Политолог: Прогнозирам нов двуполюсен модел на българската политическа система

Премиерът Румен Радев е изправен пред сложни политически и икономически решения, които ще определят не само управлението му, но и бъдещото позициониране на „Прогресивна България“. Това заяви политологът и социолог Светлин Тачев в интервю за предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Според него министър-председателят е принуден да участва в „сложна игра“ както на вътрешнополитическото поле, така и на международната сцена. По думите му предстоящите президентски и местни избори значително усложняват ситуацията и ограничават възможностите за непопулярни реформи.

„Тази власт дойде с голяма подкрепа и мнозинство в Народното събрание, но оттук нататък трябва да започне да се утвърждава. Ако президентските избори са първата стъпка, то местната власт ще бъде голямата битка за овладяването на политическия постамент“, посочи Тачев.

По думите му Радев все още може да обяснява трудностите, които среща, с наследството от предишното управление, а финансовото състояние на страната не е добро. Според политолога пред премиера има два възможни пътя – да предприеме тежки реформи с висока социална цена или да търси баланс чрез ограничени мерки, които да причинят най-малко обществено недоволство.

„В случая той избира втория вариант. Политическата криза приключи и на практика навлизаме в период на нормализация, но пред Радев остават редица наследени проблеми“, коментира Тачев.

Той смята, че е прекалено рано да се говори за сериозна обществена мобилизация срещу кабинета под формата на протести.

„Още не е изтекъл 100-дневният толеранс. Ако Радев продължи да търси баланс, който да не удовлетворява напълно нито едната, нито другата страна, има шанс да премине по-леко през предстоящите сътресения. Те обаче са неизбежни както заради политическата, така и заради икономическата ситуация“, коментира още политологът.

По повод евентуално въвеждане на прогресивен данък или ново облагане на печалбите в Бюджет 2027 Тачев заяви, че именно това ще покаже реалната идеологическа посока на „Прогресивна България“.

„Това ще е заявката къде се позиционира „Прогресивна България“. Засега тя все още е в процес на изграждане и не е изяснила напълно своята идентичност. В момента стои в центъра, защото така най-лесно отправя послания към различни групи, без да търпи сериозни политически щети“, посочи той.

Той прогнозира, че през следващите години българската политическа система може да се пренареди около нов двуполюсен модел.

По думите му „Прогресивна България“ има потенциал да се оформи като основната лявоцентристка сила, докато ГЕРБ ще заеме пространството на център-дясното. В същото време „Възраждане“ може да се позиционира в крайнолявото пространство, „Демократична България“ – още по-вдясно, а „Продължаваме промяната“ и ДПС да останат в централната част на политическия спектър.