Антъни Хопкинс сбъдна най-голямата си мечта: Композира първия си албум (ВИДЕО)

Сър Антъни Хопкинс, един от най-уважаваните актьори в съвременното кино, започва нов етап в творческата си кариера като композитор. 88-годишният носител на два „Оскара“ подписа договор с Decca Classics и ще издаде албума „Life Is A Dream“ на 21 август. Проектът събира оригинални композиции, създавани в продължение на повече от шест десетилетия.

Първият сингъл от албума, „Bracken Road“, беше представен на 10 юли. Произведението е част от „1947: Suite for Solo Piano and Orchestra“ и е вдъхновено от детските спомени на Хопкинс от Маргам, Южен Уелс – улиците, ливадите, фермите и планините около семейния му дом през 40-те години. Самият актьор е написал музиката още през 1963 г., когато е бил млад артист в Liverpool Playhouse.

„Музиката беше първото ми желание. Композирам през целия си живот“, казва Антъни Хопкинс по повод проекта. По думите му част от произведенията са живели в него десетилетия и той продължава да се връща към тях. Актьорът определя договора с Decca като „честта на живота си“.

Музиката в „Life Is A Dream“ е изпълнена от Philharmonia Orchestra под диригентството на носителя на „Грами“ Густаво Дудамел. В записите участват и солистите Грегорио Нието на виолончело и Серхио Тиемпо на пиано. Президентът на Decca Лора Мънкс определя включването на Антъни Хопкинс в каталога на лейбъла като привилегия и подчертава неговите дългогодишни познания в класическата музика.

Антъни Хопкинс е роден в Порт Толбът, Уелс, и започва да свири на пиано на четиригодишна възраст. Макар световната му слава да идва чрез киното и театъра, музиката остава постоянна част от живота му. Още през 2012 г. той издава албума „Composer“ с оригинални класически произведения, но „Life Is A Dream“ е първият му проект за Decca Classics и най-мащабното представяне на композиторската му работа досега.

В албума екранният Ханибал Лектър отдава почит на Уелс и семейния си произход. Сред композициите е „My Fatherland“, написана като признание към скромните му корени. „Аз съм син на баща си, който беше хлебар“, казва актьорът. Други произведения са свързани със спомени от Порт Толбът, посещения при дядо му, първите му срещи с киното и хората, които са оформили живота му.

Критикът на The Times Ричард Морисън описва „Bracken Road“ като меланхолично и достъпно оркестрово произведение, в което могат да се усетят влияния от британската и европейската класическа традиция, включително Елгар, Дебюси и Малер. Самият Хопкинс посочва, че оркестрацията е своеобразен поклон към бавната част от Първата симфония на Елгар.