Сергей Лавров похвали Румен Радев: Познавам го добре! Някои успяват да устоят на натиска

Руският външен министър Сергей Лавров коментира позицията на българския премиер Румен Радев по отношение на Русия.
По време на интервю за руската телевизия ВГТРК Лавров беше попитан за намерението на Радев да излезе от „Коалицията на желаещите“ и за позицията му, че войната трябва да бъде решена по дипломатически път. Руският външен министър заяви, че познава добре Румен Радев и припомни, че българският премиер е участвал в изборите с послания за защита на националните интереси.
„Познавам добре премиера на България Румен Радев. Той се яви на изборите с лозунга за защита на националните интереси, а не за подчинение на бюрокрацията на ЕС“, заяви Лавров, цитиран от БГНЕС.
„Има немалко подобни примери, когато хора с такива намерения, след като все пак дойдат на власт, започват да се държат по различен начин. Някои успяват да отстояват принципните си убеждения, с които са отишли на избори. Други се поддават на натиска“, допълни той.
В края на коментара си Лавров заяви: „Нека те там сами се разберат помежду си“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Партиен Секретар
15:22 18.08.2026
3 Големият Брат
Коментиран от #9, #10
15:23 18.08.2026
4 Как
15:24 18.08.2026
5 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
15:25 18.08.2026
6 Още
15:25 18.08.2026
7 Икономист
Коментиран от #12, #17
15:26 18.08.2026
8 Серьожа
15:26 18.08.2026
9 Абе професоре
До коментар #3 от "Големият Брат":Що не отвориш дебелата книга по история? Или да погледнеш мижитурките какво правят в Македония?
15:27 18.08.2026
10 Като комшията
До коментар #3 от "Големият Брат":на жена ти ?
15:28 18.08.2026
11 смях в залата
15:32 18.08.2026
12 смях в залата
До коментар #7 от "Икономист":Ще плащат репарации и цените няма да са ниски. Но заради Български копейки можем да поемем част от репарациите към Украйна
15:35 18.08.2026
13 Казва ли
15:35 18.08.2026
14 грийн сок
означава направо че е човек на Москва
15:37 18.08.2026
15 Знак
15:38 18.08.2026
16 Забелязал
15:39 18.08.2026
17 Анонимен
До коментар #7 от "Икономист":Болен си прегледай се червен дядка още живееш в 15 век Радев е оставка и няма как да е друго
15:39 18.08.2026