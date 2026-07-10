Михаил Миков за справката на МВР: Фактите нямат правно значение. Биха имали, ако се хванат недекларирани пари

"В момента в публичното пространство се разнася информация, която дискредитира службите, които я събират. Решението за PNR данните се прие трудно и много страни възразяваха, че може да се злоупотребява с данните. Появиха се механизми за защита - неслучайно е предвидено, че се използват само за борба с тероризъм или тежки престъпления. Който има какво да крие, ще се вдигне и ще лети от близки до България летища, след като знае какво се случва тук", заяви бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП Михаил Миков в "Денят ON AIR".

Според него за част от хората от полетите пише колко деца имат и дали са семейни, което е несериозно.

"Няма съмнение и беше публична тайна и преди тези данни. Фактите нямат правно значение. Биха имали, ако се хванат недекларирани пари. Изтичането на справката дава достатъчно възможности да се изработи защитна линия. Няма данни за извършени престъпления. Единствено се доказва, че Пеевски е пътувал многократно с частни полети и си ги е плащал чрез адвокатски кантори", допълни Миков за Bulgaria ON AIR.

По думите му откъде са дошли средствата за полетите е обект на други справки.

"Някои имат частни самолети, други си поръчват такива. Българският бизнес невинаги иска да се знае. Не само на Пеевски, а на всички народни представители трябва да се проверяват средствата. Начинът, по който се случва всичко, е вреден, включително за евентуално разследване. Показва се намерение за голям шум и коментари на различни версии", коментира гостът.Очевидно е, че върви милитаризация на света, на Европа и на България, категоричен е Миков.

"Днес ни съобщиха, че летището ни става военно летище на НАТО. Толкова пари се даваха да се разширяват военните летища, накрая до градското опряха. Накрая как да имаме туризъм... България е периферна държава на всички събития, има риск. Тук сигурно ще се монтират и други съоръжения. Няма го откровеното обяснение. Поредно правителство, което се страхува от гражданите и няма достатъчно гръбнак да убеди партньорите, че има достатъчно други военни обекти. Младите чакат отдолу реализация, а други в МВР получават и пенсия, и заплата", подчерта бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП.

Водата във Видин поскъпва с 50% от другата година и само две населени места са гласували "против", докато районът е един от най-бедните, изтъкна още Миков.