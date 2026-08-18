Екологична катастрофа в Източна Сърбия: Огнената стихия край Димитровград и Пирот застрашава границата с България

Катастрофален горски пожар бушува в Източна Сърбия, като огнената стихия се разраства с бързи темпове в непосредствена близост до границата с Република България.
Поради изключително силния северозападен вятър и продължителната суша, огънят бързо обхваща нови горски масиви и сухи треви, а димът вече пресича държавната граница и задимява Софийското поле, пишат сръбски медии.
В Сърбия в момента бушуват три пожара - едни на север от Белград, един в централната част на страната и един в близост до границата с Косово. Най-големият огън към момента е този в резерват "Банатски пясъци".
Извънредна ситуация в Сърбия: Повече от 100 пожарникари на терен
Секторът за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия (МУП) обяви, че основното огнище е локализирано в труднодостъпен планински терен в пограничния регион.
В борбата със стихията са мобилизирани над 100 пожарникари-спасители с десетки специализирани автомобили от Пирот, Ниш и Димитровград (Цариброд).
Сръбските власти официално потвърдиха, че ситуацията се усложнява от бурния вятър, който постоянно сменя посоката си и пречи на пълното овладяване на огъня.
Въпреки сложните условия, към 14:45 часа няма непосредствена опасност за населените места от сръбска страна, но екологичните щети вече са огромни.
Сръбските медии: Димът стигна до София
Водещите медии в Белград, Ниш и Пирот подробно отразяват и международния ефект от инцидента. Сръбското национално радио и телевизия (РТС) съобщава, че гъстият смог е преминал Стара планина и е предизвикал масово безпокойство в съседна България.
Журналистите отвъд границата отбелязват, че българските градове София, Перник и Костинброд са буквално затиснати от димна завеса, пренесена от сръбска територия.
Сръбските синоптици и екологични инспекции извършват непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха по поречието на река Нишава.
Заради ниската влажност и високите температури, рискът от поява на нови огнища в Югоизточна Сърбия остава критично висок за следващите 48 часа.
Препоръки и мерки за сигурност от сръбските власти
Министерството на вътрешните работи на Сърбия излезе с официален апел към местното население и жителите на пограничните райони:
Пълна забрана за палене на огън на открито, включително стърнища, суха растителност и битови отпадъци.
Повишено внимание при шофиране по пътя Ниш - Димитровград - Градина (ГКПП „Калотина“), поради намалена видимост от преминаващия дим.
Стриктно спазване на указанията на органите на Пътна полиция и Сектора за извънредни ситуации в района на пожара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Честно би било
15:07 18.08.2026
2 Тик-Ток
15:10 18.08.2026
3 КЪДЕ Е УРСУЛА
15:13 18.08.2026
4 Пустиня(к)
15:15 18.08.2026
5 Вангела
15:17 18.08.2026