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След акциите на МВР срещу алкохола и дрогата хвана шофьор с над 3 промила в центъра на София
  Тема: Войната на пътя

След акциите на МВР срещу алкохола и дрогата хвана шофьор с над 3 промила в центъра на София

18 Юли, 2026 19:56 674 11

  • мвр-
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  • алкохол-
  • дрога-
  • войната на пътя

Работи ли МВР?

След акциите на МВР срещу алкохола и дрогата хвана шофьор с над 3 промила в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж предизвика катастрофа в центъра на София. След инцидента той е задържан от служители на СДВР. По информация на източници на NOVA полевият тест е отчел над 3 промила алкохол.

От СДВР съобщиха, че мъжът е на 41 години. Той е ударил странично лек автомобил, управляван от жена. Инцидентът е станал в района на Националната художествена галерия на бул. "Цар Освободител". Водачът е задържан в района на румънското посолство.

Пред NOVA 41-годишният мъж отрече да е причинил катастрофата. Той изпита видими затруднения да каже името си. „Нищо не е станало. Малко се почерпих. Карах, защото така се налагаше”, каза задържаният.

Очаквайте подробности!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    8 0 Отговор
    Добре че само малко се е почерпил.Не ми се мисли колко щяха да отчетат иначе.Световен рекорд.

    20:00 18.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Помак

    6 0 Отговор
    Пил сам кат млат но золуми не сам праил ..кат карам де..може би е касмет ...не е хубаво да се пие и да кара человек ..дори Ена бира 330

    Коментиран от #9

    20:02 18.07.2026

  • 4 Робот

    1 4 Отговор
    В Холандия продават спрей който елиминира всички проби за наркотици...Богатите карат надрусани постоянно ..Това е от няколко години и вече е обществена тайна ..! Взеха ми книжката и затова...! Признавам си..!

    20:04 18.07.2026

  • 5 Хипотетично

    2 1 Отговор
    Задържан е след преследване на около два километра от мястото на катастрофата.

    20:06 18.07.2026

  • 6 пожелание

    5 2 Отговор
    Боят над такива идииоти да е задължителен със закон , и да се предава по телевизиите !

    20:09 18.07.2026

  • 7 Копейска му работа

    2 5 Отговор
    Нямат пари, пък за бензин и пиене намират.

    Коментиран от #8

    20:10 18.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гагауз

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Помак":

    И ас така съм нас същото разстояние...
    Анадъмму?

    21:05 18.07.2026

  • 10 ОБЕКТИВНИЯ

    2 1 Отговор
    Колата конфискувана а книжката
    отнета за винаги ! Заплащане на щетите в троен размер плюс глобата към КАТ !
    Така ще се поуправят нещата !

    21:05 18.07.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Очаквайте подробности?! Все едно това е най-важната новина в държавата и ако не разберем какво е станало ни очаква нещо страшно...

    Някой ден ще разберете какво съм ви говорил - че камерите и дори дрегерите не са и няма да бъдат пътна безопасност - това са лесни пари за хрантутници!

    21:19 18.07.2026

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