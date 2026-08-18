Жестоко пребитото 5-годишно дете от Новачене излезе от реанимация

Изведоха от реанимация 5-годишното дете, което беше транспортирано в критично състояние в „Пирогов“ след тежък побой, задържан за който е пастрокът му. Момченцето вече е настанено за лечение и наблюдение в Детската неврохирургия на спешния институт. То е в съзнание, контактно и адекватно.

Припомняме, че детето беше транспортирано до София миналата седмица с тежка черепно-мозъчна травма. Нараняванията му наложиха да бъде поставено на апаратна вентилация и в медикаментозна кома. Екипът на доц. Богдан Младенов се бореше за живота му денонощно.

24-годишният мъж, обвинен за посегателството, е в ареста. Съдът уважи искането на Районната прокуратура в Ботевград и му наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. При задържането му мъжът бил под въздействието на коктейл от наркотици.

Според събраните до момента доказателства на 11 август обвиняемият нанесъл множество удари по тялото на момчето. Прокуратурата посочва, че двамата живеят в един дом и престъплението е извършено в условията на домашно насилие. Съседи пък разказаха, че детето може би е било бутнато от мост и майка му го открила паднало в дълбок трап.

По информация на NOVA това не е първият случай, при който 5-годишното момче е приемано в болница с травми. В рамките на последните два месеца то е било хоспитализирано два пъти след насилие.