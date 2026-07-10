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В Ямбол активираха BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ „Тракия“

В Ямбол активираха BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ „Тракия“

10 Юли, 2026 16:48 1 642 34

  • bg-alert-
  • ам тракия-
  • катастрофа

Движението в района на 311-ия километър временно се пренасочва

В Ямбол активираха BG-ALERT заради тежката катастрофа на АМ „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Областният управител на Ямбол Георги Чалъков активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-ALERT заради тежката катастрофа на 311-ия километър от АМ „Тракия“.

Заради инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел „Зимница“, по път I-6 , през пътен възел „Петолъчката“ и след това ще продължават към Бургас.

От Областна администрация в Ямбол призовават гражданите да следят актуалната информация за пътната обстановка и да планират пътуванията си, като се съобразяват с временната организация на движението.

Малко след 14 ч. днес тир, движещ си в посока София, е преминал през мантинелата на АМ „Тракия“, навлязъл е в насрещното и е ударил блъска два леки автомобила, в които са пътували трима души.

Загинал е един човек, който е бил затиснат в купето на автомобила, а двама са ранени. За пострадалите беше изпратена въздушна линейка.

Трафикът по „Тракия“ в района на инцидента се отбива и в двете посоки през стария път Карнобат - Айтос - Бургас.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    17 16 Отговор
    Чорапа да спира тировете петък-неделя вместо да спи. Ама нали е зает да строи натовски бази.

    16:51 10.07.2026

  • 2 Ами ! Хубаво !

    7 5 Отговор
    И Кво От Тва ?

    16:51 10.07.2026

  • 3 Сатана Z

    19 7 Отговор
    Кукерите трябва да свикват.Скоро ще вият сирените з въздушна тревога покрай новата база на НАТО край Кабиле и летище Безмер.

    16:52 10.07.2026

  • 4 Деций

    33 3 Отговор
    Магистралите убийци на Борисов.

    16:54 10.07.2026

  • 5 Стоп !

    32 0 Отговор
    На Хартиените Мантинели !

    16:54 10.07.2026

  • 6 Сила

    25 6 Отговор
    От ЕС ни дадоха 273 милиарда евро да си модернизираме държавата ....
    ГЕРБ и персонално лицето Бойко Методиев Борисов , пожарникар , неуспял милиционер и министър председател на България , избран с помощта на малкия , но много " мъдър " български народ ги откраднаха ...това е !!!
    Какво очаквахте да се случи впоследствие ...?!?

    Коментиран от #18, #25, #28

    17:06 10.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    15 3 Отговор
    Това не е събитие предполагащо използването на системата за известяване - тоя трябва да го глобят за злоупотреба

    А за тир-а... ами свиквайте! Хиляди пъти съм казвал, че като не знаете какво искате, ще ви дадат каквото не ви трябва! Нови безполезни глоби, които не спират инцидентите, защото причините са съвсем други!

    Ако имаше истинска магистрала нямаше да има подобен, пореден инцидент!

    17:08 10.07.2026

  • 8 ттт

    22 2 Отговор
    Има само едно правилно действие: забрана на движението на ТИР-ове по магистралите до поставянето на подходящи мантинели.

    Дали това е твърде екстремно, попитайте роднините на жертвите.

    Коментиран от #12

    17:08 10.07.2026

  • 9 КОЙ Е ВИНОВЕН ?

    25 0 Отговор
    Ъъъ аз да питам светнатите фарове, стикера на пожарогасителя за настоящата година въпреки, че манометъра е в зеления сектор, платения данък и винетката допринесоха ли да не се стигне до тази катастрофа ?
    А мантинелите от хартия ли са или от картон и защо не са поставени такива които отговарят на изискванията ?
    Интересува ме кои длъжностни лица са виновни, те ще бъдат ли съдени и ще лежат ли в затвора или ПАК ВИНОВНИ НЯМА ДА ИМА ?

