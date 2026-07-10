В Ямбол активираха BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-ALERT заради тежката катастрофа на 311-ия километър от АМ „Тракия“.
Заради инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел „Зимница“, по път I-6 , през пътен възел „Петолъчката“ и след това ще продължават към Бургас.
От Областна администрация в Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.
Малко след 14 ч. днес тир, движещ си в посока София, е преминал през мантинелата на АМ „Тракия“, навлязъл е в насрещното и е ударил блъска два леки автомобила, в които са пътували трима души.
Загинал е един човек, който е бил затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени. За пострадалите беше изпратена въздушна линейка.
Трафикът по „Тракия“ в района на инцидента се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
16:51 10.07.2026
2 Ами ! Хубаво !
16:51 10.07.2026
3 Сатана Z
16:52 10.07.2026
4 Деций
16:54 10.07.2026
5 Стоп !
16:54 10.07.2026
6 Сила
ГЕРБ и персонално лицето Бойко Методиев Борисов , пожарникар , неуспял милиционер и министър председател на България , избран с помощта на малкия , но много " мъдър " български народ ги откраднаха ...това е !!!
Какво очаквахте да се случи впоследствие ...?!?
Коментиран от #18, #25, #28
17:06 10.07.2026
7 ДрайвингПлежър
А за тир-а... ами свиквайте! Хиляди пъти съм казвал, че като не знаете какво искате, ще ви дадат каквото не ви трябва! Нови безполезни глоби, които не спират инцидентите, защото причините са съвсем други!
Ако имаше истинска магистрала нямаше да има подобен, пореден инцидент!
17:08 10.07.2026
8 ттт
Дали това е твърде екстремно, попитайте роднините на жертвите.
Коментиран от #12
17:08 10.07.2026
9 КОЙ Е ВИНОВЕН ?
А мантинелите от хартия ли са или от картон и защо не са поставени такива които отговарят на изискванията ?
Интересува ме кои длъжностни лица са виновни, те ще бъдат ли съдени и ще лежат ли в затвора или ПАК ВИНОВНИ НЯМА ДА ИМА ?
Коментиран от #17
17:11 10.07.2026
10 Дсса
Коментиран от #14
17:12 10.07.2026
11 Вълк единак
17:16 10.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Шашми
17:19 10.07.2026
14 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Дсса":Как бе - мен ме спират през ден за проверка на документите и да ми губят времето!
На пътя са и си изкарват бонусите и си изкарват за нови бегачки, щото старите не са им на униформата вече!
17:20 10.07.2026
15 Дерменджиев ви решава проблемите,
По-малко гърла за хранене, по малко инфлация.
17:21 10.07.2026
16 да бе
17:25 10.07.2026
17 Как кой? За два месеца Радев ти показа
До коментар #9 от "КОЙ Е ВИНОВЕН ?":мнозинството си.
Реши ти всички проблеми, така че млък! Сума ти олигарси се изтрепаха по пътищата, кво ревеш? Сега с техните пари ще напълни бюджета. И ще ти спретне национализация да си дадеш бизнеса за доброто на България. Кво се оплакваш?
Не съм ти го избирал аз.
Коментиран от #23
17:25 10.07.2026
18 Всъщност бюджетът на Бойко
До коментар #6 от "Сила":тогава излезе на плюс. Минусите започнаха при сглобките и при Радевите служебници.
Плямпай си, лаф да става.
17:28 10.07.2026
19 Помни
Коментиран от #21, #26
17:42 10.07.2026
20 ББ от Банкя
17:45 10.07.2026
21 Анонимен
До коментар #19 от "Помни":Бях свидетел на товарене на камион за пристанището. След проба, върнаха камиона, защото беше открита жива зараза. Камионът тръгна от Разград, отиде до Варна, беше проверен и върнат обратно, натоварен с 41т пшеница. Няма какво повече да се каже, ДАИ стоят зад всички тези смъртни случаи.
17:47 10.07.2026
22 Помни
17:49 10.07.2026
23 КОЙ Е ВИНОВЕН ?
До коментар #17 от "Как кой? За два месеца Радев ти показа":Сега нека да ти обясня ситуацията:
1. Аз Радев не съм го избирал.
2. Без да съм му адвокат искам да отбележа, че за два месеца няма как да очакваш Радев да оправи натвореното от ГЕРБ СДС ДПС, ПП$ДБ и още знайни "герои". Това само Господ може да го оправи за 2 месеца.
3. Кои са тези олигарси, които са се изтрепали по пътищата, че не ми стана ясно ?
4. С кои пари ще напълни бюджета и как точно ще стане това чудо - явно само ти знаеш "тайната" ?
5. За каква национализация говориш и кой бизнес ще ти отнемат ? Да не бъркаш нещо с герберасткото управление ?
6. Не чакам Радев да ми реши проблемите, аз сам си ги решавам.
7. И последно млък ще викаш на майка си, защото не те е възпитала правилно. На мен така не ми говори, че и до пъпа ми не стигаш.
17:55 10.07.2026
24 Шаран БГ
Имаме най- много полицаи от всяка една държава по света – на 100 000 чиляка- 412 бройки !! Това от своя страна просто показва, че по-голяма простотия у света от нашата....... няма !! Няма да давам цифри бюджетни и заплатни - ще Ви стане лошо.
Аман от тежки катастрофи със убити хора !! НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА !! И Бог да Ви пази!!
18:05 10.07.2026
25 Тити на Кака
До коментар #6 от "Сила":Ако разделиш тези 273 млрд Е на 10, ще получиш по-близка до действително получената безвъзмездна помощ от ЕС след 2006. И след това ще изглеждаш не силно затъпен, а мъъъъничко умен!
Давай, започвай тази трудна дейност, делението на 10 😂😂😂
18:07 10.07.2026
26 Пак неразбрал
До коментар #19 от "Помни":Ами да въведат задължителни OBD видео регистратори с камера и към водача или който няма - гражданската по две.
Коментиран от #31
18:09 10.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Здравко
Коментиран от #30
18:18 10.07.2026
30 Знае
До коментар #29 от "Здравко":За по икономично ще ги правят от гипс и гипсокартон !
18:23 10.07.2026
31 Георги
До коментар #26 от "Пак неразбрал":някой ако облажи от внос на камери, а гтп ще скочи с поне 10-15 евра, че ще трябва и камери да проверяват.
18:23 10.07.2026
32 Антон
За пример ше ви дам сделката за Ф16. Около 1 год. преди нея, боко ни обасняваш как всеки ден руски мигове летят над черно море. И ние по еър полисинг трябва да вдигаме самолети. Това обаче хабело ресурса и на без друго старите ни самолети. Това беше всяка седмица. Руски самолети летят над черно море. Купихме ефките и новините за руските мигове над черно море рязко спряха. Може да проверите архивите на новините.
Така че очаквайте чужди фирми да печелят от пътищата ни. Ако някой си мисли че тогава тирове няма да пукат гуми и да има ПТП е в жестока заблуда.
Народе, докога ще позволяваш да те манипулират толкова евтино.
18:26 10.07.2026
33 оня с коня
18:26 10.07.2026
34 Абе
18:33 10.07.2026