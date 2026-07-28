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Радев обяви: "Прогресивна България" подкрепя кандидатурата на Йотова за президент

Радев обяви: "Прогресивна България" подкрепя кандидатурата на Йотова за президент

28 Юли, 2026 14:53 1 441 66

  • румен радев-
  • прогресивна българия-
  • подкрепа-
  • илияна йотова-
  • президент

Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото, каза още министър-председателят

Радев обяви: "Прогресивна България" подкрепя кандидатурата на Йотова за президент - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният съвет реши да подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова. Това каза на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия „Прогресивна България“ Румен Радев, цитиран от Нова телевизия.
В петък държавният глава Илияна Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. „10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщане на държавността в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова, някой със сърце за България“, коментира още Радев.
По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията. „Ние с нея доказахме, че за 9 години бяхме единствените, които показаха единство. Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на „сглобка“. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в „сглобка“, ще видим какво ще направят“, допълни Румен Радев.

Припомняме, че решението си Илияна Йотова съобщи около три месеца преди вота. В момента тя довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обясни в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент.

За разполагането на американски самолети на летището в Безмер премиерът уточни, че ако не е било настоящото правителство, те щели все още да пребивават на това в София. „Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    25 11 Отговор
    Заначи може да спестим 80 мил. като знаем ,че Йотова ще е президент !!

    Коментиран от #10

    14:55 28.07.2026

  • 2 Мда

    13 45 Отговор
    победата на Йотова е сигурна!

    Коментиран от #13, #47

    14:55 28.07.2026

  • 3 Пич

    54 7 Отговор
    Много е важно да не изберем аватар на Радев и дъртите комунисти, защото никога не е добре един да има цялата власт!

    Коментиран от #65

    14:56 28.07.2026

  • 4 хаирлия да е

    40 11 Отговор
    предстоят тежки и черни години за българите

    14:56 28.07.2026

  • 5 Каква изненада!

    46 9 Отговор
    Не може да бъде. Мунчо и неговото копие Мунчовица 2 начело на всичко. Трябва им Мунчо 3 за главен прокурор. Само там липсваше

    Коментиран от #16

    14:56 28.07.2026

  • 6 Като

    37 6 Отговор
    краставите магарета , които и през девет баира се подушват !

    14:56 28.07.2026

  • 7 Ганю- простия

    20 3 Отговор
    А ще ни върне ли левчето?

    14:56 28.07.2026

  • 8 Като се обичат младите,

    15 2 Отговор
    да се вземат.

    14:57 28.07.2026

  • 9 Донко

    12 17 Отговор
    Ако Боко и ШиШи искат да спечелят ще трябва да подкрепят Йотова 🤣

    Коментиран от #50

    14:58 28.07.2026

  • 10 име

    20 9 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Споко, машинките са вече нагласени.

    15:00 28.07.2026

  • 11 И защо ви е толкова власт

    33 6 Отговор
    като очевидно не знаете какво да правите с нея

    Коментиран от #25

    15:01 28.07.2026

  • 12 Отец Дионисий

    24 3 Отговор
    Тамплиерката отлъчена от църквата никога няма да бъде начело на Православието!

    15:01 28.07.2026

  • 13 Шах

    32 5 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    Сигурна друг път. Кой ли ще гласува за нея. Изветрелите.

    15:02 28.07.2026

  • 14 ЧИЧАК

    16 5 Отговор
    Радвайте се хора , соца се завръща🤣

    Коментиран от #27

    15:02 28.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нека Мунчовците да се консолодират

    18 2 Отговор

    До коментар #5 от "Каква изненада!":

    Каква изненада!:
    Не може да бъде. Мунчо и неговото копие Мунчовица 2 начело на всичко. Трябва им Мунчо 3 за главен прокурор. Само там липсваше...
    -;-
    Имаме поне 3-4% мунчовци.

    15:03 28.07.2026

  • 17 в кратце

    14 1 Отговор
    Е,хайде сега,стари номера!Нали му е вицепрезидентка,как няма да я подкрепи г-н генералът?!

    15:03 28.07.2026

  • 18 Камион

    14 1 Отговор
    Усещам как ще ни . Първо "ама аз само главата", а то вече аха-аха ..... целия.

    15:04 28.07.2026

  • 19 Да Се Завърнеш !

    13 2 Отговор
    В Бащината Къща !

    Но Тая Къща !

    Не Ти Е Бащиния !

    15:06 28.07.2026

  • 20 Хаха

    25 5 Отговор
    Фурнаджийската лопата Радев бил се борил за държавността. Да плачиш ли или да се смееш.

    15:06 28.07.2026

  • 21 Граматик

    14 2 Отговор
    Считам мандатите и за презисент и вицепрезидент общо трябва да са Два!!!

    15:07 28.07.2026

  • 22 Специалист

    7 29 Отговор
    Йотова е сигурна за президент.Останалите да гледат от страни и да се учат.Няма кой да излезе срещу нея.Гюров и Вълчев да не се излагат нямат шанс

    Коментиран от #46

    15:07 28.07.2026

  • 23 Никой

    17 4 Отговор
    Зад гърба и наднича покойния Любен Гоцев и ДС .

