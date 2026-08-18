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Екологична катастрофа в Източна Сърбия: Огнената стихия край Димитровград и Пирот застрашава границата с България

Екологична катастрофа в Източна Сърбия: Огнената стихия край Димитровград и Пирот застрашава границата с България

18 Август, 2026 15:04, обновена 18 Август, 2026 15:21 1 038 5

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София, Перник и Костинброд са буквално затиснати от димна завеса, пренесена от сръбска територия

Екологична катастрофа в Източна Сърбия: Огнената стихия край Димитровград и Пирот застрашава границата с България - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофален горски пожар бушува в Източна Сърбия, като огнената стихия се разраства с бързи темпове в непосредствена близост до границата с Република България.

Поради изключително силния северозападен вятър и продължителната суша, огънят бързо обхваща нови горски масиви и сухи треви, а димът вече пресича държавната граница и задимява Софийското поле, пишат сръбски медии.

В Сърбия в момента бушуват три пожара - едни на север от Белград, един в централната част на страната и един в близост до границата с Косово. Най-големият огън към момента е този в резерват "Банатски пясъци".

Извънредна ситуация в Сърбия: Повече от 100 пожарникари на терен

Секторът за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия (МУП) обяви, че основното огнище е локализирано в труднодостъпен планински терен в пограничния регион.

В борбата със стихията са мобилизирани над 100 пожарникари-спасители с десетки специализирани автомобили от Пирот, Ниш и Димитровград (Цариброд).

Сръбските власти официално потвърдиха, че ситуацията се усложнява от бурния вятър, който постоянно сменя посоката си и пречи на пълното овладяване на огъня.

Въпреки сложните условия, към 14:45 часа няма непосредствена опасност за населените места от сръбска страна, но екологичните щети вече са огромни.

Сръбските медии: Димът стигна до София

Водещите медии в Белград, Ниш и Пирот подробно отразяват и международния ефект от инцидента. Сръбското национално радио и телевизия (РТС) съобщава, че гъстият смог е преминал Стара планина и е предизвикал масово безпокойство в съседна България.

Журналистите отвъд границата отбелязват, че българските градове София, Перник и Костинброд са буквално затиснати от димна завеса, пренесена от сръбска територия.

Сръбските синоптици и екологични инспекции извършват непрекъснат мониторинг на качеството на въздуха по поречието на река Нишава.

Заради ниската влажност и високите температури, рискът от поява на нови огнища в Югоизточна Сърбия остава критично висок за следващите 48 часа.

Препоръки и мерки за сигурност от сръбските власти

Министерството на вътрешните работи на Сърбия излезе с официален апел към местното население и жителите на пограничните райони:

Пълна забрана за палене на огън на открито, включително стърнища, суха растителност и битови отпадъци.

Повишено внимание при шофиране по пътя Ниш - Димитровград - Градина (ГКПП „Калотина“), поради намалена видимост от преминаващия дим.

Стриктно спазване на указанията на органите на Пътна полиция и Сектора за извънредни ситуации в района на пожара.


Сърбия
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