В Ямбол активираха BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ „Тракия“

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-ALERT заради тежката катастрофа на 311-ия километър от АМ „Тракия“.

Заради инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел „Зимница“, по път I-6 , през пътен възел „Петолъчката“ и след това ще продължават към Бургас.

От Областна администрация в Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.

Малко след 14 ч. днес тир, движещ си в посока София, е преминал през мантинелата на АМ „Тракия“, навлязъл е в насрещното и е ударил блъска два леки автомобила, в които са пътували трима души.

Загинал е един човек, който е бил затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени. За пострадалите беше изпратена въздушна линейка.

Трафикът по „Тракия“ в района на инцидента се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.