    Коментиран от #51, #53

    15:08 28.07.2026

  • 24 оня с коня

    13 4 Отговор
    Камък ми падна от сърцето че Радев ще подкрепи Йотова щото жестоко ме терзаеше мисълта че ще подкрепи евентуално Гюров!

    15:08 28.07.2026

  • 25 посткомунисти за Клептокрация

    13 4 Отговор

    До коментар #11 от "И защо ви е толкова власт":

    И защо ви е толкова власт:
    като очевидно не знаете какво да правите с нея
    -;-
    За поредене път че комунишстите нито Социализъма построиха, нито Развитото Социшалистическа Общество, а сега и Клептокрацията не я владеят!

    Коментиран от #30

    15:09 28.07.2026

  • 26 ПУТИН е

    10 3 Отговор
    Виновен

    15:09 28.07.2026

  • 27 Соца се

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "ЧИЧАК":

    Завръща и Беляне също

    15:12 28.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ганю- простия

    7 1 Отговор
    А ще може ли да покаже коремното, аз след бати Рублев така свикнах.

    15:13 28.07.2026

  • 30 Аве шматка

    6 8 Отговор

    До коментар #25 от "посткомунисти за Клептокрация":

    Още рушите това дето комунистите построиха

    15:13 28.07.2026

  • 31 Старшинката

    12 2 Отговор
    ти може да я подкрепяш колкото си искаш,но повечето граждани-Не!Не вдянахте ли,че и двамата като наричате РФ "агресор",а САЩ стратегически "съюзник" само губите доверие?!Нагледахме се на евтини пиар изяви и от двамцата.И нищо положително за България!

    Коментиран от #44

    15:13 28.07.2026

  • 32 Прогресивно ми е ще повърна

    12 3 Отговор
    На жената мястото и е в кухнята!

    Коментиран от #43

    15:14 28.07.2026

  • 33 О ! Неразумни !

    7 1 Отговор
    И Слабоумний !

    Време Да Се Засрамиш !

    Че Си Българин !

    15:14 28.07.2026

  • 34 Иван Пловдивски

    8 3 Отговор
    Засега президентът Йотова се държи като вицепрезидент на Радев! Ако не се еманципира от него и да критикува него и политиката му, когато греши или нарушава закона няма да бъде избрана! Българите не са толкова глупави, за да оставят цялата власт в ръцете на Радев, на ДС и БКП/БСП!

    15:16 28.07.2026

  • 35 Копейки,

    4 4 Отговор
    Защо сте тук,а не в Безмер?

    15:16 28.07.2026

  • 36 гост

    3 6 Отговор
    Жълтопаветната общост май е разстроена от новината.

    Коментиран от #41

    15:17 28.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майкопродавците се подкрепят

    8 1 Отговор
    Огромна грешка да подкрепят Ятаганка Йотова. Тази евроатлантическа слугиня.

    Коментиран от #54

    15:20 28.07.2026

  • 39 Син Решетников и Импексова

    7 2 Отговор
    ПОДКРЕПЯМ СЕБЕ СИ - демек моята сол-та ша 4ка

    15:20 28.07.2026

  • 40 Тост

    3 1 Отговор
    Да си трол на днешно време явно е доста доходоносно.Ако всички работеха така, както тролиш икономиката щеше да изхвърчи в небесата :))

    Коментиран от #42

    15:20 28.07.2026

  • 41 Много

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Както се очертава, ще изберат възрожденец с три виШи.

    15:21 28.07.2026

  • 42 Извинете,

    2 2 Отговор

    До коментар #40 от "Тост":

    защо си говорите сам?

    15:22 28.07.2026

  • 43 Защо цитираш Хитлер?

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "Прогресивно ми е ще повърна":

    Препрочиташ ли си го?

    15:24 28.07.2026

  • 44 На кого му пука

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Старшинката":

    Важното е бг копейките все така да сте капо.

    15:25 28.07.2026

  • 45 койдазнай

    7 3 Отговор
    Баце боце и Радев са се разбрали. Боцата ще провали кандидатурата на “десните”, а за награда Радев няма да го закача.

    15:27 28.07.2026

  • 46 Човек предполага, Господ разполага

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "Специалист":

    И обича да си прави шеги с непоколебимите.

    15:27 28.07.2026

  • 47 Жена с такива заслуги за БГ

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Мда":

    не може да не бъде избрана от народа , който я обожава !

    15:31 28.07.2026

  • 48 Радев

    4 0 Отговор
    Все по евтин ставаш!
    Единствено, който може да подкрепи тая нещастница е « Продвжна България», а в нея няма нищо прогресивно!

    Коментиран от #52

    15:35 28.07.2026

  • 49 пери

    3 1 Отговор
    Голям съспенс! Беше ясно още щом Йотова обяви кандидатурата си, че Радев и сие ще я подкрепят. То затова са и "спешните" промени в избирателния кодекс. Супер предвидими са управляващите, а нас мислят за паднали от Марс.
    Защо ли пак се сетих за Цецка Цачева...

