревеше ,че е репресиран от комунистите.Бил е син цел живот и демократ.При ,Тато е бил цел живот общ работник ,живел е на село и е гладувал ,като куче.

    Коментиран от #18

    15:42 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А аз си мислех,

    47 13 Отговор
    че отдавна е умрял.

    Коментиран от #10, #46

    15:45 02.07.2026

  • 7 От левият в десният

    81 26 Отговор
    рядко противен беше този
    Правещ се на морален стожер ,назидавайки от екрана
    А в живота мижитурка пияница

    Коментиран от #34

    15:46 02.07.2026

  • 8 Някой

    28 32 Отговор
    Много го харесвах

    15:47 02.07.2026

  • 9 Данаил Стефанов

    25 23 Отговор
    Збогом, другарю.

    15:48 02.07.2026

  • 10 Ъхъъъъ

    35 4 Отговор

    До коментар #6 от "А аз си мислех,":

    А аз така си мислех за Ицко Финци но веднъж попаднах на статия и прочетох,че той е на 93 а жена му на 47

    15:48 02.07.2026

  • 11 Роза

    75 19 Отговор
    Беше добър актьор,а като човек го познават само най-близките му хора.Всеки от нас си има и светла, и тъмна страна.В ролята на Караибрахим беше злодей,но играеше ролята си перфектно и много ме кефеше.Бог да го прости!

    15:50 02.07.2026

  • 12 Така перфектно изигра...

    83 6 Отговор
    ...ролята си на еничар във ,,Време - разделно",че хората по улиците го псуваха и ненавиждаха,а той се радваше,че си е свършил работата на актьор,както трябва...!
    Светла му памет!

    15:52 02.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Цвете

    51 12 Отговор
    НЕ САМО АНА МУ Е ДЪЩЕРЯ, ЗАБРАВИХА ЛИ АЛЕКССАНДРА ? БРАТ МУ НИКОЛАЙ, Е ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАДАРЕН ХУДОЖНИК И ЗАЕДНО СЪС СЪПРУГАТА СИ РУМИ И ДЪЩРРЯ ИМ ЖИВЕЯТ ОТ МНОГО ГОДИНИ В ГЕРМАНИЯ. ТОВА Е МАЛКА ПОДРОБНОСТ.МИР НА ДУШАТА МУ.И ВОЕННИЯТ ТЕАТЪР Е БИЛ НЕГОВ ВТОРИ ДОМ.

    Коментиран от #36

    15:57 02.07.2026

  • 15 реалистъ

    69 6 Отговор
    Дъщеря му разправяше, че когато бил болен, тя му се обадила, а на въпрос кой се обажда - отвърнала "дъщеря ти Александра". Той измрънкал троснато "Аз такава дъщеря нямам" и затворил.

    Коментиран от #26

    15:58 02.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Когато изгря СДС...

    61 8 Отговор
    ...малко попрекали с антикомунистическите си изхвъргации,още малко като го слуша човек и да си помисли,че е лежал в Белене...?!
    Ама какво да правиш,всеки си шета на акъла,всеки е строго-индивидуален...?!

    Коментиран от #30

    15:58 02.07.2026

  • 18 хъхъ

    77 7 Отговор

    До коментар #4 от "миш":

    Всички галеници на комунизма после се изкараха репресирани. Разбраха накъде духа вятъра и искаха да са добре и в новото време.

    Коментиран от #21, #69

    16:00 02.07.2026

  • 19 ами че как

    46 5 Отговор
    Официалният му филмов дебют е едва 7-годишен във филма на баща му „Наша земя“ (1952 г.), ВРЪЗКИ И ПАК ВРЪЗКИ.

    Коментиран от #20

    16:03 02.07.2026

  • 20 Не е само връзки

    24 23 Отговор

    До коментар #19 от "ами че как":

    Истината е че таланта се унаследява.

    Коментиран от #23

    16:05 02.07.2026

  • 21 Гробар

    31 7 Отговор

    До коментар #18 от "хъхъ":

    Да. Така правеха само истинските комунета. По твърденията им, че са били репресирани и върли демократи ще ги познаеш. И по симпатичния навик “лева ръка десен джоб”! Факт.

    16:06 02.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 амиии

    45 1 Отговор

    До коментар #20 от "Не е само връзки":

    Не винаги. Но наследниците на талантливите винаги са с предимство, за разлика от талантливите без връзки. Пример: дъщерята на Апостол Карамитев, по-грозна жена човек трудно може да си представи, те артистка я бутаха, същото и с Марта Вачкова.

