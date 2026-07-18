След акциите на МВР срещу алкохола и дрогата хвана шофьор с над 3 промила в центъра на София

Мъж предизвика катастрофа в центъра на София. След инцидента той е задържан от служители на СДВР. По информация на източници на NOVA полевият тест е отчел над 3 промила алкохол.
От СДВР съобщиха, че мъжът е на 41 години. Той е ударил странично лек автомобил, управляван от жена. Инцидентът е станал в района на Националната художествена галерия на бул. "Цар Освободител". Водачът е задържан в района на румънското посолство.
Пред NOVA 41-годишният мъж отрече да е причинил катастрофата. Той изпита видими затруднения да каже името си. „Нищо не е станало. Малко се почерпих. Карах, защото така се налагаше”, каза задържаният.
Очаквайте подробности!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
20:00 18.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Помак
Коментиран от #9
20:02 18.07.2026
4 Робот
20:04 18.07.2026
5 Хипотетично
20:06 18.07.2026
6 пожелание
20:09 18.07.2026
7 Копейска му работа
Коментиран от #8
20:10 18.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гагауз
До коментар #3 от "Помак":И ас така съм нас същото разстояние...
Анадъмму?
21:05 18.07.2026
10 ОБЕКТИВНИЯ
отнета за винаги ! Заплащане на щетите в троен размер плюс глобата към КАТ !
Така ще се поуправят нещата !
21:05 18.07.2026
11 ДрайвингПлежър
Някой ден ще разберете какво съм ви говорил - че камерите и дори дрегерите не са и няма да бъдат пътна безопасност - това са лесни пари за хрантутници!
21:19 18.07.2026