"Стоян Тричков от ПБ стана първият наказан депутат в 52-ото Народно събрание"

Като „лъжци и манипулатори“ определиха критиците си от парламентарната група на „Прогресивна България“ (ПБ).

Това стана ясно от декларация от името на групата, прочетена от трибуната на Народното събрание. „Критиките през първите три месеца на управлението са безпрецедентни. Те са толкова ожесточени и интензивни и валят отвсякъде, че човек лесно може да се заблуди, че са основателни. Но всички, за които фактите имат значение, трябва да знаят, че огромната част от тези критики стъпват на невярна информация. Всъщност на откровени фалшификации“, заяви Стоян Тричков, цитиран от novini.bg

Той определи като „внушения“ атаките срещу бюджета, твърденията, че се дават пари за Украйна, както и критиките за липса на средства за детската болница.

Тричков обясни, че предвидените 17 млн. евро в бюджета за Украйна всъщност вече са били похарчени от предходното служебно правителство на Андрей Гюров. Той допълни още, че през 2026 г. няма да има нужда от допълнителни пари за детската болница.

"Вижте кои са онези, които представят разказа за това колко сме лоши, как оставяме децата на България без лечение, как сме гласували против болницата – вижте кои са тези хора. Те не са се объркали, те са лъжци и долни манипулатори“, каза още депутатът от ПБ.

В изказването си той добави, че същите социолози, които са прогнозирали 20% за партията му на изборите, сега обясняват по телевизионните студиа как доверието към Румен Радев спада.

Тричков се закани, че скоро България ще тръгне „напред и нагоре“ и тогава никой вече няма да вярва на лъжци.

Думите му обаче разгневиха опозицията.

Проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ и Йордан Иванов от ДБ поискаха наказание за Тричков, а акад. Николай Денков призова управляващите да не използват подобен неприемлив език от парламентарната трибуна.

В крайна сметка Стоян Тричков наистина получи наказание, което се превърна в прецедент за Народното събрание, тъй като по правилник декларациите от името на парламентарни групи не се коментират или санкционират.

Депутатът получи забележка не от кого да е, а от своя съпартийка – председателстващата заседанието Михаела Доцова. Тя припомни, че при встъпването си в длъжност е обещала спазване на законите, правилника и добрия тон.

По този начин Тричков записа името си като първия наказан народен представител в 52-ото Народно събрание.