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Министър Шишков пътува към мястото на катастрофата на АМ "Тракия"

Министър Шишков пътува към мястото на катастрофата на АМ "Тракия"

10 Юли, 2026 18:27 1 431 38

  • ам тракия-
  • мррб-
  • катастрофа-
  • тир-
  • мантинела-
  • иван шишков

В момента се обработват и данните от тол камерите

Министър Шишков пътува към мястото на катастрофата на АМ "Тракия" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Регионалният министър арх. Иван Шишков пътува към мястото на катастрофата на магистрала „Тракия“, в която отново тир е навлязъл в насрещното платно. Той ще бъде на мястото на инцидента – 311-ти – 312-ти километър, в района на с. Деветак, област Бургас, между 20,00 и 20,30 часа тази вечер.

В момента се обработват и данните от тол камерите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Антон

    11 12 Отговор
    Произшествия стават навсякъде по света. Жертвите да почиват в мир. С тези новини обаче се цели да се подготви общественото мнение че нашите магистрали трябва да се дадат на концесия на чужди фирми, които да печелят вместо държавата.
    За пример ше ви дам сделката за Ф16. Около 1 год. преди нея, боко ни обасняваш как всеки ден руски мигове летят над черно море. И ние по еър полисинг трябва да вдигаме самолети. Това обаче хабело ресурса и на без друго старите ни самолети. Това беше всяка седмица. Руски самолети летят над черно море. Купихме ефките и новините за руските мигове над черно море рязко спряха. Може да проверите архивите на новините.
    Така че очаквайте чужди фирми да печелят от пътищата ни. Ако някой си мисли че тогава тирове няма да пукат гуми и да има ПТП е в жестока заблуда.
    Народе, докога ще позволяваш да те манипулират толкова евтино.

    Коментиран от #5, #9

    18:31 10.07.2026

  • 2 За по-сигурно

    6 0 Отговор
    в аварийната лента..

    Коментиран от #24

    18:36 10.07.2026

  • 3 Гост

    19 1 Отговор
    Единствено спасение е ТЕРОР: Първо на даиджиите да си вършат работата 24/7
    Второ на камионите - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КАНТАР и преглед на тахошайбите!
    Трето на водачите- алкохол, дрога, телефони, изпреварвания!
    Основната вина носят евроурсулисе, които прехвърлиха целия товарен транспорт от железниците на камиони, а пък уж се борят за чиста околна среда!

    Коментиран от #33

    18:37 10.07.2026

  • 4 Голямата глава

    8 2 Отговор
    Шишков, направо махайте мантинелите. И прибирайте парите.

    18:37 10.07.2026

  • 5 Какво общо

    10 5 Отговор

    До коментар #1 от "Антон":

    има ф16 с магистралите???

    Коментиран от #26

    18:38 10.07.2026

  • 6 Димо

    7 6 Отговор
    Нещо крайно,но необходимо! Персонално най-големите виновници директно, с огромни рушвети от пътното строителство са Борисов, Пеевски, Таки и компания! Заради тях персонално умират хора по пътищата! Затова трябва за назидание да понесат жестоко наказание! В България доживотен затвор без право на замяна! Натиск над новата власт трябва,до дупка да го направи това!!!

    Коментиран от #34

    18:38 10.07.2026

  • 7 майстор-готвач

    10 1 Отговор
    Забранявайте движение на тировете по магистралите, тези идиоти които ги карат да минават проверочни курсове всяка година,а и всеки ТИР да минава преглед само пред КАТ и големи глоби на шефовете на фирмите ако ползват неизправен ТИР...

    18:39 10.07.2026

  • 8 Проблемите

    5 0 Отговор
    ще се решат с поскъпналите винетки...

    18:39 10.07.2026

  • 9 Много точно и вярно

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Антон":

    Турците чакат и доволно потриват ръце

    18:40 10.07.2026

  • 10 Пу пу пу

    8 1 Отговор
    дано не го изпраска някой тир!

    18:41 10.07.2026

  • 11 Смехоран

    7 2 Отговор
    И какво като пътува корумпето?

    18:41 10.07.2026

  • 12 С милиардите

    12 0 Отговор
    за избори,щеше да има бетонно разделение навсякъде!

    18:42 10.07.2026

  • 13 Без име

    14 0 Отговор
    И като пътува ще възкреси мъртвия ли?

    18:43 10.07.2026

  • 14 Доньо

    8 1 Отговор
    Ти провери Обзор по хотелите да видиш как работят малолетни без договор, а циганките по кухните преготвят и сервират на хората едно яденЬе 4 пъти да ги тровят, като се има предвид, че хранят и деца лагеруващи.

    18:43 10.07.2026

  • 15 Гондола

    8 1 Отговор
    = зърнари. Карнобат+Форум транс= Севан. Празен "Севанец"= 110-120 км/ч. Пълен= претоварен до поне 55т. Тези фактори=износени гуми. Добавяме топлина и качество на пътя. Дълбоко се учудвам, че подобни произшествия със "Севанци" не са по често.

    18:44 10.07.2026

  • 16 хехе

    12 0 Отговор
    пътуването на министъра е също толкова безсмислено като включването на бг.-алерт.

    18:46 10.07.2026

  • 17 ЧОРАПА

    5 2 Отговор
    ИZБИРА ВСЕ ТАКИВА "КАРИКАТУРИ" ................... КАТО ТОZИ УПЛАШЕНИЯ "БРИТОН" ...................... ФАКТ ЛИ Е,ЗА СМЯХ ЛИ Е ? ? .................

