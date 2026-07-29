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Стоян Тричков от ПБ стана първият наказан депутат в 52-ото Народно събрание

Стоян Тричков от ПБ стана първият наказан депутат в 52-ото Народно събрание

29 Юли, 2026 10:37 1 289 18

  • стоян тричков-
  • прогресивна българия-
  • наказание-
  • 52-ро народно събрание

Ситуацията се превърна в прецедент за Народното събрание, тъй като по правилник декларациите от името на парламентарни групи не се коментират или санкционират

Стоян Тричков от ПБ стана първият наказан депутат в 52-ото Народно събрание - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Като „лъжци и манипулатори“ определиха критиците си от парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ).

Това стана ясно от декларация от името на групата, прочетена от трибуната на Народното събрание. „Критиките през първите три месеца на управлението са безпрецедентни. Те са толкова ожесточени и интензивни и валят отвсякъде, че човек лесно може да се заблуди, че са основателни. Но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация. Всъщност на откровени фалшификации“, заяви Стоян Тричков, цитиран от novini.bg

Той определи като „внушения“ атаките срещу бюджета, твърденията, че се дават пари за Украйна, както и критиките за липса на средства за детската болница.

Тричков обясни, че предвидените 17 млн. евро в бюджета за Украйна всъщност вече са били похарчени от предходното служебно правителство на Андрей Гюров. Той допълни още, че през 2026 г. няма да има нужда от допълнителни пари за детската болница.

"Вижте кои са онези, които представят разказа за това колко сме лоши, как оставяме децата на България без лечение, как сме гласували против болницата – вижте кои са тези хора. Те не са се объркали, те са лъжци и долни манипулатори“, каза още депутатът от ПБ.

В изказването си той добави, че същите социолози, които са прогнозирали 20% за партията му на изборите, сега обясняват по телевизионните студиа как доверието към Румен Радев спада.

Тричков се закани, че скоро България ще тръгне „напред и нагоре“ и тогава никой вече няма да вярва на лъжци.

Думите му обаче разгневиха опозицията.

Проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ и Йордан Иванов от ДБ поискаха наказание за Тричков, а акад. Николай Денков призова управляващите да не използват подобен неприемлив език от парламентарната трибуна.

В крайна сметка Стоян Тричков наистина получи наказание, което се превърна в прецедент за Народното събрание, тъй като по правилник декларациите от името на парламентарни групи не се коментират или санкционират.

Депутатът получи забележка не от кого да е, а от своя съпартийка – председателстващата заседанието Михаела Доцова. Тя припомни, че при встъпването си в длъжност е обещала спазване на законите, правилника и добрия тон.

По този начин Тричков записа името си като първия наказан народен представител в 52-ото Народно събрание.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалистъ

    17 19 Отговор
    Лъжци и манипулатори са от Прогресивна България, и най-вече Румен Боташа.

    10:40 29.07.2026

  • 2 НАКАЗАН

    10 0 Отговор
    КАК ТОЧНО??

    10:41 29.07.2026

  • 3 Кина

    6 1 Отговор
    Това е без значение ..! Кърлежи ще има наказани..! Неизбежно е , има прозорливи журналисти и ги канят но те казват че са много заети или болни..!

    10:42 29.07.2026

  • 4 Радки

    9 10 Отговор
    Трички, Муни изчезвайте! Оставка!

    10:42 29.07.2026

  • 5 Тричките

    6 4 Отговор
    на дедо ви муньо

    10:55 29.07.2026

  • 6 Хмм

    6 6 Отговор
    пребоядисаните комунисти са така, винаги могат да ти забият нож в гърба, изрусени бездетници, откъде Радев ги измъкна тези, външната сега тази, за нея лично никой не е гласувал, от БСП в партията на Радев, търси келепира, да си върви в берковските села, дето са предали Ботев и са обесили свещеник, си носят кармата до днес, избира ги Радев като борисов - изрусени никаквици, Назарян поне има дете, на всичко отгоре нарушила правилника на НС да се докара на Денков

    10:56 29.07.2026

  • 7 ПБ професионалистие на България

    5 3 Отговор
    Ще бъдем първи още в много неща. Спокойно имаме още много мандати

    10:57 29.07.2026

  • 8 Брутални

    7 3 Отговор
    арогантни трички, тези ваши избирачи, които са си отворили очите ще ви накажат. Ще гледаме бягане с препятствия

    10:59 29.07.2026

  • 9 Муньова

    6 2 Отговор
    тричка, смотана

    11:09 29.07.2026

  • 10 пошли

    7 2 Отговор
    муньовски театри за нискоинтелигентните народни маси... а леб не дават даже

    11:16 29.07.2026

  • 11 Тричат

    5 1 Отговор
    се тричките, че ги критикували а те били трички велики

    11:19 29.07.2026

  • 12 трички

    5 1 Отговор
    се римуват с кички

    11:24 29.07.2026

  • 13 Григор

    5 5 Отговор
    "Стоян Тричков от ПБ стана първият наказан депутат в 52-ото Народно събрание"
    Наказан?!?! За какво?За това,че каза истината ли?И това доживяхме. Всичко изречено от Тричков е истина и показва колко много злоба и ненавист има в така наречената "опозиция". За тях не е важно България да е добре. За тях е важно управляващите да са зле. Лъжите, които се изрекоха за тези три месеца са толкова много,че човек започва да се пита дали имат грам морал. И за майчинството, и за пенсиите, и за ракетите за 1 милиард, и за детската болница,и за парите за Украйна, и за подписа на външния ни министър в Киев. И след всичко това искат наказание за Тричков. Колко нагъл трябва да си? А за "социолозите-манипулатори" какво да кажем? Тричков правилно посочва къде ходят, какво говорят и какви прогнози са правили преди изборите.

    11:28 29.07.2026

  • 14 пери

    5 3 Отговор
    Така е, като нямаш аргументи да защитиш позицията си, започваш да обиждаш. Отделно дето сульо и пульо стават депутати...

    Коментиран от #17

    11:31 29.07.2026

  • 15 Не критикувяйте

    4 0 Отговор
    прогресивните кички

    11:35 29.07.2026

  • 16 Триците на Муньо и Шиши

    3 0 Отговор
    са за тричане

    11:43 29.07.2026

  • 17 Григор

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "пери":

    Значи многото лъжи изречени до сега от "опозицията" не са аргументи? Аферим! Ашкоусун! Машаала! Те не са спирали да лъжат и да изливат помия,а говорим за аргументи. Браво!

    Коментиран от #18

    11:43 29.07.2026

  • 18 пери

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Григор":

    Кой кого лъже е спорен въпрос.
    Тук ставаше дума за въпросния наказан. Можеш да изразиш позиция и без да използваш обидни квалификации, но за това се иска интелигентност. Другото е безсилие. Това, че тоя се е намърдал в парламента, не значи, че става за там. Нагледахме се на изблици на словесна (и не само простотия) в народното събрание.

    11:58 29.07.2026

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