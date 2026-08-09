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Гасиха мащабни пожари в страната, пострада зам.-кмет

Гасиха мащабни пожари в страната, пострада зам.-кмет

9 Август, 2026 22:37, обновена 9 Август, 2026 22:44 1 333 6

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  • щети

Ограничиха движението на места заради огнената стихия у нас

Гасиха мащабни пожари в страната, пострада зам.-кмет - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десетки екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се бориха с огнената стихия в няколко области на страната през изминалия уикенд.

Сухото време, екстремно високите температури и силният вятър създадоха предпоставки за бързо разпространение на пламъците, което наложи и временни ограничения в трафика по основни пътни артерии.

Къде ситуацията беше най-критична?

Едно от най-опасните огнища се разрази в района на село Висока могила, община Бобошево. Пожарът, причинен от късо съединение в необитаема къща, изпепели постройката и три селскостопански сгради. На място бяха изпратени седем противопожарни екипа, четири екипа от Горското стопанство и доброволци от София и Бобошево. С помощта на тежка техника и булдозери бяха направени просеки за локализиране на фронта на пожара. По данни на БНР към този час опасността за близките населени места е избегната, но дежурните екипи остават на терен през цялата нощ. Зместник-кметът на Община - Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато е участвал в гасенето на пожара край село Висока могила, съобщиха негови колеги от местната администрация.

Геров е закаран за преглед в болница в Благоевград.

Два екипа остават тази нощ на дежурство в района на пожара, а утре гасенето ще продължи, каза за БНР говорителят на Областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

Пожарът обхвана над 1200 декара площи - сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във Висока могила.

Сериозни усложнения имаше и край Асеновград, където огнената стихия погълна над 6000 декара запустели ниви и лозя, като принуди властите временно да затворят Околовръстния път на града за движение.

Пожари в Хасковско, Кюстендилско и Монтана

Екипите на противопожарната служба реагираха на десетки сигнали в цяла България:

  • Хасковско: Два големи пожара бяха локализирани край димитровградския квартал „Марийно“ и между селата Черепово и Браница. Щетите обхващат близо 1200 декара площ.
  • Община Невестино: Пламъци обхванаха около 100 декара смесена гора в землищата на селата Тишаново и Еремия.
  • Монтана: В областния център огнеборци успешно потушиха пожар, възникнал в сградата на бивш техникум в центъра на града, като кметът Златко Живков потвърди готовността на общината за бързо разчистване на терена.
  • Нова Загора: Късно в неделния ден беше локализиран и пожар край село Кортен.

Ограничения в движението по пътищата

Освен спирането на трафика край Асеновград, инцидент на пътя затрудни шофьорите и по автомагистрала „Хемус“. При 11-ия километър в посока София временно бе ограничено движението поради запалил се лек автомобил. Допълнително, трафикът по АМ „Тракия“ в района на Стара Загора бе силно затруднен в следобедните часове заради катастрофа между три автомобила. По информация на БТА, в сила остават и регулярните ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона в горещите часове от деня с цел запазване на пътната настилка.

Апел за изключителна бдителност

Общо 134 пожара са били ликвидирани на територията на страната само в рамките на едно денонощие, информират от Информационния портал на Министерството на отбраната. Синоптиците предупреждават, че рискът от нови запалвания остава екстремно висок за почти цялата страна, като в сила е оранжев код за опасни горещини. От МВР и Министерството на земеделието призовават гражданите, туристите и ловците да проявяват максимална отговорност – да не палят открит огън и да не изхвърлят незагасени цигари, тъй като в тези условия и най-малката небрежност може да доведе до бедствие.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 интересно

    5 0 Отговор
    Как точно се случва късо съединение в необитаема сграда? Да не сме влезли в машината на времето и да сме се върнали в лошия социализъм, когато дори да не си платиш сметката, пак не ти спираха тока? Няма ЕРП в България, което да не ти спре тока, ако не си платиш в определен срок сметката. Щом сградата е била необитаема, значи сметката за ток не е плащана и той е бил спрян. Тгова как точно е станало това късо съединение в сграда без електричество?

    Коментиран от #3

    22:50 09.08.2026

  • 2 Робот

    7 0 Отговор
    Усещам следващия законопроект на нашите политически кърлежи ..! По добре да изрежем горите от колкото да изгорят..! Така се говори из кенефите..!

    Коментиран от #5

    23:07 09.08.2026

  • 3 Браво

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "интересно":

    Взе ми думите от устата.Само в днешна България това е възможно .

    23:42 09.08.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ПОЖАРА В МОНТАНА ДА ГО ПРЕГЛЕДАТ
    ОТ ГДБОП
    .....
    ПРИЛИЧА СИ НА АКЦИЯ НА ОПГ ОТВСЯКЪДЕ
    .... ЦЕНТЪР , ГОЛЯМ ПАРЦЕЛ , ИДЕАЛЕН ЗА МУТРО МАРТ :)

    00:58 10.08.2026

  • 5 българските политици

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    са кенефите на кенефите!!!

    01:16 10.08.2026

  • 6 Палиш почистващ и слагаш солар

    1 0 Отговор
    Все пак има отпуснати пари за соларни, сега на мястото на пожарите ще има соларни ако не знаете да викажа

    01:30 10.08.2026

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