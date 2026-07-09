Силен вятър повали дървета и клони в Добрич, пожарната реагира на над 10 сигнала

Кратка, но мощна ветрова вълна премина през Добричка област и предизвика десетки сигнали за произшествия.

Към момента в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Добрич са постъпили повече от 10 официални сигнала за паднали дървета и прекършени клони, съобщиха от пресцентъра на дирекцията за БТА.

Екипите са на терен: Основни засегнати локации

Аварийно-спасителните екипи работят по разчистването на градската среда и републиканската пътна мрежа. Сред ключовите локации, на които се е наложила спешна намеса, са:

Пътят Добрич – Варна: Екипи на пожарната своевременно са отстранили повалено голямо дърво, което е затруднявало свободното преминаване на превозни средства.

Екипи на пожарната своевременно са отстранили повалено голямо дърво, което е затруднявало свободното преминаване на превозни средства. Градски парк „Свети Георги“: Сигнали са подадени за прекършени масивни клони в рамките на парковата зона, където преминават много пешеходци.

Сигнали са подадени за прекършени масивни клони в рамките на парковата зона, където преминават много пешеходци. Междублокови пространства в града: Силният вятър е съборил дървесна маса в различни квартали на Добрич.

Материални щети и равносметка

За щастие, дежурните служби потвърждават, че няма пострадали или загинали хора при преминаването на ветровия фронт.

Въпреки това са регистрирани материални щети. Паднали тежки клони от близки дървета са увредили няколко паркирани автомобила на територията на областния град.

Екипите на пожарната и общинските комунални служби остават в готовност да реагират на нови сигнали. Гражданите се призовават да бъдат внимателни при движение в близост до високи дървета и да избягват паркирането под компрометирани зелени системи.