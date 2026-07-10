Министър Шишков пътува към мястото на катастрофата на АМ "Тракия"

Регионалният министър арх. Иван Шишков пътува към мястото на катастрофата на магистрала „Тракия“, в която отново тир е навлязъл в насрещното платно. Той ще бъде на мястото на инцидента – 311-ти – 312-ти километър, в района на с. Деветак, област Бургас, между 20,00 и 20,30 часа тази вечер.
В момента се обработват и данните от тол камерите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Антон
За пример ше ви дам сделката за Ф16. Около 1 год. преди нея, боко ни обасняваш как всеки ден руски мигове летят над черно море. И ние по еър полисинг трябва да вдигаме самолети. Това обаче хабело ресурса и на без друго старите ни самолети. Това беше всяка седмица. Руски самолети летят над черно море. Купихме ефките и новините за руските мигове над черно море рязко спряха. Може да проверите архивите на новините.
Така че очаквайте чужди фирми да печелят от пътищата ни. Ако някой си мисли че тогава тирове няма да пукат гуми и да има ПТП е в жестока заблуда.
Народе, докога ще позволяваш да те манипулират толкова евтино.
Коментиран от #5, #9
18:31 10.07.2026
2 За по-сигурно
Коментиран от #24
18:36 10.07.2026
3 Гост
Второ на камионите - ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КАНТАР и преглед на тахошайбите!
Трето на водачите- алкохол, дрога, телефони, изпреварвания!
Основната вина носят евроурсулисе, които прехвърлиха целия товарен транспорт от железниците на камиони, а пък уж се борят за чиста околна среда!
Коментиран от #33
18:37 10.07.2026
4 Голямата глава
18:37 10.07.2026
5 Какво общо
До коментар #1 от "Антон":има ф16 с магистралите???
Коментиран от #26
18:38 10.07.2026
6 Димо
Коментиран от #34
18:38 10.07.2026
7 майстор-готвач
18:39 10.07.2026
8 Проблемите
18:39 10.07.2026
9 Много точно и вярно
До коментар #1 от "Антон":Турците чакат и доволно потриват ръце
18:40 10.07.2026
10 Пу пу пу
18:41 10.07.2026
11 Смехоран
18:41 10.07.2026
12 С милиардите
18:42 10.07.2026
13 Без име
18:43 10.07.2026
14 Доньо
18:43 10.07.2026
15 Гондола
18:44 10.07.2026
16 хехе
18:46 10.07.2026
17 ЧОРАПА
18:48 10.07.2026
18 ДРОГИРАН ЗЪРНАР ТИРАДЖИЯ
18:48 10.07.2026
19 да...даааа
18:50 10.07.2026
20 Пунта Мара
18:50 10.07.2026
21 Наблюдател
18:50 10.07.2026
22 Давид
18:55 10.07.2026
23 Никой
Коментиран от #37
19:03 10.07.2026
24 Оня под Коня
До коментар #2 от "За по-сигурно":Или За ОЩЕ по сигурно през поля и ливади.. Колко да Ти пишат Глоба, ако караш Малко извън пътя? Само някой собственик на някоя поляна да не Те хване, иначе няма страшно. Има риск и на колата да бъде съкратен ресурса, но живота е по ценен, нали?
19:09 10.07.2026
25 Шиши 2
19:11 10.07.2026
26 Антон
До коментар #5 от "Какво общо":Заслужаваме да сме бедни, след като не може да правите аналогии, и кълвате на всичко което во казват по медиите. Няма какво да ти обяснявам.
Коментиран от #35
19:20 10.07.2026
27 отново, и отново, и отново, до безкрай
Как може, това живот ли е ?
Тенденцията е да се откажем изобщо да пътуваме. Където и да погледнеш в тази държава, към каквото и да посегнеш, срещаш забранителен знак - "недостъпно" .
Да пътуваш ли, да се лекуваш ли, жилище ли да си купиш, реално заплащане за труда си ли да получиш, спокойно ли да се разхождаш вечер по хлада, на ресторант ли заведеш семейството си ? Каквото и да поискаш, светва червена светлина, с надпис "НЕДОСТЪПНО", а преди дълъг път, направо тревожна, звукова сигнализация -
"ОПАСНО ЗА ЖИВОТА".
В същото време, отговорните ползват отвратителните изрази
"знаем, планирано е, няма пари, ще стане след време, виновни са предишните"....
А шофьорите - е там вече трябват жестоки наказания, без книжки до живот, та дори затвор за рецидивистите.
Коментиран от #36
19:25 10.07.2026
28 Да погледа сеир малко..
19:27 10.07.2026
29 ДАЙ
19:27 10.07.2026
30 Питане
Защо между тир няма разстояние от 3 тира?
Защо има изпреварване между тир?
Защо тир не сарат само в дясното платно?
Зако толкова дълго не се отваря магистралата?
Защо сружбите не си върщат работата бързо?
19:28 10.07.2026
31 Лена
19:36 10.07.2026
32 А министър Дермеджиев
19:39 10.07.2026
33 Не, вината е на копейките,
До коментар #3 от "Гост":че ползват алкохол менте от свидливост
19:40 10.07.2026
34 Не позна
До коментар #6 от "Димо":Опитай пак, може да имаш късмет да улучиш.
Вече не играй тото, не ставаш.
19:41 10.07.2026
35 Ти аналогов ли си ве,
До коментар #26 от "Антон":елементарник.
19:44 10.07.2026
36 Преди не беше толкова страшно
До коментар #27 от "отново, и отново, и отново, до безкрай":Народът започна да се самоубива след като чу за бюджета на Радев
19:46 10.07.2026
37 да де
До коментар #23 от "Никой":За тая олигархия дето изгони 2 500 000 българи ли говориш ? Верно се е разбягала по всички световни курорти а министъра им носи отчисленията от ограбените роби .
19:53 10.07.2026
38 Гошо
19:58 10.07.2026