    Коментиран от #65

    16:08 02.07.2026

  • 24 Децата са на Бог!!!

    32 3 Отговор
    Голям талант! Но едва ли ще има значение пред Страшния съд. Той не призна детето си. Да, беше крадено. Но Бог е искал то да се роди.

    16:09 02.07.2026

  • 25 Мнение

    44 6 Отговор
    Бог да го прости, обаче защо пишете сам за дъщеря му Анна и нито дума за Алекс Сърчаджиева? Все едно тя не съществува нито дума о за голямата актриса, майка й Пепа Николова.

    Коментиран от #32

    16:10 02.07.2026

  • 26 Гробар

    46 3 Отговор

    До коментар #15 от "реалистъ":

    Защо така мразеше симпатичното момиче? Вярно че тя залитна по чаровния алкохолик Ласкин, но всеки прави грешки. А ако майка и се е възползвала от някой негов запой да зачене, Александра какво е виновна?

    16:11 02.07.2026

  • 27 Бог да го прости!

    16 16 Отговор
    Страхотен актьор беше!

    16:11 02.07.2026

  • 28 Марион

    14 16 Отговор
    Голям актьор, поклон.

    16:13 02.07.2026

  • 29 Усещате ли в някои коментари

    12 27 Отговор
    гнева и злобата на червената селска интелигенция към извисения и успял човек?!

    Биг да го прости, голям актьор беше и добър режисьор. Наскоро гледахме негова постановка- Капан за самотен мъж.

    На Малък градски театър.

    16:14 02.07.2026

  • 30 не може да бъде

    25 1 Отговор

    До коментар #17 от "Когато изгря СДС...":

    Йосиф Сърчаджиев е прекалил не само с това ...прекалил е с много неща в т.ч и с алкохола!?Аз бих го нарекъл човекът на прекалените неща - прекалено добър артист... на моменти велик ...прекалено импулсивен и непостоянен ....а някои негови прекалености от личния живот и намесите му в политически събития просто не са за описване особено сега !?Дано намери покой в другия свят /....е ако има такъв!?/

    Коментиран от #39

    16:14 02.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ми защото

    13 0 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    Дъщеря му Ана не експлоатира името му въпреки че майка и е съпруга на актьора цял човешки живот. Напуснала е живота миналата година но не си спомням никой от семейството да експлоатира това известно име. Жена му е била пет години по голяма. Това обяснява доста неща. Тя си е премълча. Той също.

    16:16 02.07.2026

  • 33 тинти минти

    23 6 Отговор
    един евреин по-малко голяма работа

    Коментиран от #40

    16:18 02.07.2026

  • 34 такъв

    6 5 Отговор

    До коментар #7 от "От левият в десният":

    го направи филма Черните ангели ,иначе си беше добър актьор...

    Коментиран от #50

    16:19 02.07.2026

  • 35 Галина Колева

    15 10 Отговор
    Изключителен артист и творец.Аз ,лично ще го помня с ролята му на Ксраибрахим от ,,Време разделно".Една помачена ,светла и памет ,каза ,че филма е точно кскто е било....ПОКЛОН МАЕСТРО.

    Коментиран от #41

    16:19 02.07.2026

  • 36 яяяя

    17 12 Отговор

    До коментар #14 от "Цвете":

    Той така и не я призна. В крайна сметка, имал е това право. Личен избор. А тя не спря да говори по темата! Вероятно не е искал да се ражда, а Пепа Николова го е направила напук. Това трудно се прощава.

    Коментиран от #91, #94

    16:20 02.07.2026

  • 37 ИВАН ХАДЖЙЙСКИ

    7 17 Отговор
    ВЕЛИК АКТЬОР.

    Коментиран от #87

    16:20 02.07.2026

  • 38 А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА

    43 7 Отговор

    До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":

    ДЕТ СИЦИАЛИЗМА ГО НАПРАЙ ЧОВЕК И ЯДЕ СИЦ. ХЛЯБ ЯДЕ ЧЕ И КЮФТЕТА А ПОСЛЕ ПЛЮЕ........АБЕ МЪЛЧИИИСИ БЕЕ

    Коментиран от #45, #48

    16:20 02.07.2026

  • 39 Типично

    10 7 Отговор

    До коментар #30 от "не може да бъде":

    за добрия артист.