    Коментиран от #17

    17:11 10.07.2026

  • 10 Дсса

    10 1 Отговор
    Понеже вече ченгетата не дебнат в шубраците на местата, където има безумно сложени ограничения, къде са? Не виждам полицейски коли по пътищата.

    Коментиран от #14

    17:12 10.07.2026

  • 11 Вълк единак

    5 1 Отговор
    Пълна глупост!

    17:16 10.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шашми

    2 1 Отговор
    Нищо не са активира

    17:19 10.07.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дсса":

    Как бе - мен ме спират през ден за проверка на документите и да ми губят времето!
    На пътя са и си изкарват бонусите и си изкарват за нови бегачки, щото старите не са им на униформата вече!

    17:20 10.07.2026

  • 15 Дерменджиев ви решава проблемите,

    5 1 Отговор
    както обеща.
    По-малко гърла за хранене, по малко инфлация.

    17:21 10.07.2026

  • 16 да бе

    6 3 Отговор
    туй шега ли е?! алърт за птп

    17:25 10.07.2026

  • 17 Как кой? За два месеца Радев ти показа

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "КОЙ Е ВИНОВЕН ?":

    мнозинството си.
    Реши ти всички проблеми, така че млък! Сума ти олигарси се изтрепаха по пътищата, кво ревеш? Сега с техните пари ще напълни бюджета. И ще ти спретне национализация да си дадеш бизнеса за доброто на България. Кво се оплакваш?

    Не съм ти го избирал аз.

    Коментиран от #23

    17:25 10.07.2026

  • 18 Всъщност бюджетът на Бойко

    4 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    тогава излезе на плюс. Минусите започнаха при сглобките и при Радевите служебници.
    Плямпай си, лаф да става.

    17:28 10.07.2026

  • 19 Помни

    9 1 Отговор
    От снимката се вижда , че отново става дума за тежкотоварен зърновоз , който е бързал обратно празен към базата да товари зърно. Както при случаят от преди три седмици бедата не е от спукана гума , от заспиване, или разсейване на водача. Никой реално не ги проверява тези водачи дали реално са си отспали и отпочинали преди да седнат зад волана на камионите убийци.

    Коментиран от #21, #26

    17:42 10.07.2026

  • 20 ББ от Банкя

    4 1 Отговор
    Мдаа чекмеджето ми у Банкя пак взе жертви, ма кво да го праим кат вечно гладно

    17:45 10.07.2026

  • 21 Анонимен

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Помни":

    Бях свидетел на товарене на камион за пристанището. След проба, върнаха камиона, защото беше открита жива зараза. Камионът тръгна от Разград, отиде до Варна, беше проверен и върнат обратно, натоварен с 41т пшеница. Няма какво повече да се каже, ДАИ стоят зад всички тези смъртни случаи.

    17:47 10.07.2026

  • 22 Помни

    8 0 Отговор
    Колкото да мантинелите за това , че бетонните не можели да спрат ТИР . Могат и още как . Преди години даваха по Дискъвъри как бетонни мантинели спираха откраднат от военна база танк в САЩ. Ескортираха го десетина полицейски коли , които естествено не можеха да го спрат , чакайки да му свърши горивото . Крадецът няколко пъти безуспешно се опита да премине през бетонната мантинела . При поредният опит танкът блокира върху нея но нито я разруши, нито я премина ! Така , че бетонните мантинели могат да спрат ТИР , ако не са направени от хоросан , или гипс .

    17:49 10.07.2026

  • 23 КОЙ Е ВИНОВЕН ?

