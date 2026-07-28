Радев обяви: "Прогресивна България" подкрепя кандидатурата на Йотова за президент

Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова. Това каза на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия „Прогресивна България“ Румен Радев, цитиран от Нова телевизия.
В петък държавният глава Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. „10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на държавността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България“, коментира още Радев.
По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията. „Ние с нея доказахме, че за 9 години бяхме единствените, които показаха единство. Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на „сглобка“. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в „сглобка“, ще видим какво ще направят“, допълни Румен Радев.
Припомняме, че решението си Илияна Йотова съобщи около три месеца преди вота. В момента тя довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обясни в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент.
За разполагането на американски самолети на летището в Безмер премиерът уточни, че ако не е било настоящото правителство, те щели все още да пребивават на това в София. „Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #10
14:55 28.07.2026
2 Мда
Коментиран от #13, #47
14:55 28.07.2026
3 Пич
Коментиран от #65
14:56 28.07.2026
4 хаирлия да е
14:56 28.07.2026
5 Каква изненада!
Коментиран от #16
14:56 28.07.2026
6 Като
14:56 28.07.2026
7 Ганю- простия
14:56 28.07.2026
8 Като се обичат младите,
14:57 28.07.2026
9 Донко
Коментиран от #50
14:58 28.07.2026
10 име
До коментар #1 от "гражданин":Споко, машинките са вече нагласени.
15:00 28.07.2026
11 И защо ви е толкова власт
Коментиран от #25
15:01 28.07.2026
12 Отец Дионисий
15:01 28.07.2026
13 Шах
До коментар #2 от "Мда":Сигурна друг път. Кой ли ще гласува за нея. Изветрелите.
15:02 28.07.2026
14 ЧИЧАК
Коментиран от #27
15:02 28.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нека Мунчовците да се консолодират
До коментар #5 от "Каква изненада!":Каква изненада!:
Не може да бъде. Мунчо и неговото копие Мунчовица 2 начело на всичко. Трябва им Мунчо 3 за главен прокурор. Само там липсваше...
-;-
Имаме поне 3-4% мунчовци.
15:03 28.07.2026
17 в кратце
15:03 28.07.2026
18 Камион
15:04 28.07.2026
19 Да Се Завърнеш !
Но Тая Къща !
Не Ти Е Бащиния !
15:06 28.07.2026
20 Хаха
15:06 28.07.2026
21 Граматик
15:07 28.07.2026
22 Специалист
Коментиран от #46
15:07 28.07.2026
23 Никой
Коментиран от #51, #53
15:08 28.07.2026
24 оня с коня
15:08 28.07.2026
25 посткомунисти за Клептокрация
До коментар #11 от "И защо ви е толкова власт":И защо ви е толкова власт:
като очевидно не знаете какво да правите с нея
-;-
За поредене път че комунишстите нито Социализъма построиха, нито Развитото Социшалистическа Общество, а сега и Клептокрацията не я владеят!
Коментиран от #30
15:09 28.07.2026
26 ПУТИН е
15:09 28.07.2026
27 Соца се
До коментар #14 от "ЧИЧАК":Завръща и Беляне също
15:12 28.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ганю- простия
15:13 28.07.2026
30 Аве шматка
До коментар #25 от "посткомунисти за Клептокрация":Още рушите това дето комунистите построиха
15:13 28.07.2026
31 Старшинката
Коментиран от #44
15:13 28.07.2026
32 Прогресивно ми е ще повърна
Коментиран от #43
15:14 28.07.2026
33 О ! Неразумни !
Време Да Се Засрамиш !
Че Си Българин !
15:14 28.07.2026
34 Иван Пловдивски
15:16 28.07.2026
35 Копейки,
15:16 28.07.2026
36 гост
Коментиран от #41
15:17 28.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Майкопродавците се подкрепят
Коментиран от #54
15:20 28.07.2026
39 Син Решетников и Импексова
15:20 28.07.2026
40 Тост
Коментиран от #42
15:20 28.07.2026
41 Много
До коментар #36 от "гост":Както се очертава, ще изберат възрожденец с три виШи.
15:21 28.07.2026
42 Извинете,
До коментар #40 от "Тост":защо си говорите сам?
15:22 28.07.2026
43 Защо цитираш Хитлер?
До коментар #32 от "Прогресивно ми е ще повърна":Препрочиташ ли си го?
