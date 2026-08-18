Сергей Лавров похвали Румен Радев: Познавам го добре! Някои успяват да устоят на натиска

Руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев по отношение на Русия.

По време на интервю за руската телевизия ВГТРК Лавров беше попитан за намерението на Радев да излезе от „Коалицията на желаещите“ и за позицията му, че войната трябва да бъде решена по дипломатически път. Руският външен министър заяви, че познава добре Румен Радев и припомни, че българският премиер е участвал в изборите с послания за защита на националните интереси.

„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС“, заяви Лавров, цитиран от БГНЕС.

„Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, допълни той.

В края на коментара си Лавров заяви: „Нека те там сами се разберат помежду си“.