    Коментиран от #55

    15:35 28.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Трябват ни БКП-тата и ДС-то

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Никой:
    Зад гърба и наднича покойния Любен Гоцев и ДС .
    -;-
    Какво ще правим без посткомунистите и ДС.-то!

    15:36 28.07.2026

  • 52 Продажна

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Радев":

    България. Това е партията на Радко.

    15:36 28.07.2026

  • 53 иван костов

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Никой":

    Зад гърбът и наднича Джордж Сорос, Глупако!

    15:37 28.07.2026

  • 54 Ганю- простия

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Майкопродавците се подкрепят":

    И аз се съмнявам , че тази ще ни върне левчето, руската телевизия, опашките, визите и режима на тока, само ни залъгва май.

    Коментиран от #58

    15:38 28.07.2026

  • 55 Стрината нана Нацията

    4 1 Отговор

    До коментар #49 от "пери":

    пери
    00ОТГОВОР
    Голям съспенс! Беше ясно още щом Йотова обяви кандидатурата си, че Радев и сие ще я подкрепят. То затова са и "спешните" промени в избирателния кодекс. Супер предвидими са управляващите, а нас мислят за паднали от Марс.
    Защо ли пак се сетих за Цецка Цачева...
    -;-
    Цецка беше "Майката на Нацията" а Йотовица стрината ли ще ни бъде?!

    Коментиран от #59

    15:38 28.07.2026

  • 56 Горски

    4 1 Отговор
    Това беше ясно. Интересното е сега, колко от тези почти милион и половина, са изтрезнели-меко казано. Все си мисля, че точно заради тази подкрепа, Йотова няма да бъде президент. А и не би трябвало да бъде в никакъв случай! Таман ще видите колко разочаровахте хората, гласували за вас. Още с докарването на Кирцата и Асенчо Румен Радев започна резкия завой у лево и сега ще го завърши. Социализма се завръща с пълна сила. След тоталния провал на Йотова като президент и на Радев като премиер, вече двамата са минало. Политическите халюцинации на двамата показват и пълна неадекватност. Поредната "цецка" с големи амбиции и малки възможности. Радев стратегически правилно не издига кандидат в ситуация на "свредел", в която навлиза партията му. Големите очаквания се разминаха с действителността, гласовете и действията на ПБ са разнопосочни и колебливи, а разочарованието набира сили.

    15:38 28.07.2026

  • 57 !!!?

    9 2 Отговор
    Матрицата - Руска рулетка !!!?

    15:38 28.07.2026

  • 58 Спасение няма

    3 2 Отговор

    До коментар #54 от "Ганю- простия":

    Ганю- простия
    00ОТГОВОР
    До коментар 38 от "Майкопродавците се подкрепят":

    И аз се съмнявам , че тази ще ни върне левчето, руската телевизия, опашките, визите и режима на тока, само ни залъгва май.
    -;-
    Целта не е връщане та нищо, а продължаване на алаверите.
    Партиите, партизаните и ятаците трябва да бъдат хранени.

    Коментиран от #63

    15:39 28.07.2026

  • 59 пери

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Стрината нана Нацията":

    Не, като Цецка - бита политическа карта. Ако не манипулират резултата, де.
    Много ще и стане в президенството на Йотова, наигра се вече.

    15:41 28.07.2026

  • 60 Радев

    3 0 Отговор
    Все по - евтин ставаш!
    Единствено, който може да подкрепи тая нещастница е « Продажна България», а в нея няма нищо прогресивно!
    Направихме грешка, че гласувахме за теб, но няма да повторим грешката да гласуваме за тая кухавела!

    15:45 28.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Очакваше се

    1 0 Отговор
    Р Е З И Л !!!

    15:50 28.07.2026

  • 63 Хуманно решение

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Спасение няма":

    Партизаните и техните ятаци вече се преселиха във вечните ловни полета. Последният "активен борец" отиде там преди няколко години. Но децата им са си живи и здрави. Повечето от тях са вече в третата си възраст и чудо правят, за да уредят техните пък деца и внуци така, че да имат привилегии. Да не говорим за онези партийни секретари, които са се родили по-късно и нямаше как да се уредят за активни борци. Те са дори още по агресивни и алчни и с нокти и зъби воюват за да уредят потомците си така, че да яхат народа.
    Не знам защо не ги изпратим всички тях в Сибир. Да си направят там един голям град и да се управляват както щат. Нали и без това Русия търси заселници за Сибир?

    15:56 28.07.2026

  • 64 Тошо

    0 0 Отговор
    И послушен политик, слушка каквото и се каже.

    16:02 28.07.2026

  • 65 Оня под Коня

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Че то демократи или поне некомунисти има ли? Иначе ако не се кандидатира Шиши, аз ще подкрепя Идиотова...

    16:05 28.07.2026

  • 66 ППДБ чакайте вето

    0 0 Отговор
    На кукуво лято глупаци такива. Всичко стана заради вас.

    16:06 28.07.2026

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