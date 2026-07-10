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Михаил Миков за справката на МВР: Фактите нямат правно значение. Биха имали, ако се хванат недекларирани пари

Михаил Миков за справката на МВР: Фактите нямат правно значение. Биха имали, ако се хванат недекларирани пари

10 Юли, 2026 22:56 749 7

  • михаил миков-
  • мвр-
  • справка-
  • факти-
  • полети

Според него за част от хората от полетите пише колко деца имат и дали са семейни, което е несериозно

Михаил Миков за справката на МВР: Фактите нямат правно значение. Биха имали, ако се хванат недекларирани пари - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"В момента в публичното пространство се разнася информация, която дискредитира службите, които я събират. Решението за PNR данните се прие трудно и много страни възразяваха, че може да се злоупотребява с данните. Появиха се механизми за защита - неслучайно е предвидено, че се използват само за борба с тероризъм или тежки престъпления. Който има какво да крие, ще се вдигне и ще лети от близки до България летища, след като знае какво се случва тук", заяви бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП Михаил Миков в "Денят ON AIR".

Според него за част от хората от полетите пише колко деца имат и дали са семейни, което е несериозно.

"Няма съмнение и беше публична тайна и преди тези данни. Фактите нямат правно значение. Биха имали, ако се хванат недекларирани пари. Изтичането на справката дава достатъчно възможности да се изработи защитна линия. Няма данни за извършени престъпления. Единствено се доказва, че Пеевски е пътувал многократно с частни полети и си ги е плащал чрез адвокатски кантори", допълни Миков за Bulgaria ON AIR.

По думите му откъде са дошли средствата за полетите е обект на други справки.

"Някои имат частни самолети, други си поръчват такива. Българският бизнес невинаги иска да се знае. Не само на Пеевски, а на всички народни представители трябва да се проверяват средствата. Начинът, по който се случва всичко, е вреден, включително за евентуално разследване. Показва се намерение за голям шум и коментари на различни версии", коментира гостът.Очевидно е, че върви милитаризация на света, на Европа и на България, категоричен е Миков.

"Днес ни съобщиха, че летището ни става военно летище на НАТО. Толкова пари се даваха да се разширяват военните летища, накрая до градското опряха. Накрая как да имаме туризъм... България е периферна държава на всички събития, има риск. Тук сигурно ще се монтират и други съоръжения. Няма го откровеното обяснение. Поредно правителство, което се страхува от гражданите и няма достатъчно гръбнак да убеди партньорите, че има достатъчно други военни обекти. Младите чакат отдолу реализация, а други в МВР получават и пенсия, и заплата", подчерта бившият вътрешен министър и бивш лидер на БСП.

Водата във Видин поскъпва с 50% от другата година и само две населени места са гласували "против", докато районът е един от най-бедните, изтъкна още Миков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ?????

    5 0 Отговор
    Ъхъ.
    Фактите не са факти.
    Важното е да не ни фанат.
    Аз така го разбирам Миков.

    23:25 10.07.2026

  • 3 комундел

    2 1 Отговор
    Тоя пияндур поемаше вината с мезета и си поживя на гърба на нрода.

    23:31 10.07.2026

  • 4 Дзак

    4 0 Отговор
    Ако почнат да проверяват парите, много лаладжии ще замлъкнат!

    23:48 10.07.2026

  • 5 Тодор Живков

    2 0 Отговор
    Ще ме търсите вие мене и филм ще направите даже....! По мое време на мършата и теглехме куршума на момента , а сега мършата определя правилата..!

    23:58 10.07.2026

  • 6 Тъй де

    1 1 Отговор
    Общо взето е прав

    00:28 11.07.2026

  • 7 Цвете

    1 0 Отговор
    ЩО НЕ ГО ПИТАХТЕ ТОЗИ ВСЕЗНАЙКО ,КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА КТБ? ТАКА СЕ ДЕЙСТВА, ТАЙНО, ПОДМОЛНО, СКРИТО И КРАСИВ ЖИВОТ НА ГЪРБА НА БЪЛГАРИТЕ. ДЕСТИНАЦИЯ ДУБАЙ Е ДОБРА ЗАЯВКА ЗА СПОКОЕН ЖИВОТЕЦ С МНОГО КИНТИ.СЕГА И ЛЮБОВНИЦАТА РАЗКРИТА ,А ТЯ СЕ " СРАМУВА " ДА СИ ПРИЗНАЕ ,КОЙ И КАК Е УРЕЖДАЛ НА ДОБРЕ ПЛАТЕНИ ДЛЪЖНОСТИ.ИЗЛАГАЦИЯТА Е ГОЛЯМ СРАМ.🐷👀🤔

    00:35 11.07.2026

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