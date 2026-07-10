Министър Шишков пътува към мястото на катастрофата на АМ "Тракия"

Регионалният министър арх. Иван Шишков пътува към мястото на катастрофата на магистрала „Тракия“, в която отново тир е навлязъл в насрещното платно. Той ще бъде на мястото на инцидента – 311-ти – 312-ти километър, в района на с. Деветак, област Бургас, между 20,00 и 20,30 часа тази вечер.

В момента се обработват и данните от тол камерите.