    7 3 Отговор

    До коментар #17 от "Как кой? За два месеца Радев ти показа":

    Сега нека да ти обясня ситуацията:
    1. Аз Радев не съм го избирал.
    2. Без да съм му адвокат искам да отбележа, че за два месеца няма как да очакваш Радев да оправи натвореното от ГЕРБ СДС ДПС, ПП$ДБ и още знайни "герои". Това само Господ може да го оправи за 2 месеца.
    3. Кои са тези олигарси, които са се изтрепали по пътищата, че не ми стана ясно ?
    4. С кои пари ще напълни бюджета и как точно ще стане това чудо - явно само ти знаеш "тайната" ?
    5. За каква национализация говориш и кой бизнес ще ти отнемат ? Да не бъркаш нещо с герберасткото управление ?
    6. Не чакам Радев да ми реши проблемите, аз сам си ги решавам.
    7. И последно млък ще викаш на майка си, защото не те е възпитала правилно. На мен така не ми говори, че и до пъпа ми не стигаш.

    17:55 10.07.2026

  • 24 Шаран БГ

    4 0 Отговор
    Изискванията за качеството на мантинелите са измислени от наши хора , които изискват изискванията да се спазват. Нашите хора не ги интересува колко човека дневно се избиват по пътищата на Рекспубликата – гледат само да им се пълнят джобовете, които са бездънни........
    Имаме най- много полицаи от всяка една държава по света – на 100 000 чиляка- 412 бройки !! Това от своя страна просто показва, че по-голяма простотия у света от нашата....... няма !! Няма да давам цифри бюджетни и заплатни - ще Ви стане лошо.
    Аман от тежки катастрофи със убити хора !! НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА !! И Бог да Ви пази!!

    18:05 10.07.2026

  • 25 Тити на Кака

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сила":

    Ако разделиш тези 273 млрд Е на 10, ще получиш по-близка до действително получената безвъзмездна помощ от ЕС след 2006. И след това ще изглеждаш не силно затъпен, а мъъъъничко умен!
    Давай, започвай тази трудна дейност, делението на 10 😂😂😂

    18:07 10.07.2026

  • 26 Пак неразбрал

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Помни":

    Ами да въведат задължителни OBD видео регистратори с камера и към водача или който няма - гражданската по две.

    Коментиран от #31

    18:09 10.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Здравко

    3 0 Отговор
    И да сменим нашите "хартиени" мантинели с бетонни, пак няма да има полза. Ние ще слагаме повече пясък, малко цимент и тънко желязце....

    Коментиран от #30

    18:18 10.07.2026

  • 30 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Здравко":

    За по икономично ще ги правят от гипс и гипсокартон !

    18:23 10.07.2026

  • 31 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Пак неразбрал":

    някой ако облажи от внос на камери, а гтп ще скочи с поне 10-15 евра, че ще трябва и камери да проверяват.

    18:23 10.07.2026

  • 32 Антон

    1 1 Отговор
    Произшествия стават навсякъде по света. Жертвите да почиват в мир. С тези новини обаче се цели да се подготви общественото мнение че нашите магистрали трябва да се дадат на концесия на чужди фирми, които да печелят вместо държавата.
    За пример ше ви дам сделката за Ф16. Около 1 год. преди нея, боко ни обасняваш как всеки ден руски мигове летят над черно море. И ние по еър полисинг трябва да вдигаме самолети. Това обаче хабело ресурса и на без друго старите ни самолети. Това беше всяка седмица. Руски самолети летят над черно море. Купихме ефките и новините за руските мигове над черно море рязко спряха. Може да проверите архивите на новините.
    Така че очаквайте чужди фирми да печелят от пътищата ни. Ако някой си мисли че тогава тирове няма да пукат гуми и да има ПТП е в жестока заблуда.
    Народе, докога ще позволяваш да те манипулират толкова евтино.

    18:26 10.07.2026

  • 33 оня с коня

    0 0 Отговор
    ВG-то Ще се оправи само и единствено!.КатoГpъмнe АEЦа и yнищoжи тоя кoфти продaжeнБългaрcкиГEH

    18:26 10.07.2026

  • 34 Абе

    0 0 Отговор
    Акривираха дръжки, не е вярно!

    18:33 10.07.2026

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