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Важните новини във ФАКТИ на 18.07.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 18.07.2026 г.

18 Юли, 2026 22:30 553 6

  • костадин костадинов-
  • машини-
  • корнелия нинова-
  • мвр-
  • симеон ставрев-
  • емилиян гебрев-
  • пожар-
  • пеевски-
  • бизнес-
  • катастрофа-
  • кирил петков-
  • ада тепе-
  • васил левски-
  • мая манолова-
  • задръстване-
  • кадъ боаз-
  • дунав мост-
  • цистерна-
  • пламен абровски-
  • избори

Политическото напрежение в България остава критично високо и през уикенда

Важните новини във ФАКТИ на 18.07.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Костадин Костадинов: Бетер турски сериал

Днес Радев заяви, че Петрова не е подписвала нищо, но Петрова каза, че е подписала.

От народните пари "Сиела норма" иска 1,1 млн. евро за ремонт на машините на вота

Ремонт за 1,1 млн. евро на машините за вота предлага "Сиела норма" на ЦИК. Това обяви в предаването "Говори сега" по БНТ Веселин Тодоров, изпълнителен директор на компанията.

Корнелия Нинова: България изпраща двойни послания навън, а това води до загуба на доверие

Лидерът на „Непокорна България“ Корнелия Нинова определи последните външнополитически действия на страната като пример за „двойни стандарти“ и заяви, че България дава противоречиви сигнали към партньорите си. Повод за коментара ѝ беше позицията на Румен Радев относно участието на България в „Коалицията на желаещите“ и последвалата декларация, в която според Нинова страната е представена по начин, различен от публичните изявления на премиера.

След акциите на МВР срещу алкохола и дрогата хвана шофьор с над 3 промила в центъра на София

Мъж предизвика катастрофа в центъра на София. След инцидента той е задържан от служители на СДВР. По информация на източници на NOVA полевият тест е отчел над 3 промила алкохол.

Поне дузина закони и разпоредби нарушени, а общински съветник се заяде за лесно паркиране в синята зона на София

Колко проблема виждате на снимката? Подсказвам - 3. На пръв поглед това е зарядна станция за електромобили в синя зона в София, но … Първият проблем е, че е поставена хоризонтална зелена маркировка върху асфалта, но най-вероятно не от собственика на пътя. Собственикът е Столична община, а с договор тя е предоставила маркирането на ЦГМ. ЦГМ не поставят такива маркировки. Това означава, че най-вероятно някой си е позволил да маркира паркомясто, което няма право да прави.

Емилиян Гебрев строи завод за барут край Шумен! Отказал да продаде контролния пакет акции на Rheinmetall! ВИДЕО

Строителството на ново предприятие за производство на барут в близост до град Шумен ще започне официално на 1 септември тази година. Това обявява оръжейният предприемач Емилиян Гебрев в интервю за предаването „ЕвроДикоф“ по телевизия „Евроком“.

Пожар избухна в Свети Влас ВИДЕО

Пожар гори в Свети Влас. На място работят шест екипа на пожарната.

Елена Йончева сигнализира Европол и Интерпол за политическа злоупотреба с лични данни и полицейско сътрудничество

Евродепутатът Елена Йончева изпрати сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивираната злоупотреба с данни от PNR системата и механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР, съобщиха от пресцентъра на ДПС.

Секира за заплатите на работещите: Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради увеличението на осигуровките

Половината от бизнеса няма да компенсира своите служители заради по-високите осигурителни прагове. Това показва проучване на Българската стопанска камара, подготвено за bTV.

Петима са в болница, сред тях и три деца, след катастрофа на пътя Варна–София

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по пътя Варна -София, в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял, предаде "Нова телевизия".

Кирил Петков: Радев успя да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите

Последната седмица външната политика на премиера успя едновременно да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите. Вътрешнополитическите страсти ще отминат, но нещо много по-важно започна да се руши: доверието на международните инвеститори. Това написа Кирил Петков в профила си във Фейсбук.

Пожар пламна в района на Баритна мина в Стара Загора

Пожар избухна в района на Баритна мина в Стара Загора. Горят изоставени лозя, пасища, сухи треви и храсти, бие тревога nova.bg.

