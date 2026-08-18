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Сергей Лавров похвали Румен Радев: Познавам го добре! Някои успяват да устоят на натиска

Сергей Лавров похвали Румен Радев: Познавам го добре! Някои успяват да устоят на натиска

18 Август, 2026 15:19 684 17

  • сергей лавров-
  • румен радев-
  • политика-
  • русия-
  • антиевропейски позиции

Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС, заяви руският външен министър

Сергей Лавров похвали Румен Радев: Познавам го добре! Някои успяват да устоят на натиска - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев по отношение на Русия.

По време на интервю за руската телевизия ВГТРК Лавров беше попитан за намерението на Радев да излезе от „Коалицията на желаещите“ и за позицията му, че войната трябва да бъде решена по дипломатически път. Руският външен министър заяви, че познава добре Румен Радев и припомни, че българският премиер е участвал в изборите с послания за защита на националните интереси.

Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС“, заяви Лавров, цитиран от БГНЕС.

„Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, допълни той.

В края на коментара си Лавров заяви: „Нека те там сами се разберат помежду си“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Партиен Секретар

    12 11 Отговор
    Румен Фърчилотое хем мазен путински парцал, хем продава оръжие на Украйна. Вечна дружба!

    15:22 18.08.2026

  • 3 Големият Брат

    10 17 Отговор
    По-принцип освен руснаците, никой друг не ни мисли доброто, колкото и да се мъчим да развалим това отношение към нас..

    Коментиран от #9, #10

    15:23 18.08.2026

  • 4 Как

    12 0 Отговор
    няма да се познавате добре ? Много добре даже !

    15:24 18.08.2026

  • 5 Народ

    12 0 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    15:25 18.08.2026

  • 6 Още

    11 5 Отговор
    един руски милиардер се изока !

    15:25 18.08.2026

  • 7 Икономист

    5 12 Отговор
    Само адмирации за Радев , защото войната ще свърши и пак ще получаваме евтин нефт ,желязо и торове.

    Коментиран от #12, #17

    15:26 18.08.2026

  • 8 Серьожа

    9 1 Отговор
    В школата ме научи на коремно!

    15:26 18.08.2026

  • 9 Абе професоре

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Големият Брат":

    Що не отвориш дебелата книга по история? Или да погледнеш мижитурките какво правят в Македония?

    15:27 18.08.2026

  • 10 Като комшията

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Големият Брат":

    на жена ти ?

    15:28 18.08.2026

  • 11 смях в залата

    9 3 Отговор
    Момчето е послушно и изпълнява каквото му кажем .

    15:32 18.08.2026

  • 12 смях в залата

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Икономист":

    Ще плащат репарации и цените няма да са ниски. Но заради Български копейки можем да поемем част от репарациите към Украйна

    15:35 18.08.2026

  • 13 Казва ли

    4 0 Отговор
    че е български Орбан?И застъпва на дежурство!

    15:35 18.08.2026

  • 14 грийн сок

    2 0 Отговор
    Само това че го познава ДОБТЕ
    означава направо че е човек на Москва

    15:37 18.08.2026

  • 15 Знак

    0 0 Отговор
    Дори и да не би бих бил българин по рождение, то аз съм българин в сърцето, в мисълта и във всяко движение!

    15:38 18.08.2026

  • 16 Забелязал

    0 0 Отговор
    Коня станал много црън бре.

    15:39 18.08.2026

  • 17 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Икономист":

    Болен си прегледай се червен дядка още живееш в 15 век Радев е оставка и няма как да е друго

    15:39 18.08.2026

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