    Импулсивността, експресивността, непостоянството вървят с таланта!
    Тежкият характер - също!

    Така е решил Господ - от всичко по много!

    16:20 02.07.2026

  • 40 ти па

    3 7 Отговор

    До коментар #33 от "тинти минти":

    де всички евреи да бяха такива

    16:21 02.07.2026

  • 41 Брилянтно изиграно

    9 7 Отговор

    До коментар #35 от "Галина Колева":

    Това е роля за Оскар!

    Коментиран от #47

    16:22 02.07.2026

  • 42 Добър дееен

    15 1 Отговор

    До коментар #31 от "мнооого":

    Роденa: 20 май 1983 г. (възраст 43 години), София
    Родители: Пепа Николова, Йосиф Сърчаджиев

    Коментиран от #55

    16:22 02.07.2026

  • 43 Румен

    22 3 Отговор
    Аз го определям кат надут еврейн. Нищо повече.

    16:23 02.07.2026

  • 44 Цял живот

    29 3 Отговор
    Номенклатурен боклук ,цял живот и при цЪрвени ,и при сини е цоцал. Господ го наказа с инсулта да мъЦа. Да създадеш дете и цял живот да се правиш,че не съществува.

    16:23 02.07.2026

  • 45 Какъв социализъм

    8 26 Отговор

    До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":

    намесваш бе, мозък?
    Говорим за талантлив актьор!

    Искаш да не беше играл, само защото е имал нещастието да се роди по време на тъпия соц?!
    Както всички нас, между другото.
    Но оцеляхме и успяхме!
    Познавах го лично и съм благодарен за това!

    16:23 02.07.2026

  • 46 Перо

    35 1 Отговор

    До коментар #6 от "А аз си мислех,":

    Умря, още като имитираше плач за демокрация, през 1991-92 г.

    16:24 02.07.2026

  • 47 Галина Колева

    6 10 Отговор

    До коментар #41 от "Брилянтно изиграно":

    Изключителен артист и творец.Аз ,лично ще го помня с ролята му на Ксраибрахим от ,,Време разделно".Една помачена ,светла и памет ,каза ,че филма е точно кскто е било....ПОКЛОН МАЕСТРО.
    ДА ,ТАКА Е.

    16:25 02.07.2026

  • 48 А на...ОчилищИ...

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "А КАК ПЛЮЕШЕ СОЦИАЛИЗМА":

    ...,ходил ли си...?!
    Щото нещо,не ти личи...?!

    16:25 02.07.2026

  • 49 Хохо Бохо

    25 5 Отговор

    До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":

    Типичен евреин ако се чудите защо е противен

    16:25 02.07.2026

  • 50 Дано телевизията да излъчи филма

    23 3 Отговор

    До коментар #34 от "такъв":

    Черните ангели в памет на плеяда много добри актьори освен Йосиф Сърчаджиев и Стефан Данаилов и Виолета Гиндева и Доротея Тончева също ако не греша. Дано го излъчат !!!

    Коментиран от #52, #57

    16:27 02.07.2026

  • 51 една жена

    14 3 Отговор
    Старостта е тъжна. Видях го точно преди три години в ИСУЛ, влезе за преглед, а аз чаках доктора пред отделението, в което лежеш баща ми, повален от инсулт. Видях един възрастен човек, скромно облечен, с бастун, възпитан. Баща ми си отиде миналата година, но така и не проходи. Светла им памет.

    16:28 02.07.2026

  • 52 Някои са живи

    13 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":

    Но повечето вече не за съжаление а филма ги направи известни.

    16:29 02.07.2026

  • 53 Тити на Кака

    9 11 Отговор
    Голям!
    Нека почива в мир!

    16:30 02.07.2026

  • 54 Единия минус

    1 0 Отговор
    За къде сме без теб. Ти ни седиш на врата.

    16:32 02.07.2026

  • 55 Знаете ли коя е Пепа Николова?!

    29 1 Отговор

    До коментар #42 от "Добър дееен":

    За по-младите,които не я знаят...!
    Актриса,станала известна,в ролята на ,,Циганката",от едноименната серия на серийният филм-,,На всеки километър"...!
    Една перфектно- изиграна роля на Пепа Николова...!
    Адмирации!

    Коментиран от #56, #92

    16:32 02.07.2026

  • 56 Мисля че не е тя

    0 10 Отговор

    До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":

    Трябва да се провери това.