    18:48 10.07.2026

  • 18 ДРОГИРАН ЗЪРНАР ТИРАДЖИЯ

    8 1 Отговор
    С ПРЕТОВАРЕН КАМИОН И МАНИПУЛИРАН ТАХОГРАФ........ПЕРЕ СЪС 120 И НЕ МУ ПУКА НИ ЗА МАНТИНЕЛИ НИ ЗА НИЩО...

    18:48 10.07.2026

  • 19 да...даааа

    5 0 Отговор
    още купувайте коли, камери, пътищата изобщо недейте да ги правите, те нямат нищо общо с катастрофите, за последните 400 камери с изкуствен интелект и голфове, колко ли км щяхте да обновите с асфалт?Кой сега е виновен?Пак ли другите?

    18:50 10.07.2026

  • 20 Пунта Мара

    11 0 Отговор
    с тези тол камери ! И тоя тръгнал да пилее пари на данъкоплатците и заблуждава , вече не знам кого , с някаква си дейност !

    18:50 10.07.2026

  • 21 Наблюдател

    11 0 Отговор
    Това не е тир а седлови влекач с ремарке за насипни товари. Винаги съм се чудел как такива камиони карат по магистралите със скорости над 120 км/ч и единственното обяснение е че нямат или имат пипани тахографи. Това 75-80 км са приказки от шехерезада!

    18:50 10.07.2026

  • 22 Давид

    5 0 Отговор
    Терора е от ДС . Те имат всичките данни . Нали това прокламира агента - Николай Марков , че всичко знаят ;) е ако е така за какво ви е да правите анализи , те нали са направени ;) Росен Миленков каза , нали може да ги арестува за 24 часа , имат информацията за всичко ?

    18:55 10.07.2026

  • 23 Никой

    4 0 Отговор
    Министър ШИШКОВ : " Държавата влиза в ролята си , ОЛИГАРХИЯТА се разбягва ". На къде ли бяга олигархията в този калабалък .

    Коментиран от #37

    19:03 10.07.2026

  • 24 Оня под Коня

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "За по-сигурно":

    Или За ОЩЕ по сигурно през поля и ливади.. Колко да Ти пишат Глоба, ако караш Малко извън пътя? Само някой собственик на някоя поляна да не Те хване, иначе няма страшно. Има риск и на колата да бъде съкратен ресурса, но живота е по ценен, нали?

    19:09 10.07.2026

  • 25 Шиши 2

    1 1 Отговор
    Трябват много пари за мантинели!

    19:11 10.07.2026

  • 26 Антон

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Какво общо":

    Заслужаваме да сме бедни, след като не може да правите аналогии, и кълвате на всичко което во казват по медиите. Няма какво да ти обяснявам.

    Коментиран от #35

    19:20 10.07.2026

  • 27 отново, и отново, и отново, до безкрай

    4 0 Отговор
    Какво става?
    Как може, това живот ли е ?
    Тенденцията е да се откажем изобщо да пътуваме. Където и да погледнеш в тази държава, към каквото и да посегнеш, срещаш забранителен знак - "недостъпно" .
    Да пътуваш ли, да се лекуваш ли, жилище ли да си купиш, реално заплащане за труда си ли да получиш, спокойно ли да се разхождаш вечер по хлада, на ресторант ли заведеш семейството си ? Каквото и да поискаш, светва червена светлина, с надпис "НЕДОСТЪПНО", а преди дълъг път, направо тревожна, звукова сигнализация -
    "ОПАСНО ЗА ЖИВОТА".
    В същото време, отговорните ползват отвратителните изрази
    "знаем, планирано е, няма пари, ще стане след време, виновни са предишните"....
    А шофьорите - е там вече трябват жестоки наказания, без книжки до живот, та дори затвор за рецидивистите.

    Коментиран от #36

    19:25 10.07.2026

  • 28 Да погледа сеир малко..

    3 0 Отговор
    Да се повози, да хапне и пийне по покана накъде и да погледа сеир. Друго той какво може да направи та такова тичане...

    19:27 10.07.2026

  • 29 ДАЙ

    2 0 Отговор
    Да се пази от летящи през мантинелата тирове

    19:27 10.07.2026

  • 30 Питане

    6 0 Отговор
    Защо тировете не карат с 70, 80 км/час
    Защо между тир няма разстояние от 3 тира?
    Защо има изпреварване между тир?
    Защо тир не сарат само в дясното платно?
    Зако толкова дълго не се отваря магистралата?
    Защо сружбите не си върщат работата бързо?

    19:28 10.07.2026

  • 31 Лена

    1 0 Отговор
    Чии ще го дири там! С него и без него, хората си мрат по пътищата на България!

    19:36 10.07.2026

  • 32 А министър Дермеджиев

    2 0 Отговор
    кога ще отпътува за бебето да проследи всички полети!

    19:39 10.07.2026

  • 33 Не, вината е на копейките,

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    че ползват алкохол менте от свидливост

    19:40 10.07.2026

  • 34 Не позна

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Димо":

    Опитай пак, може да имаш късмет да улучиш.
    Вече не играй тото, не ставаш.

    19:41 10.07.2026

  • 35 Ти аналогов ли си ве,

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "Антон":

    елементарник.

    19:44 10.07.2026

  • 36 Преди не беше толкова страшно

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "отново, и отново, и отново, до безкрай":

    Народът започна да се самоубива след като чу за бюджета на Радев

    19:46 10.07.2026

  • 37 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    За тая олигархия дето изгони 2 500 000 българи ли говориш ? Верно се е разбягала по всички световни курорти а министъра им носи отчисленията от ограбените роби .

    19:53 10.07.2026

  • 38 Гошо

    0 0 Отговор
    Тоя е архитект а не инженер чий щи го дърви там!?!?

    19:58 10.07.2026

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