Златната мина "Ада тепе" затваря окончателно

Добивът на ценни метали в рудник „Ада тепе“ край Крумовград приключи след пълното изчерпване на достъпните запаси, съобщават от дъщерното дружество на канадската компания „ДПМ Металс“. Предприятието преминава към етап на закриване и демонтаж, а съдбата на настоящите 269 работници се решава чрез специализирани кариерни програми и пренасочване към други индустрии.

С тържествена литургия в Карлово започнаха честванията за 189 г. от рождението на Левски

С тържествена света литургия в храм „Св. Николай“ започнаха честванията по повод 189 години от рождението на Апостола на свободата Васил Левски и празника на родния му град Карлово, предаде nova.bg.

Мая Манолова сезира КЗП! Топлинните счетоводители ще прибират близо 36 млн. лв. годишно от столичани

Лидерът на Изправи се.БГ Мая Манолова изпраща сигнал до Комисията за защита на потребителите заради поскъпването на услугата дялово разпределение с до близо 40%, обявено от „Топлофикация София" едва на 16 юли, но в сила от 1 юни 2026 г.

Лияна Панделиева: Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам!

Голяма забава е пътуването срещу летния трафик, честно ви казвам!

Отварят границата между България и Сърбия край Белоградчик за три дни

Границата между България и Сърбия край Белоградчик е отворена за свободно преминаване за три дни. Поводът е традиционният международен събор "Кадъ Боаз", посочи "Нова телевизия".

Комарите шетат по река Дунав след забавеното пръскане

Граждани на крайдунавските общини Белене, Никопол, Гулянци и Долна Митрополия са подложени на истински терор от рекордна популация на комари това лято заради провалена и забавена държавна поръчка за третиране на насекомите. Проблемът е достигнал до Народното събрание, където стана ясно, че Министерството на здравеопазването не може да организира ново пръскане до месец септември.

Цистерна пламна на АМ "Тракия" тази сутрин, огънят вече е загасен

Цистерна пламна тази сутрин на автомагистрала "Тракия" на 107-я километър, в участъка между Пловдив и Пазарджик. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Пламен Абровски: За концентрацията в млечния сектор е виновен регулаторът

Години наред държавната политика в българското земеделие се е свеждала единствено до механично раздаване на субсидии, без да се търси конкурентоспособност. Днес секторът е изправен пред стряскаща реалност – огромна концентрация в млекопреработването, която застрашава цялото родно производство, както и напълно легален внос на продукти, продавани като българско саламурено сирене. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

Благовест Кирилов: Редно е да се прави двустепенна верификация на машините за вота

Предложението МВР да участва в сертифицирането на софтуера на машините за гласуване има за цел да осигури "двустепенна проверка", обясни за БНР бившият заместник-министър на електронното управление Благовест Кирилов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    1 1 Отговор
    Не съжалявам, че гласувах за Възраждане на България.....

    22:32 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Наздраве бат Венци.Що днес няма новини за Мунчо-винетката?

    22:38 18.07.2026

  • 4 Тоз боклук

    0 1 Отговор
    такива простотии наговори, явно целенасочено втори ден говори по платената босфорТв и сега по нацоналната, че ако съм на Зеления чорап още в понеделник ще смяна директора на нацоналнатаТВ.
    Явна поръчка на двте прасета беше момчето от Максуда.

    22:50 18.07.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор
    Коце от Максуда е "наше момче". Така плюе Мунчо и му изкарва "кирливите ризи" на показ, все едно е бил на инструктаж при мен. Сигурен съм, че черпи опит от моите писания и се опитва да ги имитира, защото осъзнава, че това е правилният начин, да се свали от власт, неадекватният зелен чорап. Друг е въпросът, че самият Копейкин е тръгнал по пътя на Волен и в скоро време "Възраждане", ще приключи, като "Атака".

    22:53 18.07.2026

  • 6 хмм

    1 0 Отговор
    Костадинов е алтер егото на Сидеров и ще го споходи същата съдба, но още по-смешна и едновременно с това жалка. Обслужи когото и както трябва и следващия парламент ще го гледа отвън. Само този, който не е следил внимателно телодвиженията на Коцето, може да вярва, че той е борец срещу олигархията, а не я обслужва уж в ролята на опозиция. Тодор Колев все едно него е имал предвид като изпя "Фалшив герой".

    22:59 18.07.2026

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