    Коментиран от #62

    16:34 02.07.2026

  • 57 Бъди сигурен!

    25 1 Отговор

    До коментар #50 от "Дано телевизията да излъчи филма":

    Няма да го излъчат!
    Не,че филма е лош?!Напротив-прекрасен е!
    Но,ще бъде анатемосан,като ,,комунистически" и тем подобни глупости...!

    Коментиран от #83

    16:35 02.07.2026

  • 58 Попай Моряка

    21 1 Отговор
    Бог да го прости!Защо вече не дават филми като Време разделно,а само Ергенът и блудкави сериали за ФБР!

    16:36 02.07.2026

  • 59 НИЩО МУ НЯМА

    14 0 Отговор
    А ЩО НИКОЙ НЕ СПОМЕНАВА
    ДРУГИЯ „АКТЬОР ”С НАДПИС
    „БОСС” На ПОТНИКА...😀
    ТОГАВА В ТВ СТУДИОТО
    ЗА ПРЪВ ПЪТ .К...ЯН НЕ ЗНАЕШЕ
    КО СТАВА И КО ДА КАЖЕ...😬

    Коментиран от #66, #88

    16:36 02.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 афиш

    8 0 Отговор
    Черен ангел!
    Завесата падна,да видим сега многострадалната водеща

    16:40 02.07.2026

  • 62 Грешно мислиш,а и не чуваш!

    18 2 Отговор

    До коментар #56 от "Мисля че не е тя":

    Пепа Николова изигра перфектно култовата роля на циганката-Джалма в ,,На всеки километър"...!

    Коментиран от #76

    16:41 02.07.2026

  • 63 Те са хора като нас

    11 1 Отговор
    Никой не е идеален и всеки греши. За това се казва Бог да го прости.

    16:42 02.07.2026

  • 64 Тръц

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "пръц":

    Говориш за Александра,дъщерята от Пепа Николова.Тук май пишат за Ана.Не я знам дали е негова,или от друг брак на втората му жена.

    Коментиран от #67

    16:43 02.07.2026

  • 65 Това че някой

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "амиии":

    Според теб е грозен, не гоморави непременно лош актьор...

    Коментиран от #71

    16:43 02.07.2026

  • 66 Мдаа...!

    12 1 Отговор

    До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Това го помним по-старата гвардия...!
    Ами какво да кажем...?!
    Изложи се тогава много...!

    16:44 02.07.2026

  • 67 Тя не му е втора жена бе

    11 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тръц":

    Тя е жена му неговата единствена жена. По миналата година ни напусна . Пет години е по голяма от него. Имат и син , освен дъщеря. Колко са скромни. Те не са експлоатирали името му. ...

    16:47 02.07.2026

  • 68 Физиомутра

    9 2 Отговор
    Физиомутра на Старозаветен СатанА.

    16:49 02.07.2026

  • 69 Моряка

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "хъхъ":

    Мисля,че най репресирани се изкараха онези чеда на АБПФК,които поради некадърност не успяха да се вредят на престижни места.Зависта е характерна за нас,българите.Освен това бяха разделени на 7 - 8 категории,с различни благинки,което също е катализирало зависта и умразата помежду им.И развяха сините знамена.Това го имаше само в нашата мила България.А ние,дето бяхме без звезден произход,си налягахме парцалите,учехме здравата и вратите ни се отваряха.И не развяхме сини знамена.

    Коментиран от #77, #80

    16:50 02.07.2026

  • 70 Софето

    3 13 Отговор
    Един от малкото читави българи

    Коментиран от #81

    16:50 02.07.2026

  • 71 Ми не е грозен но преживя инсулт !

    11 7 Отговор

    До коментар #65 от "Това че някой":

    Беше даже много красив в Черните ангели , филма който го направи известен а филма Време разделно го направи звезда. Това е истината.

    16:50 02.07.2026

  • 72 баба Меца

    4 14 Отговор
    Един от върховете в БГ актьорското майсторство ! Да е простен !

    16:51 02.07.2026

  • 73 Моля ви

    4 5 Отговор
    Спрете се само глупости пишете.

    16:51 02.07.2026

  • 74 Съставна част

    17 1 Отговор
    Съставна част на дундурканата от бай Тошо културтрЕгерщина. Първи се нахвърлиха на бай Тошо да го ръфат като хиени след 10.11. 1989г.

