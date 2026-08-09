Гасиха мащабни пожари в страната, пострада зам.-кмет

Десетки екипи на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ се бориха с огнената стихия в няколко области на страната през изминалия уикенд.

Сухото време, екстремно високите температури и силният вятър създадоха предпоставки за бързо разпространение на пламъците, което наложи и временни ограничения в трафика по основни пътни артерии.

Къде ситуацията беше най-критична?

Едно от най-опасните огнища се разрази в района на село Висока могила, община Бобошево. Пожарът, причинен от късо съединение в необитаема къща, изпепели постройката и три селскостопански сгради. На място бяха изпратени седем противопожарни екипа, четири екипа от Горското стопанство и доброволци от София и Бобошево. С помощта на тежка техника и булдозери бяха направени просеки за локализиране на фронта на пожара. По данни на БНР към този час опасността за близките населени места е избегната, но дежурните екипи остават на терен през цялата нощ. Зместник-кметът на Община - Бобошево Миланчо Геров е получил изгаряния по лицето и ръцете, докато е участвал в гасенето на пожара край село Висока могила, съобщиха негови колеги от местната администрация.



Геров е закаран за преглед в болница в Благоевград.

Два екипа остават тази нощ на дежурство в района на пожара, а утре гасенето ще продължи, каза за БНР говорителят на Областната дирекция на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

Пожарът обхвана над 1200 декара площи - сухи треви, около 300 декара гора. Изгоряха и две къщи във Висока могила.

Сериозни усложнения имаше и край Асеновград, където огнената стихия погълна над 6000 декара запустели ниви и лозя, като принуди властите временно да затворят Околовръстния път на града за движение.

Пожари в Хасковско, Кюстендилско и Монтана

Екипите на противопожарната служба реагираха на десетки сигнали в цяла България:

Хасковско: Два големи пожара бяха локализирани край димитровградския квартал „Марийно“ и между селата Черепово и Браница. Щетите обхващат близо 1200 декара площ.

Два големи пожара бяха локализирани край димитровградския квартал „Марийно“ и между селата Черепово и Браница. Щетите обхващат близо 1200 декара площ. Община Невестино: Пламъци обхванаха около 100 декара смесена гора в землищата на селата Тишаново и Еремия.

Пламъци обхванаха около 100 декара смесена гора в землищата на селата Тишаново и Еремия. Монтана: В областния център огнеборци успешно потушиха пожар, възникнал в сградата на бивш техникум в центъра на града, като кметът Златко Живков потвърди готовността на общината за бързо разчистване на терена.

В областния център огнеборци успешно потушиха пожар, възникнал в сградата на бивш техникум в центъра на града, като кметът Златко Живков потвърди готовността на общината за бързо разчистване на терена. Нова Загора: Късно в неделния ден беше локализиран и пожар край село Кортен.

Ограничения в движението по пътищата

Освен спирането на трафика край Асеновград, инцидент на пътя затрудни шофьорите и по автомагистрала „Хемус“. При 11-ия километър в посока София временно бе ограничено движението поради запалил се лек автомобил. Допълнително, трафикът по АМ „Тракия“ в района на Стара Загора бе силно затруднен в следобедните часове заради катастрофа между три автомобила. По информация на БТА, в сила остават и регулярните ограничения за тежкотоварни камиони над 12 тона в горещите часове от деня с цел запазване на пътната настилка.

Апел за изключителна бдителност

Общо 134 пожара са били ликвидирани на територията на страната само в рамките на едно денонощие, информират от Информационния портал на Министерството на отбраната. Синоптиците предупреждават, че рискът от нови запалвания остава екстремно висок за почти цялата страна, като в сила е оранжев код за опасни горещини. От МВР и Министерството на земеделието призовават гражданите, туристите и ловците да проявяват максимална отговорност – да не палят открит огън и да не изхвърлят незагасени цигари, тъй като в тези условия и най-малката небрежност може да доведе до бедствие.