15:24 28.07.2026
44 На кого му пука
До коментар #31 от "Старшинката":Важното е бг копейките все така да сте капо.
15:25 28.07.2026
45 койдазнай
15:27 28.07.2026
46 Човек предполага, Господ разполага
До коментар #22 от "Специалист":И обича да си прави шеги с непоколебимите.
15:27 28.07.2026
47 Жена с такива заслуги за БГ
До коментар #2 от "Мда":не може да не бъде избрана от народа , който я обожава !
15:31 28.07.2026
48 Радев
Единствено, който може да подкрепи тая нещастница е « Продвжна България», а в нея няма нищо прогресивно!
Коментиран от #52
15:35 28.07.2026
49 пери
Защо ли пак се сетих за Цецка Цачева...
Коментиран от #55
15:35 28.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Трябват ни БКП-тата и ДС-то
До коментар #23 от "Никой":Никой:
Зад гърба и наднича покойния Любен Гоцев и ДС .
-;-
Какво ще правим без посткомунистите и ДС.-то!
15:36 28.07.2026
52 Продажна
До коментар #48 от "Радев":България. Това е партията на Радко.
15:36 28.07.2026
53 иван костов
До коментар #23 от "Никой":Зад гърбът и наднича Джордж Сорос, Глупако!
15:37 28.07.2026
54 Ганю- простия
До коментар #38 от "Майкопродавците се подкрепят":И аз се съмнявам , че тази ще ни върне левчето, руската телевизия, опашките, визите и режима на тока, само ни залъгва май.
Коментиран от #58
15:38 28.07.2026
55 Стрината нана Нацията
До коментар #49 от "пери":пери
00ОТГОВОР
Голям съспенс! Беше ясно още щом Йотова обяви кандидатурата си, че Радев и сие ще я подкрепят. То затова са и "спешните" промени в избирателния кодекс. Супер предвидими са управляващите, а нас мислят за паднали от Марс.
Защо ли пак се сетих за Цецка Цачева...
-;-
Цецка беше "Майката на Нацията" а Йотовица стрината ли ще ни бъде?!
Коментиран от #59
15:38 28.07.2026
56 Горски
15:38 28.07.2026
57 !!!?
15:38 28.07.2026
58 Спасение няма
До коментар #54 от "Ганю- простия":Ганю- простия
00ОТГОВОР
До коментар 38 от "Майкопродавците се подкрепят":
И аз се съмнявам , че тази ще ни върне левчето, руската телевизия, опашките, визите и режима на тока, само ни залъгва май.
-;-
Целта не е връщане та нищо, а продължаване на алаверите.
Партиите, партизаните и ятаците трябва да бъдат хранени.
Коментиран от #63
15:39 28.07.2026
59 пери
До коментар #55 от "Стрината нана Нацията":Не, като Цецка - бита политическа карта. Ако не манипулират резултата, де.
Много ще и стане в президенството на Йотова, наигра се вече.
15:41 28.07.2026
60 Радев
Единствено, който може да подкрепи тая нещастница е « Продажна България», а в нея няма нищо прогресивно!
Направихме грешка, че гласувахме за теб, но няма да повторим грешката да гласуваме за тая кухавела!
15:45 28.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Очакваше се
15:50 28.07.2026
63 Хуманно решение
До коментар #58 от "Спасение няма":Партизаните и техните ятаци вече се преселиха във вечните ловни полета. Последният "активен борец" отиде там преди няколко години. Но децата им са си живи и здрави. Повечето от тях са вече в третата си възраст и чудо правят, за да уредят техните пък деца и внуци така, че да имат привилегии. Да не говорим за онези партийни секретари, които са се родили по-късно и нямаше как да се уредят за активни борци. Те са дори още по агресивни и алчни и с нокти и зъби воюват за да уредят потомците си така, че да яхат народа.
Не знам защо не ги изпратим всички тях в Сибир. Да си направят там един голям град и да се управляват както щат. Нали и без това Русия търси заселници за Сибир?
15:56 28.07.2026
64 Тошо
16:02 28.07.2026
65 Оня под Коня
До коментар #3 от "Пич":Че то демократи или поне некомунисти има ли? Иначе ако не се кандидатира Шиши, аз ще подкрепя Идиотова...
16:05 28.07.2026
66 ППДБ чакайте вето
16:06 28.07.2026