    16:53 02.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Не е тя

    2 2 Отговор

    До коментар #62 от "Грешно мислиш,а и не чуваш!":

    Защо не провериш в нета ?!?

    16:54 02.07.2026

  • 77 Столичанин

    12 1 Отговор

    До коментар #69 от "Моряка":

    Да като патериците на герб Москов и вили Лилков, а сега пишат книги, десни са ;)
    Сега ще правят нова партия пак да излъжат народа, да върнат комунето боко на бял кон, ама то всичко в държавата ни е наопаки. Щом и народеца си мисли че фърчилков ще съумее да управлява, заслужава ме си съдбата.

    16:56 02.07.2026

  • 78 пръски от Световното

    7 0 Отговор
    Ако беше футболист,всеки мач щяха да го гонят за симулации.

    17:02 02.07.2026

  • 79 Истината

    3 1 Отговор
    Както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят, но всеки на реда си.Христос е първия плод на възкресението, а когато когато дойде отново, ще оживеят тия, които са Негови, да царуват заедно на земята.(Блажени кротките, защото те ще наследят земята). Всички оставали ще оживеят по-късно за Съд(след 1000 г.). И спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, други за срам и вечно презрение. Скандинавският футболист, който получава два пъти сърдечен арест на терена, казва, че първия път, когато му спира сърцетоу след идване в съзнание, се чувствал като събуден от сън.

    17:05 02.07.2026

  • 80 абе

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "Моряка":

    не развяхте, щото бехте с многоцветната дъга.......

    17:10 02.07.2026

  • 81 Атина Паднала

    7 2 Отговор

    До коментар #70 от "Софето":

    Не е българин а евреин.

    17:10 02.07.2026

  • 82 Щерев

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "МНОООГО ПРОТИВЕН":

    Като всички евреи.

    17:10 02.07.2026

  • 83 На всеки километър го излъчваха

    7 0 Отговор

    До коментар #57 от "Бъди сигурен!":

    Даже миналата година. Защо да не излъчат и Черните ангели !?!

    17:16 02.07.2026

  • 84 Партийно любила

    7 1 Отговор
    Като актьор голям, но като човек, като се оплескаш до ушите няма връщане.

    17:18 02.07.2026

  • 85 Не е починал

    1 0 Отговор
    Той тепърва ще почива от делата си.

    17:20 02.07.2026

  • 86 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 1 Отговор
    На погребението ще се консумират само кашер продукти,нали?🦧🦍😎🦧🦍🦧

    17:21 02.07.2026

  • 87 Такива

    4 7 Отговор

    До коментар #37 от "ИВАН ХАДЖЙЙСКИ":

    като Й. Сърчаджиев и Г. Черкелов бяха истинските творци в нашето кино, не такива с протекции от партията като Калоянчев и Ст. Данаилов.....

    17:22 02.07.2026

  • 88 За кого говориш

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "НИЩО МУ НЯМА":

    Че не се сещам.

    Коментиран от #95

    17:26 02.07.2026

  • 89 Неблагодарник

    8 0 Отговор
    Като Георги Марков и Йосиф Сърчаджиев е "дундуркано дете" от партията. Родителите му и цялото му семейство жъне през комунизма, а след това реве срещу партията. Ако имаше поне малко чест, никога нямаше да се прави на репресиран и да влиза в политиката в СДС.

    17:27 02.07.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 хитлер

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "Знаете ли коя е Пепа Николова?!":

    Тя играеше себе си. Тя си е харманлииска циганка вярно тлантлива но си е цигане.

    17:43 02.07.2026

  • 93 тънък датолог

    0 0 Отговор
    Роден на 2 май 1945 г. Значи е правен месец преди Девети септември. Тука има застраховка-а.

    18:04 02.07.2026

  • 94 разбор

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "яяяя":

    Циганката го е напила,забременяла е целенасочено.Помним каква и беше борбата и да признае детето.Но да се определя като голяма артистка и пресилено.Пепа играеше себе си.Това е.Чудното е в цялата работа е,че щом е велик артист защо го погребаха тайно.От вчера за днес.Всичките му награди са от Живково време.Не оспорвам работата му.Това е учил,това е работил.Не виждам в това чудо.

    18:06 02.07.2026

  • 95 Слагаш ми минус ОК , но

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "За кого говориш":

    Защо просто не ми отговориш. Аз не се сещам честно..

    18:09 02.07.2026

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